Poliţia olandeză spune că s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou

14:50

Managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat joi că peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanţă, în noaptea de Anul Nou iar 571 persoane au prezentat urgenţe de cod roşu, cazuri foarte grave şi cod galben. De asemenea, 67 de persoane care au avut nevoie de ambulanţă când se aflau în loc public. Cazurile au vizat probleme cardiace, respiratorii, digestive, agresiuni. 47 de persoane care au consumat mai mult alcool şi au avut nevoie de ambulanţă. În plus, 5 cazuri au fost de accidente din cauza petartelor.