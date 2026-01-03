Premierul Ilie Bolojan, prima reacție despre situaţia din Venezuela. Cum va răspunde România
3 ianuarie 2026
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o,…
Intervenţia SUA în Venezuela: Israelul o laudă, Turcia cere moderaţie. Italia o califică drept „legitimă”, Franţa o vede încălcare a dreptului internaţional # HotNews.ro
Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a salutat sâmbătă operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, apreciind că aceasta pune capăt „tiraniei sale ilegale”. „Israelul laudă operaţiunea Statelor Unite,…
Mesajul lui Rubio către țara din care au emigrat părinții săi: În locul lor aș fi îngrijorat după ce s-a întâmplat în Venezuela # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a spus că guvernul cubanez ar trebui să fie îngrijorat după capturarea lui Nicolas Maduro, transmite France Presse. „Dacă aș locui la Havana și aș face parte din guvern,…
Ambasadorul României la Washington explică de ce e de acord cu ce s-a întâmplat în Venezuela # HotNews.ro
Într-o reacție pe Facebook, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, explică de ce susține intervenția desfășurată de SUA în Venezuela, el punctând că „românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un…
SuperLiga: Bogdan Andone, despre echipele cu care FC Argeș își va măsura forțele în Turcia: „Vrea să mă dea afară după cantonament” # HotNews.ro
Lotul echipei FC Argeș s-a reunit astăzi și a plecat spre cantonamentul din Antalya. Gruparea piteșteană va disputa meciuri amicale cu Bursaspor și Gaziantep și va reveni în țară pe 13 ianuarie. Lotul echipei FC…
După ce l-a capturat pe Maduro, Trump amenință alt președinte sud-american: „Ar trebui să-și păzească fundul” # HotNews.ro
Donald Trump a afirmat sâmbătă că omologul său columbian, Gustavo Petro, ar trebui să „își păzească fundul”, după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite AFP. „El deține fabrici în care produce cocaină. (…) Produce cocaină…
Maduro s-a întâlnit cu un emisar chinez cu doar câteva ore înainte de capturarea sa de către SUA # HotNews.ro
Cu câteva ore înainte de capturarea sa de către Statele Unite într-o operațiune spectaculoasă a forțelor speciale americane, liderul venezuelean Nicolás Maduro s-a întâlnit cu un emisar chinez, fapt ce evidențiază competiția dintre marile puteri…
Grupul auto german BMW a obținut la 1 ianuarie 2026 drepturile exclusive asupra mărcii Alpina și lansează oficial brandul „sub umbrela” BMW Group. Alpina este recunoscut oficial ca producător auto și este partener al BMW…
„Un precedent periculos”. Cine cere convocarea de urgență a unei reuniuni a Consiliul de Securitate al ONU # HotNews.ro
Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, este profund alarmat de acţiunea militară a Statelor Unite în Venezuela, care creează „un precedent periculos”, a declarat sâmbătă purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, înainte de o…
SuperLiga: Zeljko Kopic, mesaj pentru conducerea lui Dinamo: „Aștept încă 3-4 transferuri” # HotNews.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, le-a transmis conducătorilor că își dorește ca în această iarnă să fie transferați „încă 3-4 jucători”. „Câinii” efectuează cantonamentul de iarnă în Antalya, iar tehnicianul croat a anunțat că…
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenționează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Șmîhal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcția de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită încă aprobarea…
Președintele american Donald Trump a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, prima imagine cu Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele americane într-o operațiune din Caracas și este pe drum spre New…
„Venezueleni, a sosit ora libertății”. Primul mesaj transmis de lidera opoziței, laureată cu Nobelul pentru Pace, Maria Corina Machado # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, recent laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a transmis sâmbătă un prim mesaj public ca reacție după acțiunile militare americane în Venezuela, care au culminat cu capturarea preşedintelui Nicolas…
Elveția i-a pus sub urmărire penală pe proprietarii barului în care 40 de oameni au murit în incendiul devastator de Anul Nou # HotNews.ro
Cei doi administratori ai barului „Le Constellation” în care un incendiu izbucnit de Revelion a ucis cel puțin 40 de persoane au fost plasați sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni citați de The Guardian.…
IMEDIAT Donald Trump, conferință de presă despre capturarea lui Nicolas Maduro și operațiunea din Venezuela # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ține sâmbătă, de la ora 18:00, o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, după ce liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat în cadrul unei operațiuni de…
EXPLICATIV: De ce au atacat Statele Unite Caracasul și l-au capturat pe președintele Venezuelei? # HotNews.ro
Acțiunea fără precedent de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către administrația lui Donald Trump vine după luni de campanie militară americană și ani de relații tensionate, notează The Guardian, care trece în revistă…
Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat sâmbătă seara față de acțiunea militară întreprinsă de SUA în Venezuela pentru a-i răpi președintele, afirmând într-o primă reacție a Beijingului că aceasta încalcă dreptul internațional și că…
La puțin timp după atacul SUA asupra Venezuelei, un scriitor român a devenit viral pentru asemănarea sa cu Maduro # HotNews.ro
La scurt timp după atacul Statelor Unite asupra Venezuelei, site-ul de satiră Times New Roman a publicat un articol în care îl asociază ironic pe scriitorul Radu Paraschivescu cu liderul venezuelean Nicolás Maduro, pornind de…
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie a dezvăluit abuzurile la care a fost supus în copilărie, când părinții îl încuiau în pivniță # HotNews.ro
Într-un documentar nou despre viața și cariera sa, celebrul actor american de comedie Chevy Chase susține că a fost supus abuzurilor fizice în copilărie din partea mamei și a tatălui său vitreg, relatează Variety. În…
VIDEO Donald Trump a dat detalii despre operațiunea din Venezuela: „M-am uitat ca la un film, a fost un lucru uimitor” / „Avem doi răniți, dar s-au întors” # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a dat asigurări, într-o intervenție telefonică la televiziunea Fox News, că niciun american nu a fost ucis în timpul capturării lui Nicolas Maduro, care se afla într-o „fortăreață”. „Se afla…
VIDEO Sute de oameni sărbătoresc pe străzi și strigă „Libertad” în Chile și SUA, după ce președintele venezuelean Maduro a fost capturat # HotNews.ro
Imagini publicate de presa internațională arată cum venezuelezii s-au adunat în Santiago, capitala Chile, dar și în Miami, SUA, pentru a sărbători capturarea lui Nicolas Maduro și prăbușirea regimului său în urma atacului SUA din…
Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a avertizat sâmbătă regimul iranian, după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui țării sud-americane, Nicolas Maduro, că ar trebui să ia act de ceea ce s-a întâmplat, scrie Agerpres.…
Câteva companii europene investesc într-un mega-proiect de centre de date care vor fi construite într-o regiune din Canada bogată în gaze naturale # HotNews.ro
Un proiect de construire a unor centre de date în provincia Alberta din Canada, susținut de companii europene, ar putea ajunge la o valoare de până la 8 miliarde de euro în următorii ani. Companii…
JD Vance, ieșire după „operațiunea cu adevărat impresionantă” din Venezuela. Mesaj pentru cei care au spus că e ilegală # HotNews.ro
JD Vance a distribuit pe X mesajul de pe Truth Social în care Donald Trump a anunțat loviturile din Venezuela și arestarea lui Nicolas Maduro, vicepreședintele american insistând că această „impresionantă operațiune” nu a fost…
Povestea cuplului care a reușit să supraviețuiască 66 de zile în derivă pe mare, printre atacuri de rechini și mâncând pește crud # HotNews.ro
În una dintre cele mai fascinante povești de supraviețuire din ultimele decenii, un cuplu al cărui iaht a fost lovit și scufundat de un grup de balene ucigașe în largul coastelor Costa Ricăi a supraviețuit…
Reguli mai stricte pentru turiștii din Bali: autoritățile vor să verifice de câți bani dispun străinii la intrarea în țară # HotNews.ro
Turiştii străini care vor dori să își petreacă vacanța în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele care vor fi analizate. Începând cu acest an, guvernul…
„SUA e un factor destabilizant în lume în care nimeni nu poate avea încredere. Care va fi reacția noastră când americanii vor ocupa Groenlanda?” Explicațiile unui politolog român, după evenimentele din Venezuela # HotNews.ro
Operațiunea din Caracas este „trasă la indigo” cu o intervenție a SUA din 1989, desfășurată în Panama, din timpul administrației Bush, spune politologul Vlad Adamescu, într-o analiză postată pe Facebook și detaliată apoi pentru HotNews.…
Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas # HotNews.ro
Atacul SUA asupra Venezuelei în dimineața de 3 ianuarie a reconfigurat harta diplomatică a Americii Latine. Puținii aliați rămași ai regimului de la Caracas au fost obligați să adopte poziții radicale, în timp ce vechii…
Avertismentul unui general american, cu o zi înainte ca Donald Trump să ordone intervenția din Venezuela: „Ceea ce nu au reușit SUA să facă” # HotNews.ro
Generalul american în retragere Mark Hertling explică, într-un editorial publicat doar cu o zi înainte ca președintele Donald Trump să ordone intervenția militară din Venezuela, ce ar îmsemna cu adevărat „schimbarea regimului” în Venezuela. „Când…
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, imaginile fiind publicate de reprezentanţii unităţii muzeale, care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind…
Jucătorii echipei Rapid din SuperLiga pleacă sâmbătă pentru un cantonament care se va încheia de data de 12 ianuarie. „Gata de cantonament. Plecăm în Turcia după un prim antrenament efectuat la Ștefănești”, a anunțat clubul…
SuperLiga: Voluntari anunță că a semnat cu un mijlocaș croat care a fost campion al României # HotNews.ro
FC Voluntari a anunţat, sâmbătă, că a obţinut serviciile mijlocaşului croat Lovro Cvek, potrivit News.ro. În vârstă de 30 de ani, Cvek evoluează pe postul de mijlocaş defensiv, iar experienţa sa din zona mediană va…
Peste 220 de localităţi din România, afectate de întreruperi de energie electrică provocate de viscol # HotNews.ro
Peste 220 de localităţi sunt afectate, sâmbătă, la nivel naţional, de întreruperile de energie electrică provocate de viscol, bilanţul Distribuţie Energie Electrică România arătând ca aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentaţi. Cele mai mari…
Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme, anunță procurorul general al SUA # HotNews.ro
Procurorul general al SUA a anunțat sâmbătă că liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare și vor fi judecați la New York, transmite BBC. Maduro și soția sa…
Primele explozii s-au auzit la Caracas sâmbătă, la două ore după miezul nopții. Apoi, locuitorii au auzit zgomotul avioanelor care au zburat la o altitudine joasă în capitala venezueleană. Atmosfera din Venezuela de după atacul…
Ce este Delta Force, unitatea de elită folosită pentru a-l captura și extrage pe președintele Nicolas Maduro din capitala țării sale # HotNews.ro
Delta Force, ai căror militari au fost folosiți sâmbătă dimineața pentru capturarea și extragerea președintelui Nicolas Maduro din capitala venezueleană Caracas, este o unitate de elită pentru operațiuni speciale din cadrul forțelor armate americane, specializată…
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu președintele Venezuelei # HotNews.ro
SUA au atacat sâmbătă Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați, a anunțat președintele american Donald Trump. Anunțul a adus-o în centrul atenției publice și pe Prima Doamnă…
Vicepreședintele Venezuelei a cerut dovezi imediate că Maduro trăiește, după ce a fost capturat de SUA # HotNews.ro
Președintele venezuelan Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane și scoși din țară, a transmis Donald Trump, sâmbătă, când a confirmat că „SUA au efectuat un atac de amploare…
VIDEO Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz a rămas împotmolit, fiind împins de călători # HotNews.ro
Se circulă cu dificultate, sâmbătă, pe drumul care leagă Brașov de Poiana Brașov, din cauza zăpezii acumulate pe carosabil. Un autobuz care asigură transportul în comun între Brașov și Poiana Brașov a rămas astăzi împotmolit…
Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”, dar principiile dreptului internațional trebuie respectate, a declarat sâmbătă Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului comunitar. „Am vorbit cu…
Congresmenul Mike Lee, un membru influent al Partidului Republican, a anunțat sâmbătă după-amiaza că Statele Unite intenționează să îl judece pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în baza acuzațiilor penale ce i s-au adus în justiția…
Salutări de la Amara, Perla Bărăganului. Extraordinara “cronică a stațiunii ce încă respiră” # HotNews.ro
Amara este una din popularele stațiune balneare ale României, cunoscută încă din perioada interbelică pentru apele tămăduitoare ale lacului Amara și nămolul său negru de consistență cremoasă, cu proprietăți terapeutice dovedite științific. După naționalizarea din…
Zeci de intervenții ale salvamontiștilor, la început de an: O persoană a murit pe munte, iar 85 au fost salvate # HotNews.ro
Salvamontiştii au salvat de pe munte 85 de persoane în ultimele 24 de ore, 32 dintre acestea ajungând la spital, a informat, sâmbătă, Salvamont România, care precizează că o persoană a fost declarată decedată, potrivit…
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” # HotNews.ro
„Președintele Trump părea obosit”, remarcă jurnaliștii de la ziarul de referință al Statelor Unite, The New York Times, care l-au sunat pe liderul de la Casa Albă la scurt timp după ce acesta a anunțat…
Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force # HotNews.ro
Nicolas Maduro, președintele în vârstă de 63 de ani al Venezuelei, a fost capturat sâmbătă în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane după mai bine de un deceniu la putere, perioadă în care țara…
Trafic intens pe DN 1, în judeţul Prahova. Coloană de mașini de 7 kilometri la Comarnic # HotNews.ro
Traficul este aglomerat sâmbătă pe DN1, fiind formate coloane de vehicule la Comarnic, Buşteni şi Sinaia, anunță News.ro, citând Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova. Mai multe echipaje de Poliție sunt în zonele aglomerate, pentru a…
Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro # HotNews.ro
Rusia, prin vocea Ministerului de Externe, a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei” și spune că „pretextele folosite pentru astfel de acțiuni sunt nefondate”. „În această dimineață, Statele Unite au comis un…
Cum a fost capturat președintele Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro # HotNews.ro
SUA au atacat sâmbătă dimineață Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară, a anunțat președintele american Donald Trump. Trump nu a oferit mai multe detalii despre…
VIDEO Elicoptere americane pentru operațiuni speciale au zburat deasupra Caracasului înainte de capturarea lui Nicolas Maduro # HotNews.ro
Videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare arată elicoptere ale Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA survolând Caracasul în primele ore ale dimineții de sâmbătă, în timp ce mai multe explozii au luminat cerul deasupra…
Sâmbătă a nins mult în Transilvania, Banat și Crișana, iar într-un oraș din județul Mureș stratul de zăpadă a ajuns la 31 cm, arată datele ANM. Vremea rea continuă, va mai ninge, iar meteorologii au…
