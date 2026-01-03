Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro
Jurnalul.ro, 3 ianuarie 2026 14:10
Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață lovituri militare asupra Venezuelei și au anunțat că președintele Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară. La scurt timp a venit și o primă reacție de la Moscova.
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
Republica Moldova, sub presiunea datoriilor: aproape 59% din PIB, după un salt de 1,27 miliarde USD # Jurnalul.ro
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți, scrie publicația electronică bani.md.
13:30
Guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, anunță vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez.
Acum 2 ore
13:10
Cartea de tarot a fiecărei zodii pentru ianuarie 2026 marchează începutul unui nou an sub influența Soarelui în Capricorn și a Lunii în Gemeni.
12:50
Vremea severă de pe munte a impus limitări succesive în funcționarea instalațiilor din Sinaia. Operatorul Gondola Sinaia a anunțat opriri, întârzieri și măsuri de siguranță.
12:30
Depășită de Sabalenka și Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite tenismene din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi.
Acum 4 ore
12:10
Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată pe contul său, că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară, „în coordonare cu forțele de ordine americane”.
12:10
3 semnale că trebuie să schimbi direcția profesională. Joburile clasice nu ți se potrivesc # Jurnalul.ro
Tot mai mulți oameni resping ideea unui job tradițional de la 9 la 5 și caută cariere alternative, mai flexibile și mai împlinitoare. Este o tendință tot mai puternică, alimentată de dorința de libertate, autonomie și sens în muncă.
11:50
ANM a emis, sâmbătă, prognoza specială pentru municipiul București, care anunță o răcire treptată a vremii în weekend și la începutul săptămânii viitoare, cu ploi și condiții de polei.
11:30
Atac american în Venezuela: Guvern: Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge # Jurnalul.ro
Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Guvenul din Venezuela a reacționat: „Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.
11:30
Actorul George Clooney a obținut cetățenia franceză la sfârșitul lunii decembrie, provocând o reacție caustică din partea președintelui american.
11:10
Horoscop zilnic, 4 ianuarie 2026: Racii sunt realiști, iar Berbecii investesc într-un proiect important # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 4 ianuarie 2026: Leii sunt plini de energie pozitivă, Săgetătorii sunt optimiști, iar Vărsătorii au nevoie de puțin timp în singurătate.
10:50
ANM a emis sâmbătă o informare meteorologică de ninsori, polei și viscol valabilă în întreaga țară de sâmbătă până luni seara.
10:30
Regula celor 3 pahare, explicată de părintele Vasile Ioana: „Ești întâi maimuță, apoi leu, apoi porc” # Jurnalul.ro
Părintele Vasile Ioana vine cu un sfat util pentru perioada sărbătorilor: e important să știm cum să consumăm alcool fără a cădea în păcatul beției inutile.
Acum 6 ore
10:10
FBI a transmis, vineri, că a împiedicat un atac de Revelion care viza un magazin alimentar și un restaurant fast-food din Carolina de Nord, arestând un tânăr de 18 ani care, potrivit autorităților, a jurat loialitate grupării Statul Islamic (IS).
09:50
Vacanța de iarnă se apropie de final, însă elevii din România nu vor avea mult de așteptat până la următoarele zile libere.
09:40
Aproximativ 42.000 de utilizatori au rămas fără energie electrică şi circa 8.000 de gospodării nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare în urma vremii extreme, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba.
09:30
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.
09:30
Kimchi este baza dietelor coreene de slăbit și unul dintre cele mai sănătoase alimente fermentate din lume.
09:10
6 zodii chinezești se bucură de claritate și recâștigarea controlului, pe 3 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 3 ianuarie 2026. Sâmbăta poartă energia Bou de Foc într-o Zi de Eliminare, ceea ce schimbă modul în care apare abundența.
09:00
Două persoane, printre care și un copil de trei ani, au fost ucise și aproximativ 28 rănite în urma unui atac rus asupra orașului Harkov, au anunțat oficialii ucraineni.
08:50
Nu toți câinii sunt „cuminți și ascultători”. Unii au voință proprie, opinii clare și reacții care trădează o personalitate bine conturată.
08:40
Capitala și mai multe județe din țară sunt sâmbătă dimineața sub avertizări Cod galben de ploi și polei, a anunțat ANM.
08:30
Cuvântul „impunitate” apare frecvent în discursul public, în presă și în dezbaterile despre justiție, corupție sau abuz de putere.
Acum 8 ore
08:20
Se circulă, sâmbătă dimineața, în condiții de iarnă pe A1 și A10, dar și pe drumurile naționale din mai multe județe din țară, anunță Centrul Infotrafic.
08:10
Săgetător, 2026 este anul expansiunii.
07:50
După mesele bogate de Crăciun, Revelion și Sfântul Vasile, organismul are nevoie de o pauză.
07:30
După 40 de ani, puterea personală capătă un sens complet diferit. Te cunoști mai bine, ai trecut prin suficiente experiențe de viață și nu mai simți nevoia să demonstrezi nimic nimănui.
07:10
În perioada 5–11 ianuarie 2026, trei zodii se află sub influențe astrale puternice care favorizează succesul financiar, stabilitatea și oportunitățile materiale.
06:50
Asociația GSM, o organizație care reunește operatori de telefonie mobilă și companii din domeniu, estimează că există peste 16 miliarde de telefoane mobile la nivel mondial.
06:30
Cuvântul „sobor” este frecvent întâlnit în limbajul religios, în special în contextul Bisericii Ortodoxe, dar apare și în vorbirea curentă cu sensuri mai largi.
Acum 12 ore
06:10
Pe 3 ianuarie 2026, norocul și reușita își fac simțită prezența pentru trei zodii, odată cu Luna Plină în Rac.
Acum 24 ore
00:30
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE) se numără printre cei mai bine plătiți lideri ai instituțiilor financiare internaționale.
00:20
Într-un context economic marcat de scumpiri constante, taxe mai mari și inflație ridicată, gestionarea atentă a banilor devine o necesitate, nu un lux.
00:10
Pe 3 ianuarie 2026, patru zodii primesc un dar puternic din partea Universului, sub influența lui Jupiter retrograd.
00:00
Cetățenilor americani li se recomandă să nu călătorească în Rusia din cauza pericolelor asociate războiului dintre Rusia și Ucraina, a riscului de persecuție sau detenție ilegală de către forțele de securitate ruse, a aplicării arbitrare a legilor locale și a posibilității unor acte teroriste.
2 ianuarie 2026
23:50
O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis două persoane și au rănit mai multe altele vineri, vânturile puternice împiedicând operațiunile de salvare, au declarat salvatorii.
23:40
Incendiu în Elveţia: Papa îşi exprimă "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru victimele incendiului mortal din noaptea de Revelion dintr-un bar din Elveţia şi şi-a exprimat "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor, potrivit secretarului de stat al Vaticanului, informează AFP.
23:20
Două noi decese confirmate cu virusul gripal al fost confirmate în România săptămâna trecută, ceea ce ridică numărul deceselor la trei de la începutul sezonului.
23:20
Europa rurală este grav afectată de depopulare, astfel că unele țări UE oferă sume generoase pentru reabilitarea locuințelor vechi, precum și opoprtunități de afaceri persoanelor dornice să se mute în sate.
23:20
Prima Lună plină a anului 2026 va lumina cerul la început de ianuarie, oferind un spectacol astronomic rar: o superlună vizibilă cu ochiul liber, încărcată de simboluri și credințe vechi de iarnă.
23:10
Ungaria, în fața unei alegeri istorice: Viktor Orbán transformă alegerile din 2026 într-un referendum despre război, pace și Bruxelles # Jurnalul.ro
Viktor Orbán spune că alegerile parlamentare din 2026 vor fi un referendum decisiv pentru Ungaria: neutralitate, pace și suveranitate sau aliniere totală la politicile Bruxelles-ului.
23:10
Rezumatele generate de inteligența artificială ale Google oferă, în unele cazuri, sfaturi medicale eronate și periculoase, care pot duce la întârzieri în diagnostic sau la decizii ce afectează grav sănătatea pacienților.
22:50
Expert în incendii, detalii tulburătoare despre tragedia din Crans-Montana: „Ieșirea era liberă? Era blocată? Era încuiată? Era închisă?” # Jurnalul.ro
Profesorul, Ed. Galea, directorul al Grupului de Inginerie pentru Siguranța la Incendii de la Universitatea din Greenwich, consideră că a existat o problemă cu ieșirile de urgență ale barului din Elveția.
22:50
Un adolescent român în vârstă de 17 ani se află în stare critică în Italia, după ce a fost grav rănit de explozia unei petarde în noaptea de Revelion, informează agenţia italiană de presă ANSA.
22:50
Valul de aer polar crește riscul de infarct. Bărbații tineri, aparent sănătoși, tot mai expuși # Jurnalul.ro
Patru zile de frig sub pragul înghețului sunt suficiente să facă ravagii în corp, oricare ar fi el, tânăr sau bătrân, bolnav sau sănătos. Studii recente avertizează că bărbații tineri, care fac sport și care, aparent, nu au nicio problemă de sănătate, pot cădea foarte ușor victime frigului.
22:40
Miruță, despre contribuția României la mecanismul PURL: Este în interesul securității naționale # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că suma de 50 de milioane de euro alocată pentru sprijinirea Ucrainei nu reprezintă o suplimentare bugetară, ci fonduri deja prevăzute în bugetul Ministerului Apărării, subliniind că decizia este în interesul securității naționale a României.
22:20
Aproape 90 de cazuri de acte românești falsificate pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova # Jurnalul.ro
În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, anunță că există peste 89 de cazuri de documente românești falsificate, pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova.
22:10
Astrologie relații: 12 obiceiuri zodiacale care sabotează intimitatea – Cum să le repari rapid # Jurnalul.ro
Descoperă pattern-ul zodiacal care îți sabotează relațiile: de la Berbec la Pești, sparge greșelile toxice în dragoste. Astrologie practică pentru intimitate adevărată!
21:50
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, afirmă că este dispus să discute cu administrația Trump un acord pentru combaterea traficului de droguri, într-un moment în care Statele Unite își intensifică presiunea militară și economică asupra regimului de la Caracas.
