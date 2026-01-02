Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
Covasna Media, 2 ianuarie 2026 18:40
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
Acum 5 minute
19:00
Accident rutier ușor, produs în această dimineață în Sfântu Gheorghe
Acum 30 minute
18:40
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini
18:40
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
Acum 8 ore
11:40
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până...
Acum 12 ore
06:40
Horoscop vineri, 2 ianuarie 2026
Ieri
18:30
Horoscop anual 2026
14:00
Cod galben de intensificări ale vântului în zonele de munte din 27 de județe
00:10
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Polițiștii IPJ Covasna, la datorie în noaptea dintre ani și în zilele libere, pentru siguranța...
13:10
Incendiu la o gospodărie din Turia
07:00
Unde deschidem șampania la miezul nopții? „Harta” Revelionului în orașele din județul Covasna
06:40
Horoscop miercuri, 31 decembrie 2025
30 decembrie 2025
16:30
IPJ Covasna: peste 150 kg de petarde și artificii ilegale confiscate
14:10
30 de bunici din zona Buzaielor au primit pachete cu mâncare caldă de la Caritas Covasna
12:20
Anul 2025 – un an de succes pentru Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania
11:30
Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
06:40
Horoscop marți, 30 decembrie 2025
29 decembrie 2025
16:00
Amenzi de peste 117.000 de lei în minivacanța de Crăciun
13:50
Crăciun cu dosare penale pentru mai mulți șoferi din județ prinși băuți la volan
13:40
Victimă transportată la spital după un accident în Valea Mare
12:40
Drumarii au intervenit în județul Covasna după ninsorile din cursul nopții
12:40
Peste 500 de urgențe medicale de Crăciun la spitalul județean din Sfântu Gheorghe
12:30
Hydrokov Întorsura Buzăului revine la vechiul sediu. Pe unde se face accesul de acum înainte?
11:40
Start la patinaj lângă pârtia „Lőrincz Zsigmond” din Covasna: programul complet de vacanță...
07:00
Sfântu Gheorghe, în topul celor mai sărace orașe din România. Ce arată datele despre șomaj și salarii
07:00
Împrumut de 100 de milioane de lei pentru reabilitarea Teatrului „Tamási Áron”
06:40
Horoscop luni, 29 decembrie 2025
27 decembrie 2025
13:00
Atenţionările de vreme rea, actualizate de meteorologi
06:40
Horoscop de weekend: 27-28 decembrie 2025
26 decembrie 2025
12:00
Cod portocaliu de vânt puternic și viscol în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de...
06:40
Horoscop vineri, 26 decembrie 2025
25 decembrie 2025
06:40
Horoscop de Crăciun: joi, 25 decembrie 2025
24 decembrie 2025
16:50
Acțiune umanitară desfășurată de polițiștii din Târgu Secuiesc
13:00
Anunţ public
12:10
Concursul „Cea mai frumoasă casă împodobită” de la Întorsura Buzăului revine cu un premiu...
10:10
IJJ Covasna: măsuri de ordine și siguranță publică în perioada sărbătorilor de iarnă
09:50
130 de polițiști covăsneni vor fi la datorie în perioada Crăciunului
07:00
Peste 150 de oameni au alergat 15.400 kilometri şi au strâns 20.000 de lei pentru copiii nevoiaşi
07:00
Prefectul Ráduly István pledează pentru menţinerea plăţii pensiilor prin poştaşi
06:40
Horoscop miercuri, 24 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
23 decembrie 2025
17:50
Doi bărbați au fost arestați preventiv în urma unui conflict într-un local din Sfântu Gheorghe
17:00
Fraudele online și telefonice, în creștere alarmantă în județul Covasna: peste 200 de cazuri...
16:40
O intervenție dincolo de uniformă
16:30
ISU Covasna: prevenția, cel mai important „cadou” de Crăciun
16:10
Hydrokov face apel la responsabilitate în utilizarea canalizării, în perioada sărbătorilor
12:00
COMUNICAT DE PRESĂ: Finalizarea implementării proiectului Sistematizare verticală la Liceul...
10:10
ANUNȚ FINALIZARE PROIECT Amenajare Incubator pentru afaceri în Municipiul Târgu Secuiesc
07:00
DGASPC Covasna înființează „Echipa mobilă”, un serviciu 24/7 pentru intervenții rapide în cazurile de abuz și neglijare a copiilor
