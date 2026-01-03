Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „O viteză impresionantă”. Ce forțe ar fi fost implicate
StirileProtv.ro, 3 ianuarie 2026 14:20
Operaţiunea SUA în Venezuela din cursul nopţii pare să se fi desfăşurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forţelor speciale, potrivit unui specialist în muniţii şi informaţii care a vorbit cu CNN.
Acum 10 minute
14:50
Donald Trump, conferință de presă după atacurile SUA în Venezuela. Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump anunță că va susține sâmbătă o conferință de presă pe tema situației din Venezuela la ora locală 11:00, adică 18:00, ora României.
14:50
DNSC avertizează asupra riscurilor online. Cum îți pot fi furate datele fără să-ți dai seama # StirileProtv.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă, sâmbătă, protejarea conturilor online prin stabilirea de parole complexe, greu de intuit.
Acum 30 minute
14:40
Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro # StirileProtv.ro
Președintele Trump a calificat operațiunea SUA în Venezuela drept „strălucită”, dar nu a precizat dacă a consultat Congresul pe această temă.
Acum o oră
14:20
Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „O viteză impresionantă”. Ce forțe ar fi fost implicate # StirileProtv.ro
14:00
Președintele Nicolas Maduro, capturat de Delta Force. Cum a acționat unitatea de elită a SUA în Venezuela # StirileProtv.ro
O operaţiune militară a SUA, sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.
14:00
Primele reacții din UE după anunţul capturării lui Maduro. Kaja Kallas invocă siguranţa cetăţenilor europeni # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Venezuela şi face apel la reţinere, în contextul escaladării tensiunilor, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia sa.
Acum 2 ore
13:50
Salvamont România: O persoană a murit, iar alte 32 au ajuns la spital de pe munte în ultimele 24 de ore # StirileProtv.ro
Salvamontiștii au salvat de pe munte 85 de persoane în ultimele 24 de ore, 32 dintre acestea ajungând la spital, a informat, sâmbătă, Salvamont România, care precizează că o persoană a fost declarată decedată.
13:50
Nicolás Maduro, de la șofer de autobuz la președinte controversat. Cine este liderul Venezuelei capturat în urma atacului SUA # StirileProtv.ro
Nicolás Maduro, președintele Venezuelei din 2013, se află în centrul atenției internaționale după ce Statele Unite au anunțat capturarea sa și a soției sale în urma unei operațiuni militare.
13:40
Câte arme și muniții deținute clandestin au confiscat polițiștii de la populație, în 2025 # StirileProtv.ro
Peste 4.300 de arme de foc au fost indisponibilizate de polițiști în primele 11 luni ale anului trecut, în urma unor acțiuni ample desfășurate la nivel național pentru depistarea persoanelor care dețin ilegal arme și pentru prevenirea și combaterea bracon
13:20
Poliția a identificat primele patru victime ale incendiului din Crans Montana: două fete și doi băieți # StirileProtv.ro
Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care au murit în teribilul incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans Montana în noaptea de Revelion.
13:00
De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump # StirileProtv.ro
Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump.
13:00
Trafic intens pe DN 1. Coloane de maşini la Comarnic, Buşteni şi Sinaia. Zeci de polițiști dirijează circulația # StirileProtv.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova anunţă, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe DN 1, fiind formate coloane de vehicule la Comarnic, Buşteni şi Sinaia.
Acum 4 ore
12:30
Urme de incendiu la o bază aeriană din Caracas. Venezuela acuză o „agresiune militară” a SUA și declară stare de urgență # StirileProtv.ro
Urme de foc, distrugeri ale gardului de securitate și pagube în zona adiacentă au fost constatate sâmbătă dimineață la Baza Aeriană Generalisimo Francisco de Miranda, cunoscută sub numele de La Carlota, principalul aeroport militar din Caracas.
12:30
Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade # StirileProtv.ro
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toate regiunile, cu cer mai mult noros, ploi în zona de sud a ţării şi ninsoare în rest, potrivit prognozei ANM pentru perioada 3 - 10 ianuarie 2026.
12:20
Reacțiile senatorilor democrați după atacurile aeriene ordonate de Trump asupra Venezuelei: „Acest război este ilegal” # StirileProtv.ro
Senatori democraţi au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de preşedintele american Donald Trump şi au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu ţara latino-americană, informează EFE.
12:10
Reacția fermă a Rusiei, aliatul Venezuelei, după ce SUA au bombardat capitala Caracas: „Dreptul internațional, clar încălcat” # StirileProtv.ro
O primă reacție din Rusia a venit imediat după ce capitala Venezuelei, Caracas, a fost bombardată în primele ore ale zilei de sâmbătă de către Armata SUA.
12:00
Revelionul pe rit vechi 2026 – data, semnificația și obiceiurile păstrate până azi. De ce se sărbătorește diferit # StirileProtv.ro
Revelionul pe rit vechi este sărbătorit de creștinii din Biserici ortodoxe care nu urmează calendarul iulian, la două săptămâni după Revelionul pe rit nou.
12:00
Zeci de mii de famili din județul Alba au rămas fără energie electrică din cauza viscolului. Turiști blocați pe drumuri # StirileProtv.ro
Zeci de mii de consumatori de energie electrică din judeţul Alba au rămas nealimentaţi, sâmbătă dimineaţă, în urma avariilor produse de viscol pe reţeaua de furnizare.
11:50
Pilot indian băut, dat jos de la manșa avionului. Se pregătea să decoleze cu peste 300 de pasageri # StirileProtv.ro
Un pilot indian prins băut la manșă a fost dat jos din avion, în Canada, chiar înainte de decolare. El a creat un pericol uriaș pentru pasageri.
11:50
Când trebuie despodobit bradul de Crăciun. Ce spun preoții despre pomul împodobit de sărbători # StirileProtv.ro
Despărțirea de bradul de Crăciun este, pentru mulți români, un moment încărcat de simbolism. După sărbători, apare inevitabil întrebarea: când trebuie despodobit bradul de Crăciun conform tradiției românești.
11:30
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare # StirileProtv.ro
România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.
11:10
Iahnia de fasole este un fel de mâncare delicios și tradițional în România. Se poate face de post sau cu ciolan, cârnați ori alt tip de carne.
11:00
Președintele Columbiei cere convocarea de urgență a ONU: Gustavo Petro: „Au atacat Venezuela” # StirileProtv.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a cerut convocarea imediată a Organizației Națiunilor Unite și a Organizației Statelor Americane, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în capitala Venezuelei au fost auzite explozii puternice.
Acum 6 ore
10:50
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă # StirileProtv.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.
10:50
Imagini superbe cu zeci de lebede la malul mării au fost surprinse la Eforie.
10:40
Persoanele care au consumat zilnic aceste tipuri de lactate au avut un risc mai scăzut de demență # StirileProtv.ro
Persoanele care au consumat în mod regulat brânză și smântână cu un conținut mai ridicat de grăsimi au avut un risc mai mic de a dezvolta demență pe parcursul a 25 de ani.
10:30
Reacția regimului Maduro, după ce capitala Venezuelei a fost bombardată. A fost decretată „stare de tulburare externă” # StirileProtv.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane.
10:20
Vremea azi, 3 ianuarie 2026. Precipitații în cea mai mare parte a țării și temperaturi oscialante # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce vreme destul de neplăcută, înnorări și precipitații în cea mai mare parte a țării. Vântul bate mai tare pe litoral și pe crestele montane, iar în Carpații Orientali se transformă în viscol.
09:40
Pariuri pe politica globală în 2026 referitoare la Orbán, Netanyahu, crize financiare și alegeri americane - POLITICO # StirileProtv.ro
Publicaţia POLITICO invită la un pariu chibzuit pe politica externă, oferind cote pentru câteva scenarii posibile pe scena internaţională în 2026.
09:20
O mamă a trebuit elibereze locul de veci al fiului ei care a murit în accident pentru că fusese vândut altei familii # StirileProtv.ro
Un caz șocant a zguduit comunitatea din Portland: mormântul unui tânăr a fost dezgropat după ce o casă funerară a vândut din greșeală aceeași parcelă la două familii. Incidentul a lăsat familia îndurerată și a stârnit indignare publică.
09:00
Explozii puternice și survolări de avioane în Caracas. Recent, Trump amenința că va ataca Venezuela | VIDEO # StirileProtv.ro
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.
Acum 8 ore
08:50
Ce i-au spus pompierii românului care a intrat în foc pentru a salva tinerii din Crans-Montana. „N-aș vrea să fiu criticat” # StirileProtv.ro
Corespondentul PRO TV Camelia Donțu a stat de vorba cu un român care susține că în noaptea de Revelion a intervenit pentru salvarea celor aflați în barul din Crans-Montana.
08:30
Michael Schumacher împlinește 57 de ani. Cum trăiește legendarul pilot după accidentul grav de la schi # StirileProtv.ro
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani.
08:20
Liniște apăsătoare la Crans-Montana după tragedie. Imagini greu de privit cu familiile îndurerate ale celor dispăruți # StirileProtv.ro
Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana provoacă valuri de emoție. Lângă barul „Constellation”, unde în noaptea de Revelion a avut loc incendiul devastator, oamenii vin cu flori și lumânări.
08:20
Românii și turiștii s-au relaxat la maximum în centrele spa din apropierea Bucureștiului: „Este ok un înot” # StirileProtv.ro
Cei care nu au reușit să plece în țări mai calde în această perioadă ori au vrut câteva ore de relaxare au mers în număr mare la centrele spa.
08:10
Turiștii se bucură de zăpadă la Păltiniș. Cât costă o oră de pregătire cu un instructor de schi # StirileProtv.ro
Pe pârtiile din Păltiniș, distracția e în toi. Chiar dacă soarele e scump la vedere, stațiunea se bucură de mulți oaspeți.
08:00
Distracție și relaxare în apele termale de la Băile Felix după mesele de sărbători. Petrecerile cu spumă, atracția principală # StirileProtv.ro
După mesele copioase de sărbători, o bălăceală în ape termale este o adevărată binecuvântare. La Băile Felix, turiștii sunt în culmea fericirii. Gazdele au pregătit pentru ei momente speciale, cu dansuri în piscină și petreceri cu spumă.
08:00
În sudul țării, anul nou nu înseamnă doar sărbătoare, ci și obiceiuri străvechi, menite să prezică viitorul. Astfel de tradiții sunt încă vii în satele Olteniei.
08:00
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscopul dedicat Lunii Pline în Rac din 3 ianuarie 2026 evidențiază un moment astral de maximă intensitate emoțională, asociat cu concluzii, maturizare afectivă și decizii esențiale.
07:50
Peste 300.000 de sticle de agheasmă, pregătite de voluntarii Arhiepiscopiei Tomisului pentru Bobotează: „Este o plăcere” # StirileProtv.ro
La Arhiepiscopia Tomisului, voluntarii lucrează fără oprire pentru a întâmpina cum se cuvine sărbătoarea Botezului Domnului.Sunt pregătite peste 300.000 de sticle, în care credincioșii vor primi agheasma mare de Bobotează.
07:40
Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Unde se circulă cu dificultate # StirileProtv.ro
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.
07:30
Reacțiile șoferilor de pe DN1 când au văzut coada de la intrarea în Predeal. „Mă pune să ocolesc 2 km să fac 2 ore 20” # StirileProtv.ro
Cei care au plecat de la munte și-au încheiat vineri vacanța cu o lungă așteptare în trafic, pe Valea Prahovei. Pe DN1 s-au format coloane de mașini pe câțiva kilometri, așa că, până la destinație, șoferii au dat un test al răbdării.
07:30
Distracția continuă în Centrul Vechi al Capitalei chiar și după Revelion. Oamenii au început anul în pași de dans # StirileProtv.ro
Revelionul a trecut, însă distracția a continuat și vineri noapte în Centrul Vechi al Capitalei.
07:20
Reacția emoționantă a unui bătrân care își caută cu disperare nepoata dispărută în tragedia din Elveția: „Eu îi consolam” # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia.
07:10
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate # StirileProtv.ro
La Kiev au loc noi negocieri, sâmbătă, între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.
07:10
Israelul îl acuză pe Mamdani că a turnat „benzină antisemită peste un foc deschis”. Decizia primarului din New York # StirileProtv.ro
Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat „benzină antisemită peste un foc deschis” după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams, relatează The Guardian.
Acum 24 ore
22:30
Tânărul de 18 ani care voia să ucidă cu ciocane și cuțite evrei, creștini și persoane LGBT. FBI l-a prins în capcană # StirileProtv.ro
Autoritățile federale americane au anunțat dejucarea unui posibil atac terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord.
22:20
Un cutremur puternic a zguduit Mexicul, în timpul conferinței de presă a președintei. Reacția șefei de stat | VIDEO # StirileProtv.ro
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului vineri, provocând panică în rândul a milioane de oameni după sărbătorile de Anul Nou şi întrerupând pentru scurt timp conferinţa de presă zilnică a preşedintei Claudia Sheinbaum.
22:00
Prima declarație a proprietarului barului din Elveția după tragedia cu 40 de morți: „Totul era conform normelor” # StirileProtv.ro
Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul din Elveția în care a avut loc tragedia care a dus la moartea a 40 de persoane, insistă că barul era administrat conform normelor. Aceasta este prima lui reacție publică după tragedie.
22:00
Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor # StirileProtv.ro
Horoscop 3 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm.
