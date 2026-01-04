Pagini de istorie uitate. Povestea regelui Carol al II-lea și culisele renunțării la tron

07:10

Îți dorești ca 2026 să fie anul marilor aventuri? Nu lăsa nimic la voia întâmplării! Experții în turism au selectat cele mai frumoase destinații de vacanță ale acestui an, așa că tot ce îți rămâne de făcut este să alegi locul care se potrivește cel mai bine stilului tău de călătorie!