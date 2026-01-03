Jucător la Pescara, scăpat ca prin minune din infernul de la Crans-Montana: „Am fost martor la scene teribile”
Gazeta Sporturilor, 3 ianuarie 2026 12:20
Eliot Thelen, fiul directorului Camerei de Comerț din Luxemburg, Carlo Thelen, a fost rănit ușor în incendiul care a curmat viața a patruzeci de persoane.Carlo Thelen, directorul Camerei de Comerț din Luxemburg, a fost cel care a confirmat pentru cotidianul local L'essentiel că fiul său Eliot a supraviețuit teribilului incendiu de Revelion din Crans-Montana. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
12:50
Matuzalem nu-l uită pe Mircea Lucescu: „Cel mai bun antrenor. Guardiola mă dorea bodyguard la Barcelona!” » Fotbalul l-a salvat de droguri: „Aș fi ajuns în cimitir” # Gazeta Sporturilor
Francelino Matuzalem (45 de ani), fost mijlocaș defensiv retras în 2018, își amintește mereu cu recunoștință de Mircea Lucescu, pe care l-a avut antrenor la Shakhtar Donetsk. „Am fost aproape să ajung la Milan și, mai ales, la AS Roma. L-am întâlnit pe Spalletti într-un hotel în perioada de la Șahtior. Acolo l-am avut pe cel mai bun antrenor: Lucescu”, a declarat brazilianul, în interviul publicat astăzi de La Gazzetta dello Sport. ...
12:50
Favoritul la banca lui Chelsea zice că habar n-are, dar admite: „Niciodată nu poți să știi” # Gazeta Sporturilor
Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, a comentat informațiile potrivit cărora îi va urma pe banca lui Chelsea demisului Enzo Maresca.Enzo Maresca a fost demis de Chelsea în prima zi a lui 2026, după un 2-2 pe Stamford Bridge cu Brighton. A fost a treia partidă fără victorie a albaștrilor în Premier League și conducătorii au acționat fără a avea un înlocuitor pe măsură la îndemână, de teamă că echipa s-ar putea depărta altfel și mai mult de podium. ...
Acum 15 minute
12:40
Espanyol primește vizita rivalei Barcelona sâmbătă, 3 ianuarie, în etapa 18 din La Liga. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Ultima victorie obținută de Espanyol cu Barcelona în La Liga datează din 21 februarie 2009, de la succesul de pe Camp Nou, scor 2-1. ...
Acum o oră
12:20
Jucător la Pescara, scăpat ca prin minune din infernul de la Crans-Montana: „Am fost martor la scene teribile” # Gazeta Sporturilor
Eliot Thelen, fiul directorului Camerei de Comerț din Luxemburg, Carlo Thelen, a fost rănit ușor în incendiul care a curmat viața a patruzeci de persoane.Carlo Thelen, directorul Camerei de Comerț din Luxemburg, a fost cel care a confirmat pentru cotidianul local L'essentiel că fiul său Eliot a supraviețuit teribilului incendiu de Revelion din Crans-Montana. ...
12:20
Clipul viral cu Novak Djokovic și o influenceriță superbă a încins internetul » Sârbul s-a furișat în spatele ei și a învățat-o cum se face # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani) se află în prezent în Dubai, unde se pregătește pentru startul noului sezon, dar și-a făcut timp și pentru a participa la evenimente mondene.Sârbul a participat recent la gala „Globe Soccer Awards”, unde a primit o distincție specială, fiind prima persoană din afara lumii fotbalului premiată de această organizație.FOTO. ...
Acum 2 ore
11:50
Lotul lui Hermannstadt pentru cantonamentul de iarnă » Dorinel Munteanu a renunțat la Vatra Dornei # Gazeta Sporturilor
FC Hermannstadt, echipa pregătită de Dorinel Munteanu (57 de ani), a anunțat lotul deplasat în Antalya pentru cantonamentul de iarnă.Dorinel Munteanu nu va mai susține pregătirea de iarnă la Vatra Dornei, așa cum a obișnuit pe vremea când o antrena pe Oțelul Galați. Sibienii vor fi în Antalya în perioada 3-13 ianuarie, acolo unde vor pregăti partea a doua a campionatului. Alte 9 echipe au ales aceeași destinație. ...
11:50
Iga Swiatek, reacție dură după „Bătălia Sexelor” » „A fost inutilă, nu a avut nicio legătură cu schimbarea socială” # Gazeta Sporturilor
Iga Swiatek a avut un discurs extrem de tranșant la adresa meciului demonstrativ dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios, disputat pe 28 decembrie, la Dubai, eveniment promovat sub denumirea de „Bătălia Sexelor”. Lidera mondială a pierdut clar în fața finalistului din 2022 de la Wimbledon, scor 6-3, 6-3, jocul durând o oră și 17 minute. ...
11:40
În an de Mondial, țara organizatoare a lansat atacuri aeriene împotriva unei țări din America de Sud # Gazeta Sporturilor
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, una dintre coorganizatoarele Campionatului Mondial din 2026, alături de Canada și Mexic, a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective militare din Venezuela, pe data de 3 ianuarie. Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a decretat stare de urgență. Acesta a fost acuzat de Donald Trump că se află la conducerea unei vaste rețele de trafic de droguri. ...
11:40
Armand Duplantis, în dialog cu Gazeta Sporturilor, a explicat cum combate plictiseala: „Mereu există o săritură mai bună pe care o pot face” # Gazeta Sporturilor
În anul 2025, Armand Duplantis (26 de ani) a continuat să domine sportul pe care îl practică, a rămas neînvins pe plan competițional și, pe lângă medaliile cucerite, și-a îmbunătățit de 4 ori recordul mondial la săritura cu prăjina. În a doua zi a anului 2026, într-un dialog cu GSP. ...
11:30
Campion al României cu CFR Cluj, prezentat oficial în Liga 2 » „Îi urăm bun venit și mult succes alături de echipă!” # Gazeta Sporturilor
Lovro Cvek (30 de ani), mijlocaș central de origine croată, a fost prezentat oficial, luni, de FC Voluntari, formație din Liga 2 care luptă pentru calificarea în play-off. Fotbalistul a cunoscut succesul în fotbalul românesc în tricoul celor de la CFR Cluj, alături de care a câștigat titlul de campion al României în sezonul 2021/2022. ...
11:10
Milan a trecut în frunte, însă Allegri avertizează: „E devreme să vorbim despre asta” # Gazeta Sporturilor
Milan a câștigat la Cagliari cu 1-0 și a trecut pe primul loc în clasamentul Serie A. Are două puncte mai mult decât Inter, ca o întâlnește duminică pe Bologna.AC Milan a debutat în noul an la Cagliari și n-a lăsat să-i scape toate cele trei puncte. După o primă repriză echilibrată, jucătorii lui Massimiliano Allegri au deschis scorul în minutul 50, când Rafa Leao a trimis în plasă, din pasa lui Rabiot: 0-1. Și așa a rămas. ...
11:00
Marius Șumudică (54 de ani) a ajuns la un acord pentru a o prelua pe Al-Okhdood, penultima clasată din prima ligă a Arabiei Saudite, și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare a echipei.Tehnicianul român s-a despărțit de Rapid în luna mai a anului 2025, după ce a eșuat în misiunea de a califica echipa într-o competiție europeană. Astfel, după 7 luni fără angajament, Șumudică revine și va merge în Arabia Saudită. ...
Acum 4 ore
10:50
Eugen Neagoe a reacționat, după ce Valentin Țicu a semnat cu Dinamo: „O pierdere” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul de la Petrolul Ploiești, și Sergiu Hanca (33, mijlocaș) au reacționat după ce Valentin Țicu (25) a devenit noul fundaș stânga de la Dinamo.Neagoe a explicat care a fost motivul pentru care Valentin Țicu a plecat de la Petrolul. Apărătorul jucase în cariera lui doar pentru prahoveni. Eugen Neagoe, despre Valentin Țicu: „A fost un jucător important pentru club”+1 FOTO„Țicu este o pierdere. ...
10:50
Bogdan Andone, interviu pe aeroport: „L-am întrebat pe Dani Coman dacă vrea să mă dea afară” » Ce se întâmplă cu Caio și Mario Tudose # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, 50 de ani, tehnicianul lui FC Argeș, a vorbit, la plecarea spre Antalya, despre câteva dintre temele de actualitate ale nou-promovatei care a luat prin surprindere Superliga în prima parte a sezonului. Într-un interviu acordat Gazetei pe aeroportul „Henri Coandă”, antrenorul a lămurit, printre altele, situațiile lui Caio Martins și Mario Tudose, principalele piese de export ale clubului. ...
10:40
Legenda lui Real Madrid a trecut de momentul critic » Roberto Carlos, externat din spital # Gazeta Sporturilor
Roberto Carlos (52 de ani), fostul mare fundaș al lui Real Madrid și al naționalei Braziliei, a fost externat din spital după ce a trecut printr-un episod medical extrem de delicat.Spitalul Vila Nova Star din Sao Paulo a confirmat, vineri, externarea fostului fotbalist, fără a oferi detalii suplimentare despre starea sa actuală. ...
10:30
El este principala țintă de transfer a Barcelonei » Catalanii vor să „fure” vedeta rivalei # Gazeta Sporturilor
Julian Alvarez, atacantul celor de la Atletico Madrid, rămâne ținta principală a Barcelonei pentru vara viitoare, în ciuda clauzei sale mari de reziliere pe care o are la actualul său club. Julian Alvarez este unul dintre cei mai doriți fotbaliști din acest sezon, având o evoluție impresionantă în tricoul lui Atletico Madrid, sub comanda lui Diego Simeone. ...
10:30
Ilie Dumitrescu (56 de ani), fostul internațional român și ex-jucător al Stelei, a anunțat că este gata să revină în fotbal, la 16 ani distanță de la ultima echipă pe care a pregătit-o, FCSB, formație cu care a lucrat în 2010.În prezent analist TV la Digi Sport, Dumitrescu a dezvăluit că își dorește să se implice într-un proiect dedicat tranziției tinerilor jucători de la nivel juvenil la fotbalul de seniori. ...
10:30
Părintele singurei biserici românești din Istanbul: „Nădăjduim într-o minune! 1-0 pentru domnul Lucescu” # Gazeta Sporturilor
Părintele Sergiu Vlad, 46 de ani, care slujește în singura biserică românească din Constantinopol, a povestit că Mircea Lucescu a trecut pragul locașului sfânt și în septembrie 2025, cum turcii vin să-l vadă pe selecționerul României în incinta bisericii „fiindcă îl apreciază și-l iubesc”, dar și-a exprimat simpatia și pentru Ianis Hagi, Dinamo și Rapid. ...
10:30
Bournemouth - Arsenal, în etapa a 20-a din Premier League » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Bournemouth și Arsenal se înfruntă, diseară, de la ora 19:30. Partida de pe Vitality Stadium face parte din etapa a 20-a din Premier League și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Voyo.Arsenal continuă lupta pentru titlu cu o deplasare la Bournemouth, echipă care nu a câștigat niciunul dintre ultimele 10 meciuri din Premier LeagueBournemouth - Arsenal, live ora 19:30AICI, informații despre meci + istoricul duelurilor directeBournemouth - Arsenal, echipele ...
10:10
Meciul Espanyol - Barcelona e programat sâmbătă, de la 22:00. Va fi liveTEXT la GSP.RO și în direct pe Digisport 1 și Primasport 1.Barcelona debutează în 2026 cu un meci de foc: derby-ul cu rivala locală Espanyol. Iar Lamine Yamal a ținut să-l „încingă” cu două postări provocatoare pe Instagram. ...
09:50
Patru echipe au luat drumul Antalyei sâmbătă, 3 ianuarie, toți ochii fiind ațintiți pe delegațiile echipelor sosite dis-de-dimineată la terminalul plecări de la Otopeni. FC Argeș, Metaloglobus, Petrolul și candidata la titlu Dinamo au plecat la ore matinale spre cantonamentul din Turcia. Marea majoritate a cluburilor din Superliga au ales să fugă de frigul din România și să susțină cantonamentul de iarnă în Antalya. ...
09:50
Genoa - Pisa se joacă astăzi, de la ora 16:00, pe Stadio Luigi Ferraris, într-un meci contând pentru etapa a 18-a din Serie A. Partida va putea fi urmărită livetext pe GSP.ro și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Duelul le aduce față în față pe formația acționată de Dan Șucu, la care este legitimat și căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, și pe Pisa, echipă pentru care evoluează mijlocașul „tricolor” Marius Marin. ...
09:30
Zeljko Kopic a comentat strategia de transferuri a lui Dinamo chiar la plecarea în cantonament: „Nu este o țintă realistă” # Gazeta Sporturilor
Delegația lui Dinamo a plecat astăzi, 3 ianuarie, către Antalya, unde va efectua stagiunea de pregătire din această iarnă. Dinamoviștii au ajuns la ora 08:00 în aeroport, așa cum era planificat. Singurul absent din delegația roș-albă a fost goalkeeper-ul Devis Epassy, în continuare la Cupa Africii. Valentin Țicu, singurul transfer de până acum, a bifat prima apariție în echipamentul roș-alb. ...
09:20
Inter, aproape de primul transfer al anului » Acord pentru jucătorul dorit de Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter și Al Hilal s-au înțeles pentru împrumutul extremei Joao Cancelo până la finele sezonului în curs.Discuții între cele două cluburi existau de câteva zile, acum s-a ajuns în sfârșit la o înțelegere. Clubul saudit nu doar că este dispus să-l împrumute pe Joao Cancelo lui Inter, ci să plătească și o parte din salariul internaționalului portughez - anunță portarul italian Sportmediaset. ...
Acum 6 ore
08:50
Dezastru pentru Cristiano Ronaldo, cu Ovidiu Hațegan și Radu Petrescu în cabina VAR » Incident cu Joao Felix în prim-plan! # Gazeta Sporturilor
Liderul Al Nassr, cu Cristiano Ronaldo pe teren tot meciul, a pierdut primul meci al anului, în fața lui Al Ahli (2-3).A fost o seară de uitat rapid pentru (încă) liderul Al Nassr și pentru Cristiano Ronaldo. Deși înfrunta o echipă, Al Ahli, cu multe absențe, echipa portughezului a cedat cu 3-2 la capătul unei partide cu multe gafe și o încăierare la final din care compatriotul său, Joao Felix, a ieșit „șifonat” serios. ...
08:40
Manchester United, pe urmele unuia dintre cei mai în formă atacanți din Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester United monotorizează îndeaproape situația lui Jean-Philippe Mateta (28 de ani), atacantul lui Crystal Palace, autor a 8 goluri în acest sezon din Premier League.Conform Sky Sports, „diavolii roșii” îl au de mult timp pe lista lor pe atacantul francez și au inițiat deja primele contacte exploratorii. ...
08:30
MM Stoica a confirmat răsturnarea de situație de la FCSB: „Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat faptul că Denis Alibec (34 de ani) va merge alături de restul echipei în cantonamentul de iarnă din Antalya, din moment ce nu și-a găsit alt angajament.Revenit la începutul acestui sezon la FCSB, Denis Alibec nu a reușit să impresioneze, având în vedere faptul că s-a confruntat cu mai multe probleme de ordin medical. ...
08:10
Rapid, gata de primul transfer din perioada de mercato: „Suntem aproape să fim înțeleși cu un atacant” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la Rapid, a confirmat faptul că giuleștenii au ajuns la un acord cu atacant, fără să-l numească, precizând că anunțul oficial va fi făcut curând.Oficialul Rapidului a evitat să confirme dacă este vorba de Daniel Paraschiv sau nu, atacantul lui Real Oviedo, care poate fi împrumutat pâna la finalul sezonului în schimbul sumei de 120.000 de euro, potrivit informațiilor obținute de GSP.ro. ...
07:50
Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo, în meciul cu Getafe (1-1), însă în presa spaniolă a primit note contradictorii.În primul meci al anului, Andrei Rațiu a avut două momente importante. În minutul 12, jucătorii lui Getafe au solicitat un penalty la o acțiune periculoasă a internaționalului român în propriul careu. ...
Acum 24 ore
23:50
Alexandru Albu, despre venirea la Unirea Slobozia: „Asta m-a convins să vin aici” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Albu (32 de ani), noul transfer al Unirii Slobozia, a fost prezent la reunirea lotului echipei.Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care ce l-a determinat sa vină la Slobozia, plecarea de la Chindia Târgoviște sau revederea cu fostul său coleg de la Rapid, Jayson Papeau.VIDEO. Alexandru Albu: „Asta m-a convins să vin aici” „Sunt bine. Sunt fericit. Pot să încep din nou antrenamentele. ...
23:40
Granzii din Superligă, despărțiți de 20 km » FCSB e într-un complex de top, Dinamo și Rapid pe malul apei, iar Craiova e pe urmele lui Obama și Putin # Gazeta Sporturilor
Antalya a devenit epicentrul fotbalului românesc în aceste zile. Cele mai multe dintre echipele din Superligă au fugit de frigul din România și au ales să vină în Belek sau Lara pentru a se pregăti timp de două săptămâni pentru reluarea campionatului.Vacanța s-a terminat pentru fotbaliștii din prima ligă. ...
23:40
Laurențiu Reghecampf, start cu dreptul în 2026 » Trei victorii consecutive pentru echipa românului # Gazeta Sporturilor
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a început anul 2026 cu o victorie. Al-Hilal Omdurman s-a impus cu scorul de 3-1, în duelul cu formația Gicumbi, meci din cadrul campionatului din Rwanda.Echipa pregătită de antrenorul român a obținut a treia victorie la rând în campionatul Rwandei. Reghecampf, victorie în primul meci din 2026Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a început în forță partida cu Gicumbi și a deschis scorul în minutul 12. ...
23:10
Mesajul lui Alexandru Țiriac, după tragedia de la Crans-Montana: „A fost o onoare să te cunosc, om minunat” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac, a transmis un mesaj după decesul lui Emanuele Galeppini, un jucător italian de golf care a murit în incendiul din stațiunea Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou.Nepotul lui Ion Țiriac a fost coleg de școală cu Emanuele Galeppini, un promițător jucător de golf care avea doar 16 ani. Incendiul din stațiunea montană din Elveția a luat 47 de vieți pe 1 ianuarie. ...
23:10
După ce l-a vândut pe Louis Munteanu la DC United, CFR Cluj e în discuții și pentru cedarea lui Meriton Korenica (29 de ani) la formația din MLS.Extrema stânga de la CFR Cluj pare a fi următorul produs de export al clubului, care i-a vândut până acum pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu în acest mercato. De Korenica e interesată și Apollon Limassol, din Cipru, așa cum GSP a scris pe 23 decembrie. ...
22:50
Maroc, favorită să găzduiască următoarea ediție a Campionatului Mondial al Cluburilor # Gazeta Sporturilor
Marocul este țara favorită pentru a găzdui Campionatul Mondial al Cluburilor din 2029.Competiția va avea loc în 2029, cu un an înainte de Campionatul Mondial, care se va juca și în Portugalia și Spania. Găzduirea turneului pe teritoriul Marocului, ar urma să reprezinte un test înainte de Mondial. ...
22:40
Debutat de Mircea Lucescu în Liga 1, oferă detalii din culise despre selecționer: „Ne spunea să ne facem relații, să ne căsătorim devreme și să mergem la facultate” # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărgăritescu își amintește pentru GSP.ro debutul la Rapid sub comanda lui Mircea Lucescu ca pe o experiență formativă decisivă.Mărturisește că „Il Luce” a fost pentru tinerii din vestiar mai degrabă un părinte decât un antrenor, știind să-i protejeze, să-i responsabilizeze și să le dea încredere într-un colectiv plin de lideri consacrați. ...
22:10
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu e convins că Louis Munteanu (23 de ani, atacant) va fi convocat în continuare la echipa națională, după transferul de la CFR Cluj la DC United, în MLS.Atacantul va juca în SUA începând cu acest an. În ciuda unul zbor care durează în medie 12 ore de la Washington la București, Ilie Dumitrescu nu crede că distanța va reprezenta o problemă privind convocarea lui Louis Munteanu la naționala României. ...
21:50
Ifeanyi Ndukwe (17 ani), fundaș central la Austria Viena, va întări rândurile „cormoranilor” în vară.Liverpool a ajuns la un acord cu Austria Viena și a obținut transferul lui Ifeanyi Ndukwe, potrivit presei din Austria și lui Fabrizio Romano.Ifeanyi Ndukwe, noul transfer al lui LiverpoolTânărul apărător se va alătura „cormoranilor” abia în vară, potrivit lui Alexander Huber, jurnalist la publicația austriacă kurier.at. ...
21:30
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a transmis că echipa ardeleană riscă să nu ia licența UEFA. Clubul trebuie să-și plătească o parte din datorii până pe 15 ianuarie.Mureșan a anunțat că CFR Cluj va încasa 7 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu, însă banii vor intra eșalonat în conturile clubului. În ciuda sumei virate de DC United acum, CFR Cluj nu și-a rezolvat problemele financiare și are nevoie în continuare să vândă. ...
21:20
Secretul unei mici insule nelocuite și legătura cu Jocurile Olimpice de iarnă: „Probabil am câștigat toate medaliile” # Gazeta Sporturilor
De unde vin pietrele folosite la curling, cât costă una și cum sunt produse? Insula Ailsa Craig, de 1 km pătrat, furnizează granitul necesar pentru fabricarea lor, aceasta revenind unei firme fondate acum 175 de ani. Aceasta a livrat toate pietrele folosite la JO de iarnă din 1998 încoace, de când acest sport a revenit în programul olimpic. ...
21:20
Anotnio Rudiger, vizită umanitară în Sierra Leone: „Asta contează cu adevărat în viață” # Gazeta Sporturilor
Antonio Rudiger (32 de ani) a petrecut o săptămână întreagă în Sierra Leone, țara unde mama lui s-a născut, și a lansat proiecte în domeniul sănătății, educației și sportului.Fundașul nu a mers în Africa pentru a se relaxa, ci pentru a se implica în activități umanitare care au adus o diferență reală în comunitățile din Sierra Leone. ...
21:10
Daniel Stanciu, oficialul lui FC Argeș, a vorbit despre interesul pentru Mario Tudose (20 de ani), fundașul central al echipei piteștene.Dorit de Dinamo, Mario Tudose a atras interes și din Golf. Daniel Stanciu a transmis, însă, că FC Argeș ar vrea să-l vândă pe fundașul de 20 de ani în Europa.Tudose a fost dorit insistent de FCSB în septembrie, dar negocierile au căzut. Acum, el e pe lista lui Dinamo. ...
21:00
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a confirmat transferul atacantului Alibek Aliev, anunțat în exclusivitate de GSP.ro pe 1 ianuarie.Atacantul cu cetățenie suedeză a ajuns la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract. Alibek a reziliat recent cu Osters, din Suedia, unde a jucat din 2024.Atacantul de 1,90m a fost luat în locul lui Louis Munteanu, vândut la DC United, în MLS. ...
20:50
Natalia Mateuț, apariție incendiară într-o destinație exotică: „Cel mai bun loc de pe Pământ” # Gazeta Sporturilor
Natalia Mateuț, fiica legendarului Dorin Mateuț, a petrecut Revelionul în Brazilia, la plajă. Prezentatoarea TV a transmis și un mesaj cu ocazia Anului Nou.Fiica fostului mare jucător de la Dinamo a ales o destinație exotică pentru a petrece Sărbătorile de iarnă. Din Brazilia, Natalia Mateuț a postat fotografii apreciate de fani pe rețelele de socializare.GALERIE FOTO. ...
20:50
Fundașul spaniol Sergio Ramos (39 de ani) a distribuit un videoclip pe rețelele sociale în care își prezintă noua mașină.Este vorba de un Ferrari 12Cilindri (Dodici Cilindri), cu un preț estimat de 500.000 de euro.FOTO. ...
20:20
Diogo Rodrigues, fostul fundaș dreapta de la UTA, a semnat cu Petrolul până în 2027. Jucătorul portughez a fost prezentat oficical de prahoveni.Rodrigues a revenit în Superliga după un an și jumătate. În 2024 se despărțea de UTA, apoi stătea jumătate de an fără echipă. La începutul anului trecut a semnat cu Zimbru Chișinău, unde a fost legitimat până acum. ...
20:00
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și-a anunțat dorințele pentru 2026, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.Printre dorințele care o vizează pe FCSB se regăsesc câștigarea Supercupei României, creșterea coeficientului UEFA, dar și încasări de la FIFA pentru participare jucători la Campionatul Mondial din 2026. ...
19:50
Echipa Germaniei, campioana din 2024, baie cu valuri înainte de startul la United Cup # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev, Eva Lys și ceilați membri ai echipei Germaniei care participă la United Cup s-au distrat făcând plonjoane într-o piscină cu apă de mare, la celebrele băi Wylie's din Sydney. Echipa Germaniei a făcut senzație la Sydney, înainte de a spera să facă o senzație și pe teren la United Cup. ...
19:30
Andrei Blejdea, fosta extremă stânga de la Dinamo, și-a anunțat retragerea din fotbal la doar 29 de ani. Acesta a jucat ultima dată la Jiul Petroșani, în Liga 3.Blejdea a rămas liber de contract în decembrie. Nu va mai juca fotbal profesionist și și-a anunțat retragerea printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Andrei a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport, având și un master în domeniu, luat în 2022. ...
19:30
Semne de întrebare despre Gyokeres: „Nu e chiar atât de bun pe cât a arătat la Sporting” # Gazeta Sporturilor
Viktor Gyokeres (27 de ani) continuă să aibă dificultăți în a se impune la Arsenal. Englezii cred că stilul de joc al lui Mikel Arteta nu favorizează principalele caracteristici ale suedezului.În 21 de meciuri, Gyokeres a marcat doar șapte goluri, iar vocile care contestă randamentul jucătorului sunt tot mai numeroase. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.