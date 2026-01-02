Gyor a oficializat transferul anului în handbalul feminin
Gazeta Sporturilor, 2 ianuarie 2026 16:40
Gyor, deținătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, a anunțat transferul pivotului francez Sarah Bouktit (23 de ani).Sarah Bouktit, legitimată în prezent la Metz, este unul dintre cei mai buni pivoți din lume. A cucerit titlul mondial alături de naționala Franței în 2023 și medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. Luna trecută, a fost inclusă în echipa ideală a Mondialului. A marcat 44 de goluri, locul 5 în ierarhia golgheterilor. ...
• • •
Acum 15 minute
16:40
Acum 30 minute
16:30
Niclas Fullkrug (32 de ani), vârf de atac și internațional german, este oficial prima achiziție a lui AC Milan în această iarnă. Clubul a anunțat mutarea atacantului de la West Ham pe rețelele de socializare. Acesta a venit sub comanda lui Allegri sub formă de împrumut de la gruparea din Premier League. ...
Acum o oră
16:20
Horațiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo și semnează într-un campionat din Vest! # Gazeta Sporturilor
Cotidianul spaniol Mundo Deportivo anunță următoarea destinație a portarului Horațiu Moldovan (27 de ani): Belgia, foarte probabil Club Brugge.Horațiu Moldovan aparține în continuare de Atletico Madrid, care-l are sub contract până la 30 iunie 2027. ...
16:20
Șoc la Metz după drama juniorului ars la Crans-Montana » „Este un căpitan exemplar! Ne rugăm toți pentru el” # Gazeta Sporturilor
După ce aseară a anunțat despre starea gravă în care se află fundașul stânga Tahirys Dos Santos (19 ani), internat într-un spital din Germania, Metz a susținut astăzi o conferință de presă. Antrenorul Stéphane Le Mignan a dat noi detalii, cu două zile înaintea partidei de la Lorient, în etapa a 17-a din Ligue 1, legate de situația căpitanului echipei secunde. ...
16:00
Cel mai greu moment pentru Florin Tănase în 2025: „Foarte supărător” » Ce spune despre retragere # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a vorbit despre cel mai greu moment din anul calendaristic 2025, dar și despre retragerea din fotbal. Fotbalistul de la FCSB a transmis că cel mai greu moment a fost înfrângerea cu Metaloglobus, scor 2-1. Meciul s-a jucat pe 18 octombrie și a fost prima victorie a micuței formații bucureștene în primul eșalon al României. Cât despre retragere, fotbalistul de la FCSB a transmis că nu are planurile făcute. VIDEO. ...
Acum 2 ore
15:40
Universitatea Craiova, fără 10 jucători și antrenor la plecarea în cantonament! # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a plecat spre Antalya pentru a susține cantonamentul de iarnă. Oltenii s-au reunit, dar nu mai puțin de 10 jucători și antrenorul principal au lipsit din avionul care a dus formația în Turcia.Antrenorul Filipe Coelho și membrii staff-ului au absentat și ei, urmând ca aceștia să se alăture echipei direct în Antalya. ...
15:40
Fail la prezentarea noului transfer al lui Dinamo: „Află în aplicație”, dar aplicația nu funcționa! # Gazeta Sporturilor
Astăzi, ora 14:50, Dinamo a transmis pe rețelele sociale că „primul transfer din 2026 este aici”, invitând suporterii să acceseze aplicația clubului pentru a descoperi despre cine este vorba. Doar că aplicația nu funcționa pentru foarte mulți utilizatori, fiind nevoie de minute bune pentru ca aceștia să poată accesa platforma și să afle că este vorba despre Valentin Țicu. ...
Acum 4 ore
14:40
„Știam că voi fi mai bun decât ei!” Novak Djokovic despre rivalitatea cu Federer și Nadal: „Nu le-a plăcut că eram acolo!! # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic a fost invitat în 2025 la o emisiune din țara natală și cu această ocazie a vorbit despre viața sa privată, cariera sa din tenis, dar și despre rivalii săi, Roger Federer și Rafael Nadal.„Treimea” din tenisul modern, Djokovic, Federer și Nadal, a atras întotdeauna atenția publicului. Sârbul consideră că a fost „cel mic care le-a încurcat planurile celor doi”. ...
14:40
Bayern Munchen a anunțat angajarea lui Daniel Fradley (35 de ani) ca antrenor secund. Englezul a lucrat ultima dată la Manchester City, în staff-ul lui Pep Guardiola.Bayern transferă de la Manchester City. În staff-ul lui Vincent Kompany, ca antrenor secund, a ajuns englezul Daniel Fradley.Bayern Munchen a transferat colaboratorul lui Pep GuardiolaAnunțul a venit la ora prânzului. „Echipa noastră de antrenori este întărită prin cooptarea lui Daniel Fradley. ...
14:20
Roma s-a înțeles pentru atacantul cerut de Gasperini » Nu e Joshua Zirkzee și a jucat la două echipe în Serie A! # Gazeta Sporturilor
Giacomo Raspadori (25 de ani) este foarte aproape să revină după doar o jumătate de an în Serie A. Atacantul celor de la Atletico are mari șanse să se transfere la AS Roma în acest mercato invernal. Giallorossii vor plăti 2 milioane de euro pentru împrumutul până la finele sezonului, echipa lui Gian Piero Gasperini având obligație de cumpărare, în anumite condiții, în schimbul a 19 milioane. ...
13:50
Un prim rezultat surprinzător în 2026: cvadrupla câștigătoare de Grand Slam, învinsă la Perth! # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA) a început anul 2026 cu o înfrângere la United Cup, acolo unde își reprezintă țara natală, Japonia. Cvadrupla câștigătoare de Grand Slam a fost învinsă cu 6-4, 6-2 de grecoaica Maria Sakkari (30 de ani, 52 WTA).În perioada 2-11 ianuarie, Perth și Sydney, două orașe importante ale Australiei, găzduiesc United Cup, un turneu la care participă 18 echipe. Japonia a fost repartizată în grupa E, alături de Grecia și Marea Britanie. ...
13:50
Transfer-bombă în Liga Florilor: Emilie Arntzen a revenit în România, dar nu la CSM! # Gazeta Sporturilor
Interul stânga Emilie Arntzen (32 de ani), campioană mondială alături de naționala Norvegiei, revine în România, pentru că a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea un contract valabil doi ani!Transfer răsunător în Liga Florilor. SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat înregimentarea norvegiencei Emilie Arntzen, fostă jucătoare la CSM București vreme de 4 ani, între 2021 și 2025. ...
13:40
Chindia Târgoviște a anunțat transferul mijlocașului central Andrei Pandele (22 de ani), fotbalist crescut de FCSB, cu 11 meciuri la prima echipă a roș-albaștrilor.În septembrie 2024, Andrei Pandele s-a despărțit definitiv de clubul care l-a crescut, FCSB, semnând cu FC Voluntari. După mai puțin de un an și jumătate, în care a adunat 29 de apariții fără să înscrie sau să paseze decisiv, mijlocașul central a schimbat echipa. ...
13:30
Încă cinci fotbaliști, pe lista victimelor apocalipsei din Crans-Montana » „Trei-patru nu dau semne de viață!” # Gazeta Sporturilor
În noaptea de Revelion, barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 01:30, iar incendiul provocat, se pare, de artificiile aprinse de tinerii din luxoasa stațiune elvețiană de schi, a luat deja 47 de vieți. Un jucător italian promițător de golf, Emanuele Galeppini (16 ani), a murit în dezastrul din Alpi. ...
13:30
Daniel Popa, ofertă cu salariu de 10.000 de euro din Liga 2! Ce variante mai are atacantul # Gazeta Sporturilor
Daniel Popa (30 de ani), jucător român liber de contract, dar care se antrenează cu Chindia Târgoviște, are pe masă oferte avantajoase financiar din primele două ligi din România.Daniel Popa este dorit la echipa la care se antrenează, în Liga 2, dar și de Petrolul Ploiești și Hermannstadt, formații din Superliga. Vârful de atac așteaptă o ofertă din străinătate, din liga secundă a Turciei. ...
13:10
Până ca șefii lui Chelsea să instaleze un nou manager, pe banca echipei la meciul de duminică, contra lui Manchester City, va sta antrenorul de la echipa U21, Calum McFarlane (40 de ani).În prima zi din noul an, Chelsea a rămas fără antrenor principal. Enzo Maresca a fost demis, iar căutările unui noi manager sunt în toi, cu englezul Liam Rosenior favorit să preia banca albaștrilor. ...
Acum 6 ore
12:50
Înaintea duelului direct, adversara lui U-BT Cluj-Napoca a transferat un „uriaș” de 2,22 metri, văzut drept o mare speranță a baschetului din Serbia # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca va începe anul 2026, pe teren propriu, cu un duel împotriva lui FMP Belgrad, în runda a 13-a a Ligii Adriatice. Înainte de această etapă, gruparea din capitala Serbiei a anunțat transferul lui Filip Malesevic (20 de ani), un „uriaș” de 2,22 metri, care e văzut drept o mare speranță a baschetului din țara vecină. ...
12:50
Sârb, englez sau argentinian? Barcelona a redus căutarea succesorului lui Lewandowski la trei nume # Gazeta Sporturilor
La Barcelona se pregătește sfârșitul unei ere și începutul căutării unui nou lider de atac. Robert Lewandowski, golgheterul polonez care va împlini în curând 38 de ani, pare să joace ultimele sale luni pe stadionul Camp Nou.Contractul său expiră în această vară, iar antrenorul Hansi Flick îl lasă tot mai des pe bancă, în timp ce presa germană relatează despre negocierile sale cu clubul american Chicago Fire. ...
12:40
Scuderia Ferrari a anunțat despărțirea de Zhou Guanyu (26 de ani), cel care a fost pilot de rezervă al echipei în 2025.Între 2022 și 2025, Zhou Guanyu a condus în Formula 1 pentru echipa Sauber (inițial denumită Alfa Romeo, ulterior Kick Sauber). În acei 3 ani a concurat în 68 de curse și a reușit să acumuleze 16 puncte, cel mai bun loc obținut fiind 8.Lăsat liber de Sauber la final de 2024, chinezul a semnat cu Ferrari pentru a fi pilot de rezervă în 2025. ...
12:40
Chivu transferă cel mai bun fundaș dreapta din Brazilia » Cât costă internaționalul debutat de Carlo Ancelotti! # Gazeta Sporturilor
Paulo Henrique (29 de ani), fundașul dreapta al lui Vasco da Gama, e vizat de Inter pentru o mutare în ianuarie în Serie A. Transferul celui mai bun fundaș dreapta din 2025 în prima ligă din Brazilia - internațional cu două selecții și un gol -la echipa pregătită de Cristi Chivu n-ar costa decât 5 milioane de euro!Liderul din Serie A are probleme mari pe flancul drept, după ce Denzel Dumfries s-a accidentat grav, olandezul fiind operat la gleznă. ...
12:20
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri” # Gazeta Sporturilor
Mireya Gonzalez (34 de ani), interul dreapta spaniol de la Dunărea Brăila, a vorbit despre ospitalitatea românilor. Mireya Gonzalez, vicecampioană mondială cu Spania în 2019, a jucat de-a lungul carierei în Ungaria și România. A ajuns la Râmnicu Vâlcea în 2019, iar din 2022 evoluează pentru Dunărea Brăila. Interul dreapta admite că a avut o părere greșită despre țara care i-a devenit a doua casă. ...
12:10
Prima afacere din 2026 în Serie A » Lazio va lua 30 de milioane de euro de la West Ham pentru Castellanos! # Gazeta Sporturilor
Taty Castellanos (27 de ani), atacantul lui Lazio, va juca în 2026 în Premier League. Presa italiană anunță acordul total încheiat între clubul capitolin și West Ham. Londonezii urmează să plătească 30 de milioane de euro pentru transferul internaționalului argentinian, cu 98 de meciuri și 22 de goluri în tricoul biancocelesto. ...
12:00
Fostul dinamovist este abonat la contracte cu Primăria în care este angajată soția lui # Gazeta Sporturilor
Firma SBA Total Small Bussines Advanced, deținută de fostul portar Cătălin Samoilă (35 de ani), este abonată la contracte cu Primăria Sectorului 5 sau companii aflate în subordinea acesteia, în contextul în care soția lui este angajată a instituției conduse de Vlad Popescu Piedone. Unul dintre cele mai importante, în valoare de peste 8 milioane de lei (1,6 milioane €) a fost semnat anul trecut, arată hotnews.ro. ...
11:50
La ce să ne așteptăm de la noul sezon de Formula 1 » Fostul pilot a dezvăluit: „Profil diferit al curselor, mașini mai lente” # Gazeta Sporturilor
David Coulthard, fost pilot de Formula 1 și actual analist TV, a anticipat că bătăliile roată la roată din Formula 1 vor arăta complet diferit în 2026, în principal din cauza noilor reglementări tehnice.Monoposturile de anul viitor, odată cu modificările tehnice, vor fi mai lente pentru început cu aproximativ o seundă, o secundă și jumătate pe tur. Fostul pilot britanic crede că bătăliile pe circuit se vor egaliza, iar cursele vor fi mai echilibrate. ...
11:40
Emanuele Galeppini, un promițător sportiv italian, a murit în tragedia din Crans-Montana # Gazeta Sporturilor
În noaptea de Revelion, barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 01:30, iar incendiul provocat, se pare, de artificiile aprinse de tinerii din luxoasa stațiune elvețiană de schi, a luat deja 47 de vieți. Un jucător italian promițător de golf, Emanuele Galeppini (16 ani), a murit în dezastrul din Alpi. ...
11:40
Actualul sezon din Premier League a adus numeroase răsturnări de situație și statistici remarcabile, atât la nivel de rezultate, cât și de performanțe ale cluburilor. Cu toate acestea o statistică din acest sezon competițional iese în evidență: două echipe din cel mai puternic campionat din lume sunt neînvinse pe teren propriu. Două formații și-au transformat stadioanele în adevărate „fortărețe”. ...
11:00
Scandal în Barcelona! 150 de organizații și mai multe grupuri de fani cer suspendarea meciului cu Maccabi Tel Aviv: „Nu genocidului” # Gazeta Sporturilor
150 de organizații sociale, sindicale și politice au cerut suspendarea meciului dintre Barcelona și Maccabi Tel Aviv, din etapa a 20-a a Euroligii. De asemenea, mai multe grupuri de fani ai trupei catalane și-au arătat susținerea pentru Palestina și au cerut anularea jocului din 6 ianuarie și excluderea echipelor israeliene din Euroligă.Marți, 6 ianuarie, FC Barcelona va primi vizita lui Maccabi Tel Aviv, într-un duel din runda a 20-a a Euroligii. ...
11:00
Formația din Superligă a intrat pe fir și vrea să profite, după ce Dinamo a ratat transferul # Gazeta Sporturilor
Negocierile cu Dinamo nu s-au concretizat într-o colaborare, dar Andres Dumitrescu (24 de ani) rămâne un jucător de interes pentru mai multe formații din Superligă. Pe urmele lui se află și U Cluj.Abia revenit la Slavia Praga după ce i-a expirat împrumutul la Sigma Olomouc, Andres Dumitrescu își negociază acum următoarea mutare. Nu va rămâne la Slavia, pe masă fiind inclusiv opțiunea de a-i fi reziliat prematur contractul scadent în 2027. ...
Acum 8 ore
10:40
Rugăciuni, flori și lacrimi în Crans-Montana după tragedia gravă de Anul Nou » A apărut instantaneul în care ia foc barul de la artificii! # Gazeta Sporturilor
În noaptea de Revelion, barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 01:30, iar incendiul provocat, se pare, de artificiile aprinse de tinerii din luxoasa stațiune elvețiană de schi, a luat deja 47 de vieți. ...
10:10
Un schior norvegian de 20 de ani a rămas paralizat după un accident în SUA: „Mi se frânge inima” # Gazeta Sporturilor
William Bostadloekken (20 de ani), un schior din Norvegia, a avut un accident grav în urmă cu două săptămâni, în Steamboat, Statele Unite, în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială de schi freestyle. Deși a fost operat la spate, el a rămas paralizat.Între timp, tânărul sportiv a revenit în țara lui natală și a făcut o postare pe Instagram în care a explicat ce s-a întâmplat. ...
10:10
Sindromul celui de-al Treilea Om: când cei aflați în primejdie primesc un ajutor din partea unei forțe pe care nu o pot explica » Alpiniștii experimentează deseori această senzație, între înger salvator și mecanism psihologic antitraumă # Gazeta Sporturilor
Sindromul celui de-al Treilea Om este un fenomen inexplicabil, care survine când persoane aflate în situații cruciale, de viață sau de moarte, povestesc că simt o prezență invizibilă care le călăuzește, le alină sau chiar le ajută fizic să supraviețuiască. Un fel de sprijin nesperat, a cărui iluzie unii o atribuie traumei, alții unui proces de ordin psihologic care ne trece mai ușor peste pericole. ...
10:10
Evenimentul special pentru suporteri care va marca începerea lucrărilor la noul stadion Dinamo: „Nu va pleca nimeni acasă cu mâna goală” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Popa, președintele de la CS Dinamo, a venit cu un anunț de impact pentru fanii „câinilor”: clubul va organiza un eveniment deschis pentru suporteri care va marca simbolic începutul lucrărilor la noul stadion, implicit startul demolării stadionului din Ștefan Cel Mare.Demolarea stadionului Ștefan cel Mare va începe oficial pe 19 ianuarie 2026, conform ultimelor informații. ...
09:50
Cumpărat cu 300.000 €, Marius Ștefănescu va fi dat afară după numai câteva luni # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani) are zilele numărate la Konyaspor. Românul nu mai intră în planurile antrenorului Cagdas Atan și a fost pus pe lista de jucători dispensabili.Cumpărat de Konyaspor de la FCSB cu 300.000 de euro în vara lui 2025, Marius Ștefănescu nu a reușit să se impună la noua lui echipă. În cele 5 luni petrecute în Turcia a fost utilizat în numai 11 partide, jucând în medie doar 23 de minute pe meci. ...
09:40
Dinamo a rezolvat primul transfer din 2026! Numele surprinzător adus de „câini” din Superligă # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a anunțat că în a doua zi a anului 2026 vor prezenta un fotbalist care este „dublură” pentru postul de fundaș stânga. Numele ales de „câini” este Valentin Țicu (25 de ani), jucător care a reziliat recent cu Petrolul Ploiești. ...
09:40
La 28 de ani de la debutul la Australian Open, Venus Williams a primit un wild-card pentru acest turneu # Gazeta Sporturilor
Venus Williams (45 de ani, 581 WTA) a primit un wild-card pentru Australian Open și e pe cale să devină cea mai în vârstă jucătoare din istorie care a intrat pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului.În a doua parte a anului 2025, Venus Williams a revenit în circuitul feminin, participând la 3 turnee: Washington Open, Cincinnati și US Open. Septupla câștigătoare de Grand Slam a avut un bilanț de 1-3 la simplu, 4-2 la dublu și 0-1 la dublu mixt. ...
09:30
Start excelent de sezon pentru Gabriela Ruse! Un singur game pierdut și victorie în 53 de minute # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA), prima jucătoare de tenis din România care a evoluat în 2026, a început cu succes noul an. Ea a avut nevoie de doar 53 de minute pentru a o învinge pe australianca Alana Subasic (18 ani, 537 WTA), scor 6-1, 6-0, în primul tur al calificărilor pentru turneul WTA de la Brisbane. ...
09:10
„Doar fotbal, doar sacrificii!” » Viața lui Bănel Nicoliță, copilul care a dormit nemâncat și a ajuns iubit de oameni, într-un interviu inedit pentru GSP # Gazeta Sporturilor
Bănel Nicoliță (40 de ani) și-a deschis sufletul și a trecut prin toate emoțiile carierei sale: bucurii uriașe, amintiri de neuitat, neîmpliniri dureroase, momente de euforie și sacrificii făcute încă din copilărie. Un „joculeț” al vieții unui fotbalist care a trăit totul la intensitate maximă, pe teren și în afara lui. Bănel Nicoliță este simbolul ambiției și al muncii duse la extrem. ...
09:00
Florin Răducioiu a apărut lângă o blondă în noaptea dintre ani! Cine e femeia de care e îndrăgostit fostul internațional # Gazeta Sporturilor
După mai bine de trei luni în care au rupt orice relație și s-au despărțit, Florin Răducioiu (54 de ani) și logodnica acestuia, Andreea Albăstroiu, s-au împăcat. Cei doi au făcut Crăciunul împreună, iar Revelionul l-au petrecut la Paris.Vești bune pentru viața personală a singurului fotbalist român care a jucat în Big 5. Fostul internațional s-a împăcat cu logodnica lui, Andreea Albăstroiu, cu care era într-o relație de mai bine de doi ani.GALERIE FOTO. ...
Acum 24 ore
00:00
Fotbalist în stare gravă, printre victimele tragediei din Crans-Montana » Are 19 ani și a fost transportat în Germania! # Gazeta Sporturilor
În noaptea de Revelion, barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 01:30, iar incendiul provocat, se pare, de artificiile aprinse de tinerii din luxoasa stațiune elvețiană de schi, a luat deja 47 de vieți. Conform ultimului bilanț al autorităților, mai sunt 115 răniți, dintre care 40 de persoane au ajuns la spital în stare foarte gravă! Între ele și Tahirys Dos Santos (19 ani), fundașul stânga al lui Metz. ...
1 ianuarie 2026
22:10
Jucătorul cu 12 goluri în 16 meciuri a fost propus la Rapid » Ce urmează pentru giuleșteni # Gazeta Sporturilor
Atacantul Andre Clovis (28 de ani), de la Academico de Viseu, din liga a doua portugheză, a fost propus Rapidului.Din informațiile GSP, giuleșteni îl vor analiza pe atacantul brazilian, apoi vor decide dacă intră în negocieri pentru un transfer sau împrumut. Clovis mai are contract cu Viseu până în 2028.De-a lungul carierei, Clovis a jucat pentru International, Portimonense, Leixoes, Estoril și Viseu. ...
21:50
Absența lui Lamine Yamal a reprezentat marea surpriză la primul antrenament al Barcelonei din 2026. Atacantul spaniol a fost la centrul de antrenament, dar nu s-a alăturat sesiunii de pregătire.Conform presei spaniole, citate de abola.pt,fotbalistul a fost prezent la centrul de antrenament al catalanilor la începutul după-amiezii, dar a părăsit incinta fără să se alăture colegilor săi la sesiunea de după-amiază. ...
21:40
Mărturisirile zguduitoare ale unui salvator: „Pompierii plângeau! Am văzut oameni dezmembrați, murind sub ochii mei” » Fanul lui Lamine Yamal e student la Geneva # Gazeta Sporturilor
Gianni (19 ani), student la inginerie mecanică în Geneva, a ajuns înaintea pompierilor și ambulanțelor la locul tragediei din noaptea de Revelion de la Crans-Montana. Fanul lui Lamine Yamal și al naționalei Spaniei face dezvăluiri șocante: „Nu mi-aș fi putut imagina ceva mai rău decât acea noapte”, a declarat acesta pentru publicația elvețiană 20Minutes.2026 începe cu o dramă de proporții în noaptea dintre ani, în Elveția. ...
21:10
Victor Pițurcă, șocat de ce s-a întâmplat în Superliga: „E incredibil! Au senzația că au obținut ceva, dar nu!” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă, fostul selecționerul al României, a vorbit despre ce s-a întâmplat în finalul anului în Superliga. Concret, Rapid, Dinamo și Botoșani au pierdut în ultima etapă, iar Universitatea Craiova a încheiat 2025 pe primul loc în Liga 1.Pițurcă a fost surprins de desfășurarea evenimentelor și a transmis că oltenii nu au realizat încă nimic. ...
21:00
Șoferul mașinii implicate în accidentul care a dus la moartea apropiaților lui Anthony Joshua se află în arest preventiv # Gazeta Sporturilor
Șoferul mașinii în care se afla boxerul Anthony Joshua (36 de ani) în timpul tragicului accident din Nigeria a fost pus sub acuzare. Doi din apropiații pugilistului britanic au decedat în urma accidentului de luni, 29 decembrie.La începutul acestei săptămâni, mașina în care se afla Anthony Joshua, un SUV Lexus, s-a ciocnit cu un campion în apropierea unei benzinării de pe aglomerata autostradă Lagos – Ibadan din Nigeria. ...
21:00
Dorit în Superligă, Daniel Popa își dezvăluie planul pentru 2026: „La asta mă gândesc” » De ce a plecat din Turcia și ce spune despre experiența la FCSB: „Trebuie să fim corecți” # Gazeta Sporturilor
La 30 de ani, Daniel Popa plănuiește ca în această iarnă să-și găsească o nouă echipă. Planul e să meargă din nou în străinătate, dar nu ar refuza nici o ofertă din România. Acesta a dialogat cu Gazeta Sporturilor și a vorbit despre despărțirea de Genclerbirligi, dar și despre planurile pentru 2026.Fotbalist cu Dinamo și FCSB în CV și cu un titlu în palmares, cu formația roș-albastră, Daniel Popa e acum liber de contract. ...
20:50
Brennan Johnson (24 de ani), jucătorul celor de la Tottenham, a ajuns la o înțelegere cu Crystal Palace și va schimba echipa în această perioadă de mercato. Costul mutării este de aproximativ 38 de milioane de euro, conform informațiilor apărute în presa internațională.Conform presei internaționale, Crystal Palace își întărește semnificativ linia ofensivă și a ajuns la un acord deplin cu Tottenham și cu jucătorul însuși. ...
19:50
Transfer la început de 2026 pentru titularul naționalei » Pleacă după 7 ani de la club # Gazeta Sporturilor
Marius Marin, internaționalul român și jucătorul celor de la Pisa, a intrat în ultimele 6 luni de contract cu italienii și acesta ar urma să părăsească fotbalul din „Cizmă”, ba chiar mai mult, fotbalul european.Presa din Italia a scris că mijlocașul român, cu 36 de prezențe pentru echipa națională, a atras interesul echipelor din MLS, prima ligă din SUA, țările din Golf și Australia. ...
19:40
PAOK a transferat de la rivala din Grecia » Doi jucători noi pentru Răzvan Lucescu # Gazeta Sporturilor
PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a început anul cu două transferuri. Alb-negrii i-au prezentat oficial pe Alexander Jeremejeff (32 de ani, atacant), luat liber de contract după despărțirea de Panathinaikos, și pe Giannis Sarris (18 ani, mijlocaș), achiziționat de la Modena.Alexander Jeremejeff a semnat pe un an și jumătate cu PAOK. El nu mai era titular la Panathinaikos în ultima vreme, iar în acest sezon a jucat 4 meciuri și a marcat un gol în campionat. ...
19:40
Dinamo București, nevoită să se mute în Sala Polivalentă pentru ultimele două meciuri din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo București va disputa ultimele două meciuri din sezonul regulat al Ligii Campionilor la handbal masculin în Sala Polivalentă. Decizia a fost impusă de Federația Europeană de Handbal (EHF).Handbalul masculin la nivel de club este într-o pauză lungă provocată de desfășurarea Campionatului European din Norvegia, Danemarca și Suedia. Sezonul competițional se va relua în luna februarie a acestui an. ...
