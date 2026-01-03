Neluțu Varga are oferte din străinătate pentru un alt jucător de la CFR Cluj: „Ăsta e prețul”
Fanatik, 3 ianuarie 2026 20:50
CFR Cluj poate să își vândă încă un jucător în străinătate după ce în urmă cu doar câteva zile a acceptat oferta pentru Louis Munteanu! Anunțul lui Neluțu Varga.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Cristi Chivu, calm în fața criticilor primite: „Mă amuză să văd o mie de controverse”. De ce s-a contrat cu jurnaliștii italieni # Fanatik
Ce a declarat Cristi Chivu înainte de duelul cu Bologna din Serie A. Antrenorul român de la Inter Milano a fost ironic la conferința de presă. Ce l-a deranjat pe tehnician.
20:10
Cumplit! Pierderea peste care Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie: „E singurul club din lume” # Fanatik
Ionel Culina a povestit care este pierderea peste care clubul Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie. Formația din Ștefan cel Mare este unica echipă care a bifat două tragedii.
Acum 2 ore
19:50
Nicolas Maduro, omul capturat de Donald Trump, l-a avut „soldat” pe Maradona! Povești incredibile cu președintele Venezuelei # Fanatik
Povești fabuloase cu Nicolas Maduro în prim-plan! Președintele Venezuelei, capturat recent de Donald Trump, a fost un apropiat al marelui Diego Maradona.
19:40
Veste tragică în lumea fotbalului! Selecționerul ce a făcut spectacol la ultimul Campionat Mondial din Statele Unite ale Americii s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani
19:30
Cel mai nebun meci de box! YouTuberul se luptă cu bărbatul cu care soția a făcut filme pentru adulți: ”M-am pregătit toată viața” # Fanatik
Ce răzbunare a pregătit un creator de conținut pentru bărbatul cu care partenera a realizat filme pentru adulți. Declarația care i-a pus pe jar pe internauți.
19:10
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi” # Fanatik
Momentul fabulos înc are Giovanni Becali părăsea furtunos emisiunea regretatului Adrian Păunescu, rememorat de agentul de jucători. Ce a spus acum, la mai bine de 20 de ani de la episodul controversat.
Acum 4 ore
18:50
Situație complicată cu transferul lui Blănuță la Dinamo! „Câinii” ar putea pierde toate meciurile la masa verde # Fanatik
Dinamo își dorește să-l aducă pe Blănuță în „haită”, însă transferul său ar putea face rău echipei. De ce nu ar avea atacantul drept de joc pentru „câini” și cum se poate rezolva situația
18:30
CFR Cluj încearcă o mutare de senzație! Ardelenii vor să aducă în gruia un fotbalist de la AC Milan! Pe cine au pus ochii feroviarii în această iarnă.
18:10
Dumitru Dragomir, martor la cea mai tare partidă de table din istorie! Câte milioane de euro i-ar fi luat verii Gigi și Giovanni Becali regretatului afacerist Nae Nicolae # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri fascinante despre cea mai mare partidă de table despre care s-a auzit vreodată. Gigi și Giovanni Becali l-ar fi „curățat” pe Nae Nicolae de un teren de câteva milioane de euro
17:50
Jucătorul lansat de Cristi Chivu și ajuns Premier League are numai cuvinte de laudă pentru român: ”Vorbește des, râde și glumește” # Fanatik
Cristi Chivu face o treabă excelentă la Inter, iar un jucător pe c are l-a ajutat să ajungă în Premier League a explicat care sunt marile calități ale tehnicianului român.
17:30
Dinamo a început pregătirea pentru partea a doua a sezonului. Zeljko Kopic a ținut să aibă mesaj pentru conducere și a transmis că are nevoie de întăriri.
17:10
FANATIK vă prezintă omul care îi tunde pe jucătorii din SuperLigă. Povești de senzație din salonul de frizerie. Cum a făcut transferul... carierei!
Acum 6 ore
16:50
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Premoniția avută înainte de teribilul accident de la schi: totul putea fi evitat # Fanatik
Acum 12 ani, Michael Schumacher a suferit un accident ce i-a schimbat viața complet. Ce i-a spus soției înainte de evenimentul nefericit și cum a fost la un pas să îl evite
15:50
Rapid a anunțat lotul care se va deplasa în Antalya pentru pregătirea de iarnă. Andrei Șucu, fiul patronului, este prezent pe listă și va merge în Turcia. Cine lipsește
15:40
Prima măsură radicală din sportul românesc după Revoluţie: “Voiau să desfiinţeze Steaua şi Dinamo!”. Au schimbat numele echipei în ianuarie 1990 # Fanatik
Cum s-a schimbat sportul din România după căderea regimului comunist. “După ce soții Ceaușescu au fost împușcați, s-a reorganizat. Nu aveau contracte de fotbaliști”.
15:10
Moment comemorativ la meciurile din Serie A! Minut de reculegere după tragedia de la Crans-Montana # Fanatik
Zeci de persoane și-au pierdut viața în noaptea de Anul Nou într-un incendiu produs într-un local din Crans-Montana. Italienii țin un minut de reculegere la meciurile din Serie A.
Acum 8 ore
14:50
Iga Swiatek, replică dură după „Bătălia sexelor”: „Doar un show care a atras multă atenție” # Fanatik
Iga Swiatek a comentat în termeni neașteptați meciul cunoscut drept Bătălia sexelor. Ce părere are tenismena, de fapt, despre această confruntare celebră.
14:50
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului # Fanatik
Un fost ministru, condamnat pentru fapte de corupție, ar deține în secret un apartament de lux în Crans-Montana, stațiunea elvețiană în care s-a produs incendiul din noaptea de Anul Nou
14:30
Bogdan Andone, pus pe glume la plecarea lui FC Argeș în Antalya: ”Dani Coman vrea să mă dea afară” # Fanatik
FC Argeș a plecat în stagiul de pregătire din Antalya. Antrenorul Bogdan Andone a vorbit despre ce așteptări are și a glumit pe seama adversarilor din cantonament.
14:10
Ilie Dumitrescu revine în fotbal la 15 ani după ce a plecat de la Steaua: ”Vreau să fac un proiect” # Fanatik
Ilie Dumitrescu plănuiește să se întoarcă în sport, la 15 ani de la decizia de a renunța să antreneze echipa Steaua. Ce vrea să facă, de fapt, fostul internațional.
13:50
FCSB, condiţii de cinci stele în Antalya! Cât plăteşte campioana României pentru cantonamentul de iarnă # Fanatik
FCSB păstrează tradiţia din anii trecuţi şi va efectua pregătirea de iarnă la Gloria Sports Arena, în Antalya. Este un complex de cinci stele, dotat cu stadion propriu şi condiţii de top.
13:20
FANATIK a aflat jucătorul care va pleca din Giulești după derby FCSB - Rapid, 2-1. Fotbalistul va reveni în Serie A
13:10
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!” # Fanatik
Cum trăiau românii în regimul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Modalitatea prin care securiștii îi terorizau pe cetățeni. „Era peste tot. Dacă sufla cineva, era terminat”.
Acum 12 ore
12:50
A vândut Dinamo celebrul meci cu Lazio din Champions League? Tică Dănilescu rupe tacerea după 20 de ani: „Era nevoie de bani!” # Fanatik
Tică Dănilescu a rememorat meciul de tristă amintire pentru Dinamo, cu Lazio, din preliminariile Champions League, sezonul 2007-2008. Celebrul conducător de club a răspuns la acuzațiile de blat
12:20
”Vreți să mă dați afară?”. Pep Guardiola a luat foc la conferința de presă și le-a răspuns ironic jurnaliștilor: ”Într-o zi voi pleca, îți promit” # Fanatik
Pep Guardiola s-a prezentat în fața jurnaliștilor înaintea meciului Manchester City - Chelsea. De ce a răspuns ironic spaniolul la o întrebare din timpul conferinței de presă.
12:10
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică are ca obiectiv salvarea lui Al-Okhdood de la retrogradare. Arabii i-au promis un bonus impresionant valorosului antrenor român
11:40
Mihai Stoica, scos din sărite de agentul noului jucător de la Rapid: ”Băi, nu fi obraznic!” # Fanatik
Rapid a făcut deja prima mutare a iernii și a adus un atacant. Însă, Mihai Stoica a mărturisit că agentul jucătorului l-a propus în urmă cu mai mult timp și la FCSB.
11:10
Steaua, învață de aici! Armata din Coreea de Sud are echipă de fotbal în prima ligă. Legătura cu Dan Petrescu # Fanatik
Jucătorii din Coreea de Sud au o echipă de fotbal unde pot evolua pe timpul stagiului militar obligatoriu. Comparația cu CSA Steaua și care este legătura cu Dan Petrescu.
10:50
Pleacă Meriton Korenica de la CFR Cluj? Ce spune Iuliu Mureșan despre interesul celor de la DC United pentru atacantul din Kosovo. „Mai avem nevoie să vindem”.
10:30
Ce scrie presa din Italia despre situația complicată prin care trece fostul mare fotbalist român Dan Petrescu. „Urmează în prezent chimioterapie și a slăbit deja aproximativ 30 de kilograme”.
10:10
Ștefan Popescu, președintele FR de Pescuit Sportiv , a demarat un plan ambițios: Uniunea Europeană de Pescuit Sportiv în România.
09:50
SuperLiga se mută în Antalya! Care sunt formaţiile care fac deplasarea în Turcia şi cine rămâne acasă. Programul granzilor # Fanatik
Nucleul dur al echipelor din SuperLiga fac pregătirea în Antalya. Nu mai puţin de 10 formaţii fac deplasarea în Turcia, iar FANATIK vă ţine la curent cu cele mai noi şi mai interesante informaţii din cantonament.
09:20
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică s-a înțeles până în vară cu Al-Okhdood, echipă aflată pe penultimul loc în campionatul din Arabia Saudită. Tehnicianul a decolat deja din România.
09:10
Greu de oprit! Cine e fotbalistul din Superliga României, care le-a luat fața lui Tănase, Olaru și Cisotti, în primele 21 de etape de campionat # Fanatik
Fotbalistul de numai 22 de ani și-a dovedit calitățile tehnice inclusiv în meciurile cu formațiile puternice din campionat, în care a avut în față fotbaliști mult mai bine cotați
08:40
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic îl vrea pe Vladislav Blanuță la Dinamo pentru a întări atacul. Unde nu se înțeleg românii cu ucrainenii privind transferul. Ultimele detalii.
08:10
Fotbalistul care a debutat în mileniul trecut a semnat un nou contract! Va juca tot în prima ligă # Fanatik
Cel mai în vârstă fotbalist activ, integralist sezonul trecut, și-a prelungit angajamentul pe încă două sezoane și poate atinge o bornă formidabilă în istoria “sportului rege”
Acum 24 ore
07:40
Lista neagră de la CFR Cluj! Trei jucători importanți își negociază plecările: Neluțu Varga poate economisi peste 100.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Cine sunt cei trei jucători pe picior de plecare de la CFR Cluj. Neluțu Varga vrea să facă economii serioase în această iarnă. Negocierile au început deja.
06:40
Palme și nervi în meciul lui Cristiano Ronaldo. Ce a pățit portughezul după 110 zile în care a fost Rege # Fanatik
Primul meci din 2026 al starului portughez a fost marcat de incidente reprobabile și a stricat seria remarcabilă a fotbalistului de 40 de ani, care țintește golul 1000 al carierei
05:50
Cine e consilierul lui Nicușor Dan cu 3 case, aur, colecții de artă și acțiuni la Chevron. A renunțat la 100.000 de euro pe an să vină la Cotroceni # Fanatik
Unul dintre noii consilieri de la Cotroceni deține acțiuni la Chevron, compania împotriva căruia Nicușor Dan a luptat pe vremea revoltelor de la Pungești, județul Vaslui.
00:10
Genoa analizează un posibil transfer al lui Artem Dovbyk de la AS Roma. Ce spune antrenorul echipei patronate de Dan Șucu. „Cu directorul sportiv vorbesc despre mercato”.
2 ianuarie 2026
23:50
Liverpool face un transfer de viitor! Pe Anfield ajunge unul dintre cei mai talentați fundași din lume. Nu a împlinit 18 ani, dar este mai înalt decât Van Dijk!
23:30
Jucătoarea de handbal care și-a schimbat părerea despre România, după transfer: ”Nu era prima opțiune” # Fanatik
O sportivă din Spania a dezvăluit cum vedea țara noastră înainte să semneze cu o echipă românească. Vedeta și-a dat seama care sunt asemănările dintre cele două țări.
23:10
De la Genoa lui Dan Șucu direct la Juventus! Mutarea care „trădează” revenirea lui Radu Drăgușin la Torino? # Fanatik
Revine Radu Drăgușin la Juventus!? Mutarea făcută de echipa din Torino care aprinde speculațiile. Fundașul român ar putea pleca din Premier League în această iarnă.
22:50
Naționala Sudanului, cu 10 jucători din echipa lui Laurențiu Reghecampf, calificare istorică în optimi! Ce premieră a realizat la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Sudan a obținut o performanță uriașă prin accederea în optimile Cupei Africii. Însă, modul cum a realizat această calificare este cu adevărat uimitor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 3 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 352 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:30
O sportivă cu potențial în WTA s-a călugărit, după ce a renunțat la tenis: ”Eram într-un punct foarte jos al vieții mele” # Fanatik
Una dintre speranțele din circuitul WTA a luat calea credinței. A îmbrăcat haina monahală după ce a decis să lase în urmă cariera profesionistă de tenis.
22:10
Cu cine s-a afișat Tom Brady, după divorțul de Gisele Bundchen. E o tânără superbă, cu 5,3 milioane de fani # Fanatik
Alături de cine a fost văzut Tom Brady, după ce a pus punct mariajului cu modelul Gisele Bundchen. A apărut împreună cu o superbă creatoare de conținut.
21:50
Cel mai râvnit fotbalist din Premier League s-a botezat pe plajă. Imagini spectaculoase pe social media: „Îți mulțumesc, Doamne!”. Video # Fanatik
Fotbalistul care este la un pas să semneze cu Manchester City pentru o sumă de 65 de milioane de euro s-a botezat pe plajă înainte de intrarea în noul an. Ce a scris pe rețelele de socializare despre relația cu Dumnezeu
21:40
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian # Fanatik
La 63 de ani, pe care-i împlinește pe 3 ianuarie, Gabi Balint și-a deschis pentru FANATIK ușile casei-muzeu de la Sângeorz-Băi. A rememorat întâmplări fabuloase dintr-o carieră de vis, printre care și povestea autografului primit de la celebrul fotbalist brazilian Pele.
