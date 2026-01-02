Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Machester City va prelua echipa

Sport.ro, 2 ianuarie 2026 13:50

Chelsea rămâne fără antrenor principal la început de 2026, după demiterea lui Enzo Maresca, dar șefii clubului au stabilit cine va sta pe bancă pentru primul meci important din Premier League. 

Acum 10 minute
14:20
Decizia luată de Universitatea Craiova la o zi după trecerea în noul an Sport.ro
Oltenii au încheiat anul pe primul loc în clasamentul Superligii României.
14:20
Ofertă din Liga 2 pentru Daniel Popa! Fostul atacant de la FCSB va fi „îngropat” în bani Sport.ro
Rămas liber de contract după despărțirea de Genclerbirligi, Daniel Popa (30 de ani) își caută următoarea echipă și ar putea reveni surprinzător în Liga 2. 
Acum 30 minute
14:10
Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion Sport.ro
Dinamo a încheiat pe locul 4 anul cu 38 de puncte.
Acum o oră
13:50
13:50
Ofertă surprinzătoare făcută de Girona pentru căpitanul Barcelonei! Sport.ro
FC Barcelona e lider în La Liga, iar Girona ocupă poziția a 18-a.
13:40
Sportivii ruşi nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026: care este motivul Sport.ro
Sportivii ruşi care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să îşi reprezinte ţara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, conform Reuters.
13:30
Toulouse - Lens, LIVE pe VOYO, de la 21:45! Liderul surpriză din Ligue, deplasare complicată Sport.ro
Toulouse - Lens se vede LIVE pe VOYO, de la ora 21:45.
Acum 2 ore
13:20
Nu Dinamo! Echipa din Superliga cu care negociază Andres Dumitrescu, după ce a picat varianta „câinilor” Sport.ro
Transferul lui Andres Dumitrescu la Dinamo a căzut, deși fundașul stânga părea foarte aproape de o revenire în Superliga. 
13:00
Prima arestare după tragicul accident din Nigeria, în urma căruia au murit doi oameni și Anthony Joshua a fost spitalizat Sport.ro
Poliţia nigeriană a anunţat, joi, că şoferul maşinii care a provocat accidentul în care au murit doi apropiaţi ai boxerului Anthony Joshua a fost pus sub acuzare.
13:00
Rayo Vallecano - Getafe, LIVE TEXT de la 22:00! Andrei Rațiu, anunțat titular Sport.ro
Rayo Vallecano și Getafe deschid etapa a 18-a din LaLiga, într-un duel programat vineri, 2 ianuarie, de la ora 22:00, pe stadionul „Campo de Fútbol de Vallecas”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe www.sport.ro și pe Facebook Sport.ro.
12:50
”Are dreptate Gâlcă”. Victor Pițurcă a dat verdictul despre Rapid Sport.ro
Giuleștenii au pierdut primul loc înainte de sărbători.
12:40
A lăsat fotbalul deoparte ca să devină „regină” în alt sport: „Fiecare secundă contează” Sport.ro
Născută în Rădăuți și crescută cu dorința de a face performanță, Ana Dumbravă este astăzi un nume de referință în sportul mondial. 
12:30
Pe ea nu au „uitat-o”! Vedeta din tenis care a primit wildcard la Australian Open Sport.ro
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams va participa la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, pentru prima dată după cinci ani, primind din partea organizatorilor un wildcard pentru proba de simplu, potrivit DPA.
Acum 4 ore
12:10
Bomba startului de an în Superligă! Valentin Țicu semnează cu formația care vrea titlul Sport.ro
Valentin Țicu s-a despărțit de Petrolul Ploiești înaintea „Anului Nou”.
11:50
Costel Pantilimon a numit cel mai în formă portar român: ”E într-un moment bun și avem nevoie de el la națională” Sport.ro
Meci de totul sau nimic pentru prima reprezentativă în martie.
11:40
Mihai Rotaru dă lovitura cu un transfer de marcă: 1,3 milioane de euro! Sport.ro
Atacantul adus gratis în vară este aproape de plecare, după un conflict cu clubul.
11:30
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis Sport.ro
Ana Bogdan (33 de ani) a luat o primă hotărâre importantă, după retragerea cel puțin temporară din tenis.
11:10
Lamine Yamal, OUT! Sport.ro
Tânărul atacant a părăsit baza de pregătire la scurt timp după sosire.
11:00
Un fotbalist, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem profund afectați și șocați” Sport.ro
În noaptea de Revelion a avut loc un tragic incident la un club exclusivist din Elveția. Asemănări izbitoare cu ce s-a întâmplat la Colectiv pe 30 octombrie 2015.
11:00
Basarab Panduru, fără milă pentru eroul lui Gigi Becali: „Nu era de FCSB” Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre unul dintre jucătorii care nu s-au impus la FCSB.
10:50
Nu o vede pe FC Botoșani candidată la titlu: „Ar fi un miracol și play-off-ul” Sport.ro
Fostul căpitan din Superliga rămâne sceptic în privința parcursului moldovenilor.
10:40
Surpriză uriașă! Unde ar putea ajunge Raheem Sterling Sport.ro
Englezul nu a mai jucat într-un meci oficial din luna mai 2025.
10:40
Italienii l-au „citit” pe Chivu! Ce pune la cale tehnicianul român Sport.ro
Inter Milano traversează un sezon excelent sub comanda lui Cristi Chivu. 
10:30
Bombă în Premier League! John Terry, în locul lui Enzo Maresca la Chelsea Sport.ro
Chelsea este în căutarea unui nou antrenor după demiterea lui Enzo Maresca.
Acum 6 ore
09:50
Anul a început perfect în tenis: Gabriela Ruse a câștigat cu 6-1, 6-0 primul meci în Australia Sport.ro
Gabriela Ruse nu a avut emoții în prima partidă jucată în 2026, în circuitul WTA.
09:50
Coșmar pentru echipa românilor din Serie A! Sport.ro
Program de foc în ianuarie pentru formația din Salento, aflată la limită deasupra zonei retrogradării.
09:40
Ce a postat FRF în prima zi din an: „Visul revenirii” Sport.ro
FRF a amintit de cel mai important duel al echipei naționale din acest început de an.
09:40
Adrian Mutu și-a fixat cota: ”Atât aș valora acum” Sport.ro
”Briliantul” s-a retras în 2016, la ASA Tg. Mureș.
09:30
Fuziune eșuată în România! Echipa a încercat să își „înghită” rivala pentru promovarea directă Sport.ro
Un caz rar în fotbalul românesc a ieșit la iveală la final de an. 
09:10
Pericol de înec pe terenul de rugby: întâmplare din România, explicată la Poveștile Sport.ro Sport.ro
Starea îngrijorătoare a terenurilor de rugby din România, discutată la Poveștile Sport.ro.
09:10
Real Sociedad a adus un antrenor american, după ce a ajuns în zona retrogradării! Sport.ro
Bascii ocupă locul al 16-lea în La Liga.
09:10
A pierdut și a câștigat în fața Simonei Halep: un fost număr 1 WTA revine în tenis, după un an și jumătate de absență Sport.ro
Una dintre fostele rivale ale Simonei Halep își mai încearcă o dată șansa, în circuitul WTA.
Acum 24 ore
00:10
Drăgușin, martor la o situație incredibilă: așa ceva nu se mai întâmplase, la Tottenham, de 1,349 de zile! Sport.ro
Aflat pe banca de rezerve, în Brentford – Tottenham (0-0), internaționalul român a asistat la o partidă care i-a pus pe statisticieni serios la lucru.
1 ianuarie 2026
23:30
FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali Sport.ro
Florin Tănase a fost ofertat din China și Golf și ar putea să o părăsească pe FCSB în fereastra de transferuri din iarnă.
23:30
S-a aflat câți bani au primit Sabalenka și Kyrgios pentru „Bătălia Sexelor” de la Dubai: răspuns oficial surprinzător Sport.ro
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios s-au întâlnit într-un meci inedit, în Emiratele Arabe Unite.
23:30
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat! Sport.ro
Lumea sportului a fost zguduită de o știre cruntă, în prima zi a noului an.
23:10
Ronaldo, „trădat“: legenda Realului a explicat de ce Messi e peste Cristiano. „Aici e diferența“ Sport.ro
Cei doi rivali, care au dominat fotbalul mondial vreo două decenii, continuă să fascineze specialiștii.
23:00
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost întrebat despre viitorul lui Denis Alibec Sport.ro
Denis Alibec este într-o situație incertă la FCSB.
22:50
Un fotbalist din Ligue 1, printre victimele incendiului de la Crans-Montana din Elveția! Sport.ro
Tânărul jucător a suferit „arsuri grave”, anunță clubul francez.
22:30
Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!” Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2.
22:20
Crystal Palace - Fulham a fost pe VOYO: necaz pentru gazde pe finalul meciului! Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:30
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu Sport.ro
Dan Petrescu s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme grave de sănătate.
21:20
Codașă și fără victorie în Premier League, Wolverhampton cere o avere pentru transferul starului de la echipă! Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:10
Tricolorii merg în America, dar nu pentru Mondial! A scris istorie pentru echipa sa, dar poate ajunge în MLS Sport.ro
Louis Munteanu, unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei naționale, a decis să plece din Superliga și să semneze cu D.C. United, în MLS, campionatul Statelor United ale Americii.
20:50
A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar" Sport.ro
A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar"
20:50
Alisson, aproape de o gafă șocantă: fază incredibilă în Liverpool – Leeds Sport.ro
Portarul brazilian al „cormoranilor“ era să pășească, în 2026, cu o eroare prin care să-și ruineze echipa.
20:40
Anunț important făcut de Dinamo! Unde se vor juca meciurile din februarie și martie Sport.ro
Până acum, campioana României nu a făcut deloc un sezon bun în Champions League.
20:20
Lothar Matthaus știe ce echipe vor juca finala Cupei Mondiale 2026 Sport.ro
Cupa Mondială 2026 va avea un format nou, cu 48 de echipe şi 104 meciuri, fiind programată în perioada 11 iunie - 19 iulie.
20:20
România – Ungaria, posibil meci incendiar în 2026: Liga Națiunilor ne poate aduce o grupă infernală! Sport.ro
Marele meci al anului pentru naționala va fi barajul cu Turcia, la Istanbul, pe 26 martie. Până atunci însă, ne așteaptă un alt eveniment major.
20:10
Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate Sport.ro
Horațiu Moldovan schimbă echipa în această iarnă.
