Anul 2026 sub lupă: Cine supraviețuiește politic și ce riscuri amenință economia globală - POLITICO
ObservatorNews, 3 ianuarie 2026 09:50
Jurnaliștii POLITICO analizează marile necunoscute ale anului 2026 și estimează șansele celor mai importante scenarii globale, de la soarta războiului din Ucraina și stabilitatea piețelor financiare, până la supraviețuirea politică a unor lideri precum Donald Trump, Benjamin Netanyahu sau Viktor Orban și rezultatul alegerilor de la mijloc de mandat din Statele Unite.
Acum o oră
09:50
09:50
Capitala Venezuelei, zguduită de explozii în toiul nopţii, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA # ObservatorNews
Cel puţin şapte explozii şi zgomotul unor aeronave care au survolat la joasă altitudine au fost auzite în cursul nopţii de sâmbătă, în capitala Venezuelei, Caracas, informează AP. Incidentul a provocat panică în mai multe cartiere, însă, până în acest moment, autorităţile nu au oferit explicaţii oficiale privind cauza deflagraţiilor.
Acum 2 ore
09:20
Un curier din Polonia a refuzat să livreze un colet de Revelion şi a explicat de ce: "A crezut că glumesc" # ObservatorNews
Un curier dintr-o localitate rurală din Polonia a stârnit o dezbatere aprinsă pe internet, chiar înainte de Revelion, după ce a refuzat să livreze un colet cu artificii unui cunoscut. Motivația lui: animalele care, spune el, ajung să sufere în fiecare an din cauza zgomotelor puternice. Povestea, spusă chiar de curier pe rețelele sociale, a adunat mii de reacții și opinii împărțite.
09:10
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" # ObservatorNews
Noaptea de Revelion rămâne, an de an, una dintre cele mai profitabile perioade pentru șoferii de ride-sharing din România. Un șofer de Bolt a povestit recent, într-o postare pe Instagram, cât a reușit să câștige într-o singură seară, în intervalul 31 decembrie 2024 - 1 ianuarie 2025.
08:50
Horoscop 4 ianuarie 2026. O zi în care astrele vă ajută să rezolvaţi sarcini restante.
08:40
Prăpăd după un incendiu la un depozit auto din Botoşani. Focul ar fi pus din răzbunare # ObservatorNews
Un incendiu violent a făcut prăpăd aseară la un depozit auto dintr-o comună din judeţul Botoşani. Flăcările uriaşe ameninţau să se apropie şi de casele oamenilor, iar operaţiunea de stingere a fost anevoiasă. Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca focul să fi fost pus intenţionat. Suspect este un bărbat, care ar fi vrut să se răzbune.
08:40
Un bărbat din Târgu Mureş a murit intoxicat cu fum într-o boxă, după ce a aprins un foc ca să se încălzească # ObservatorNews
Gestul disperat de a se încălzi i-a fost fatal unui bărbat din Târgu Mureș. Într-o boxă din centrul orașului, acesta a aprins mai multe materiale textile, iar fumul degajat l-a intoxicat, potrivit Mediafax. Deși pompierii au intervenit rapid, iar medicii au încercat să-l resusciteze, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Acum 4 ore
08:20
Crimă în noaptea de Revelion, în Ilfov. Un bărbat, suspect că şi-ar fi ucis tatăl după ce au rămas singuri # ObservatorNews
Un bărbat din comuna Corbeanca, judeţul Ilfov e bănuit că şi-a omorât tatăl în noaptea dintre ani. Victima a fost găsită ieri fără suflare şi cu urme de violenţă pe corp. Familia a fost cea care a alertat autoritățile.
08:20
Cum se apără patronul barului care a ars în Crans Montana: Locaţia a fost controlată de 3 ori în 10 ani # ObservatorNews
Noi detalii cutremurătoare ies la iveală după incendiul devastator din clubul elveţian din Crans Montana. Patronul barului a vorbit pentru prima dată cu presa şi se apără - spune că locaţia a fost controlată de 3 ori în 10 ani. Imaginile de groază surprinse de tineri în timpul inferului confirmă şi principala ipoteză. Aceea că focul a pornit de la artificiile ataşate la sticlele de şampanie, care au ajuns prea aproape de tavan. Printre cei dispăruţi în incendiu se află, din păcate, şi un român. Un tânăr de 18 ani, despre care mama lui nu mai ştie nimic de aproape trei zile.
08:00
Schimbări la vârful puterii la Kiev. Budanov, funcție-cheie în Administrația Prezidențială, Ivașcenko la GUR # ObservatorNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri numirea actualului director al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kiril Budanov, drept nou şef al Cancelariei Prezidenţiale. De asemenea, l-a numit pe şeful serviciului de informaţii externe, Oleg Ivaşcenko, în funcţia de nou şef al serviciului de informaţii militare.
08:00
În 2026 economisirea ar trebui să intre în rutina fiecărui român, indiferent de veniturile pe care le câştigă, spun specialiştii. Primul pas este să puneţi bani deoparte într-un fond de urgenţă, după care să vă analizaţi atent cheltuielile.
07:50
Iarna face ravagii în România: ninsori, viscol şi drumuri blocate în toată ţara. Când se încălzeşte din nou # ObservatorNews
Vremea rea a făcut prăpăd şi ieri în mai multe judeţe din ţară! Zăpada care s-a depus pe carosabil le-a dat mari bătăi de cap şoferilor care fie se întorc acasă, fie îşi continuă vacanţa. Multe autoturisme au derapat şi au ieşit de pe carosabil, iar viscolul din zona montană a dus la închiderea mai multor staţiuni turistice. Urmează un weekend cu precipitaţii în toată ţara.
07:30
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara # ObservatorNews
Vremea de iarnă continuă şi astăzi, aşa că mare atenţie dacă vă aventuraţi spre munte. La această oră sunt în vigoare mai multe coduri de vânt puternic, în mai multe zone din ţară.
Acum 12 ore
22:00
Ministrul Apărării: Banii daţi Ucrainei sunt în interesul securității naționale a României # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei fac parte din bugetul existent al ministerului și nu reprezintă o suplimentare de fonduri. Oficialul a explicat că ajutorul este acordat printr-un mecanism transparent, coordonat de NATO și Statele Unite, și că această decizie este în interesul securităţii naţionale a României.
21:30
Miruță, despre alertele cu drone ruseşti de la graniţa cu România: Ridicările de F-16 sunt aproape zilnice # ObservatorNews
Ridicarea avioanelor de luptă F-16 de la Fetești a devenit o procedură aproape zilnică, pe fondul alertelor legate de drone rusești în apropierea graniței României, scrie Mediafax. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că situația este extrem de sensibilă în zona de frontieră cu Ucraina, mai ales în dreptul porturilor de la Dunăre, iar deciziile sunt luate în timp real, în coordonare cu structurile NATO, pentru a preveni orice încălcare a spațiului aerian românesc.
Acum 24 ore
21:20
Proteste violente în Iran din cauza scumpirilor. SUA au avertizat că ar putea interveni în ajutorul populaţiei # ObservatorNews
Proteste violente în Iran împotriva scumpirilor. Localnicii ies în stradă de cinci zile şi cer schimbarea regimului. Cel puţin şapte oameni au murit în ciocnirile cu forţele de ordine care au arestat peste 100 de localnici. Autorităţile, spun însă, că imaginile cu proteste sunt create de inteligenţa artificială.
21:00
Avem şanse să nu mai fim europenii care aruncă cea mai multă mâncare la gunoi. Tot mai multă lume transformă fripturile şi cozonacii de prisos în preparate ingenioase. Bucătarii vin şi ei cu idei, de pildă pizza făcută din pâinea şi aperitivele rămase de la Revelion.
20:50
De la sarmale, la sushi sau şaorma. Fast-food-urile şi restaurantele chinezeşti au făcut cu greu faţă comenzilor pentru clienţii care au vrut să schimbe meniul.
20:50
Supereroi, regizori de top și povești legendare. Ce filme vor domina cinema-ul în 2026 # ObservatorNews
2026 se anunţă unul răsunător din punct de vedere cinematografic. Ne vom bucura de producţii remarcabile care promit să domine box office-ul. Reprezentanţii industriei aşteaptă încasări de miliarde mai ales de la filmele cu supereroi dar şi de la continuări ale unor pelicule celebre.
20:40
Incendiul din Elveţia a şocat întreaga lume, aşa cum se întâmpla şi acum 11 ani după Colectiv. Cele două tragedii au cauze identice. Nerespectarea legii de către patroni, care au antifonat cu materiale inflamabile, şi neglijenţa autorităţilor au dus la pierderea a zeci de vieţi. Ca şi în Capitală, cele mai multe victime sunt tineri, care nu s-au gândit o secundă că întreaga clădire se poate transforma într-un adevărat infern în numai 2 minute.
20:30
Unde își încarcă românii bateriile la început de an. Cozi la patinoare, piscine şi centre SPA # ObservatorNews
După zilele cu mese bogate și ore întregi de stat pe canapea, lumea stă la coadă la patinoare şi piscine. Părinţi şi copii simt nevoia să facă mişcare, iar cei care stau aproape de graniţa de vest dau o fugă la celebrele băi termale din Ungaria.
20:30
Anul Calului de Foc aduce provocări și reușite. Cele două zodii care vor avea noroc cu carul în 2026 # ObservatorNews
2026 vine ca o furtună! În zodiacul chinezesc urmează Anul Calului de Foc, care începe în februarie. Şi aduce noroc enorm pentru unii, încercări grele pentru alţii. Unele zodii chiar îşi schimbă complet viaţa.
20:00
Bichonul Fido, de negăsit de aproape 48 de ore după ce a fugit speriat de artificii: "L-am căutat și cu drona" # ObservatorNews
Sute de oameni îşi caută câinii şi pisicile care au fugit de acasă de Revelion, speriate de zgomotul artificiilor. Unii oferă recompense generoase. Cel mai sigur este să apeleze la cabinetele veterinare, în speranţa că cineva a găsit animalele dezorientate şi le-a dus la clinici.
19:50
Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu" # ObservatorNews
Un român este dat dispărut după incendiul de la clubul elveţian din Crans Montana. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, de care mama lui nu mai ştie nimic de aproape 2 zile. Identificarea celor 47 de victime este extrem de anevoioasă. Autorităţile au stabilit până acum că morţii şi cei 119 răniţi provin din 12 ţări, cei mai mulţi din Franţa şi Italia. Bilanţul putea fi chiar mai mare. Un român a povestit pentru Observator cum, alături de alţi trecători, a ajutat medicii să salveze zeci de tineri.
19:40
150 de tone de apă, mai multe ca niciodată, vor fi sfințite de Bobotează. Agheasma Mare se face o singură dată # ObservatorNews
Pregătiri pentru Bobotează la Constanţa. Voluntarii au început etichetarea sticlelor în care va fi împărţită apa sfinţită pe 6 ianuarie. Nu mai puţin de 300.000 vor ajunge la credincioşi.
19:40
Într-un an în care scumpirile lovesc din toate direcţiile, gospodărirea finanţelor personale e mai importantă decât oricând. Analiştii spun că, în ciuda valului de taxe, impozite şi preţuri majorate la raft, exerciţiul economisirii poate fi colacul de salvare al multora. Iată toate recomandările.
19:40
Reacția unui turist din Brazilia, surprins de coada la telecabina din Poiana Brașov: "Auzisem numai de bine" # ObservatorNews
Distracţie şi aglomeraţie la munte. Mai multe pârtii s-au deschis astăzi în Transilvania, iar la Poiana Braşov turiştii au stat la cozi să urce cu telecabina. Ziua perfectă a fost stricată, însă, de o avalanşă de proporţii în Munţii Făgăraş.
19:30
Se reduce numărul vizelor de muncă pentru muncitorii asiatici. Patronii se plâng că rămân fără mână de lucru # ObservatorNews
Mai puţini asiatici în România! Guvernul reduce numărul de lucrători din afara Uniunii Europene. Mulţi antreprenori se plâng că vor rămâne fără mână de lucru. Mulţi străini veneau însă, în ţară, doar ca să poată pleca mai uşor în Occident.
19:30
Bătaie pe blugi şi globuri la primele reduceri din an. Amatorii de chilipiruri au luat cu asalt magazinele # ObservatorNews
Punct şi de la capăt! Din nou aglomeraţie şi scandal în magazine, unde au început reducerile. Oamenii s-au îmbulzit să cumpere globuri şi haine, mâncare şi băutură.
18:10
Cutremur cu magnitudinea de 6,5 în sudul şi centrul Mexicului. Seismul a întrerupt conferința președintei # ObservatorNews
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,5, a zguduit vineri sudul și centrul Mexic, în timpul conferinței de presă a președintei Claudia Sheinbaum, transmite agenţia seismologică naţională din Mexic, citată de Associated Press. Seismul a fost resimțit inclusiv în capitală și în zone turistice de pe coasta Pacificului, însă autoritățile anunță că, până în acest moment, nu au fost raportate pagube majore.
17:50
A murit Șuier, câinele polițist prezent la toate festivalurile din ţară. Acum un an "ieşise" la pensie # ObservatorNews
Un suflet nobil și loial și-a încheiat ultima misiune. Șuier, câinele polițist care a participat la numeroase intervenții dificile și a fost un adevărat camarad pentru oamenii legii, a murit.
17:50
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: "Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea" # ObservatorNews
Un francez stabilit la Brașov de aproape cinci ani a stârnit discuții aprinse pe Reddit după ce a comparat costul vieții din România cu cel din Franța și a concluzionat că țara noastră a devenit mai scumpă decât patria sa.
17:30
O clipă de neatenție, zece metri în gol. Mașină răsturnată într-o râpă din Argeș, un adolescent a fost rănit # ObservatorNews
Un accident grav a avut loc sâmbătă într-o zonă montană din Argeș, unde un autoturism cu trei persoane la bord a părăsit carosabilul și a căzut într-o râpă de aproximativ zece metri, potrivit News.ro. Un adolescent de 15 ani a fost rănit și a primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce salvatorii au intervenit de urgență pentru prevenirea unui incendiu.
17:30
Au înflorit primii ghiocei în Munţii Măcinului. Imaginile spectaculoase surprinse de un fotograf # ObservatorNews
Prima zi a lui 2026 ne-a adus şi câteva semne de primăvară. Asta în ciuda vremii capricioase.
17:10
720 de euro pentru mamele care lucrează. Ţara europeană care acordă bonusul generos # ObservatorNews
În 2026, Italia continuă să sprijine mamele care lucrează prin așa-numitul "bonus mamme lavoratrici". Ajutorul ajunge la 720 de euro net pe an, mai mult decât anul trecut, iar condițiile rămân aceleași: un venit din muncă sub 40.000 de euro pe an și cel puțin 2 copii în întreținere. Copilul cel mai mic trebuie să aibă sub 10 ani, sau să fie minor în cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii.
17:00
Şansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt 0, estimează Dmitri Kuleba # ObservatorNews
Fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, afirmă că nu există nicio șansă ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, potrivit UNIAN, care citează un interviu publicat pe canalul său de YouTube.
15:50
Atac sângeros în noaptea de Revelion. Bătrân, înjunghiat de mai multe ori în casă; vecinul a fost reținut # ObservatorNews
Noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar într-o localitate din Olt. Un bărbat de 72 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori chiar în locuința sa, iar principalul suspect, un vecin în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pentru tentativă de omor, scrie Mediafax. Ancheta scoate la iveală un conflict care ar fi degenerat violent, în timp ce victima luptă pentru viață.
15:50
"Ești invizibil, nu exiști". Cum arată viața a milioane de oameni fără certificat de naștere # ObservatorNews
Lipsa unui certificat de naștere condamnă milioane de oameni din întreaga lume la o viață "invizibilă". Este şi soarta a mii de persoane născute în Africa de Sud, care trăiesc fără cetățenie și fără acces la drepturi fundamentale, scrie BBC.
15:30
Tânăr român, căutat printre victimele din clubul care a ars în staţiunea elveţiană Crans-Montana # ObservatorNews
Un român s-ar afla printre victimele incendiului devastator din Elveţia. Potrivit surselor Observator, ar fi vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani care este căutat de autorităţi. Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că Ambasada României la Berna este în contact cu familia acestuia.
15:10
Surse diplomatice: Tânăr român, căutat printre victimele din clubul care a ars în Crans-Montana # ObservatorNews
Un român s-ar afla printre victimele incendiului devastator din Elveţia, spun surse diplomatice. Potrivit surselor Observator, ar fi vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani care este căutat de autorităţi.
15:00
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6 # ObservatorNews
Impozitele locale au fost deja actualizate de unele primării pe site-ul Ghişeul.ro, iar pe reţelele sociale oamenii și-au arătat nemulțumirea, prezentând concret cât le-au crescut cheltuielile. Este și cazul unui bucureștean care a trăit șocul chiar din prima zi a anului.
15:00
Vremea continuă să se răcească în cea mai mare parte a ţării, excepţie făcând sud-estul ţării, unde temperaturile vor mai creşte. Cerul va avea înnorãri şi temporar vor fi precipitaţii în majoritatea regiunilor. Iată prognoza meteo de mâine 3 ianuarie.
14:40
Drone la graniţă, nou Ro-Alert în Tulcea. Două aeronave de luptă F-16, ridicate de la sol # ObservatorNews
Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România.
14:20
Sute de animale s-au pierdut în noaptea de Revelion din cauza petardelor şi artificiilor # ObservatorNews
Pentru stăpânii de animale, bucuria artificiilor s-a transformat într-un coșmar. Vorbim mai ales despre cei ale căror prieteni necuvântători au dispărut în noaptea dintre ani. Zeci de animale speriate de zgomote au fugit de acasă, iar acum stăpânii le caută disperați, pe străzi, pe câmpuri și pe rețelele de socializare. Autorităţile ne recomandă să apelăm în primul rând la clinicile veterniare, în cazul în care animalul are CIP de identificare.
14:10
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş. Din fericire, cei doi nu au fost surprinşi de zăpadă.
14:00
Tineri din medii defavorizate pot obţine finanţarea costurilor şcolii de şoferi prin programul Permis pentru viitor, ajuns la cea de-a 11-a ediţie, organizat pe bază de concurs de proiecte, potrivit unui comunicat al companiei MOL România.
14:00
Renunţarea la telefon, cheia spre o relaţie fericită. Punctele pe care trebuie să ne concentrăm în 2026 # ObservatorNews
Reducerea timpului pe care îl petrecem online. Ar fi tendinţa importantă a lui 2026, spun specialiştii, o simţim şi noi instinctiv şi o cer şi statisticile. Peste 40% dintre căsnicii ajung la divorţ. Pentru că relatiile se mentin prin atenţie constantă pentru partener, nu pentru story-uri şi notificări.
13:50
Tată şi fiu, la un pas de tragedie după ce au căzut în râul Olt. Veniseră să pescuiască în a doua zi din an # ObservatorNews
Momente cumplite pentru doi bărbaţi din judeţul Olt. Aceştia erau la pescuit într-o barcă în momentul în care au căzut în apele reci ale râului. Unul dintre ei a fost salvat la timp şi a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Celălat, un tânăr de 28 de ani, a fost scos din apă inconştient şi a fost resuscitat.
13:40
România, gata să ajute Elveţia. 6 tineri arşi vor fi transportaţi cu o aeronavă Spartan la Paris # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. Ministrul a explicat că Armata oferă sprijinul, ”fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget”.
13:40
Gălăţean ucis în prima zi din an de prietenul său de pahar. Marcel urma să facă 34 de ani peste câteva zile # ObservatorNews
Un conflict alimentat de alcool s-a încheiat fatal într-o comună din judeţul Galaţi. Un bărbat de 33 de a fost ucis cu mai multe lovituri de topor de un vecin de 65 de ani. Totul s-a întâmplat în curtea criminalului. Victima urma să îşi sărbătorească ziua de naştere în câteva zile.
