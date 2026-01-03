Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu președintele Venezuelei
HotNews.ro, 3 ianuarie 2026 14:20
SUA au atacat sâmbătă Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați, a anunțat președintele american Donald Trump. Anunțul a adus-o în centrul atenției publice și pe Prima Doamnă…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
14:50
Primele explozii s-au auzit la Caracas sâmbătă, la două ore după miezul nopții. Apoi, locuitorii au auzit zgomotul avioanelor care au zburat la o altitudine joasă în capitala venezueleană. Atmosfera din Venezuela de după atacul…
Acum 30 minute
14:30
Ce este Delta Force, unitatea de elită folosită pentru a-l captura și extrage pe președintele Nicolas Maduro din capitala țării sale # HotNews.ro
Delta Force, ai căror militari au fost folosiți sâmbătă dimineața pentru capturarea și extragerea președintelui Nicolas Maduro din capitala venezueleană Caracas, este o unitate de elită pentru operațiuni speciale din cadrul forțelor armate americane, specializată…
Acum o oră
14:20
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu președintele Venezuelei # HotNews.ro
SUA au atacat sâmbătă Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați, a anunțat președintele american Donald Trump. Anunțul a adus-o în centrul atenției publice și pe Prima Doamnă…
14:10
Vicepreședintele Venezuelei a cerut dovezi imediate că Maduro trăiește, după ce a fost capturat de SUA # HotNews.ro
Președintele venezuelan Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane și scoși din țară, a transmis Donald Trump, sâmbătă, când a confirmat că „SUA au efectuat un atac de amploare…
Acum 2 ore
13:50
VIDEO Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz a rămas împotmolit, fiind împins de călători # HotNews.ro
Se circulă cu dificultate, sâmbătă, pe drumul care leagă Brașov de Poiana Brașov, din cauza zăpezii acumulate pe carosabil. Un autobuz care asigură transportul în comun între Brașov și Poiana Brașov a rămas astăzi împotmolit…
13:30
Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”, dar principiile dreptului internațional trebuie respectate, a declarat sâmbătă Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului comunitar. „Am vorbit cu…
13:30
Congresmenul Mike Lee, un membru influent al Partidului Republican, a anunțat sâmbătă după-amiaza că Statele Unite intenționează să îl judece pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în baza acuzațiilor penale ce i s-au adus în justiția…
13:30
Salutări de la Amara, Perla Bărăganului. Extraordinara “cronică a stațiunii ce încă respiră” # HotNews.ro
Amara este una din popularele stațiune balneare ale României, cunoscută încă din perioada interbelică pentru apele tămăduitoare ale lacului Amara și nămolul său negru de consistență cremoasă, cu proprietăți terapeutice dovedite științific. După naționalizarea din…
13:20
Zeci de intervenții ale salvamontiștilor, la început de an: O persoană a murit pe munte, iar 85 au fost salvate # HotNews.ro
Salvamontiştii au salvat de pe munte 85 de persoane în ultimele 24 de ore, 32 dintre acestea ajungând la spital, a informat, sâmbătă, Salvamont România, care precizează că o persoană a fost declarată decedată, potrivit…
13:10
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” # HotNews.ro
„Președintele Trump părea obosit”, remarcă jurnaliștii de la ziarul de referință al Statelor Unite, The New York Times, care l-au sunat pe liderul de la Casa Albă la scurt timp după ce acesta a anunțat…
Acum 4 ore
12:40
Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force # HotNews.ro
Nicolas Maduro, președintele în vârstă de 63 de ani al Venezuelei, a fost capturat sâmbătă în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane după mai bine de un deceniu la putere, perioadă în care țara…
12:30
Trafic intens pe DN 1, în judeţul Prahova. Coloană de mașini de 7 kilometri la Comarnic # HotNews.ro
Traficul este aglomerat sâmbătă pe DN1, fiind formate coloane de vehicule la Comarnic, Buşteni şi Sinaia, anunță News.ro, citând Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova. Mai multe echipaje de Poliție sunt în zonele aglomerate, pentru a…
12:30
Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro # HotNews.ro
Rusia, prin vocea Ministerului de Externe, a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei” și spune că „pretextele folosite pentru astfel de acțiuni sunt nefondate”. „În această dimineață, Statele Unite au comis un…
12:10
Cum a fost capturat președintele Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro # HotNews.ro
SUA au atacat sâmbătă dimineață Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară, a anunțat președintele american Donald Trump. Trump nu a oferit mai multe detalii despre…
12:00
VIDEO Elicoptere americane pentru operațiuni speciale au zburat deasupra Caracasului înainte de capturarea lui Nicolas Maduro # HotNews.ro
Videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare arată elicoptere ale Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA survolând Caracasul în primele ore ale dimineții de sâmbătă, în timp ce mai multe explozii au luminat cerul deasupra…
12:00
Sâmbătă a nins mult în Transilvania, Banat și Crișana, iar într-un oraș din județul Mureș stratul de zăpadă a ajuns la 31 cm, arată datele ANM. Vremea rea continuă, va mai ninge, iar meteorologii au…
11:40
Primele informații publicate de agențiile de presă internaționale pe baza datelor de la sol arată că forțele aeriene ale SUA au bombardat mai multe obiective din capitala Caracas și împrejurimile sale, dar și alte ținte…
11:30
BREAKING Trump: SUA au lansat cu succes un atac la scară mare împotriva Venezuelei și a liderului său. El anunță „capturarea” președintelui Maduro # HotNews.ro
Președintele Donald Trump anunță că președintele venezuelean Nicolas Maduro, alături de soția sa, „a fost capturat și scos din țară”, potrivit Reuters. Revenim cu detalii.
11:20
Motivul pentru care telefoanele și laptop-urile vor fi mai scumpe în 2026. Ce rol are inteligența artificială # HotNews.ro
Prețul multor produse electronice ar putea crește în 2026 din cauza scumpirii unor componente care până acum câteva luni erau ieftine, arată o analiză BBC. Publicația explică faptul că aceste scumpiri vor apărea mai ales…
11:10
Sunetul exploziilor i-a trezit pe locuitorii din Caracas ca și cum cerul ar fi bubuit cu puțin timp înainte de ora 02:00 sâmbătă. Înregistrări video cu avioane care zburau constant pe deasupra, împreună cu sclipiri…
11:00
Trump a amenințat în repetate rânduri că SUA vor ataca țara „care încearcă să aducă otravă pe țărmurile noastre”. Ce acuzații i-a adus președintelui Venezuelei # HotNews.ro
Atacul american pe teritoriul venezuelean semnalează o escaladare bruscă a campaniei Washingtonului împotriva guvernului Maduro, pe care administrația Trump îl acuză că inundă SUA cu droguri și membri ai bandelor. Președintele american Donald Trump a…
11:00
CNN relatează că președintele american Donald Trump se află la Mar-a-Lago, reședinta sa din Palm Beach, Florida, unde a petrecut o perioadă de vacanță „neobișnuit de aglomerată”, concentrată pe afaceri externe. Zgomote puternice și avioane…
Acum 6 ore
10:50
Vremea rea continuă, avertizează meteorologii. Unde sunt așteptate ninsori, viscol și polei # HotNews.ro
Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, noi avertizări meteo de vreme rea valabile până luni seară. În acest interval, în unele zone ale țării se așteaptă ninsori care vor forma strat de zăpadă, polei și viscol.…
10:40
Chatbotul Grok al lui Elon Musk creează imagini sexuale cu femei și copii reali, pe care le publică pe rețeaua „X” a miliardarului # HotNews.ro
Julie Yukari, o muziciană stabilită în Rio de Janeiro, a publicat pe rețeaua de socializare „X” o fotografie realizată de logodnicul ei chiar înainte de miezul nopții de Revelion, în care apare purtând o rochie…
10:30
Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro cere mobilizarea forțelor # HotNews.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat atacuri aeriene împotriva ţării…
10:10
VIDEO Angajat al unui parc de distracții Disney, rănit după ce a oprit un obiect de recuzită de 180 de kilograme care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol # HotNews.ro
Un angajat al unui parc de distracții Disney din Florida a fost rănit după ce a oprit cursa unui fals bolovan ce cântărea aproximativ 180 de kilograme, care se îndrepta spre public în timpul unui…
10:00
„În acest moment, Caracasul este bombardat”. Anunțul unui președinte apropiat de Nicolas Maduro # HotNews.ro
Președintele țării vecine, Columbia, susține pe rețelele de socializare că Venezuela este atacată, potrivit The Guardian. „În acest moment, Caracasul este bombardat… bombardat cu rachete”, a scris Gustavo Petro pe X, solicitând o reuniune de…
09:40
Pariuri politice în 2026. Care sunt cotele în cazul a şase scenarii posibile pe plan internaţional # HotNews.ro
Publicaţia Politico invită la un „pariu chibzuit” pe politica externă și oferă cote pentru câteva scenarii posibile pe scena internaţională în 2026 – de la supravieţuirea politică a lui Viktor Orbán în Ungaria şi a…
09:30
Declarații cutremurătoare ale românului care a intervenit la incendiul din Crans Montana. El explică de ce sunt atât de multe victime tinere # HotNews.ro
George, românul care a ajutat la scoaterea victimelor din barul ars din Crans-Montana, a explicat cum panica și ușa îngustă de acces a localului au făcut foarte multe victime. Românul a mai spus și motivul pentru care…
09:20
VIDEO Imagini din cluburile groazei. Le Constellation din Crans-Montana sau Colectiv din București, artificiile au provocat incendii cu sute de morți în toată lumea # HotNews.ro
Incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana în noaptea de Revelion este ultimul dintr-o serie de incendii mortale provocate de artificii în cluburile de noapte din întreaga lume, scrie Sky…
09:00
VIDEO Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate # HotNews.ro
Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și văzute în capitala venezueleană Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, relatează Reuters și CNN, care citează mărturii de la fața locului.…
Acum 8 ore
08:40
BBC a plătit despăgubiri de zeci de mii de dolari după ce a filmat fără permisiune în casa unei familii atacate de Hamas # HotNews.ro
BBC a plătit aproximativ 37.700 de dolari unei familii din Israel care a supraviețuit atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă de filmare a intrat fără permisiune în locuința lor distrusă, relatează…
08:40
Tatăl unui tânăr mort Colectiv face o comparație cu incendiul din Crans-Montana: „Elvețienii au apelat la ajutor extern din primele ore, nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri” # HotNews.ro
Eugen Iancu, un bărbat care și-a pierdut fiul în vârstă de 22 de ani în incendiul de acum 10 ani de la Colectiv, spune că a urmărit intervenția autorităților elvețiene după tragedia produsă în noaptea…
08:30
Andreas Gursky, imagini monumentale despre capitalism, globalizare și arhitectura vieții moderne # HotNews.ro
Andreas Gursky (n. 1955, Leipzig) este recunoscut pentru fotografiile sale monumentale care reflectă asupra capitalismului, globalizării și arhitecturii vieții moderne. A studiat sub îndrumarea lui Bernd și Hilla Becher la Kunstakademie Düsseldorf la începutul anilor…
08:30
Ryanair taie din cursele în România. „Ne temem că rutele către România sau Polonia vor fi primele afectate!”. Conflict cu municipalitatea Charleroi # HotNews.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair amenință că va elimina mai multe rute, ca răspuns la creșterea taxelor de pe Aeroportul Charleroi. Citește mai mult la: profit.ro
08:30
Weekend trending în București, 3-4 ianuarie: valsuri vieneze, rock legendar, stand-up și comedie balcanică în baruri și „Dragoste ca la țară” la cinema # HotNews.ro
Primul weekend din 2026 în București vine cu o ofertă simplă, pentru că abia ce a trecut Revelionul și mai urmează oricum zile libere. Așadar, fie că sunteți pasionați de muzică clasică, de rock românesc…
08:10
Fenomenul meteo care a dispărut aproape total. „Iarna este anotimpul care s-a schimbat cel mai mult” # HotNews.ro
Două caracteristici ale iernii au dispărut aproape în totalitate și, deși vara este anotimpul care s-a încălzit cel mai mult, „iarna este cea mai schimbată”, a explicat pentru HotNews.ro Sorin Cheval, cercetător științific la Administrația…
07:50
VIDEO Circulație în condiții de iarnă pe autostrăzi și drumuri din 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire # HotNews.ro
A nins puternic în mai multe zone din țară, noaptea trecută. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane…
07:30
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau astăzi. Reuniune la Kiev între Zelenski, aliaţii săi europeni şi americani # HotNews.ro
Noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani au loc sâmbătă la Kiev cu privire la un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.…
07:00
INTERVIU. „Cred că suntem din ce în ce mai amorțiți și fără speranță”. Revolta artistului din Generația Z care la ultimul concert i-a încurajat pe tineri să proteste pentru o justiție corectă # HotNews.ro
La cel mai recent show al său, la Arenele Romane, Andrei Ovidiu Cojocaru, cunoscut drept COJO, a arătat că muzica poate fi și un act civic. Cu microfonul în mână, i-a încurajat pe tineri „să…
Acum 24 ore
00:20
VIDEO Boc postează un videoclip cu el curățând zăpada din faţa Primăriei Cluj-Napoca: „Haideţi să ne curăţăm trotuarele!” # HotNews.ro
Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat vineri seară pe Facebook un videoclip în care apare în timp ce curăţă de zăpadă, cu o lopată, trotuarul din faţa clădirii instituţiei, îndemnându-i pe localnici să facă…
00:10
Un adolescent român este în stare critică, în Italia, după explozia unei petarde în noaptea de Revelion # HotNews.ro
Un adolescent român în vârstă de 17 ani se află în stare critică la spital în Italia, după ce a fost grav rănit de explozia unei petarde în noaptea de Revelion, informează agenţia italiană ANSA.…
2 ianuarie 2026
23:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că l-a ales pe generalul Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei (GUR), pentru a-l înlocui pe Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale, care a demisionat la sfârşitul…
23:40
Ucraina ordonă evacuarea a mii de civili din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde rușii au înaintat # HotNews.ro
Autoritățile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinții lor din aproximativ 40 de localități din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde forțele ruse au înregistrat progrese în ultimele luni. Potrivit…
23:20
Deputatul Claudiu Năsui, aflat la al treilea mandat în Parlament din partea USR, critică dur Guvernul Bolojan, din care face parte și partidul său. Năsui susține că România „a pierdut încă o oportunitate de reformă”. …
22:40
Cinci lucruri de știut despre protestele din Iran, ajunse în ziua a șasea. Cel puțin 7 persoane au fost ucise # HotNews.ro
Protestele față de creșterea vertiginoasă a costului vieții din Iran au intrat în a șasea zi, după ce moneda națională, rialul, a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, la sfârșitul lunii decembrie.…
22:40
Volodimir Zelenski îl înlocuiește și pe ministrul apărării. Cine este Mihailo Fedorov, succesorul lui Denis Șmihal # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Șmihal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale…
22:20
SuperLiga: CFR Cluj pregătește două transferuri imediate. „Suntem în discuții avansate” # HotNews.ro
CFR Cluj este foarte aproape să oficializeze primele două transferuri din acest mercato de iarnă. Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a anunțat că formația din Gruia se află în discuții avansate cu doi fotbaliști de profil…
22:10
Atac terorist de Revelion, dejucat de FBI. Unde urma să aibă loc / Tânărul care îl plănuia a vorbit cu doi agenți FBI care erau sub acoperire # HotNews.ro
Autoritățile federale americane au dejucat un posibil atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord, a anunțat vineri directorul FBI, Kash Patel. Suspectul, un tânăr american de 18 ani,…
21:50
VIDEO Angelina Jolie, prezentă la punctul de trecere Rafah de lângă Fâşia Gaza. Care a fost scopul vizitei actriței, ex-emisar ONU # HotNews.ro
Actriţa americană Angelina Jolie a vizitat vineri partea egipteană a punctului de trecere Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul palestinian şi pentru a urmări la faţa locului activităţile…
