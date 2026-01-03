Limba română: Ce înseamnă cuvântul SOBOR?

15:20

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat, vineri, că 2026 "este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România", iar miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum vor fi transformaţi în rezultate reale pentru oameni şi economie.