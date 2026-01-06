Răzvan Lucescu, reacție uluitoare după ce PAOK s-a calificat dramatic în sferturile Cupei: „Ne-am distrat”. Cine a fost eroul echipei din Salonic. Video
Fanatik, 6 ianuarie 2026 23:50
PAOK a învins-o la loviturile de departajare pe Atromitos și s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, iar Răzvan Lucescu a avut o reacție surprinzătoare la final.
Acum 5 minute
00:00
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească” # Fanatik
Jaqueline Cristian a decis să semneze un contract important cu un brand celebru. Astfel, oficial, în 2026, jucătoarea de tenis are un nou sponsor.
Acum 15 minute
23:50
Răzvan Lucescu, reacție uluitoare după ce PAOK s-a calificat dramatic în sferturile Cupei: „Ne-am distrat”. Cine a fost eroul echipei din Salonic. Video # Fanatik
Acum o oră
23:10
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată” # Fanatik
O celebră campioană olimpică a confirmat faptul că nu mai are mult de trăit. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer, iar timpul pentru ea trece într-un mod diferit.
23:10
Louis Munteanu, în pericol să rateze naționala României după transferul în MLS? Marius Niculae a spus ce condiție trebuie să îndeplinească atacantul # Fanatik
FRF se află în Antalya, unde majoritatea echipelor din SuperLiga își desfășoară cantonamentul de iarnă. Ce a spus Marius Niculae despre barajul echipei naționale din luna martie, dar și despre Maxim sau Louis Munteanu.
Acum 2 ore
23:00
Patrick Olsen, mesaj de rămas bun la 6 luni după plecarea de la Dinamo: „Sper să pot reveni” # Fanatik
Un fotbalist care a plecat de la Dinamo în vara anului trecut, după un conflict cu antrenorul Zeljko Kopic, a transmis un mesaj de rămas bun fanilor, în care și-a exprimat și dorința de a reveni.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 7 ianuarie 2026. Câștig de 329 de lei cu fotbal din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 7 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos de 329 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
22:40
Marius Șumudică a cerut transferuri la Al Okhdood încă de la prima conferință de presă! Imagini tari cu antrenorul român. Video # Fanatik
Marius Șumudică a participat la prima conferință de presă din postura de antrenor principal al formației saudite Al-Okhdood. Tehnicianul român a dezvăluit de ce a semnat cu gruparea saudită.
22:20
Oficial! Cu ce echipă a semnat Erik ten Hag după dezastrul de la Manchester United si Bayer Leverkusen # Fanatik
E gata! Erik ten Hag o ia de la capăt după experiențele de coșmar de la Manchester United și Bayer Leverkusen. Cu ce echipă a semnat olandezul.
22:10
Mario Tudose, răspuns la ofertele pe care le-au făcut FCSB și Dinamo. Ce obiectiv tare are pentru 2026. Video # Fanatik
Mario Tudose, numele care e pe buzele granzilor din România și nu numai, a dat răspunsul ofertelor de la FCSB și Dinamo. Fundașul lui FC Argeș și-a fixat obiective mărețe pentru 2026
Acum 4 ore
21:50
Andrei Coubiş a fost unul dintre cei mai curtaţi fotbalişti români în mercato. FANATIK a aflat că fundaşul central a semnat cu U Cluj şi vă prezintă detaliile mutării.
21:40
Bani mai mulți la Australian Open! Cât câștigă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, indiferent de rezultat # Fanatik
Primul Grand Slam al anului începe săptămâna viitoare și pune la bătaie premii record în istoria turneului de la Melbourne, unde România are trei jucătoare pe tabloul principal
21:10
Alex Chipciu a urmărit din tribună primul meci al celor de la U Cluj în 2026, 1-2 cu Karagumruk. FANATIK a aflat motivele pentru care n-a evoluat căpitanul "şepcilor roşii".
20:50
Dan Nistor, revoltat de ce a pățit Ciprian Deac la CFR Cluj: „E o umilință! Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți!” # Fanatik
Dan Nistor a reacționat direct din cantonamentul lui U Cluj din Antalya după ce a văzut cazul scandalos al fostului său coleg de la CFR Cluj. Ce mesaj a transmis.
20:30
Fostul jucător de la FCSB l-a oprit pe Gigi Becali pe stradă! După ce patronul l-a recunoscut, a urmat un dialog fabulos: „Toată viața o să te țin minte” # Fanatik
Gigi Becali s-a întâlnit cu fostul său jucător, întâmplător, și nu l-a recunoscut pe acesta, însă și-a adus aminte instant de greșeala făcută într-un meci crucial.
20:10
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună # Fanatik
Simona Halep a devenit din ce în ce mai apropiată de un bărbat. Cei doi s-au afișat deja de câteva ori în Dubai și au profitat de moment pentru a se fotografia.
Acum 6 ore
20:00
L-a lăsat pe Chivu cu ochii-n soare! După ce s-a înțeles cu Inter, jucătorul s-a răzgândit și merge în La Liga # Fanatik
Inter caută întăriri pentru actuala perioadă de mercato, însă Cristi Chivu s-a lovit de un refuz, asta după ce jucătorul și-a dat acceptul inițial de a se transfera.
19:40
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au # Fanatik
Oficial, Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român. Alți doi antreprenori l-au surclasat pe miliardar. Cine sunt aceștia, cu ce se ocupă și ce avere au?
19:30
Florinel Coman, gol fabulos marcat pentru Al-Gharafa după ce și-a driblat adversarii ca Mbappe! Video # Fanatik
Florinel Coman a „spart gheața” în 2026. Gol fabulos marcat de fotbalistul român pentru Al-Gharafa după o fază asemănătoare cu cele făcute de marele Kylian Mbappe.
19:20
Cristiano Bergodi surprinde după ce U Cluj a fost învinsă în primul amical al iernii: „Nu am nevoie de jucători”. Ce a declarat despre lupta pentru play-off # Fanatik
Cristiano Bergodi a oferit o primă reacție după ce U Cluj a fost învinsă cu 2-1 de Fatih Karagumruk în Antalya. Antrenorul „șepcilor roșii” a făcut o afirmație surprinzătoare cu privire la perioada de transferuri.
19:00
Vadim Rață, mesaj pentru FCSB înaintea confruntării de peste 10 zile: „Probabil au văzut!”. Ce a spus despre plecarea lui Caio # Fanatik
FC Argeș a jucat un meci amical în cantonamentul din Antalya contra lui Bursaspor. Ce a spus Vadim Rață după fluierul final și ce mesaj a avut pentru FCSB, cei care i-au spionat pe piteșteni.
18:40
Denis Alibec își joacă șansa în Antalya. Gigi Becali, anunț categoric: „Rupeți-l, le-am spus să-l distrugă # Fanatik
Gigi Becali a transmis ce se întâmplă cu Denis Alibec în cantonamentul din Antalya. Va continua atacantul la FCSB după perioada de pregătire din iarnă?
18:10
Bozhidar Chorbadzhiyski și-a amintit de perioada petrecută la FCSB. Ce l-a marcat pe bulgarul lui Hermannstadt # Fanatik
Bozhidar Chorbadzhiyski, fostul fundaș central de la FCSB, actualmente la Hermannstadt, a spus de ce s-a întors în România. Ce a spus despre noua echipă, dar și despre experiența avută la formația bucureșteană.
Acum 8 ore
17:50
Aflat pe lista Rapidului, jucătorul din SuperLiga surprinde: „Am aflat din online. Nimeni nu mi-a spus nimic” # Fanatik
Un fotbalist din Superliga care este dorit de Rapid a vorbit despre interesul giuleștenilor. Acesta a dezvăluit că ar fi pregătit pentru un transfer la gruparea antrenată de Costel Gâlcă.
17:30
Alex Maxim, veste bombă din Antalya! După ce și-a anunțat retragerea de la națională, căpitanul lui Gaziantep dezvăluie: „Ar fi un vis să fiu chemat cu Turcia”. Video # Fanatik
Alexandru Maxim, interviu tare după ce a înfruntat o echipă din SuperLiga. Mijlocașul român așteaptă convocarea la echipa națională pentru barajul contra Turciei.
17:20
Uluitor! Deian Sorescu și-a amânat nunta pentru a merge la Mondial: „Nu vreți să știți ce ceartă am acasă” # Fanatik
Deian Sorescu continuă să viseze la o calificare istorică la Campionatul Mondial. Fotbalistul lui Gaziantep și-a amânat nunta pentru a participa la turneul final din America.
17:10
Fostul mare internațional român a mers în Antalya să-și vadă fiul la treabă. Cum s-a descurcat fotbalistul și ce delegație a avut FRF. Foto # Fanatik
Amicalele din Antalya sunt un bun prilej pentru ai vedea la treabă și pe jucătorii tineri sau care au evoluat mai puțin în prima partea a campionatului.
16:10
De ce crede Andrei Vochin că Daniel Paraschiv va reuși la Rapid: „A demonstrat ceea ce nu mulți jucători români demonstrează” # Fanatik
Andrei Vochin a pus pe masă motivele pentru care consideră că atacantul Daniel Paraschiv, proaspăt transferat de Rapid, va reuși în Giulești.
Acum 12 ore
15:40
Anthony Joshua, decizie radicală după ce a fost la un pas de moarte! Ce se întâmplă după accidentul teribil suferit # Fanatik
Anthony Joshua, cel care trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost implicat într-un accident rutier care a fost soldat cu moartea a două persoane, este gata de o decizie radicală.
15:20
Fotbalistul revelație a părăsit SuperLiga! Clubul i-a anunțat viitoarea destinație: „A luat bani la semnătură cât într-un an” # Fanatik
Jucătorul revelație părăsește SuperLiga după jumătate de sezon. Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a oferit anunțul ce îi va întrista pe suporterii piteșteni.
14:50
Decizie surprinzătoare luată de Universitatea Craiova înainte de primul amical din Antalya cu Konyaspor. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a luat o decizie surprinzătoare înainte de primul amical din cantonamentul de iarnă. Ce se va petrece la meciul oltenilor cu Konyaspor.
14:20
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea # Fanatik
Genoa lui Dan Șucu a avut parte de un moment impresionant. „Grifonii” au fost alături de o victimă de la incendiul de la Crans-Montana, care a despărțit lumea în două tabere.
13:50
Costel Gâlcă, ultimele detalii despre transferurile Rapidului. Mutarea pe care o vede „imposibil de realizat”. Video # Fanatik
Constantin Gâlcă a dialogat cu presa în cantonamentul din Antalya, acolo unde Rapid pregătește partea a doua a sezonului, și a anunțat detalii despre transferurile pregătite de clubul giuleștean.
13:50
Daniel Paraschiv, conferință de prezentare la Rapid: „Locurile 1-3 sunt un obiectiv realist”. Video # Fanatik
Daniel Paraschiv a apărut în premieră în fața jurnaliștilor în calitate de fotbalist al Rapidului. Noul atacant din Giulești a vorbit despre obiectivele echipei, dar și despre obiectivele personale
13:40
Revenire cu încărcătură emoțională în tabăra Universității Craiova! A făcut primii pași pe gazon după 3 luni: „Mulțumesc lui Dumnezeu!“ # Fanatik
Mihnea Rădulescu a revenit pe teren la trei luni după operația la genunchi. Jucătorul Universității Craiova a transmis un mesaj emoționant chiar din Antalya, locul în care alb-albaștrii pregătesc reluarea campionatului.
13:20
Louis Munteanu, OUT de la națională după transferul în MLS? Mircea Lucescu a dat verdictul # Fanatik
Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United și a dat un verdict clar.
13:10
Oțelul Galați și-a vândut unul dintre cei mai importanți jucători în Polonia. Suma de transfer este una surprinzătoare. FANATIK a aflat toate detaliile mutării.
12:30
Dezastru pentru internaționalul român! Noul antrenor l-a exclus din lot, iar acum trebuie să-și caute echipă # Fanatik
Internaționalul român a fost exclus din lotul formației sale, iar în perioada următoare acesta ar urma să fie nevoit să-și caute o nouă echipă pentru a nu sta pe bară.
12:10
Răzvan Ioan Boanchiș îl compară pe Donald Trump cu președinții români după ultima investiție a liderului SUA: „Trump și sporturile feroce” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a comentat în Fanatik ultima decizie a lui Donald Trump. Liderul SUA a fost comparat cu foștii președinți ai României după ce s-a hotărât să facă o investiție controversată.
11:40
Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi, cel care îi este fin, nu-i răspunde la telefon, iar Mihai Stoica a vorbit cu fostul antrenor de la FCSB și a lămurit situația.
11:30
Moment special la antrenamentul Rapidului! Cum și-au amintit Dobre și Manea de Risto Radunovic. Video # Fanatik
Moment savuros la cel mai recent antrenament al Rapidului din Antalya. Banda dreaptă a giuleștenilor, Manea - Dobre, și-a amintit de rivalul de la FCSB, Risto Radunovic
11:10
Surpriză de proporții! Antrenorul și-a luat adio de la fosta echipă la conferință și a anunțat că va prelua Chelsea: „E ceva ce nu pot refuza # Fanatik
Chelsea s-a mișcat rapid după demisia lui Enzo Maresca și a găsit un nou antrenor. Tehnicianul și-a luat rămas-bun de la echipa la care era legitimat și a anunțat că va pregăti „The Blues”.
Acum 24 ore
10:50
Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor la noul transfer al Rapidului. Video # Fanatik
Daniel Paraschiv a fost în prim plan la primul antrenament al Rapidului deschis presei. Costel Gâlcă nu l-a slăbit nicio clipă și a stat cu gura pe noul atacant de titlu al alb-vișiniilor
10:30
Căpitan-surpriză la Dinamo! Decizia antrenorului a provocat un scandal-monstru în vestiar: „Toată lumea a rămas blocată” # Fanatik
Cum a ajuns să fie căpitan la Dinamo fostul fotbalist din Ștefan cel Mare și ce s-a întâmplat în vestiar după decizia antrenorului de la acea vreme.
10:30
Andre Duarte, primul interviu la FCSB: „Îmi place să joc sub presiune!”. „Imun” la criticile cu Gigi Becali?! Ce spune de scandalul cu Ujpest. Video # Fanatik
Andre Duarte este singurul transfer de la FCSB din această iarnă. Fundaşul portughez a vorbit în cantonamentul din Antalya despre transferul la noua sa echipă, dar şi despre Gigi Becali sau scandalul cu Ujpest.
09:50
Gigi Becali a dezvăluit care va fi următorul transfer de la FCSB. Pe ce poziție vrea să își întărească echipa omul de afaceri.
09:30
Legenda fotbalului s-a dezlănțuit la adresa arbitrilor: „Sunt o mafie!”. A adus acuzații grave și a propus o schimbare radicală # Fanatik
Fabio Capello, fostul mare antrenor italian, a dat de pământ cu arbitrii moderni. Vezi pe FANATIK ce acuzații le-a adus „cavalerilor fluierului”.
09:10
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud” # Fanatik
Cum a cunoscut-o Ioan Becali pe soția sa, dar și care a fost marele său noroc. Care este, de fapt, relația dintre celebrul agent și columbiana Stella și câți copii au împreună.
08:50
Dan Șucu este așteptat să investească serios în această perioadă de mercato, iar omul de afaceri român pare că a înțeles nevoia de întăriri pe care echipa sa o are.
08:30
După Sir Alex potopul! Manchester United a bifat un nou eșec managerial, dovedind că scoțianul chiar era de neînlocuit # Fanatik
Demiterea lui Ruben Amorim confirmă criza fără precedent în care a intrat, după plecarea simbolului ei, una dintre cele mai galonate formații din istoria fotbalului mondial
08:10
Perioada de transferuri este abia la început, însă formațiile importante din SuperLiga caută în ritm accelerat să se întărească pentru a avea jucătorii în cantonament.
