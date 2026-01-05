Idei de activităţi pentru o vacanţă la Harghita Băi: "Pentru asta am venit"

Pentru unii, astăzi este prima zi de muncă, pentru alţii însă, vacanța continuă. Şi cum zăpada încă lipsește din marile orașe, turiştii care au vrut să se bucure de o iarnă autentică, au ales ca destinaţie Harghita Băi. Cei care au ajuns acolo s-au bucurat de un strat generos de zăpadă, plimbări cu săniile trase de câini şi un peisaj de poveste desprinsă parcă dintr-o carte poştală.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ObservatorNews