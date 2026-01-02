Gyor a oficializat transferul anului în handbalul feminin

21:00

La 30 de ani, Daniel Popa plănuiește ca în această iarnă să-și găsească o nouă echipă. Planul e să meargă din nou în străinătate, dar nu ar refuza nici o ofertă din România. Acesta a dialogat cu Gazeta Sporturilor și a vorbit despre despărțirea de Genclerbirligi, dar și despre planurile pentru 2026.Fotbalist cu Dinamo și FCSB în CV și cu un titlu în palmares, cu formația roș-albastră, Daniel Popa e acum liber de contract. ...