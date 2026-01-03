Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro

22:50

Patru zile de frig sub pragul înghețului sunt suficiente să facă ravagii în corp, oricare ar fi el, tânăr sau bătrân, bolnav sau sănătos. Studii recente avertizează că bărbații tineri, care fac sport și care, aparent, nu au nicio problemă de sănătate, pot cădea foarte ușor victime frigului.