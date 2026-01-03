Inter, aproape de primul transfer al anului » Acord pentru jucătorul dorit de Cristi Chivu

16:00

Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a vorbit despre cel mai greu moment din anul calendaristic 2025, dar și despre retragerea din fotbal. Fotbalistul de la FCSB a transmis că cel mai greu moment a fost înfrângerea cu Metaloglobus, scor 2-1. Meciul s-a jucat pe 18 octombrie și a fost prima victorie a micuței formații bucureștene în primul eșalon al României. Cât despre retragere, fotbalistul de la FCSB a transmis că nu are planurile făcute. VIDEO. ...