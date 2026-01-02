VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna
HotNews.ro, 2 ianuarie 2026 16:40
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupție care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupția nu reprezintă în prezent…
Acum 5 minute
16:50
După ce Ilie Bolojan a spus că anul 2025 a fost „dificil”, Marcel Ciolacu îl ironizează pe Instagram # HotNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram o postare cu un mesaj ironic cu privire la situația anului 2025, de la jumătatea căruia premier a devenit Ilie Bolojan. Reacția lui Ciolacu…
Acum 15 minute
Acum o oră
16:10
O descoperire oferă o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi. Expert de la Yale: Rolurile sociale, mai complexe decât ne-am imaginat # HotNews.ro
Un rug funerar construit în urmă cu aproximativ 9.500 de ani a fost descoperit în Africa, oferind o nouă perspectivă asupra complexității comunităților antice de vânători-culegători, potrivit The Guardian. Cercetătorii spun că rugul, descoperit într-un…
Acum 2 ore
15:40
VIDEO Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit # HotNews.ro
Serviciul de informații militare din cadrul Ministerului Apărării de la Moscova, temutul GRU, le-a prezentat americanilor un controler de navigație, susținând că acesta a fost recuperat de pe o dronă ucraineană care zbura spre reședința…
15:20
BREAKING Un român este dat dispărut după tragedia din Elveția / MAE face acum verificări # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a primit o sesizare cu privire la dispariția unui român care se presupune că se afla, în noaptea de Revelion, în restaurantul Crans-Montana, din Eleveția, unde a izbucnit un incendiu în…
15:00
OpenAI pariază puternic pe inteligența artificială audio, și nu este vorba doar de a face ChatGPT să sune mai bine, scrie TechCrunch, cu referire la noi informații obținute de site-ul The Information. Compania condusă de…
15:00
Anunț surpriză al lui Zelenski, care i-a propus generalului Budanov să fie șeful său de cabinet # HotNews.ro
Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), generalul Kirilo Budanov, va deveni șeful de cabinet al președintelui ucrainean, potrivit unui anunț surpriză făcut de Volodimir Zelenski vineri. „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am…
Acum 4 ore
14:30
Statele Unite au redus drastic noile taxe propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, în urma unei analize preliminare a presupuselor lor activități antidumping, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei, potrivit Reuters. Un…
14:30
Prețurile acțiunilor europene au urcat vineri la un nou maxim istoric, în prima ședință de tranzacționare din 2026, continuând câștigurile spectaculoase din anul precedent, cu titlurile din sectorul apărării fiind din nou în frunte, transmite…
14:10
Răspuns ironic al Ucrainei după ce Rusia a acuzat-o că a ucis 27 de civili cu drone: „Deci, cine a stat la hotel de Anul Nou lângă linia frontului? Desigur, localnicii!” # HotNews.ro
Kiev lovește numai „ținte militare” rusești, a declarat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, după ce Moscova a acuzat Kievul că a ucis 27 de civili într-un atac cu drone asupra…
14:10
Drone ruseşti la graniţă cu România cu Ucraina. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea / Precizările MApN # HotNews.ro
Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina, a transmis, vineri, Ministerul Apărării. Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou,…
14:00
România oferă sprijin Elveției, după incendiul din Crans-Montana: Șase tineri cu arsuri grave vor fi transportați la Paris cu o aeronavă a armatei române # HotNews.ro
O aeronavă militară românească este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri care au suferit arsuri grave în urma incendiului din Crans-Montana, a anuțat vineri ministrul Ministrul Apărării, Radu…
13:50
„Halucinant”. Emilia Șercan afirmă că i se cere insistent să verifice doctoratul lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Jurnalista Emilia Șercan, care a publicat în ultimii ani numeroase investigații care au arătat acte de plagiat ale unor politicieni cunoscuți, afirmă că i se cere insistent acum să verifice și doctoratul în matematică luat…
13:30
Mașina de război a lui Putin. Scurgerea masivă de documente care arată cum Rusia își execută și torturează propriii soldați / „Oamenii în scaune cu rotile sunt trimiși pe front, fără brațe sau picioare” # HotNews.ro
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordinele sau prin torturarea și forțarea soldaților bolnavi sau răniți să se întoarcă pe front,…
13:20
Cum e să fii copil, să-ți alini părintele și să simți că tu ții casa în picioare. Parentificarea, trauma invizibilă a „copiilor cuminți” # HotNews.ro
Există copii care preiau de la vârste fragede responsabilități de adult, griji emoționale grele sau rolul de mediator în conflictele dintre părinți. De cele mai multe ori, sunt considerați „de ajutor”, copii care gândesc „matur”,…
13:10
O avalanșa de mari dimensiuni a avut loc vineri în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, fiind declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”, anunță Salvamont Sibiu. Avalanșa a avut o…
13:00
Cine plătește onorariul de succes al avocatului – cel care câștigă sau cel care pierde procesul? Decizii contradictorii ale instanțelor / Curtea Supremă, solicitată să clarifice # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a sesizat la finalul anului Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu un recurs în interesul legii vizând onorariul de succes pentru avocatul…
13:00
FOTO Astronomii au fotografiat în premieră „Chivito-ul lui Dracula”, cea mai mare creșă de planete din univers: „Am fost uluiți” # HotNews.ro
La aproximativ 1.000 de ani-lumină de Pământ, un disc gigantic de gaz și praf se învârte în jurul unei stele tinere și dă naștere unor noi planete. Nu doar că este cel mai mare disc…
Acum 6 ore
12:50
Rușii au cucerit sub 1% teritoriul Ucraineni în 2025. Situația în cele șapte regiuni unde au intrat forțele Moscovei # HotNews.ro
Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din țară, a calculat proiectul ucrainean open-source de cartografiere DeepState în evaluarea de sfârșit de an publicată…
12:30
Incendiul devastator din Crans-Montana: Un tânăr de 16 ani care era în vacanță cu familia sa a fost identificat ca prima victimă din Italia # HotNews.ro
Emanuele Galeppini, un jucător italian de golf în vârstă de 16 ani, care locuia în Dubai, a fost numit vineri drept prima dintre mai multe posibile victime din Italia identificate după incendiul devastator izbucnit în…
12:30
Un pacient care a suferit arsuri grave este transporat, vineri, de la Craiova în Belgia cu o aeronavă militară. La întoarcere, aeronava va repatria doi români cu arsuri recuperaţi în spitale belgiene. Raed Arafat, secretar…
12:10
Fiica actorului Tommy Lee Jones, care a jucat cu el în „Men in Black”, a fost găsită moartă într-un hotel de Anul Nou # HotNews.ro
Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, relatează The Guardian. Jones, în vârstă de 34 de ani, a fost descoperită în primele ore ale zilei de…
12:10
Cafeaua și tensiunea arterială. De ce unii oameni sunt mai sensibili și care sunt cantitățile recomandate # HotNews.ro
Cafeaua poate să influențeze tensiunea arterială, dar nu la toate persoanele. De ce unii oameni sunt mai sensibili la consumul de cafea, cum ne dăm seama dacă cafeaua are sau nu impact asupra sănătații inimii,…
12:10
China a eliminat, începând cu 1 ianuarie, scutirea fiscală pentru medicamentele și dispozitivele contraceptive ce era în vigoare de trei decenii, decizia fiind parte a noilor măsuri menite să stimuleze natalitatea în scădere, potrivit Reuters.…
12:00
Cum a reușit o țară europeană să ajungă la 96% electrice în vânzările de mașini noi din 2025: „Mulți străini nu înțeleg, dar e vorba și de băț, nu numai de morcov” # HotNews.ro
Aproape toate mașinile noi înmatriculate în Norvegia anul trecut au fost complet electrice, potrivit datelor oficiale publicate vineri, în timp ce această țara nordică își consolidează poziția de lider mondial în eliminarea graduală a vehiculelor…
11:40
Reacția lui Yannick Nézet-Séguin, dirijorul care a făcut senzație la Concertul de Anul Nou de la Viena: „Când eram copil, dirijam acest concert din fața televizorului” # HotNews.ro
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, a surescitat opinia publică pe marile rețele sociale după prestația sa de la Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena când ridicat publicul în picioare la finalul spectacolului. El a…
11:40
Un pilot a picat două etiloteste după ce a fost dat jos din avion pe un mare aeroport internațional. Canada cere o investigație oficială # HotNews.ro
Autoritatea de reglementare a transporturilor din Canada a cerut Air India să investigheze un incident în care un pilot s-a prezentat la serviciu sub influența alcoolului și a picat două teste cu etilotestul, a declarat…
11:30
Pastile şi aplicaţii pentru slăbit: viitorul medicamentelor împotriva obezității, o piață estimată la 150 de miliarde de dolari în următorul deceniu # HotNews.ro
Industria globală a tratamentelor pentru slăbit se pregăteşte pentru o transformare majoră, pe măsură ce medicamentele de tip GLP-1 evoluează din terapii medicale clasice în produse de larg consum, uşor de accesat, gestionate digital şi…
11:20
Copiii se îmbolnăvesc des, ceea ce este înțeles ca fiind parte din procesul normal de creștere și construire a imunității. O tuse ușoară, o burtică deranjată sau o febră ușoară nu ridică întotdeauna semne de…
11:10
Rafală de coduri meteo de la ANM: Ninsori și lapoviță, viscol la munte / Ce se va întâmpla până vinerea viitoare în toată țara # HotNews.ro
ANM a emis o informare meteo și o serie de avertizări tip cod galben și portocaliu de ninsori, viscol și vânt puternic, valabile vineri și sâmbătă în mai multe zone din țară. Până vinerea viitoare…
11:00
Șeful Instagram spune că platforma așa cum e cunoscută a murit și că „AI slop” poartă o mare parte din vină # HotNews.ro
Adam Mosseri, directorul general (CEO-ul) Instagram, consideră că inteligența artificială a transformat fluxul atent îngrijit al rețelei sociale într-o relicvă a trecutului, scrie Business Insider. Într-un mesaj de final de an publicat pe rețeaua Threads,…
Acum 8 ore
10:40
VIDEO Trump a avertizat Iranul să nu-i reprime pe protestatari: „SUA vor veni să-i salveze, avem armele încărcate” / Ce știm despre manifestații, care au avut și un „moment Tiananmen” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat cu o intervenție a Statelor Unite dacă regimul de la Teheran va recurge la reprimarea violentă a protestelor din Teheran care au început duminica trecută și s-au extins în…
10:30
Un violonist l-a dat în judecată pe Will Smith pentru hărțuire sexuală și concediere abuzivă # HotNews.ro
Will Smith a fost dat în judecată de un violonist din turneul său muzical, care îl acuză pe actorul și rapperul american de hărțuire sexuală și concediere abuzivă, relatează revista Variety. Muzicianul Brian King Joseph…
10:10
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani # HotNews.ro
Față de anul 2020, la interiorul mașinilor noi sunt ecrane mai multe și mai mari, telefonul se conectează mult mai bine cu automobilul și a crescut mult numărul de senzori disponibili. Tot în ultimii ani,…
09:50
Răspunsul lui George Clooney pentru Donald Trump, după ce l-a atacat pentru că a obținut cetățenia franceză # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump i-a numit pe George Clooney și pe soția sa, Amal, „doi dintre cei mai proști analiști politici din toate timpurile” după ce au obținut pașapoarte franceze, potrivit The Guardian. George Clooney…
09:40
Atacantul Andre Clovis (28 de ani) ar putea ajunge în această iarnă la Rapid, scrie Prima Sport. Atacantul brazilian este legitimat în prezent la Academico de Viseu, din liga a doua portugheză. Potrivit GSP scriu…
09:40
SuperLiga: CFR se pregătește de o nouă lovitură financiară / După Louis Munteanu, încă o vedetă a echipei va fi vândută # HotNews.ro
CFR Cluj l-a vândut pe Louis Munteanu (23 de ani) în MLS, la DC United, iar altă vedetă de la echipă urmeză să plece, scrie Orange Sport. Echipa din Gruia are mare nevoie de lichidităţi…
09:30
Proprietarii barului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, unde a izbucnit un incendiu în noaptea de Revelion, în care au murit aproximativ 40 de persoane și au fost rănite 115, potrivit ultimului bilanț, sunt un…
Acum 12 ore
08:50
Maduro a refuzat să confirme că americanii au lovit un port din Venezuela, dar vrea să negocieze cu SUA: „Suntem pregătiți” # HotNews.ro
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a evitat joi să confirme sau să infirme atacul american asupra instalațiilor unui port din Venezuela pe care l-a dezvăluit Donald Trump zilele trecute, însă a spus că este dispus să…
08:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu și unul portocaliu de vreme rea, valabile vineri dimineață în zonele înalte din județul Cluj. Avertizarea nowcasting este în vigoare până la ora 10:00 în județul…
08:20
Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna ianuarie 2026, în care sunt enumerate formularele pe care trebuie să le depună în prima lună firmele, persoanele fizice și alți contribuabili. …
08:10
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: România a oferit transport medical / „O tragedie care deschide amintiri triste” # HotNews.ro
Secretarul de stat din Ministerul de Interne Raed Arafat a declarat că România a oferit, în urma unei decizii a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), prin mecanismul de protecţie civilă la nivel european,…
08:00
Capitala generează tranzacții cu terenuri din interiorul orașului provenite din reconversia spațiilor industriale. ajoritatea marilor investiții imobiliare în derulare la nivelul Bucureștiului sunt construite pe foste platforme industriale precum Antrefrig, Rocar, Helitube sau Titan Mar.…
07:40
Ce taxe noi vor plăti firmele în 2026. Noile situații în care Fiscul îți poate declara firma inactivă # HotNews.ro
De la 1 ianuarie 2026 vor crește mai multe taxe atât pentru populație, cât și pentru firme, potrivit Legii nr. 239/2025. Noile reguli vor intra în vigoare de la 1 ianuarie și vor impune firmelor…
07:40
FOTO Semnal important transmis de Kim Jong Un, care și-a dus fiica la mausoleul Kumsusan # HotNews.ro
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, pe care probabil că o pregătește să-i fie succesoare, și-a însoțit părinții în prima sa vizită publică la mausoleul Kumsusan pentru a aduce omagiu foștilor lideri ai…
07:20
România încheie 2025 cu semnale mixte. Direcția anului 2026 depinde de răspunsul la cinci întrebări esențiale. Economia a intrat în noul an într-o stare de echilibru fragil. Nu sunt semnale de criză iminentă, dar nici…
07:10
Angajații care trec printr-o „schimbare de tip coșmar” din cauza inteligenței artificiale. „Este o revoluție”, spune un director român de la un startup global de AI # HotNews.ro
Inteligența artificială a avansat mult în ultimul an, iar programatorii începători vor simți cel mai mult asta, spune, într-un dialog pentru publicul HotNews, Bogdan Putinică, director în startup-ul internațional Wonderful AI, care dezvoltă agenți de…
07:00
Soțul purtătoarei de cuvânt a Primăriei Sector 5 a făcut 61 de contracte cu instituții subordonate primăriei. Ultimul are o valoare record # HotNews.ro
8,1 milioane de lei va plăti Salubrizare Sector 5 firmei Sba Total Small Bussines Advanced, deținută de Cătălin Ilie Samoilă. Este soțul Alexandrei Samoilă, purtătoarea de cuvânt a primăriei condusă de Vlad Popescu Piedone. Sba Total…
06:10
Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro # HotNews.ro
„De ce nu v-ați pregătit? De când știați că începând de astăzi, plățile se vor face în noua monedă?”, se plânge un client. „Nu-mi da euro din ăia că n-am ce să-ți dau rest! Lucrez…
Acum 24 ore
00:30
Un dirijor rus va conduce Concertul de Anul Nou din Viena în 2027 / Programul din acest an, mai incluziv sub bagheta lui Nezet-Seguin # HotNews.ro
Dirijorul rus Tugan Sohiev va fi cel care va conduce, la 1 ianuarie 2027, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, eveniment în cadrul căruia acesta îşi va face debutul, a anunţat joi prestigiosul…
