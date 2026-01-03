Centrala nucleară din Zaporijjia a fost deconectată de la una dintre cele două linii electrice de înaltă tensiune de alimentare

17:50

Investigațiile inițiale sugerează că incendiul care a cuprins un bar dintr-o stațiune elveţiană de schi s-a declanşat atunci când lumânările de tort atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea aproape de tavan, a declarat vineri procuroarea locală. „Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânările de tort sau ‘luminile bengal’ care fuseseră […]