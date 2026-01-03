Centrala nucleară din Zaporijjia a fost deconectată de la una dintre cele două linii electrice de înaltă tensiune de alimentare
Rador, 3 ianuarie 2026 18:20
Una dintre cele două linii de înaltă tensiune care alimentează cu energie electrică centrala nucleară ucraineană de la Zaporijjia, controlată de Rusia, a fost deconectată, a anunțat sâmbătă conducerea rusă a centralei. Linia Ferosplavna-1 de 330 de kilovolți (kV) a fost deconectată de un sistem de protecție, dar centrala a continuat să primească energie electrică […]
Un incendiu izbucnit la Berlin ar putea lăsa 45.000 de persoane fără curent electric până pe 8 ianuarie # Rador
Un incendiu izbucnit pe un pod de peste Canalul Teltow, din sud-vestul Berlinului, ar putea lăsa până la 45.000 de gospodării fără curent electric până pe 8 ianuarie, a anunțat sâmbătă compania de reţea Stromnetz Berlin. Poliția locală a anunţat că investighează incidentul care a avut loc dimineața devreme ca fiind un posibil atac prin […]
Edmundo Gonzalez ar trebui să preia președinția Venezuelei, este de părere Maria Corina Machado # Rador
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost înlăturat de la putere după ce a refuzat o retragere negociată din funcţie, a afirmat lidera opoziției, Maria Corina Machado, într-un comunicat postat pe X sâmbătă dimineață. Colegul ei din opoziție, Edmundo Gonzalez, despre care opoziția, SUA și observatorii internaționali spun că a câștigat alegerile prezidenţiale din 2024, ar […]
Ministerul chinez de Externe a transmis sâmbătă într-un comunicat că a condamnat acțiunea SUA din Venezuela, despre care consideră că a încălcat dreptul internațional. „China este profund șocată și condamnă ferm utilizarea forței de către SUA împotriva unei țări suverane și utilizarea forței împotriva președintelui unei țări„, se menţionează în comunicatul Ministerului de Externe. „China […]
Guvernul rus îndeamnă autorităţile din SUA să-l elibereze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro # Rador
Într-un comunicat emis sâmbătă de Ministerul rus de Externe, Rusia a îndemnat Statele Unite să-i elibereze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro și pe soția acestuia. „Având în vedere rapoartele confirmate conform cărora președintele Venezuelei, Nicolas Maduro și soția sa se află în Statele Unite, îndemnăm insistent conducerea americană să-și reconsidere poziția și să-i elibereze pe […]
Guvernul francez susține că operațiunea militară din spatele capturării lui Nicolas Maduro contravine dreptului internațional # Rador
Operațiunea militară a Statelor Unite, care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a contravenit principiilor dreptului internațional, a declarat sâmbătă ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. „Operațiunea militară care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro încalcă principiul de a nu recurge la forță, care stă la baza dreptului internațional. Franța reiterează că […]
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este profund alarmat de acțiunea SUA din Venezuela, care stabilește „un precedent periculos”, a declarat purtătorul său de cuvânt într-un comunicat emis sâmbătă. „Secretarul general continuă să sublinieze importanța respectării depline – de către toți – a dreptului internațional, inclusiv a Cartei ONU. Este profund îngrijorat de faptul că […]
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a discutat la telefon cu vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat „solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în fața agresiunii armate” în timpul unei convorbiri telefonice cu vicepreședinta venezueleană, Delcy Rodriguez, a anunţat sâmbătă Ministerul rus de Externe. „Părţile s-au pronunțat în favoarea prevenirii unei noi escaladări a situației și a găsirii unei soluții de ieșire din situație prin […]
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost duși pe o navă după capturarea lor de către forțele americane și vor fi transportați la New York, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump pentru Fox News. Dl Trump a spus că atât dl Maduro, cât și soția sa au fost puși sub […]
SUA va fi „foarte puternic implicată” în industria petrolieră a Venezuelei în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă Donald Trump pentru Fox News. „Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai măreţe, și vom fi foarte implicați în asta„, a spus el./opopescu/dsirbu REUTERS – […]
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mișcările sale, după ce președintele Donald Trump a declarat că președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane după un atac împotriva țării. Fratele său, Jorge Rodriguez, preşedinte al Adunării Naționale, se află în Caracas, au declarat trei surse […]
Danemarca cere respectarea dreptului internațional în urma atacurilor americane împotriva Venezuelei # Rador
Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat sâmbătă că dreptul internațional trebuie respectat, după ce forţele SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele ţării, Nicolas Maduro. „Evoluție dramatică în Venezuela, pe care o urmărim îndeaproape. Trebuie să revenim pe drumul cel bun, către dezescaladare și dialog„, a scris dl Rasmussen pe […]
UE este alături de poporul Venezuelei și susține o tranziție democratică, a precizat Ursula von der Leyen # Rador
Uniunea Europeană este alături de poporul Venezuelei și susține o tranziție pașnică și democratică în țară, a precizat sâmbătă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Urmărim îndeaproape situația din Venezuela. Suntem alături de poporul Venezuelei și susținem o tranziție pașnică și democratică. Orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU„, a scris […]
SUA a depășit o linie inacceptabilă în ceea ce privește atacurile militare împotriva Venezuelei, a spus preşedintele Braziliei # Rador
Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a condamnat sâmbătă atacul militar american împotriva Venezuelei vecine, ca și capturarea omologului său venezuelean, Nicolas Maduro, descriindu-le ca pe o depășire a „unei linii inacceptabile”. „Aceste acţiuni reprezintă un afront grav la adresa suveranității Venezuelei și încă un precedent extrem de periculos pentru întreaga comunitate internațională„, a […]
După reţinerea lui Nicolas Maduro, nu mai sunt necesare noi acţiuni în Venezuela, a spus Marco Rubio # Rador
După intervenţia armată americană în SUA, senatorul republican Mike Lee a spus că secretarul american de stat, Marco Rubio, i-ar fi spus că Nicolas Maduro a fost arestat de militari americani pentru a fi judecat pentru acuzaţii penale în SUA. De asemenea, Marco Rubio ar fi afirmat că „acţiunile kinetice la care am putut asista […]
Volodimir Zelenski l-a propus pe ministrul apărării, Denis Șmihal, pentru funcția de ministru al energiei # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că l-a propus pe ministrul apărării, Denis Șmihal, pentru a prelua portofoliul Energiei și pentru funcţia de prim-vicepremier al țării. Dl Zelenski a cerut parlamentarilor ucraineni să-l confirme pe Denis Șmihal în funcția de ministru al energiei, spunând că experiența acestuia este vitală pentru a asigura stabilitatea în […]
Premierul britanic Keir Starmer a spus că Marea Britanie nu a fost implicată în atacurile americane împotrivaVenezuelei # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că țara sa nu a fost implicată în atacurile Statelor Unite împotriva Venezuelei și că dorește să vorbească cu președintele american Donald Trump și să afle toate faptele despre ceea ce s-a întâmplat. „Vreau să stabilesc mai întâi faptele. Vreau să vorbesc cu președintele Trump. Vreau să vorbesc cu […]
UE susține o soluție pașnică și democratică în Venezuela, a declarat președintele Consiliului European # Rador
Uniunea Europeană solicită o dezescaladare în Venezuela și susține o soluție pașnică și democratică în această țară, a declarat sâmbătă președintele Consiliului European, Antonio Costa. „Urmăresc situația din Venezuela cu mare îngrijorare. Uniunea Europeană solicită dezescaladarea și o rezoluție care să respecte pe deplin dreptul internațional și principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite„, a scris […]
Rusia a descris capturarea lui Maduro drept o „încălcare inacceptare a suveranităţii unui stat independent” # Rador
Ministerul rus de Externe a declarat sâmbătă că este extrem de îngrijorat de informațiile potrivit cărora președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa ar fi fost scoși cu forța din țară în timpul unor „acțiuni agresive” ale Statelor Unite. „Cerem clarificarea imediată a acestei situații. Astfel de acțiuni, dacă într-adevăr au avut loc, constituie o […]
Ministerul de Externe al Trinidad și Tobago a declarat că statul din Caraibe nu a participat sâmbătă la operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Venezuelei. „Trinidad și Tobago continuă să mențină relații pașnice cu poporul Venezuelei”, se arată într-un comunicat al ministerului. Statul cu două insule a oferit sprijin armatei americane în cadrul campaniei acesteia […]
14:30
Cuba a denunțat ceea ce a descris drept un atac „criminal” al Statelor Unite împotriva Venezuelei și a cerut urgent o reacție din partea comunității internaționale, a anunțat sâmbătă președinția cubaneză. Președinția a acuzat Statele Unite de „terorism de stat” împotriva poporului venezuelean și a declarat că ceea ce a numit o „zonă de pace” […]
Şefa diplomaţiei europene a afirmat că Maduro nu are legitimitate în Venezuela, dar a făcut apel la reţinere # Rador
Uniunea Europeană a afirmat în mod repetat că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, „nu are legitimitate”, a declarat sâmbătă șefa diplomației europene, Kaja Kallas, făcând apel la reținere și la respectarea dreptului internațional. „Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a scris Kallas […]
Reacţii internaţionale de îngrijorare și condamnare a „actului de agresiune armată” împotriva Venezuelei # Rador
Ministerul rus de Externe și-a declarat îngrijorarea și a condamnat un act de agresiune armată împotriva Venezuelei comis de Statele Unite, făcând apel la dialog pentru prevenirea unei escaladări suplimentare și pentru găsirea unei ieșiri din această situație. Și Iranul a catalogat atacul militar american asupra Venezuelei ca o încălcare flagrantă a suveranității sale naționale […]
Ministerul de Externe al Germaniei spune că urmărește situația din Venezuela cu mare îngrijorare # Rador
Ministerul de Externe al Germaniei a declarat sâmbătă că urmărește situația din Venezuela cu mare îngrijorare și că o celulă de criză urmează să se reunească mai târziu pentru discuții suplimentare. Potrivit unui document scris obținut de Reuters, ministerul se află în contact strâns cu ambasada din Caracas, iar echipa de criză se va reuni […]
Guvernul venezuelean nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă, a declarat vicepreședintele țării # Rador
Vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez a declarat că guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă, Cilia Flores. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă dimineață că Statele Unite au desfășurat o „lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară. „Cerem dovezi […]
Posibil act de incendiere la un nod de cabluri din Berlin a lăsat fără electricitate 50.000 de gospodării, anunță poliția # Rador
Un tunel de cabluri electrice din Berlin a luat foc sâmbătă, lăsând fără curent aproximativ 50.000 de gospodării din cartierul Lichterfelde, au anunțat autoritățile locale, care au precizat că incendiul ar putea fi rezultatul unui act de incendiere. Potrivit unui mesaj al poliției publicat pe platforma X, pompierii au fost alertați la ora 5:45 GMT […]
Presa americană relatează că președintele Donald Trump a ordonat atacurile asupra capitalei venezuelene # Rador
Mai multe explozii au zguduit Caracasul, capitala Venezuelei, precum și alte părți ale țării. Printre țintele lovite se numără instalații militare. Deasupra Caracasului se văd coloane de fum. Presa americană relatează că președintele Donald Trump a ordonat loviturile. Guvernul venezuelean a declarat stare de urgență și a făcut apel la mobilizare. Au existat numeroase relatări […]
Statele Unite desfășoară lovituri pe teritoriul Venezuelei, a declarat sâmbătă dimineață pentru Reuters un oficial american. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, nu a oferit detalii./aionita/cvanatoru (REUTERS – 3 ianuarie)
Oficiali ai administraţiei Trump sunt la curent cu exploziile din capitala venezueleană (CBS) # Rador
Oficiali ai administrației Donald Trump sunt la curent cu relatările privind explozii și aeronave care au survolat capitala Venezuelei, Caracas, la primele ore ale dimineții de sâmbătă, a scris pe platforma X jurnalista CBS Jennifer Jacobs. Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii./aionita/gpodea (REUTERS – 3 ianuarie)
Consilieri pentru securitate națională din 15 state aliate ale Ucrainei, cunoscute sub numele de „Coaliția celor dispuși”, urmează să se reunească mai târziu la Kiev pentru a discuta pașii următori către un acord care să pună capăt invaziei Rusiei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că 90% dintr-un posibil acord de pace a fost convenit […]
Impozitele pe clădiri și terenuri au crescut substanțial de la 1 ianuarie, dar s-au majorat și cele pentru autoturisme. La locuințe, impozitele au fost corelate cu valoarea de viață a imobilului, iar nivelul acestora variază de la o localitate la alta, în funcție de hotărârile consiliilor locale. În esenţă, aceste taxe s-au dublat și chiar […]
Sudul și centrul Mexicului au fost zguduite de un puternic seism de magnitudinie 6,5 care a ucis cel puțin o persoană, fără însă a fi raportate pagube grave. În capitala Mexico City, președinta Claudia Sheinbaum a fost nevoită să evacueze palatul prezidențial în timpul briefingului de presă susținut dimineață./cstoica/dstanesc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 3 ianuarie)
Numărul morților în urma atacului Forțelor Armate Ucrainene asupra orașului Horlî a crescut la 28 # Rador
Numărul civililor uciși în atacul Forțelor Armate Ucrainene asupra unei cafenele și a unui hotel din Horlî, regiunea Herson, a crescut la 28, a anunţat guvernatorul Vladimir Saldo pentru TASS. Anterior, guvernatorul regiunii a anunţat 27 de victime. „Au murit deja 28, trei pierzându-şi viaţa în spital astăzi. Numărul victimelor, inclusiv al morților, este de […]
Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, în locul lui Denis Șmihal # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea prim-viceprim-ministrului Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării din Ucraina, în locul lui Denis Șmihal. Zelenski, vorbind în discursul său video de seară, a declarat că Șmihal a dat rezultate bune ca ministru și că i s-a oferit un nou post în guvern./cstoica/eradu (REUTERS – 2 ianuarie)
Ucraina – 28 de oameni răniți în urma unui atac rusesc cu rachetă asupra orașului Harkiv, anunță oficiali locali # Rador
Oficiali ucraineni anunță că 28 de persoane au fost rănite în orașul Harkiv în urma unui atac rusesc cu rachetă. Guvernatorul local a declarat că un bloc de apartamente cu cinci etaje a fost complet distrus, iar clădiri din apropiere avariate. Președintele Zelenski a etichetat atacul drept unul odios. Moscova a negat comiterea atacului./cstoica/eradu (BBC […]
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat o lege care are ca scop încurajarea oamenilor să depună în bănci miliarde de dolari aflaţi în locuinţele lor sau în conturi din străinătate. Guvernul estimează că argentinienii deţin economii de aproape 250 miliarde de dolari în afara sectorului bancar, ca o consecinţă a ani de zile de criză […]
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, misiune umanitară în sprijinul Confederației Elvețiene # Rador
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat astăzi, în jurul orei 19:00, de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, într-o misiune umanitară în sprijinul Confederației Elvețiene. Aeronava asigură transportul a șase pacienți cu arsuri către un spital din Paris, aceștia fiind monitorizați pe durata zborului de o echipă […]
Guvernul din Yemen susţinut de Arabia Saudită încearcă să recupereze teritoriile recent ocupate de STC # Rador
Guvernul din Yemen susţinut de Arabia Saudită a declanşat o ofensivă militară pentru a încerca să recupereze teritoriile din sudul ţării recent ocupate de separatiştii din Emiratele Arabe Unite. Mişcarea separatistă, Consiliul de Tranziţie din Sud – STC – a anunţat că două dintre bazele sale au fost ţinte ale unor atacuri aeriene venite din […]
Guvernul ucrainean a ordonat evacuarea a mai mult de 3.000 de copii şi a părinţilor acestora din aşezări situate în regiunile Zaporijjia şi Dnipropetrovsk, din cauza „situaţiei provocatoare de securitate” de acolo. Ministrul pentru reconstrucţie a declarat că 17 centre de tranzit au fost înfiinţate pentru a oferi sprijin celor strămutaţi şi că adăpost temporar […]
Oficiali iranieni au avertizat SUA cu privire la orice intervenţie în sprijinul demonstranţilor antiguvernamentali # Rador
Oficiali iranieni au avertizat SUA cu privire la orice amestec, după ce preşedintele Trump a anunţat că SUA va sări în ajutor dacă protestatari antiguvernamentali de acolo ar fi ucişi. Şeful principalului organism iranian de securitate, Ali Larijani, a spus că o eventuală intervenţie americană ar răspândi haosul în regiune şi ar determina un răspuns […]
Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui român presupus dispărut în Elveţia (MAE) # Rador
Continuă ancheta și identificarea victimelor incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți în noaptea de revelion. Autoritățile au transmis că 113 dintre cei 119 răniți au fost identificați oficial, pentru alți şase procesul este încă în desfășurare. Elvețienii au mai anunțat că 10 din […]
În mai multe localități din județul Prahova sunt în vigoare interdicții privind consumul apei # Rador
În mai multe localități din județul Prahova sunt în vigoare interdicții privind consumul apei. La Mănești a fost constatată depășirea concentrației cu arsen încă din 2022, iar pentru că instalația de filtrare nu este funcțională, operatorul regional de apă a depus o plângere penală pentru remediere. La Balta Doamnei, apa este oprită pentru consum din […]
Se circulă cu dificultate la această oră pe DN7 Valea Oltului, din cauza ninsorii puternice și a aglomerației. Drumarii acționează cu utilaje, cu lamă și material antiderapant între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, iar autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile meteo, transmite corespondenta RRA, Ana Maria Cârstea./geftene/lalexandrescu RADIO […]
Republica Moldova va continua să beneficieze de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE (Siegfried Mureșan) # Rador
Republica Moldova va continua să beneficieze, în anul 2026, de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE. Asigurările vin din partea eurodeputatului Siegfried Mureșan, la început de an, comunică MOLDPRES. Oficialul european a prezentat mai multe vești bune pentru oamenii din Republica Moldova, aplicabile începând cu 1 ianuarie curent. Este […]
FBI a anunţat vineri că a dejucat un potențial atac inspirat de ISIS planificat pentru ajunul Anului Nou în Carolina de Nord, potrivit unei postări pe rețelele de socializare. Directorul FBI, Kash Patel, a precizat într-o postare pe X că mai multe detalii vor fi anunțate la o conferință de presă programată pentru ora 11:30 […]
Volodimir Zelenski a declarat că îl va numi pe Oleh Ivașcenko șef al serviciilor de informații militare # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că îl va numi pe șeful serviciului de informații externe, Oleh Ivașcenko, în funcția de șef al serviciilor de informații militare. Dl Ivașcenko îl va înlocui pe Kirilo Budanov, care va deveni noul șef al cabinetului dlui Zelenski./opopescu/geftene REUTERS – 2 ianuarie
Compania chineză BYD a fost desemnată cea mai mare producătoare de vehicule electrice în 2025, depăşind Tesla. Vânzările companiei americane s-au redus cu 9%, aceasta fiind a doua scădere anuală consecutivă. Spre deosebire, vânzările BYD au înregistrat o creştere de 28% ca urmare a extinderii lor în Europa şi pe alte pieţe. Analiştii susţin că […]
Întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în trei localități din județul Ilfov # Rador
În trei localități din județul Ilfov vor fi, în perioada următoare, întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică pentru lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei. Potrivit companiei Rețele Electrice România, luni, 5 ianuarie, între orele 9:00 și 17:00, întreruperile vor afecta câteva străzi din Corbeanca și Cernica, iar pe 8 ianuarie, în același interval […]
Investigațiile inițiale sugerează că incendiul care a cuprins un bar dintr-o stațiune elveţiană de schi s-a declanşat atunci când lumânările de tort atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea aproape de tavan, a declarat vineri procuroarea locală. „Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânările de tort sau ‘luminile bengal’ care fuseseră […]
2 ianuarie 1919 – O nouă arhitectura României Mari. Consiliul Dirigent a pus ordine în Transilvania unită # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 2 ianuarie 1919, la doar o lună după istorica Adunare Națională de la Alba Iulia, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești din Ungaria a adoptat una dintre cele mai importante hotărâri administrative din istoria României moderne: organizarea administrativă a teritoriilor unite cu România. Decizia prevedea împărțirea acestora în […]
