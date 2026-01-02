Cel mai râvnit fotbalist din Premier League s-a botezat pe plajă. Imagini spectaculoase pe social media: „Îți mulțumesc, Doamne!”. Video

Fotbalistul care este la un pas să semneze cu Manchester City pentru o sumă de 65 de milioane de euro s-a botezat pe plajă înainte de intrarea în noul an. Ce a scris pe rețelele de socializare despre relația cu Dumnezeu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik