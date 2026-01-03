Povestea familiei din Sibiu care restaurează un hotel istoric în Germania. Clădirea a fost propusă pentru demolare în urmă cu 20 de ani
Click.ro, 3 ianuarie 2026 12:20
Un hotel istoric din Germania, construit tocmai în anul 1908, urmează să fie readus la viață în vara acestui an. Iar în spatele acestui proiect spectaculos se află o familie din Sibiu, care plănuiește să transforme locația într-o pensiune modernă care să ofere condiții de lux turiștilor.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
12:40
ANM emite un cod galben de vreme severă până luni. Ninsori, viscol și polei în mai multe zone ale țării # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat sâmbătă dimineață avertizările meteo, emițând cod galben de vreme severă valabil până luni seară.
Acum o oră
12:20
Povestea familiei din Sibiu care restaurează un hotel istoric în Germania. Clădirea a fost propusă pentru demolare în urmă cu 20 de ani # Click.ro
Un hotel istoric din Germania, construit tocmai în anul 1908, urmează să fie readus la viață în vara acestui an. Iar în spatele acestui proiect spectaculos se află o familie din Sibiu, care plănuiește să transforme locația într-o pensiune modernă care să ofere condiții de lux turiștilor.
12:20
Cu ce vedete a mai avut relații Sorin Mărcuș? Ce frumos vorbește despre Marina Almășan, actuala iubită: „Dumnezeu îți aduce în cale omul de care ai nevoie!” # Click.ro
Cu ce vedete a mai avut relații Sorin Mărcuș? Ce frumos vorbește despre Marina Almășan, iubita lui: „Dumnezeu îți aduce în cale omul de care ai nevoie!”
12:00
Reacția unui francez stabilit în România de cinci ani la creșterea prețurilor din magazine: „Mă gândesc serios să…” # Click.ro
Creșterea prețurilor din România l-a surprins pe un francez stabilit de cinci ani în Brașov. Bărbatul a dezvăluit că nivelul acestora a ajuns să rivalizeze cu cel din Franța, însă fără ca veniturile să țină pasul.
Acum 2 ore
11:40
Cât a muncit, de Sărbători, actorul-taximetrist „Gogoașă”, care a învins cancerul: „Banii se câștigă greu în trafic!” Cum îl strigă lumea pe stradă: „E dureros!” # Click.ro
DRAFT. De Sărbători, actorul-taximetrist „Gogoașă” a muncit și cîte 10 ore pe zi: „Banii se câștigă greu în trafic!”
11:30
Mucegai pe pereți? Iată cum îl poți elimina pentru totdeauna. Soluții simple care chiar funcționează # Click.ro
Apariția mucegaiului pe pereți este una dintre cele mai frecvente și neplăcute probleme din locuințe. Petele închise la culoare, mirosul de umezeală și senzația că „ceva nu e în regulă” sunt semne clare că trebuie să acționezi rapid.
11:10
Când este bine să strângi bradul de Crăciun. De ce nu e bine să-l despodobim prea devreme # Click.ro
După ce luminile sărbătorilor se sting treptat și vacanța de iarnă ajunge la final, apare inevitabil întrebarea: când ar trebui, de fapt, strâns bradul de Crăciun? Pentru unii, răspunsul este pur practic, pentru alții ține de tradiții vechi, credință și chiar superstiții transmise din generație în g
11:00
Dieta faimoasă care poate crește riscul apariției cancerului la ficat. Un studiu recent vorbește despre riscurile acestei diete # Click.ro
Dieta keto este una dintre cele mai populare din întreaga lume, iar nenumărați oameni apelează la ea pentru a scăpa rapid de kilogramele în plus. Cu toate acestea, un studiu recent arată că această dietă poate fi surprinzător de periculoasă pentru sănătate.
Acum 4 ore
10:50
Câți bani a câștigat în noaptea de Revelion un șofer de ridesharing. Postarea bărbatului a devenit virală: „Practic, am rămas cu…” # Click.ro
Un șofer de ride-sharing a dezvăluit în mediul online câți bani a câștigat în noaptea de Revelion. Postarea bărbatului a devenit imediat virală, cu mii de aprecieri și comentarii.
10:40
Leonard Miron, experiențe șocante pe aeroportul din Madrid: „Atunci mi-am spus: uite că se poate și mai rău ca în România” # Click.ro
Stabilit de mai mulți ani în afara României, Leonard Miron duce o viață cosmopolită, împărțită între Anglia și Spania. Obișnuit cu aeroporturile și bagajele mereu în mișcare, fostul prezentator TV a avut parte, însă, de o experiență care i-a schimbat complet felul în care călătorește.
10:30
Unde poți avea o vacanță perfectă în vara lui 2026. 5 destinații europene superbe, încă ferite de turismul de masă # Click.ro
Într-o Europă sufocată tot mai des de aglomerație, prețuri explodate și plaje arhipline, există încă locuri care oferă frumusețe autentică, liniște și experiențe memorabile, fără mulțimi interminabile.
10:20
Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit la Caracas, capitala Venezuelei # Click.ro
Locuitorii din Caracas au fost alarmați în noaptea de vineri spre sâmbătă de mai multe explozii puternice, însoțite de sunete neobișnuite, asemănătoare survolului unor aeronave.
10:20
La 89 de ani, Marina Voica a petrecut singură Revelionul: „În comunism, ajungeam acasă moartă de foame și de frig.” Ce le urează românilor în 2026? # Click.ro
De ce Marina Voica a petrecut singură Revelionul, în halat și în papuci: „În comunism, cântam de Sărbători. Ajungeam acasă moartă de foame și de frig”
10:10
Cele 5 zodii care vor avea noroc înainte de Bobotează. Surprize și oportunități neașteptate # Click.ro
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie de final, astrele pregătesc vești bune pentru anumite zodii. Înainte de Bobotează, unele semne zodiacale se pot aștepta la o perioadă favorabilă, plină de oportunități neașteptate, noroc în afaceri, relații sau sănătate.
Acum 6 ore
08:40
Cele cinci sucuri sănătoase care pot scădea colesterolul. Sunt recomandate de către nutriționiști # Click.ro
Cu toții știm deja cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate. Iar potrivit nutriționiștilor, există câteva sucuri naturale delicioase care ar trebui consumate cât mai des, deoarece pot reduce nivelul de colesterol din organism.
08:10
Ustensilele negre din bucătărie vin cu un pericol. Riscurile ascunse despre care aproape nimeni nu vorbește # Click.ro
Sunt elegante, ieftine și se găsesc în aproape orice bucătărie. Ustensilele negre din plastic, precum spatulele, lingurile sau cleștii, sunt folosite zilnic fără a ridica semne de întrebare.
07:40
Ciorbă de oase de porc cu zeamă de varză, ideală pentru aceste zile. Drege mahmureala și e demențială # Click.ro
După zilele încărcate de sărbători, cu mese bogate și câteva pahare în plus, organismul are nevoie de o mâncare care să-l revitalizeze.
07:10
Cea mică bancnotă din lume a fost emisă în România. Cât valorează acum și ce dimensiune rară are # Click.ro
Această bancnotă a fost emisă într-un moment de criză majoră pentru România, când viitorul țării noastre era mai tulbure ca niciodată. Însă, în cele din urmă, mica bancnotă de 10 bani, emisă în anul 1917, a ajuns faimoasă în toată lumea și a ajuns chiar și în Cartea Recordurilor.
Acum 8 ore
06:40
Cel mai precis horoscop pentru 2026 pentru toate zodiile. Ce te așteaptă în dragoste, sănătate și finanțe? # Click.ro
Anul 2026 aduce schimbări și oportunități pentru fiecare semn zodiacal. Horoscopul acestui an te poate ghida în luarea deciziilor importante, în plan personal și profesional.
06:10
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România # Click.ro
Pentru că începutul de an este momentul ideal pentru planificarea și rezervarea vacanțelor, îți prezentăm clasamentul celor mai frumoase plaje din lume. Aceste destinații oferă peisaje de vis care transformă orice concediu într-o amintire de neuitat, așa că pune-le pe lista ta!
05:40
Când vor ajunge zilele să aibă 25 de ore. Motivul pentru care timpul pe Pamânt va fi diferit # Click.ro
Poate că s-a mai întâmplat să auzim că Pământul va avea, cândva, zile de 25 de ore. Acest lucru nu este o metaforă, ci un detaliu complet adevărat, cauzat de încetinirea lentă a rotației planetei.
05:10
Dacă ai picioare reci tot timpul, faci o greșeală. Acest aliment ți-o va rezolva în doar câteva zile # Click.ro
Senzația constantă de picioare reci sau tălpi reci nu ține întotdeauna de temperatura ambientală. Chiar și într-o cameră caldă, în timpul zilei, picioarele pot rămâne reci, iar acest lucru poate indica o circulație sanguină deficitară.
Acum 12 ore
01:10
„Apa japoneză” pentru slăbit elimină grăsimea de pe burtă, coapse și șolduri. Cum se prepară # Click.ro
Gestionarea greutății rămâne un obiectiv dificil pentru multe persoane, adesea însoțit de frustrări și încercări eșuate. În timp ce multe soluții comerciale promit rezultate rapide prin suplimente sau diete drastice, „apa japoneză” se impune ca o alternativă naturală și accesibilă.
00:40
Descoperirea inedită făcută de arheologi în Pompei. Un mister vechi de mii de ani a fost rezolvat # Click.ro
O descoperire inedită a fost făcută de arheologi la Pompei, unde a fost scos la lumină un șantier antic, rămas intact în urma erupției Vezuviului. Acum, acest șantier poate dezvălui un secret pe care experții au încercat să îl dezlege de zeci de ani.
00:10
Ce obiecte e bine să ai in casă în luna ianuarie. Experții în feng shui spun că țin bolile la distanță și te ajută să ai noroc la bani # Click.ro
Luna ianuarie este considerată, în feng shui, o perioadă de reset energetic. După agitația sărbătorilor, casa are nevoie de echilibru, curățare și obiecte care să susțină sănătatea, armonia și stabilitatea financiară.
Acum 24 ore
23:40
Mihai Trăistariu dă jos burtica, după Sărbători: „Bem apă și nu mâncăm nimic 72 de ore.” Cum slăbim sănătos? Avertismentul nutriționiștilor # Click.ro
Mihai Trăistariu dă jos burtica, după Crăciun: „Bem apă și nu mâncăm nimic 72 de ore”. Avertismentul nutriționiștilor: „Evitați înfometarea!” Cum slăbim, de fapt, sănătos?
23:10
4 zodii care vor avea revelații emoționale puternice după Luna Plină din ianuarie 2026. Ei sunt nativii care își schimbă destinul # Click.ro
Primul eveniment lunar important al anului 2026 aduce oportunități emoționale și revelații intuitive pentru anumite semne zodiacale. Luna Plină în Rac, cunoscută și ca Luna Lupului, cade pe 3 ianuarie 2026 și va influența profund viața personală, familia, relațiile și echilibrul interior al Gemenilo
22:40
Surpriză totală pentru un bucureștean. Cât trebuie să plătească impozitul pentru un apartament cu 3 camere: „Fix de Revelion au afișat” # Click.ro
Anul 2026 a început cu surprize neplăcute pentru mulți proprietari de apartamente din Capitală. Odată cu afișarea noilor impozite locale pe platforma Ghișeul.ro, tot mai mulți bucureșteni descoperă că au de plătit sume considerabil mai mari față de anul trecut.
22:10
Viața secretă a lui Putin. Ce ascunde președintele Rusiei, cum trăiesc copiii săi și ce proprietăți opulente deține # Click.ro
Vladimir Putin se află la cârma Rusiei de peste 25 de ani, iar în tot acest timp el a încercat mereu să își țină viața personală cât mai secretă. Detaliile despre acesta apar foarte rar, fie prin intermediul propagandei de stat, fie în urma unor investigații jurnalistice.
21:40
Testul de inteligență pe care face furori la începutul anului 2026. Gasește în doar 20 de secunde cele trei bufnițe ascunse în imagine # Click.ro
Este o provocare care poate părea, la prima vedere, destul de simplă. Însă, imediat ce vom încerca să o rezolvăm ne vom da seama că ea este, de fapt, mult mai dificilă decât părea la prima vedere.
21:10
Secretul longevității dezvăluit de un medic psihiatru în vârstă de 93 de ani: „Am renunțat voluntar” # Click.ro
Doctorul Lee Si-hyeong este un psihiatru în vârstă de 93 de ani, care continuă să meargă la muncă și să se bucure de o sănătate de invidiat, chiar și la vârsta înaintată la care a ajuns.
20:10
Zodiile care vor scăpa de probleme și vor avea o perioadă de aur pe toate planurile, între 3 si 19 ianuarie # Click.ro
Primele săptămâni ale anului 2026 aduc vești bune pentru anumite zodii. Între 3 și 19 ianuarie, Gemenii, Leii și Peștii vor experimenta o perioadă favorabilă în toate domeniile: dragoste, carieră, finanțe și sănătate.
19:10
Fiecare decizie pe care o luăm modelează calitatea vieții noastre. Uneori, fără să ne dăm seama, putem adopta comportamente care ne sabotează fericirea, sănătatea și echilibrul.
18:00
Cu cât se scumpesc chiriile în acest an. Orașul din România unde chiriașii scot cu 100 de euro mai mult din buzunar # Click.ro
Pe lângă scumpirile la carburanți, alcool și tutun, anul acesta proprietarii de locuințe vor plăti impozite mai mari, iar chiriașii vor resimți în mod direct efectele.
17:40
Victor Socaciu și Vasile Șeicaru au fost prieteni sau rivali? Marina Almășan: „Cancanurile din culise le știu doar eu...” Din ce cauză se încingeau spiritele, de fapt? # Click.ro
Victor Socaciu și Vasile Șeicaru, prieteni sau rivali? Marina Almășan dă din casă: „Să nu păstram amintirea cancanurilor din culise.” De la ce se încingeau spiritele, de fapt?
17:10
Dorințele ascunse ale bărbaților. Ce își doresc cu adevărat, dar rareori spun cu voce tare # Click.ro
În spatele imaginii de om puternic, sigur pe el și mereu „în control”, mulți bărbați ascund nevoi emoționale profunde despre care se vorbește prea puțin.
17:10
Jane Seymour, fosta Bond Girl, a spus cum își păstrează vitalitatea la aproape 75 de ani: „Sunt foarte activă sexual” # Click.ro
La aproape 75 de ani, Jane Seymour demonstrează că vârsta este doar un număr. Fosta „Bond Girl” a făcut declarații surprinzătoare despre viața sa intimă, susținând că viața ei sexuală este mai pasională ca oricând.
16:10
Român de 18 ani, dat dispărut în clubul care a ars în Crans Montana. Ce spune Ministerul Român de Externe # Click.ro
Un român de 18 ani cu dublă cetățenie, care trăia în Elveția cu familia, a participat la petrecerea din clubul care a ars în stațiunea elvețiană Crans-Montana. El este dat dispărut de familie și nu se știe nimic despre el. MAE confirmă dispariția adolescentului.
16:00
Laura Cosoi este iar însărcinată. Actrița o să devină mamă pentru a cincea oară. „Mulțumim, Doamne, pentru darul primit” # Click.ro
Laura Cosoi începe anul 2026 cu una dintre cele mai emoționante vești. Chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani, actrița a dezvăluit că este însărcinată și că, în doar câteva luni, familia ei se va mări din nou.
15:20
Andreea Bănică, mesaj tranșant pentru femeile care îi critică alegerile vestimentare: „Nu voi lăsa niciodată pe nimeni să...” # Click.ro
Andreea Bănică (47 de ani) a reacționat după valul de critici primite la adresa ținutelor sexy pe care le poartă. Cântăreața le-a transmis un mesaj dur celor care consideră că alegerile sale vestimentare nu mai sunt potrivite vârstei sale.
15:10
Marina Almășan iubește din nou, la 59 de ani! Prima ei declarație despre Sorin Mărcuș, bărbatul care i-a cucerit inima: „Într-un moment în care viața mea părea o corabie în derivă...” # Click.ro
Marina Almășan iubește din nou, la 59 de ani! Prima declarație despre Sorin Mărcuș, bărbatul care i-a cucerit inima: „„Într-un moment în care viața mea părea o corabie în derivă...”
15:10
Ultimele vești din stațiunile de la munte. Pârtiile din Sinaia închise din cauza vântului și restricţii pe drumul spre Rânca # Click.ro
La Sinaia autoritățile au închis domeniul schiabil de la 1400 de metri în sus deși a nins din abundență. La Rânca polițiștii rutieri au decis să închidă drumul spre stațiune din cauza aglomerației, astfel că nu mai pot ajunge în stațiune decât turiștii care au cazări acolo.
14:50
Drone de luptă detectate la granița României. RO-ALERT a trimis un mesaj de avertizare locuitorilor din Tulcea # Click.ro
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj de avertizare prin RO-ALERT vineri, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat prezența unor drone de luptă în apropierea graniței cu Ucraina.
14:40
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască” # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) se află zilele acestea în vacanță în Doha, oraș considerat unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă. Din capitala Qatarului, realizatorul TV a aflat că și România stă neașteptat de bine la acest capitol.
14:30
Avalanșă de mari proporții în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori. Zăpada a ajuns până la Bâlea Lac # Click.ro
În cursul zilei de astăzi, 2 ianuarie, în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în perimetrul cunoscut sub denumirea „Balcoane”. Masa de zăpadă s-a deplasat pe o distanță de peste 300 de metri.
14:30
România oferă sprijin Elveției. Șase tineri răniți grav în explozia din Crans-Montana vor fi transportați cu un avion militar românesc în spitale din Paris # Click.ro
România și-a arătat solidaritatea după incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care a avut loc în noaptea de Revelion. Șase tineri grav răniți, cu arsuri severe, vor fi transportați cu o aeronavă militară românească către spitale din Paris, pentru îngrijiri medicale de urgență.
14:10
Motivul pentru care este posibil să te doară picioarele sau să simți o greutate inexplicabilă. Poate fi vorba de o urgență medicală # Click.ro
O senzație aparent banală de durere sau greutate în picioare poate ascunde o problemă serioasă: tromboza venoasă profundă (TVP).
14:00
Ținuta spectaculoasă pe care Gabriela Oțil a purtat-o de Revelion. Soția prezentatorului de la „Neatza” a făcut senzație în Maldive # Click.ro
Gabriela Prisăcariu Oţil, în vârstă de 33 de ani, impresionează la fiecare apariție, însă la trecerea dintre ani parcă s-a întrecut pe sine. De Revelion, fotomodelul a strălucit într-o ținută transparentă, care i-a evidențiat silueta perfectă, trasă prin inel.
13:50
Rețeta delicioasă perfectă pentru luna ianuarie. Cum se pregătesc rapid spaghetele cu ton # Click.ro
De-a lungul lunii decembrie, cei mai mulți oameni uită de dietă și savurează preparate tradiționale delicioase, indiferent de cât de grele și pline de calorii sunt. Din fericire, există o rețetă delicioasă la care puteți apela în ianuarie, pentru a reveni la o dietă sănătoasă!
13:50
Reîncălzești aceste alimente? Experții avertizează: ești mai expus riscurilor decât crezi # Click.ro
Încălzirea alimentelor este o practică obișnuită în majoritatea gospodăriilor, însă nu toate alimentele reacționează la fel.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.