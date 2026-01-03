Horoscop Tarot ianuarie 2026: ce carte îți schimbă destinul în prima lună a anului

21:40

Pentru că Europa a cheltuit sume record pentru apărare în 2025, pentru orice, de la muniție la tancuri de luptă, apărare aeriană și nave militare, printre câștigătorii din industria europeană s-au numărat companiile Rheinmetall din Germania, Saab din Suedia și BAE Systems din Regatul Unit, arată o analiză defensenews.com.