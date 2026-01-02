După mesele bogate de Sărbători, românii consideră shaorma o variantă mai „ușoară” în a doua zi a anului
Gândul, 2 ianuarie 2026 13:50
După mesele bogate de Crăciun și Revelion, românii s-au reorientat spre o mâncare mai ușoară. Cea de tip fast-food pare preferata lor în primele zile ale anului. Românii au luat cu asalt shaormeriile după Anul Nou Shaorma este cea mai căutată în aceste zile. Fie că este de pui sau mixtă, trebuie să conțină cât […]
• • •
SONDAJ | Ce așteaptă românii de la 2026. Care ar trebui să fie cea mai mare preocupare a autorităților # Gândul
Potrivit unui nou sondaj IRES, aproape patru din zece români anticipează că anul 2026 va fi mai bun pentru ei personal, însă pesimismul la nivel național rămâne dominant, iar încrederea în capacitatea statului de a livra rezultate este scăzută. Românii nu cer transformări spectaculoase, ci stabilitate, predictibilitate și reducerea costurilor de trai. Dacă 2025 a […]
Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi # Gândul
Barul-discotecă Le Constellation din Crans-Montana, devastat de un incendiu în noaptea dintre ani, aparține unui cuplu de origine corsicană, Jacques și Jessica Moretti, relatează Il Sole. Potrivit sursei citate, familia Moretti s-a mutat pe Platoul Valais la începutul anilor 2000, iar în 2015 a preluat Le Constellation, care fusese abandonat de foștii proprietari. În decembrie […]
Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Mai sunt multe alte alegeri de făcut” # Gândul
Actrița Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, a explicat dacă s-a gândit vreodată serios să plece din România împreună cu familia sa. Dana Rogoz a devenit mămică pentru a doua oară în luna mai a anului 2020. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele Lia Elena. Dana […]
Un oraş vechi de 125 de ani este mutat clădire cu clădire, din cauza tasării solului provocate de extinderea cele mai mari mine subterane de minereu de fier din lume. Este vorba de oraşul suedez Kiruna, situat la 145 km nord de Cercul Polar Arctic. Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale […]
Doi schiori au declanșat accidental, vineri, o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș. Potrivit Salvamont Sibiu, în zona Bâlea Lac s-a produs vineri o avalanșă de mari dimensiuni. Aceasta a fost declanșată accidental de doi schiori care se aflau în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”. Din fericire, aceștia nu au fost surprinși de masa […]
Statul român solicită despăgubiri de peste 80 de milioane de euro pentru întârzierile trenurilor Alstom # Gândul
Statul român cere penalități de peste 415 milioane de lei companiei Alstom pentru livrarea întârziată a trenurilor Coradia Stream, potrivit datelor furnizate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Disputa dintre cele două părți a ajuns la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, relatează Adevărul. La doi ani după termenul la care 37 de rame electrice Alstom […]
Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui Wiliiam și Kate din Londra # Gândul
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a pătruns de două ori în curtea reședinței prințului William și Kate Middleton de la Palatul Kensington, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, relatează The Sun. Potrivit sursei citate, individul pe nume Derek Egan a fost surprins cu un „rucsac greu”, în timp ce se cățăra […]
Româncă născută în Haiti, atacată pentru culoarea pielii: răspunsul ei tranșant despre identitatea culturală # Gândul
O tânără româncă care s-a născut în Haiti și a crescut în România, trăiește în prezent în Zanzibar. Ea a devenit virală pe rețelele sociale după ce a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, să fii român. Chiar dacă viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este […]
Gabriela Ruse, locul 88 mondial, a acces, vineri, în turul doi al calificărilor la Brisbane International, turneu de categorie WTA 500, cu premii de 1.691.602 de dolari. Sportiva noastră a trecut în prima rundă a calificărilor de australianca Alana Subasic, locul 537 mondial şi beneficiara unui wild-card, scor 6-1, 6-0. Gabriela Ruse, debut cu dreptul […]
Nu e o glumă. Au apărut primii ghiocei în România. Unde au fost fotografiați în prima zi a anului 2026 # Gândul
În prima zi din an, ghioceii au început să răsară în Dobrogea și să fie admirați de iubitorii de natură. Simbolul primăverii a fost imortalizat de pasionații de fotografie. Ghiocelul dobrogean se întâlneşte doar în nordul Dobrogei, în regiunea Măcin – Isaccea – Teliţa – Babadag – Enisala. „Este 1 ianuarie, iar în Munții Măcin, […]
Numărul firmelor care au decis să își suspende activitatea în perioada ianuarie–noiembrie 2025 a depășit 17.000, înregistrând o creștere de peste 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Conform statisticilor ONRC, în primele 11 luni ale anului 2025, 17.661 de companii au apelat la suspendarea […]
Dronele ruseşti pare că s-au mutat la graniţa cu România. RO-Alert a semnalat o nouă prezenţă în zonă a dispozitivelor de atac # Gândul
Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România. Cei de la ISU Tulcea transmit că, în jurul orei 12.00, IGSU a anunţat prezenţa acestora prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea. Avertizarea vizează […]
Radu Miruţă a aprobat misiuni de transport răniţi în explozia din Elveţia. De anul acesta, va prevedea şi bani în buget pentru situaţii neprevăzute # Gândul
Ministerul Apărării ajută cu transportul la spital al românilor răniţi în explozia din Elveţia, din prima zi din an. Ministrul Radu Miruţă spune că au fost aprobate două astfel de misiuni, la care se adaugă încă una din ziua precedentă. „Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile” spune ministrul […]
Adrian Enache face mărturisiri dureroase. ”Cântam și râdeam cu oamenii, iar când mă duceam în spatele cortinei, plângeam” # Gândul
Cântărețul Adrian Enache, în vârstă de 59 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre momentul când tatăl său a încetat din viață. Adrian Enache a trecut printr-un moment extrem de dureros în urmă cu câțiva ani, când tatăl său a încetat din viață. În ziua în care părintele lui s-a stins, artistul a fost nevoit […]
Tragedia din Crans-Montana: Probleme majore în procesul de identificare a victimelor. De ce sunt mai greu de recunoscut victimele mai tinere # Gândul
Pentru părinții disperați și familiile care au rude dispărute în Crans Montana, joi dimineața, a început un adevărat calvar. Speranța că cei dragi sunt încă în viață îi ține încă în picioare, totuși majoritatea au nevoie de certitudini cât mai repede posibil. Autoritățile elvețiene au anunțat că se utilizează toate mijloacele considerabile pentru identificarea victimelor, […]
Cum arată viața oamenilor care nu au certificat de naștere. Milioane de oameni din toată lumea au statut de „apatrid” # Gândul
Mulți oameni consideră că certificatul sau alte documente oficiale reprezintă ceva de la sine înțeles care sunt ascunse într-un sertar și rar folosite. Pentru cei care nu le au, acest lucru poate să ducă la o viață trăită în umbră sau la o existență incertă. Se consideră că situația aceasta afectează milioane de oameni din […]
Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim # Gândul
Prima săptămână din ianuarie ocupă un loc special în credințele populare românești. Nu este privită doar ca o continuare a sărbătorilor de iarnă, ci ca o perioadă-cheie în care se stabilește echilibrul material și emoțional pentru întregul an. În mentalitatea veche, aceste zile funcționează ca un început simbolic, iar tot ceea ce se întâmplă atunci […]
România oferă sprijin Elveției după tragedia din Crans-Montana. Arafat: ”Oferim transport medical şi putem folosi avioane militare cu echipă SMURD” # Gândul
România a transmis Elveției disponibilitatea de a ajuta după incendiul devastator din stațiunea Crans-Montana, soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți. Anunțul a fost făcut joi seară de Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. În urma tragediei din noaptea de Revelion din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde cel puțin […]
În 2025, Românii şi-au luat concedii medicale în valoare de un miliard de lei. Cifrele au fost date publicităţii de ministrul Alexandru Nazare # Gândul
Ministrul de Finanţe îşi menţine optimismul de anul trecut, şi la începutul lui 2026, în ceea ce priveşte stabilitatea economică a României şi credibilitatea acesteia în faţa organismelor internaţionale. Alexandru Nazare spune că vorbim de „ezultate solide, care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism.’ Ba mai mult, au fost aduse la […]
Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile” # Gândul
Vremea se încălzește ușor în a doua zi din an, însă la munte va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. Totodată, potrivit ANM, o atenționare cod galben de vânt puternic valabilă pentru Carpații Occidentali și Orientali este în vigoare până la ora 20:00. Meteorologii ANM, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, cum […]
Imagini de la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. Artista, îmbrăcată în alb la ceremonia de rămas-bun # Gândul
Loredana Groza trece prin momente extrem de dificile. Tatăl său, Vasile Groza, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, a fost condus astăzi pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Gândul are imagini exclusive de la ceremonia de rămas-bun. Zi grea pentru Loredana Groza, care […]
Statul european prosper care oferă până oferă 70 de mii de euro pentru a atrage noi locuitori. Care sunt condițiile # Gândul
Tot mai multe țări europene lansează programe de relocare bazate pe stimulente financiare pentru a crește numărul de locuitori în special din zonele rurale sau izolate, oferind case la prețuri reduse, subvenții pentru chirie și granturi consistente pentru cei dispuși să se stabilească pe termen lung. Și Irlanda oferă granturi de până la 70.000 de […]
Ion Cristoiu: 2025 – Anul în care statul român a dus un crâncen război hibrid împotriva lui însuși # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre războiul hibrid dus de România în anul 2025.
Interzis oamenilor. Cele mai periculoase locuri de pe Terra. De la „Zona Morții”, „Porțile Iadului”, „Drumul Morții”, la Cernobîl și Zona Roșie # Gândul
Planeta Pământ ascunde peisaje de o frumusețe uluitoare, dar și zone în care pericolul pândește la fiecare respirație. De la munți care ucid prin lipsa de oxigen până la lacuri toxice, insule interzise și adâncuri oceanice mortale, aceste destinații extreme demonstrează că natura – și uneori omul – impun limite clare existenței umane. Unul dintre […]
„Pregătiți de acțiune”: Trump amenință că Statele Unite vor interveni dacă Iranul reprimă violent protestele care au cuprins țara de cinci zile # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri că Statele Unite ale Americii sunt gata să intervină, dacă Teheranul răspunde violent la cele mai mari demonstrații cu care s-a confruntat republica islamică în ultimii ani și ucide protestatari pașnici. „Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a scris republicanul într-o postare pe Truth Social. „Dacă Iranul împușcă […]
Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Armatei Române. La întoarcere, aeronava va aduce în România doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles. O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri, 2 ianuarie, din Baza 90 Transport […]
Am făcut calculul complet. Ce salariu ar trebui sa câștigi în 2026 pentru meseria ta, în România # Gândul
Piața muncii din România pentru anul 2026 se anunță a fi una a contrastelor. Deși salariile brute cresc nominal (cu aproximativ 6% conform estimărilor PwC), inflația și noile măsuri fiscale prognozate pun presiune pe puterea de cumpărare. În tabelul de mai jos, am selectat 15 dintre cele mai populare și căutate meserii, bazându-mă pe datele […]
Valurile de aer polar nu vin doar cu disconfort și haine groase, ci pot să devină un pericol real pentru inimă. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează că scăderea bruscă a temperaturilor crește riscul de infarct miocardic, inclusiv la persoanele tinere, aparent sănătoase. Frigul extrem, crește riscul de infarct Potrivit conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar […]
Rusia prezintă SUA ceea ce susține că este dovada unei tentative ucrainene de atac asupra reședinței lui Putin # Gândul
Un oficial militar de rang înalt al Rusiei a înmânat, joi, unui atașat militar american fragmente despre care Moscova afirmă că provin dintr-o dronă ucraineană și care ar demonstra o tentativă de atac asupra reședinței prezidențiale a lui Vladimir Putin, relatează Reuters. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor continue legate de războiul din Ucraina și […]
Catastrofa din Elveția, ziua 2. Gândul publică momente de infern. Bilanț: 47 morți și 80 dintre răniți în stare critică. Prima victimă, identificată # Gândul
Un incendiu a avut loc în timpul unei petreceri de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Valais, Elveția. Potrivit informațiilor din acest moment, 47 de persoane și-au pierdut viața în tragedie și alte 115 persoane au fost rănite, multe fiind în stare gravă. Majoritatea victimelor sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani.
Primăria Municipiului Braşov a anunțat că s-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov şi se schiază pe mai multe părtii. „S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov. Se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel […]
În zonele rurale, neclaritățile privind limitele proprietăților pot duce, în timp, la discuții sau conflicte între vecini, în special în zonele extravilane sau necooperativizate, unde proprietățile nu sunt delimitate clar prin garduri sau hotare. De ce apar conflictele legate de limitele proprietății? Atunci când terenurile nu sunt măsurate și înregistrate oficial, limitele pot fi incerte, […]
Marile investiții imobiliare care sunt în derulare la nivelul Capitalei se construiesc pe terenurile pe care odinioară funcționau foste platforme industriale precum Antefrig, Rocar, Helitube sau Titan Mar. Capitala continuă să fie liderul la nivel național în transformarea fostelor platforme industriale, asta datorită dimensiunii pieței, dar și a numărului semnificativ de situri disponibile. La nivel […]
(VIDEO) Catastrofa din Elveția, ziua 2. Gândul publică momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți. 80 de răniți în stare critică # Gândul
Un incendiu a avut loc în timpul unei petreceri de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Valais, Elveția. Potrivit informațiilor din acest moment, 47 de persoane și-au pierdut viața în tragedie și alte 115 persoane au fost rănite, multe fiind în stare gravă. Majoritatea victimelor sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani.
Super-alimentul pe care trebuie să îl mănânci în 2026, potrivit medicilor nutriționiști. Conține toți cei 9 aminoacizi esențiali # Gândul
Dacă analizăm tendințele nutriționale și de sustenabilitate pentru anul 2026, alimentul „vedetă” care va domina farfuriile este reprezentat de micro-plantele și algele sustenabile, dar cu un accent deosebit pe lintiță. Super-alimentul pe care trebuie să îl mănânci neapărat în 2026 Lintița este cea mai mică plantă cu flori, se prezintă sub forma unor firicele verzi […]
Andrei Nicolescu, preşedintele de la Dinamo, a spus că Alexandru Musi e cel mai inspirat transfer făcut de când e el la conducerea roș-albilor. Musi, 21 de ani, a venit de la FCSB într-un schimb cu Dennis Politic, cedat la echipa roș-albastră. Dinamo oricum îl voia pe Musi, jucător pe care Gigi Becali nu-l mai […]
Gino Iorgulescu, președintele LPF, a împărțit fotbalul românesc în două tabere. Declarația acestuia conform căreia un campionat cu 12 echipe s-ar impune în acest moment în Superliga a născut polemici aprinse. Impresarul Victor Becali crede că dacă ar deveni obligatorii criteriile financiare nu s-ar găsi 12 echipe care să concureze în prima divizie. „Nu știu […]
Sinecură, severanitate și suveranism au fost cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe dexoline. Administratorii site-ului au prezentat topul căutărilor făcute de români în 2025. Care au fost cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025 Pe primul loc se găsește sinecură, cuvânt căutat de 134.000 de oameni. „SINECURĂ, sinecuri, s. f. […]
Superliga e în pauză până în weekendul 17-18 ianuarie, când începe etapa 22. După aceste zile de vacanță, echipele se reunesc și urmează perioada cantonamentelor de iarnă. În perioada de pregătire, echipele din Superliga și-au fixat amicale importante. FCSB merge în Antalya și va juca un meci amical cu Beșiktaș, una dintre marile echipe din […]
Afacere imobiliară controversată de 25 de milioane de dolari în Ucraina: un fost vicepremier a obținut apartamente la prețuri simbolice # Gândul
Autoritățile anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta într-un caz care vizează un prejudiciu de aproape 25 de milioane de dolari. Un fost viceprimar este acuzat că a primit apartamente la un preț simbolic. Anchetatorii anticorupție din Ucraina au anunțat finalizarea investigației într-un dosar de corupție în care vizat este viceprim-ministrul Oleksii Cernîșov. El a deținut […]
O judecătoare care a apărut în documentarul Recorder, „Justiție capturată”, a demisionat de la UBB # Gândul
Andreea Chiș, magistrat cu peste 25 de ani de carieră și fost membru CSM, revine în atenția publică cu opinii critice la adresa funcționării justiției din România și limitele instituționale ale sistemului. Ea crede că este nevoie de schimbări radicale în sistemul judiciar, dar și în modul de predare a materiilor juridice, începând de la […]
Cristi Borcea a vorbit despre perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv despre pregătirile făcute pentru mesele de Crăciun și Revelion. Fostul acționar de la Dinamo a recunoscut că are o familie numeroasă, iar organizarea pregătirilor a început cu mult înainte de finalul lui 2025. Unde a făcut Cristi Borcea sărbătorile Cristi Borcea și-a petrecut sărbătorile de […]
Nicolás Maduro, președintele Venezuelei și moștenitorul lui Hugo Chávez. Cine este omul care îi testează limitele lui Donald Trump # Gândul
De la volanul unui autobuz la palatul prezidențial din Caracas, Nicolás Maduro continuă să atragă atenția întregii scene mondiale. Succesor al lui Hugo Chávez, Maduro a devenit liderul Venezuelei într-un moment de criză profundă, iar parcursul său politic a fost marcat de controverse, tensiuni și decizii care au schimbat destinul țării. Parcursul politic al lui […]
Studenții din România se tot întreabă dacă anii petrecuți la facultate au sau nu vreo influență asupra pensiei de la bătrânețe ori perioada aceasta rămâne „necontabilizată” din punct de vedere financiar. Acest aspect este destul de important pentru tinerii care își fac planuri pe termen lung, mai cu seamă în contextul schimbărilor din domeniul pensiilor. […]
2 Ianuarie, calendarul zilei: Ion „Liță” Dumitru împlinește 76 de ani, Sanda Ladoși 56. Laura Cosoi face 44 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 2 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ion “Liță” Dumitru este considerat unul dintre cei mai importanți jucători din istoria fotbalului românesc, fiind declarat “Fotbalistul român al anului de două ori”, în 1973 și 1975. S-a născut pe 2 […]
Este 2026 anul realegerii lui Viktor Orbán? Care este peisajul politic de la Budapesta și cum plănuiește Orbán să rămână la putere # Gândul
Peisajul politic din Budapesta la sfârșitul anului 2025 a fost marcat de o polarizare intensă și de prima amenințare serioasă la adresa hegemoniei lui Viktor Orbán din ultimii 15 ani. Deși premierul maghiar caută un nou mandat în aprilie 2026, sondajele recente arată o cursă extrem de strânsă între acesta și opozantul Péter Magyar. Pentru […]
