Calendarul evenimentelor, 5 ianuarie – selecțiuni

EVENIMENTE INTERNE -Administrație * Miercurea-Ciuc: Primăria Miercurea-Ciuc va organiza o conferinţă de presă cu prilejul prezentării portalului digital al instituţiei – ora 13:00, la sala de şedinţe a Centrului de relaţii cu publicul, Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, etajul II – Cultură * Ianuarie 2026 duce pe scena mare a Teatrului Național București spectacolele de […]
Patru persoane au fost rănite la Kiev, în urma unui atac rusesc lansat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie. Potrivit primarului Vitali Kliciko, dintre cei 26 de pacienți ai unei clinici private din cartierul Obolon al capitalei, unde a avut loc lovitura, 16 au fost transferaţi către spitale municipale ale orașului. „În prezent, sunt […]
08:00
Donald Trump a avertizat că Iran va fi lovit foarte puternic dacă mai sunt uciși protestatari. Noile amenințări lansate de președintele Trump au loc în contextul în care protestele din Iran au acaparat țara de peste o săptămână. Guvernul iranian a anunțat anterior că va începe să plătească o nouă indemnizațe lunară pentru fiecare cetățean […]
Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci # Rador
Din cauza acţiunilor de protest de pe teritoriul Greciei sunt posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria de către autoturisme şi TIR-uri, în ambele sensuri, prin toate punctele de trecere, informează Direcţia Generală a Poliţiei bulgare de Frontieră. La graniţele Bulgariei cu Turcia, Republica Macedonia de Nord şi Serbia, traficul este normal, la […]
Cuba a confirmat că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii desfășurate de Washington în Venezuela. Vorbind la bordul Air Force One, președintele Donald Trump le‑a spus jurnaliștilor că un număr mare de agenți de securitate cubanezi care lucrau pentru Nicolás Maduro au fost uciși. Președintele Trump a vorbit și despre Columbia, […]
Hidrologii au emis un cod galben de risc de inundații, valabil astăzi şi mâine pe râuri din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinţi și Dolj. Unele canale și lacuri din Delta Dunării au înghețat, dar deocamdată circulația navelor pe cele trei brațe ale Dunării se desfășoară în condiții normale./dstanesc (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 5 ianuarie)
Lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, l-a invitat pe Donald Trump la colaborare într-un mesaj conciliant # Rador
Lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, l-a invitat pe președintele american, Donald Trump, să colaboreze, într-un mesaj conciliant publicat după ce a prezidat prima ședință a cabinetului său. Dna Rodríguez a spus că urmărește „relații echilibrate și respectuoase cu Washingtonul”. Președintele Trump a insistat din nou că Statele Unite „conduc acum Venezuela”, după capturarea violentă […]
Curtea de apel București va judeca solicitarea unei avocate de suspendare a decretelor prin care două persoane au fost numite judecători la Curtea Constituțională # Rador
Curtea de apel București va judeca astăzi solicitarea unei avocate de suspendare a decretelor prin care două persoane au fost numite judecători la Curtea Constituțională. Potrivit portalului instanțelor de judecată, ședințele pe această temă vor avea loc în această dimineață. Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a invocat faptul că Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș […]
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale # Rador
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în acest an, se va face o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale. Astfel, ar urma să fie introduse trei tipuri de gărzi – la domiciliu, de monitorizare şi de urgenţă. Acestea vor fi plătite diferenţiat, în funcţie de responsabilitate şi efort. Totodată, oficialul a mai […]
Peste 17.000 de gospodării nu au în continuare curent electric din cauza ninsorilor și a vântului puternic # Rador
Peste 17.000 de gospodării, din totalul celor 95.000, câte erau inițial, nu au în continuare curent electric din cauza ninsorilor și a vântului puternic, informează Ministerul Energiei. Echipele operatorilor intervin pe teren, dar ploaia înghețată, anunțată pentru următoarele ore, poate îngreuna intervențiile la mare înălțime. Potrivit instituției citate, cele mai afectate județe au fost Alba, […]
Presa internațională urmărește îndeaproape evoluțiile legate de capturarea președintelui venezuelan de către forțele speciale ale Statelor Unite, dar și implicațiile globale ale acestei acțiuni. După ce a fost capturat și dus în Statele Unite, Nicolas Maduro se află într-un centru de detenție din Brooklyn, unde așteaptă să apară în fața instanței, scrie The Washington Post. […]
După ce l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolas Maduro, Administrația Trump speră că poate intimida cercul de apropiaţi ai liderului venezuelean şi a-l face să se supună SUA cu ameninţarea unor noi acţiuni militare în urma cărora ar putea avea o soartă similară cu a fostului preşedinte, potrivit unor surse familiarizate cu situația. […]
Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, ar putea plăti un preț mai mare decât fostul lider Nicolas Maduro „dacă nu face ceea ce este corect”, potrivit unui interviu acordat revistei „The Atlantic”. Iniţial, dl. Trump o lăudase sâmbătă pe dna. Rodriguez, după ce forțele americane l-au capturat pe liderul […]
Danemarca îl îndeamnă pe preşedintele SUA să înceteze ameninţările privind preluarea Groenlandei # Rador
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, l-a îndemnat duminică pe președintele SUA, Donald Trump, să înceteze amenințările cu preluarea Groenlandei, după ce acesta și-a reiterat dorința de a face acest lucru într-un interviu acordat revistei „Atlantic”. „Nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea preluării Groenlandei de către SUA. SUA nu au dreptul să anexeze niciuna […]
Firmele și organizațiile de formare profesională din România vor putea accesa granturi de până la 500.000 de euro # Rador
Firmele și organizațiile de formare profesională din România vor putea accesa granturi de până la 500.000 de euro pentru fiecare proiect, printr-o linie de finanțare care va fi lansată în luna martie, în cadrul Programului de tranziție justă 2021-2027. Fondurile, în valoare totală de 17 milioane de euro, sunt destinate furnizorilor autorizați de cursuri de […]
Secretarul de stat al SUA nu a spus în mod direct dacă următoarea ţintă a administraţiei Trump ar putea fi Cuba # Rador
Secretarul american de stat Marco Rubio nu a spus în mod direct dacă următoarea țintă a administrației Trump ar putea fi Cuba, însă a calificat guvernul cubanez drept „o problemă uriașă” și a subliniat că, de fapt, cubanezii, și nu venezuelenii, erau cei care îl păzeau pe Nicolás Maduro înainte de capturarea sa. „Da, cred […]
Aproape 165 de mii de hectare de pădure au fost afectate de fenomenul de uscare în primele 9 luni ale anului trecut, volumul arborilor compromişi depăşind 2 milioane de metri cubi, potrivit Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Fenomenul este asociat dezechilibrelor climatice și secetei prelungite care au slăbit arborii, crescând vulnerabilitatea la boli și […]
Zborurile din Grecia au fost suspendate duminică după ce o cădere a frecvențelor radio a paralizat comunicațiile din traficul aerian, blocând mii de călători și oprind operațiunile aeroportuare. Nu s-a putut stabili cauza întreruperii, care a început duminică dimineața și s-a agravat rapid. Unele zboruri deasupra spațiului aerian grecesc și regional erau încă operate, dar […]
Centrul în care a fost transferat Nicolas Maduro este celebru pentru condiţiile insalubre şi îngrozitoare # Rador
Președintele venezuelean Nicola Maduro a fost transferat din viața sa luxoasă la Centrul de Detenție Metropolitan (MDC) din New York , în Statele Unite. Descris ca fiind „dezgustător”, cu condiții „îngrozitoare”, MDC este cunoscut pentru lipsa cronică de personal, violența deținuților și întreruperile frecvente de curent. Construit în anii 1990 pentru a combate supraaglomerarea închisorilor, […]
Apar noi reacții pe scena internațională cu privire la reținerea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către americani # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite discută luni despre legalitatea operațiunii americane în Venezuela și capturarea președintelui Nicolás Maduro. Între timpul, vicepreședintele acestuia, Delcy Rodríguez, a fost desemnat șeful statului. Carmen Gavrilă are detalii. Reporter: Nicolás Maduro era considerat ilegitim în toate […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Lideri din întreaga lume au reacționat la evenimentele din Venezuela. Acestea sunt unele dintre cele mai notabile declarații din ultimele 12 ore: Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva: „Bombardamentele pe teritoriul venezuelean și capturarea președintelui său depășesc o linie inacceptabilă. Aceste acte reprezintă o gravă atingere adusă suveranității […]
MAE confirmă decesul unui cetățean român în urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Un român este printre cei 40 de oameni care au murit în Elveția în incendiul de Revelion într-un bar din Crans-Montana. Ministerul de Externe de la București confirmă că românul – care inițial fusese dat dispărut – este mort și precizează că ține legătura cu familia acestuia. Poliția elvețiană, […]
Fost luptător american de la Operațiuni Speciale, după capturarea lui Maduro: „Pregătirea durează câteva luni. Se creează chiar și o machetă a locului” # Rador
Operațiunea de extragere a lui Nicolas Maduro din Venezuela și transportul său în SUA a fost pusă în aplicare, potrivit presei americane, de unitatea de elită a armatei americane Delta Force. Articol de Radio Timișoara, 3 ianuarie 2026, 23:33 În prima conferință de presă organizată după atacul SUA asupra Venezuelei, președintele american Donald Trump a […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Meteorologii au prelungit și extins codurile de vreme severă; în plus, informarea care vizează aproape toată țara, de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei și viscol la munte va fi în vigoare până marți dimineață. Diana Giurgiu, meteorolog: Un cod galben în vigoare din […]
Zelenski intenţionează să-l demită pe șeful SBU, potrivit unor surse citate de Agenţia de presă RBC-Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Vasil Maliuk, numit de preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski la conducerea SBU, după începerea invaziei la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei, ar putea fi demis din funcţie. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ia în calcul demiterea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a relatat Agenţia de presă […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU pentru a aborda atacul Statelor Unite. Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că acesta a creat un precedent periculos. Căderea lui Nicolás Maduro a fost, în mare parte, salutată de ampla diasporă a Venezuelei și […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Ministerul Afacerilor Externe urmărește în strânsă colaborare cu partenerii României din Uniunea Europeană situația din Venezuela. O comunitate cu rădăcini românești trăiește acolo, iar siguranța cetățenilor este prioritară, de aceea misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine și Departamentul Consular din minister sunt gata să acorde […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Autoritățile militare din Myanmar au transmis că au eliberat mai mult de 6.000 de deținuți pentru a marca Ziua Independenței. Presa locală relatează că sute de persoane s-au adunat în fața închisorii Nsen Prison așteptând eliberarea unor membri ai familiilor lor. Mii de oameni au fost arestați și încarcerați […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Ninge și plouă în țară; traficul rutier se desfășoară ușor îngreunat în anumite zone, iar pe unele tronsoane stratul de zăpadă depus pe carosabil a dus la restricții. Inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic. Alexandru Andronache: La această oră, din cauza […]
Companiile sunt obligate să treacă la noul registru digital pentru evidența angajaților, Reges Online # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Platforma Revisal, în care erau înscriși angajații, nu mai este operațională. Acum, companiile – mari și mici – sunt obligate să treacă la noul registru digital pentru evidența angajaților, Reges Online. Cu ajutorul acestei platforme au și salariații acces la informațiile personale. Adriana […]
China susţine că Statele Unite ar trebui să îl elibereze imediat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Ministerul chinez de Externe a declarat duminică că Statele Unite ar trebui să îl elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa și să rezolve situația din Venezuela prin dialog și negocieri. Într-un comunicat publicat pe site-ul său, ministerul a susţinut că Statele Unite trebuie, de […]
Trimiterea de trupe americane în Venezuela pentru a asigura controlul asupra petrolului ar fi „dificilă” (fost comandant NATO) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – O posibilă ostilitate în Venezuela ar putea face dificil pentru Statele Unite să securizeze petrolul cu ajutorul trupelor, a spus generalul în retragere Wesley Clark, fost comandant suprem al NATO. „În trecut, țărilor nu le-a plăcut ca marile puteri să vină doar ca să fure resurse, chiar dacă președintele […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Angajații se reîntorc mâine la muncă, dar vor avea din nou o mini vacanță de două zile, marți și miercuri de bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul. Guvernul a decis să nu mai facă punte între weekend și aceste zile de sărbătoare legală, așa cum s-a întâmplat în alții ani. […]
Ninsoarea și vântul puternic au provocat au lăsat fără curent zeci de localități și au afectat traficul aerian și rutier # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Ninsoarea și vântul puternic au lăsat fără curent zeci de localități din Alba, Cluj, Mureș, Harghita și Sibiu. A fost afectat traficul rutier și aerian, iar copacii smulși de rafalele puternice au căzut pe șosele și pe mașini. Reporter: Costin Grigore – În […]
Opoziţia venezueleană este îngrijorată de perspectiva înlocuirii lui Maduro cu voinţa administraţiei Trump # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Administrația Trump intenționează să administreze Venezuela până când va putea fi realizată o tranziție. Declarația surpriză a fost făcută într-o conferință de presă la câteva ore după ce trupele americane au atacat capitala Caracas, l-au reținut pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și l-au transportat la New York pentru a […]
Curtea Supremă a Venezuelei a dispus ca Delcy Rodríguez să preia funcția de președinte interimar al țării # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Camera Constituțională a Tribunalului Suprem al Venezuelei a decis sâmbătă ca vicepreședinta Delcy Rodríguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în condițiile absenței lui Nicolás Maduro, care a fost reținut în cursul dimineții într-o operațiune desfășurată de forțele americane. Hotărârea instanței precizează că Rodríguez va prelua „funcția […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Aliații europeni ai Ucrainei s-au reunit ieri la Kiev pentru a examina detaliile unui posibil plan de pace și în special garanțiile de securitate pe care acesta le-ar implica, informează France Press. Consilieri în materie de securitate din 15 țări, între care Franța, Germania și Canada, dar și reprezentanți […]
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost trimis în justiție pentru trafic de droguri și narcoterorism, după ce forțele americane l-au arestat # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost trimis în justiție pentru trafic de droguri și narcoterorism, după ce forțele americane l-au arestat și adus sâmbătă în Statele Unite printr-o operațiune militară. Maduro urmează să apară în fața unei instanțe din New York la începutul […]
Reacţiile liderilor mondiali după acţiunea militară a SUA în Venezuela şi capturarea lui Nicolás Maduro # Rador
Liderii mondiali au reacționat diferit după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe președintele venezuelean, Nicolás Maduro și pe soția acestuia. Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că va continua discuțiile cu omologii americani privind o tranziție către democrație, subliniind că Marea Britanie l-a considerat întotdeauna pe Maduro un președinte ilegitim și că nu regretă […]
Avionul cu Nicolas Maduro şi soţia acestuia a ajuns la baza Stewart Air National Guard din New York # Rador
Un avion care îi transportă pe președintele venezuelean capturat, Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, a sosit la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York. Liderul venezuelean urmează să fie inculpat săptămâna viitoare în instanța federală din Manhattan, pentru acuzații legate de droguri și armament. Cuplul a fost luat din dormitor […]
Realizator: Cristina Dumitrescu – În Germania, zeci de mii de locuitori ai capitalei Berlin sunt afectați de o pană de curent majoră. Autoritățile vorbesc despre o situație gravă, provocată intenționat și a cărei remediere ar putea dura câteva zile. Multe gospodării au rămas fără conexiuni telefonice și fără căldură, după cum relatează corespondentul RRA Vlad […]
Donald Trump a lăudat modul în care au acționat forțele armate americane în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro # Rador
Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pe soția sa, cei doi fiind acuzați că au făcut trafic de droguri care au ajuns pe teritoriul american și din cărora au murit cetățeni americani, a explicat în această seară președintele Donald Trump. El a precizat că Maduro și soția sa vor fi judecați de […]
Detalii despre acuzaţiile americane la care vor trebui să răspundă Nicolas Maduro şi soţia sa # Rador
Donald Trump a anunţat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro şi soţia acestuia vor trebui să răspundă în curând unor acuzaţii de narcoterorism la New York. Cei doi vor fi duşi la New York şi ulterior vor fi puşi sub acuzare. Departamentul de Justiţie a dezvăluit rechizitoriul de 25 de pagini împotriva cuplului, a fiului lor, […]
Republica Moldova a crescut de 12 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Rador
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii cinci ani, o creștere de 12 ori a capacităților instalate de energie electrică din surse regenerabile – de la 77,37 MW în 2020, la aproape 1 000 MW în prezent, comunică MOLDPRES. Potrivit ministerului Energiei, la sfârșitul lunii noiembrie 2025, capacitatea totală instalată a ajuns la 957,76 MW, în […]
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul președinte al ţării, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că ea a fost învestită în funcţie după ce dl Maduro a fost capturat în cursul unei operațiuni militare din țara sud-americană, la primele ore ale dimineții. Delcy Rodriguez a vorbit la […]
Premierul Ilie Bolojan spune că reforma administrației publice va fi gata în a doua jumătate a acestei luni, fiind necesară în perspectiva adoptării bugetului pe 2026. Într-un interviu la Digi 24, șeful Guvernului a reafirmat că există în coaliție un acord pentru reducerea cu 10% a cheltuielilor din primării, dar și a personalului, în baza […]
După operaţiunea din Venezuela, Donald Trump şi Marco Rubio au avertizat voalat şi guvernul din Cuba # Rador
După ce a vorbit despre operaţiunea soldată cu capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, Donald Trump a sugerat că şi Cuba ar putea să devină parte a unei politici americane mai ample în regiune, spunând că ar putea fi un subiect de dezbatere pentru că este o națiune eșuată. Într-o intervenţie scurtă, secretarul american de stat […]
Edmundo González Urrutia ar trebui să contribuie la tranziţia de putere în Venezuela, crede preşedintele Franţei # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că liderul opoziției venezuelene, Edmundo González Urrutia, ar trebui să contribuie la tranziţia de putere în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele armate americane. „Tranziția care urmează trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă față de voința poporului venezuelean. Sperăm că președintele Edmundo González Urrutia, […]
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a salutat capturarea lui Nicolás Maduro # Rador
Lidera opoziției din Venezuela, recent laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a salutat capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele Statelor Unite. Ea consideră că Edmundo González Urrutia ar trebui să-și asume imediat mandatul constituțional ca președinte legitim al țării și să fie recunoscut drept comandant suprem al Forțelor Armate Naționale. „Venezueleni, […]
Mâine este ultima zi în care mai poate fi vizitat Târgul de Crăciun de la Sibiu, unul dintre cele mai apreciate din țară. Rămâne în continuare deschis Târgul de la Craiova, desemnat la această ediție cel mai frumos din Europa, în care publicul a fost invitat să voteze destinațiile preferate. Deși programat să dureze tot […]
