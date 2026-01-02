Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore

Covasna Media, 2 ianuarie 2026 18:40

Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 5 minute
19:00
Accident rutier ușor, produs în această dimineață în Sfântu Gheorghe Covasna Media
Accident rutier ușor, produs în această dimineață în Sfântu Gheorghe
Acum 30 minute
18:40
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini Covasna Media
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini
18:40
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore Covasna Media
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
Acum 8 ore
11:40
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până... Covasna Media
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până...
Acum 12 ore
06:40
Horoscop vineri, 2 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop vineri, 2 ianuarie 2026
Ieri
18:30
Horoscop anual 2026 Covasna Media
Horoscop anual 2026
14:00
Cod galben de intensificări ale vântului în zonele de munte din 27 de județe Covasna Media
Cod galben de intensificări ale vântului în zonele de munte din 27 de județe
00:10
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Polițiștii IPJ Covasna, la datorie în noaptea dintre ani și în zilele libere, pentru siguranța... Covasna Media
Polițiștii IPJ Covasna, la datorie în noaptea dintre ani și în zilele libere, pentru siguranța...
13:10
Incendiu la o gospodărie din Turia Covasna Media
Incendiu la o gospodărie din Turia
07:00
Unde deschidem șampania la miezul nopții? „Harta” Revelionului în orașele din județul Covasna Covasna Media
Unde deschidem șampania la miezul nopții? „Harta” Revelionului în orașele din județul Covasna
06:40
Horoscop miercuri, 31 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 31 decembrie 2025
30 decembrie 2025
16:30
IPJ Covasna: peste 150 kg de petarde și artificii ilegale confiscate Covasna Media
IPJ Covasna: peste 150 kg de petarde și artificii ilegale confiscate
14:10
30 de bunici din zona Buzaielor au primit pachete cu mâncare caldă de la Caritas Covasna Covasna Media
30 de bunici din zona Buzaielor au primit pachete cu mâncare caldă de la Caritas Covasna
12:20
Anul 2025 – un an de succes pentru Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania Covasna Media
Anul 2025 – un an de succes pentru Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania
11:30
Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară Covasna Media
Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
06:40
Horoscop marți, 30 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 30 decembrie 2025
29 decembrie 2025
16:00
Amenzi de peste 117.000 de lei în minivacanța de Crăciun Covasna Media
Amenzi de peste 117.000 de lei în minivacanța de Crăciun
13:50
Crăciun cu dosare penale pentru mai mulți șoferi din județ prinși băuți la volan Covasna Media
Crăciun cu dosare penale pentru mai mulți șoferi din județ prinși băuți la volan
13:40
Victimă transportată la spital după un accident în Valea Mare Covasna Media
Victimă transportată la spital după un accident în Valea Mare
12:40
Drumarii au intervenit în județul Covasna după ninsorile din cursul nopții Covasna Media
Drumarii au intervenit în județul Covasna după ninsorile din cursul nopții
12:40
Peste 500 de urgențe medicale de Crăciun la spitalul județean din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Peste 500 de urgențe medicale de Crăciun la spitalul județean din Sfântu Gheorghe
12:30
Hydrokov Întorsura Buzăului revine la vechiul sediu. Pe unde se face accesul de acum înainte? Covasna Media
Hydrokov Întorsura Buzăului revine la vechiul sediu. Pe unde se face accesul de acum înainte?
11:40
Start la patinaj lângă pârtia „Lőrincz Zsigmond” din Covasna: programul complet de vacanță... Covasna Media
Start la patinaj lângă pârtia „Lőrincz Zsigmond” din Covasna: programul complet de vacanță...
07:00
Sfântu Gheorghe, în topul celor mai sărace orașe din România. Ce arată datele despre șomaj și salarii Covasna Media
Sfântu Gheorghe, în topul celor mai sărace orașe din România. Ce arată datele despre șomaj și salarii
07:00
Împrumut de 100 de milioane de lei pentru reabilitarea Teatrului „Tamási Áron” Covasna Media
Împrumut de 100 de milioane de lei pentru reabilitarea Teatrului „Tamási Áron”
06:40
Horoscop luni, 29 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop luni, 29 decembrie 2025
27 decembrie 2025
13:00
Atenţionările de vreme rea, actualizate de meteorologi Covasna Media
Atenţionările de vreme rea, actualizate de meteorologi
06:40
Horoscop de weekend: 27-28 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop de weekend: 27-28 decembrie 2025
26 decembrie 2025
12:00
Cod portocaliu de vânt puternic și viscol în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de... Covasna Media
Cod portocaliu de vânt puternic și viscol în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de...
06:40
Horoscop vineri, 26 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 26 decembrie 2025
25 decembrie 2025
06:40
Horoscop de Crăciun: joi, 25 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop de Crăciun: joi, 25 decembrie 2025
24 decembrie 2025
16:50
Acțiune umanitară desfășurată de polițiștii din Târgu Secuiesc Covasna Media
Acțiune umanitară desfășurată de polițiștii din Târgu Secuiesc
13:00
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
12:10
Concursul „Cea mai frumoasă casă împodobită” de la Întorsura Buzăului revine cu un premiu... Covasna Media
Concursul „Cea mai frumoasă casă împodobită” de la Întorsura Buzăului revine cu un premiu...
10:10
IJJ Covasna: măsuri de ordine și siguranță publică în perioada sărbătorilor de iarnă Covasna Media
IJJ Covasna: măsuri de ordine și siguranță publică în perioada sărbătorilor de iarnă
09:50
130 de polițiști covăsneni vor fi la datorie în perioada Crăciunului Covasna Media
130 de polițiști covăsneni vor fi la datorie în perioada Crăciunului
07:00
Peste 150 de oameni au alergat 15.400 kilometri şi au strâns 20.000 de lei pentru copiii nevoiaşi Covasna Media
Peste 150 de oameni au alergat 15.400 kilometri şi au strâns 20.000 de lei pentru copiii nevoiaşi
07:00
Prefectul Ráduly István pledează pentru menţinerea plăţii pensiilor prin poştaşi Covasna Media
Prefectul Ráduly István pledează pentru menţinerea plăţii pensiilor prin poştaşi
06:40
Horoscop miercuri, 24 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 24 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
23 decembrie 2025
17:50
Doi bărbați au fost arestați preventiv în urma unui conflict într-un local din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Doi bărbați au fost arestați preventiv în urma unui conflict într-un local din Sfântu Gheorghe
17:00
Fraudele online și telefonice, în creștere alarmantă în județul Covasna: peste 200 de cazuri... Covasna Media
Fraudele online și telefonice, în creștere alarmantă în județul Covasna: peste 200 de cazuri...
16:40
O intervenție dincolo de uniformă Covasna Media
O intervenție dincolo de uniformă
16:30
ISU Covasna: prevenția, cel mai important „cadou” de Crăciun Covasna Media
ISU Covasna: prevenția, cel mai important „cadou” de Crăciun
16:10
Hydrokov face apel la responsabilitate în utilizarea canalizării, în perioada sărbătorilor Covasna Media
Hydrokov face apel la responsabilitate în utilizarea canalizării, în perioada sărbătorilor
12:00
COMUNICAT DE PRESĂ: Finalizarea implementării proiectului Sistematizare verticală la Liceul... Covasna Media
COMUNICAT DE PRESĂ: Finalizarea implementării proiectului Sistematizare verticală la Liceul...
10:10
ANUNȚ FINALIZARE PROIECT Amenajare Incubator pentru afaceri în Municipiul Târgu Secuiesc Covasna Media
ANUNȚ FINALIZARE PROIECT Amenajare Incubator pentru afaceri în Municipiul Târgu Secuiesc
07:00
DGASPC Covasna înființează „Echipa mobilă”, un serviciu 24/7 pentru intervenții rapide în cazurile de abuz și neglijare a copiilor Covasna Media
DGASPC Covasna înființează „Echipa mobilă”, un serviciu 24/7 pentru intervenții rapide în cazurile de abuz și neglijare a copiilor
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.