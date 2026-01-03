Au fost identificate primele 4 victime după incendiul din Crans Montana. Trupurile, predate familiilor

08:20

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală după incendiul devastator din clubul elveţian din Crans Montana. Patronul barului a vorbit pentru prima dată cu presa şi se apără - spune că locaţia a fost controlată de 3 ori în 10 ani. Imaginile de groază surprinse de tineri în timpul inferului confirmă şi principala ipoteză. Aceea că focul a pornit de la artificiile ataşate la sticlele de şampanie, care au ajuns prea aproape de tavan. Printre cei dispăruţi în incendiu se află, din păcate, şi un român. Un tânăr de 18 ani, despre care mama lui nu mai ştie nimic de aproape trei zile.