Acum 30 minute
09:40
Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol, dar e pe 12 ca extracție. Există și în România cineva mai vechi ca Maduro pe funcție # HotNews.ro
Între 1990 și 2030, fotbalul nostru bifează doar 2 președinți. Până și Maduro și Chavez, din Venezuela, ar fi invidioși. Mă rog, Maduro are probleme mai mari acum decât să-l pizmuiască pe Burleanu. Citiți mai…
09:40
Xi Jinping acuză „acțiunile unilaterale care afectează grav ordinea internațională”. Prima reacție a liderului Chinei, după capturarea lui Maduro # HotNews.ro
Beijingul, un aliat al regimului de la Caracas, a reacționat deja cu duritate, cerând SUA să îl elibereze pe liderul venezuelean, scrie Reuters. Președintele chinez Xi Jinping a declarat luni că lumea „trece printr-o perioadă…
09:30
Trecerea la euro a Bulgariei: scumpiri peste așteptări la saloanele de coafură și construcții. Bulgarii au retras 18 milioane de euro din bancomate în primele 48 de ore # HotNews.ro
Peste 1.500 de apeluri legate de euro au fost efectuate de la 1 ianuarie, a declarat Vladimir Ivanov, șeful centrului de coordonare pentru introducerea monedei euro, citat de 24Chasa. „Cele mai mari probleme legate de…
Acum o oră
09:20
Zi grea pentru Salvamont. Aproape 100 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore # HotNews.ro
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, informează Agerpres. „O zi foarte grea pentru salvatorii montani. În ultimele 24 de ore,…
09:20
Omul atât de bogat încât atunci când s-a mutat dintr-un stat în altul a lăsat mai sărac bugetul cu aproape 1 miliard de dolari # HotNews.ro
Legislatorii din statul Washington se așteptau ca o nouă taxă pe câștigurile de capital să schimbe modul în care ultra-bogații contribuie la finanțarea educației publice. În realitate, unul dintre cei mai înstăriți oameni ai planetei…
09:00
Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Recordul precedent data de șapte ani # HotNews.ro
Cel mai mare preț oferit pentru un pește s-a înregistrat la licitația de Anul Nou din piața de pește Toyosu din Tokyio, informează Reuters. Prețul licitat pentru un ton cu aripioară albastră de către un…
Acum 2 ore
08:40
Trump prezice căderea Cubei, avertizează Columbia și amenință Groenlanda. „Nu știu dacă vor rezista” # HotNews.ro
Președintele venezuelean Nicolas Maduro urmează să apară luni în fața unui tribunal american, după ce a fost capturat în weekend de forțele SUA, președintele Donald Trump lăsând deschisă posibilitatea unei noi incursiuni dacă Statele Unite…
08:30
Cele mai scumpe cartiere din România pentru cei care își doresc propria locuință la început de 2026 se găsesc în București, Cluj-Napoca și în Brașov. Doar în aceste orașe întâlnim zone în care apartamentele au…
08:30
Soția lui Macron explică insulta la adresa unor activiste feministe: „Brigitte nu este o femeie cumpătată” # HotNews.ro
Soţia preşedintelui francez, Brigitte Macron, întrebată în legătură remarcile sale la adresa unor activiste feministe în marja unui spectacol, a declarat duminică că „nu este o femeie cumpătată” şi a reafirmat că îi pare „absolut…
08:10
Anul scumpirilor pentru americani. Ce impact vor avea tarifele lui Trump asupra consumatorilor # HotNews.ro
După un an în care impactul tarifelor asupra costului vieţii americanilor a fost limitat, presiunea asupra preţurilor din Statele Unite riscă să se intensifice semnificativ în 2026, pe măsură ce companiile încep să transfere costurile…
08:00
Bogăția oamenilor diferă mult de la o țară la alta. Este de șase ori mai mare decât venitul national brut în SUA, iar în alte țări europene ajunge la 700% din venitul național, conform OECD.…
08:00
Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme rea valabile în cea mai mare parte a țării, precum și o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei și viscol la munte. Conform prognozei,…
Acum 4 ore
07:40
SURPRIZĂ România va depăși la autostrăzi Elveția, Suedia, Ungaria, Polonia. Densitatea șoselelor de viteză rămâne însă foarte scăzută # HotNews.ro
Lungimea autostrăzilor din România se va dubla în următorii cinci ani, la fel și densitatea de autostrăzi la 1000 km pătrați. Țara noastră se va apropia de cifrele pe care le înregistrează marile țări din…
07:40
Restricții de circulație pe DN 1. Ninge și ce circulă în condiții de iarnă în 19 județe # HotNews.ro
Centrul INFOTRAFIC a transmis că se circulă în condiții de iarnă pe drumuri din 19 județe și a sfătuit șoferii să fie echipați corespunzător. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat…
07:30
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate # HotNews.ro
Toate cele 40 de persoane care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou care a cuprins barul Le Constellation din staţiunea Crans-Montana au fost identificate, iar 20 dintre ele sunt minori, a anunţat…
07:20
Donald Trump nu crede în atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin: „Nimeni nu știe în acest moment” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.…
07:00
INTERVIU Ce lipsește din comunicatele oficiale ale Moscovei, după operațiunea SUA în Venezuela. Armand Goșu vorbește despre un element „frapant” # HotNews.ro
Venezuela a fost o jucărie pe care Putin a folosit-o în câteva ocazii ca să dea șah la Casa Albă. Războiul din Ucraina, din care Rusia nu mai știe cum să iasă, i-a redus mult…
06:30
Prim-ministrul Danemarcei i-a spus lui Donald Trump să „înceteze amenințările” privind preluarea controlului asupra Groenlandei, notează BBC. Mette Frederiksen a declarat că „nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca Statele Unite să…
Acum 12 ore
23:10
FOTO Care e atmosfera acum pe străzile din Venezuela, după capturarea lui Maduro: De ce nu au ieșit susținătorii opoziției să sărbătoarească # HotNews.ro
Venezuela intră într-o nouă eră, una de mare incertitudine, după capturarea și înlăturarea bruscă a lui Nicolas Máduro, cel care a fost președintele țării din ultimii 12 ani până la operațiunea militară americană de sâmbătă.…
22:50
Venezuela are petrol, dar și o datorie externă uriașă. Cine sunt „vulturii” care își așteaptă banii # HotNews.ro
Capturarea președintelui Nicolas Maduro într-o operațiune americană a rea adus în prim-plan criza datoriilor din Venezuela, una dintre cele mai mari situații de neplată nerezolvată din lume, subliniază Reuters. După ani de criză economică și…
22:50
Barack Obama a fost supravegheat ani de zile de spionajul extern al Germaniei, care i-a interceptat apelurile telefonice, potrivit presei germane # HotNews.ro
Serviciul german de informaţii externe (BND) a desfășurat timp de mai mulți ani o operațiune de supraveghere a fostului președinte american Barack Obama, interceptându-i periodic convorbirile telefonice de la bordul aeronavei Air Force One. Supravegherea…
22:20
Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. „Măsura are un singur scop” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre şi are un…
22:20
După ce i-a murit fratele subit, un cunoscut fotbalist renunță la echipa de club pentru a avea grijă de tatăl tău: „Vreau să petrec mult mai mult timp cu cei dragi în viitor” # HotNews.ro
După moartea tragică a fratelui său, fotbalistul sloven de origine german[ Kevin Kampl va părăsi clubul german RB Leipzig pe 17 ianuarie pentru a se întoarce acasă, în Slovenia, scrie tabloidul britanic The Sun. Fratele…
22:00
Dmitri Medvedev vorbește despre „răpirea” unuia dintre cei mai importanți lideri europeni: „Există un grăunte de realitate în acest scenariu” # HotNews.ro
Fostul preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că el şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire care să vizeze alţi lideri ai lumii, operaţiuni similare celei a SUA în Venezuela, numind-l printre aceştia şi pe…
21:40
Curtea de Apel București explică cum a stabilit termenele în cazul contestării unor judecători de la CCR, în plin blocaj pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Nu a fost vorba de „o opţiune discreţionară, ci de o obligaţie legală”, a transmis Curtea de Apel București după ce instanța a stabilit termene scurte la demersul unei avocate, care a constestat numirile a…
21:10
Nicolas Maduro și soția sa vor compărea luni în fața unui judecător federal, a precziat duminică un purtător de cuvânt al tribunalului districtual din districtul sudic al New Yorkului, potrivit CBS News. Purtătorul de cuvânt…
21:10
Cum schimbă inteligența artificială jocurile video – Pe viitor, jucătorii își vor putea crea propriile lumi virtuale, pornind de la modele AI care există deja # HotNews.ro
Industria globală a jocurilor video urmează să fie schimbată puternic de apariția modelelor de inteligență artificială care pot genera medii 3D interactive. Pe viitor, spun experții în AI, jucătorii vor putea să-și creeze singuri lumi…
21:00
Donald Trump a avertizat duminică, la o zi după operațiunea militară din Venezuela în cursul căreia președintele Nicolas Maduro a fost capturat, că și alte țări ar putea fi supuse intervenției americane. „Avem absolut nevoie…
Acum 24 ore
20:40
„România ar trebui să fie clar de partea partenerului său strategic, Statele Unite”, spune un lider PSD, vicepreședinte al Parlamentului European # HotNews.ro
Vicepreședintele Parlamentului European și totodată prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu spune că România trebuie să aibă o poziție „echilibrată, fermă și consecventă cu valorile democratice pe care le susține constant, precum și cu parteneriatul strategic pe…
20:30
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă # HotNews.ro
Nava provenind din Rusia, suspectată că ar fi avariat, în Golful Finlandei, un cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, a târât ancora pe zeci de kilometri înainte de a atinge cablul, a…
20:10
Donald Trump o amenință direct pe noua președintă a Venezuelei: „Va plăti un preț mare, mult mai mare decât Maduro” # HotNews.ro
Președintele interimar al Venezuelei, vicepreședinta Delcy Rodriguez, va avea o soartă mai rea decât cea a lui Nicolas Maduro dacă nu se conformează dorințelor SUA, a spus duminică președintele american Donald Trump, într-un interviu pentru…
19:50
Egiptul anunță că a primit un număr record de turiști anul trecut, mai mult decât se aștepta în 2026 # HotNews.ro
Egiptul a obţinut o performanţă turistică fără precedent în 2025, în condiţiile în care a fost vizitat de aproximativ 19 milioane de turişti, un nou record şi o creştere de 21% comparativ cu 2024, fiind…
19:30
„Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Rynair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat # HotNews.ro
Pasagerii unei curse Berlin-Roma au avut parte de o noapte lungă petrecută în avion și apoi în aeroport doar ca să ajungă a doua zi acasă. Blocați la aeroportul din Berlin din cauza unui zbor…
19:30
Garda lui Maduro a fost masacrată, iar „civili nevinovați” au fost uciși în operațiunea SUA în Venezuela. Anunțul făcut de Armata Venezuelei # HotNews.ro
O mare parte din echipa de securitate a lui Nicolas Maduro a fost ucisă în operațiunea militară de sâmbătă a SUA, în urma căreia președintele venezuelean a fost capturat, a anunțat duminică ministrul Apărării din…
19:10
ANIMAȚIE Rețeaua de autostrăzi a României. Cum arată pe hartă inaugurările din fiecare an: de la comunism, la accelerarea de după aderarea la UE # HotNews.ro
România a marcat în 2025 al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză. În total, acum, în România sunt peste 1.400 de kilometri de autostradă…
18:40
„Nu asta vedeţi voi acum”. Explicațiile lui Rubio după ce Trump a spus că americanii vor conduce Venezuela # HotNews.ro
Statele Unite ale Americii vor conlucra cu responsabilii venezueleni în funcţie „dacă aceştia vor lua decizii bune”, a declarat duminică şeful diplomaţiei americane Marco Rubio, adăugând totodată că Washingtonul îşi va păstra mijloacele de presiune…
18:20
În acțiunile sale împotriva conducătorilor Venezuelei, care au culminat cu capturarea în Caracas a președintelui Nicolas Maduro și a soției acestuia, Donald Trump a invocat, în mod repetat, „petrolul, pământul și celelalte active” pe care…
18:10
„Unele companii vor dispărea de pe piață”. Cele mai profitabile companii din industria auto: Asia – față în față cu Europa și SUA # HotNews.ro
Cele mai mari companii auto din lume s-au confruntat cu o reducere vizibilă a profiturilor în 2025, din motive care țin de contextul pieței, de creșterea costurilor și inclusiv de tranziția la propulsia electrică. Liderul…
18:00
VIDEO Ministrul Radu Miruţă, cu freza de zăpadă la Rânca. „Cine nu face pârtie e rost de bârfă” # HotNews.ro
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, se află la schi în stațiunea Rânca, județul Gorj. Ministrul spune că ninge de două zile încontinuu și a postat duminică imagini, pe pagina sa de Facebook, în timp…
17:50
Probleme din cauza zăpezii pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa: Sute de zboruri au fost anulate / Cum sunt afectate cursele spre Otopeni # HotNews.ro
Vremea de iarnă din zona capitalei olandeze Amsterdam și depunerile de zăpadă au creat probleme mari pe Schiphol, al patrulea cel mai aglomerat aeroport din Europa. KLM, compania olandeză din parteneriatul cu Air-France a anulat…
17:50
SuperLiga: Oțelul se pregătește la Galați pentru a doua parte a sezonului. Jucătorii pe care îi are la dispoziție Laszlo Balint # HotNews.ro
Lotul de jucători al echipei Oțelul Galați s-a reunit duminică, sub comanda tehnicianului Laszlo Balint, la antrenamentul programat pe terenul 2 al stadionului Oțelul fiind prezenți și mulți suporteri roș-alb-albaștri, relatează ascotelul.ro. La prima ședință…
17:20
Act de sabotaj al unei grupări de extrema stângă în Berlin, zeci de mii de case sunt afectate / „Au pus în mod deliberat în pericol vieți” # HotNews.ro
Poliția din Berlin a spus că suspectează un grup de extremă stânga că este responsabil pentru un incendiu provocat sâmbătă, care a lăsat fără electricitate zeci de mii de gospodării din capitala germană, o situație…
17:00
Fonduri UE 2026: Firmele de formare profesională din România pot obține granturi de câte 60.000-500.000 EUR. Ghidul oficial de finanțare și perioada de înscrieri # HotNews.ro
Firmele de formare profesională din toată România vor putea obține granturi de câte 60.000-500.000 EUR pe proiect, printr-o linie de finanțare care urmează să se deschidă în luna martie 2026, în cadrul Programului de Tranziție…
16:50
Pariu suspect înainte de intervenția SUA în Venezuela. Un jucător a câștigat peste 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro # HotNews.ro
Internauții au observat „pariuri suspecte” făcute de un cont creat cu câteva zile înainte de operațiunea Statelor Unite în Venezuela, care a pus la bătaie sume mari pe înlăturarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte…
16:40
Două ziare americane mari au știut de atacul SUA în Venezuela înainte ca acesta să aibă loc. Au ales să publice știrea abia după # HotNews.ro
Cele mai mari două ziare americane, New York Times și Washington Post, au aflat despre un raid secret al SUA în Venezuela cu puțin timp înainte de începerea acestuia, vineri seara, dar au amânat publicarea…
16:40
O mașină aparținând unui soldat a explodat duminică în Kiev, provocând rănirea militarului, a transmis procuratura capitalei ucrainene, citată de Kyiv Independent. Explozia a avut loc în districtul Obolon din nordul Kievului, în jurul orei…
16:30
CFR Cluj a anunțat că l-a transferat pe Alibek Aliev (29 de ani), un atacant suedez născut în Rusia. Acesta îl va înlocui pe Louis Munteanu, care va juca în MLS, la DC United. Aliev…
16:10
„Iadul pe Pământ”. Ce se știe despre închisoarea în care e ținut Maduro și ce alte „celebrități” au mai trecut pe acolo # HotNews.ro
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin „El Chapo” Guzman, rapperul Sean „Diddy” Combs şi fostul preşedinte hondurian…
16:10
După Dan Capatos, o altă vedetă tv a anunțat în ultima zi a anului că pleacă de la televiziunea la care a lucrat 13 ani: Visele se negociază la pauza de publicitate # HotNews.ro
Prezentatoarea emisiunii Focus Monden de la Prima TV a anunțat că părăsește postul tv și că urmează o pauză înainte de următorul capitol. Vestea plecării a fost publicată inițial de PaginadeMedia. „31 decembrie nu încheie…
16:00
Amenințarea MAGA pentru Groenlanda, după atacul SUA în Venezuela: „În curând” și o hartă a teritoriului danez sub steagul american. Reacția Danemarcei # HotNews.ro
Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro au reînnoit temerile privind preluarea Groenlandei de către americani, în contextul în care membrii MAGA și-au îndreptat imediat atenția asupra teritoriului danez, potrivit The Guardian.…
