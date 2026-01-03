Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor
Jurnalul.ro, 3 ianuarie 2026 15:50
Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveția, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
15:50
Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor # Jurnalul.ro
Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveția, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.
Acum 30 minute
15:30
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
Acum o oră
15:10
Vărsător, 2026 marchează trecerea de la focusul exclusiv pe tine la conștientizarea faptului că poți ajunge mult mai departe împreună cu alții.
15:10
Maduro şi soţia sa se confruntă cu acuzaţii de trafic de droguri în SUA (oficial american) # Jurnalul.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa.
Acum 2 ore
14:50
Este aglomerație sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în general pe sensul de deplasare spre Brașov. Sunt cozi care ajung chiar și la 7 kilometri, anunță polițiștii.
14:30
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) avertizează într-o postare pe site-ul său cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta, în mod illegal, date cu caracter personal si informatii bancare sensibile.
14:10
Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață lovituri militare asupra Venezuelei și au anunțat că președintele Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară. La scurt timp a venit și o primă reacție de la Moscova.
Acum 4 ore
13:50
Republica Moldova, sub presiunea datoriilor: aproape 59% din PIB, după un salt de 1,27 miliarde USD # Jurnalul.ro
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți, scrie publicația electronică bani.md.
13:30
Guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, anunță vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez.
13:10
Cartea de tarot a fiecărei zodii pentru ianuarie 2026 marchează începutul unui nou an sub influența Soarelui în Capricorn și a Lunii în Gemeni.
12:50
Vremea severă de pe munte a impus limitări succesive în funcționarea instalațiilor din Sinaia. Operatorul Gondola Sinaia a anunțat opriri, întârzieri și măsuri de siguranță.
12:30
Depășită de Sabalenka și Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite tenismene din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi.
12:10
Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată pe contul său, că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară, „în coordonare cu forțele de ordine americane”.
12:10
3 semnale că trebuie să schimbi direcția profesională. Joburile clasice nu ți se potrivesc # Jurnalul.ro
Tot mai mulți oameni resping ideea unui job tradițional de la 9 la 5 și caută cariere alternative, mai flexibile și mai împlinitoare. Este o tendință tot mai puternică, alimentată de dorința de libertate, autonomie și sens în muncă.
Acum 6 ore
11:50
ANM a emis, sâmbătă, prognoza specială pentru municipiul București, care anunță o răcire treptată a vremii în weekend și la începutul săptămânii viitoare, cu ploi și condiții de polei.
11:30
Atac american în Venezuela: Guvern: Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge # Jurnalul.ro
Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Guvenul din Venezuela a reacționat: „Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.
11:30
Actorul George Clooney a obținut cetățenia franceză la sfârșitul lunii decembrie, provocând o reacție caustică din partea președintelui american.
11:10
Horoscop zilnic, 4 ianuarie 2026: Racii sunt realiști, iar Berbecii investesc într-un proiect important # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 4 ianuarie 2026: Leii sunt plini de energie pozitivă, Săgetătorii sunt optimiști, iar Vărsătorii au nevoie de puțin timp în singurătate.
10:50
ANM a emis sâmbătă o informare meteorologică de ninsori, polei și viscol valabilă în întreaga țară de sâmbătă până luni seara.
10:30
Regula celor 3 pahare, explicată de părintele Vasile Ioana: „Ești întâi maimuță, apoi leu, apoi porc” # Jurnalul.ro
Părintele Vasile Ioana vine cu un sfat util pentru perioada sărbătorilor: e important să știm cum să consumăm alcool fără a cădea în păcatul beției inutile.
10:10
FBI a transmis, vineri, că a împiedicat un atac de Revelion care viza un magazin alimentar și un restaurant fast-food din Carolina de Nord, arestând un tânăr de 18 ani care, potrivit autorităților, a jurat loialitate grupării Statul Islamic (IS).
Acum 8 ore
09:50
Vacanța de iarnă se apropie de final, însă elevii din România nu vor avea mult de așteptat până la următoarele zile libere.
09:40
Aproximativ 42.000 de utilizatori au rămas fără energie electrică şi circa 8.000 de gospodării nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare în urma vremii extreme, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba.
09:30
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.
09:30
Kimchi este baza dietelor coreene de slăbit și unul dintre cele mai sănătoase alimente fermentate din lume.
09:10
6 zodii chinezești se bucură de claritate și recâștigarea controlului, pe 3 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 3 ianuarie 2026. Sâmbăta poartă energia Bou de Foc într-o Zi de Eliminare, ceea ce schimbă modul în care apare abundența.
09:00
Două persoane, printre care și un copil de trei ani, au fost ucise și aproximativ 28 rănite în urma unui atac rus asupra orașului Harkov, au anunțat oficialii ucraineni.
08:50
Nu toți câinii sunt „cuminți și ascultători”. Unii au voință proprie, opinii clare și reacții care trădează o personalitate bine conturată.
08:40
Capitala și mai multe județe din țară sunt sâmbătă dimineața sub avertizări Cod galben de ploi și polei, a anunțat ANM.
08:30
Cuvântul „impunitate” apare frecvent în discursul public, în presă și în dezbaterile despre justiție, corupție sau abuz de putere.
08:20
Se circulă, sâmbătă dimineața, în condiții de iarnă pe A1 și A10, dar și pe drumurile naționale din mai multe județe din țară, anunță Centrul Infotrafic.
08:10
Săgetător, 2026 este anul expansiunii.
Acum 12 ore
07:50
După mesele bogate de Crăciun, Revelion și Sfântul Vasile, organismul are nevoie de o pauză.
07:30
După 40 de ani, puterea personală capătă un sens complet diferit. Te cunoști mai bine, ai trecut prin suficiente experiențe de viață și nu mai simți nevoia să demonstrezi nimic nimănui.
07:10
În perioada 5–11 ianuarie 2026, trei zodii se află sub influențe astrale puternice care favorizează succesul financiar, stabilitatea și oportunitățile materiale.
06:50
Asociația GSM, o organizație care reunește operatori de telefonie mobilă și companii din domeniu, estimează că există peste 16 miliarde de telefoane mobile la nivel mondial.
06:30
Cuvântul „sobor” este frecvent întâlnit în limbajul religios, în special în contextul Bisericii Ortodoxe, dar apare și în vorbirea curentă cu sensuri mai largi.
06:10
Pe 3 ianuarie 2026, norocul și reușita își fac simțită prezența pentru trei zodii, odată cu Luna Plină în Rac.
Acum 24 ore
00:30
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE) se numără printre cei mai bine plătiți lideri ai instituțiilor financiare internaționale.
00:20
Într-un context economic marcat de scumpiri constante, taxe mai mari și inflație ridicată, gestionarea atentă a banilor devine o necesitate, nu un lux.
00:10
Pe 3 ianuarie 2026, patru zodii primesc un dar puternic din partea Universului, sub influența lui Jupiter retrograd.
00:00
Cetățenilor americani li se recomandă să nu călătorească în Rusia din cauza pericolelor asociate războiului dintre Rusia și Ucraina, a riscului de persecuție sau detenție ilegală de către forțele de securitate ruse, a aplicării arbitrare a legilor locale și a posibilității unor acte teroriste.
2 ianuarie 2026
23:50
O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis două persoane și au rănit mai multe altele vineri, vânturile puternice împiedicând operațiunile de salvare, au declarat salvatorii.
23:40
Incendiu în Elveţia: Papa îşi exprimă "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru victimele incendiului mortal din noaptea de Revelion dintr-un bar din Elveţia şi şi-a exprimat "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor, potrivit secretarului de stat al Vaticanului, informează AFP.
23:20
Două noi decese confirmate cu virusul gripal al fost confirmate în România săptămâna trecută, ceea ce ridică numărul deceselor la trei de la începutul sezonului.
23:20
Europa rurală este grav afectată de depopulare, astfel că unele țări UE oferă sume generoase pentru reabilitarea locuințelor vechi, precum și opoprtunități de afaceri persoanelor dornice să se mute în sate.
23:20
Prima Lună plină a anului 2026 va lumina cerul la început de ianuarie, oferind un spectacol astronomic rar: o superlună vizibilă cu ochiul liber, încărcată de simboluri și credințe vechi de iarnă.
23:10
Ungaria, în fața unei alegeri istorice: Viktor Orbán transformă alegerile din 2026 într-un referendum despre război, pace și Bruxelles # Jurnalul.ro
Viktor Orbán spune că alegerile parlamentare din 2026 vor fi un referendum decisiv pentru Ungaria: neutralitate, pace și suveranitate sau aliniere totală la politicile Bruxelles-ului.
23:10
Rezumatele generate de inteligența artificială ale Google oferă, în unele cazuri, sfaturi medicale eronate și periculoase, care pot duce la întârzieri în diagnostic sau la decizii ce afectează grav sănătatea pacienților.
22:50
Expert în incendii, detalii tulburătoare despre tragedia din Crans-Montana: „Ieșirea era liberă? Era blocată? Era încuiată? Era închisă?” # Jurnalul.ro
Profesorul, Ed. Galea, directorul al Grupului de Inginerie pentru Siguranța la Incendii de la Universitatea din Greenwich, consideră că a existat o problemă cu ieșirile de urgență ale barului din Elveția.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.