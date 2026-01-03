Jucător la Pescara, scăpat ca prin minune din infernul de la Crans-Montana: „Am fost martor la scene teribile”

12:50

Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, a comentat informațiile potrivit cărora îi va urma pe banca lui Chelsea demisului Enzo Maresca.Enzo Maresca a fost demis de Chelsea în prima zi a lui 2026, după un 2-2 pe Stamford Bridge cu Brighton. A fost a treia partidă fără victorie a albaștrilor în Premier League și conducătorii au acționat fără a avea un înlocuitor pe măsură la îndemână, de teamă că echipa s-ar putea depărta altfel și mai mult de podium. ...