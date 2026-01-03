Rațiu începe anul cu stângul » La un pas de-un penalty!

13:40

Chindia Târgoviște a anunțat transferul mijlocașului central Andrei Pandele (22 de ani), fotbalist crescut de FCSB, cu 11 meciuri la prima echipă a roș-albaștrilor.În septembrie 2024, Andrei Pandele s-a despărțit definitiv de clubul care l-a crescut, FCSB, semnând cu FC Voluntari. După mai puțin de un an și jumătate, în care a adunat 29 de apariții fără să înscrie sau să paseze decisiv, mijlocașul central a schimbat echipa. ...