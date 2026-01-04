Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA
HotNews.ro, 4 ianuarie 2026 08:20
Camera Constituțională a Curții Supreme a Venezuelei a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în absența lui Nicolas Maduro, care a fost reținut sâmbătă dimineața într-o operațiune a…
Acum 10 minute
08:40
Trafic îngreunat în mai multe județe din țară, din cauza ninsorilor / Recomandările autorităților # HotNews.ro
Poliția Română anunță că din cauza ninsorii traficul este îngreunat duminică dimineața în mai multe județe din țară. Autoritățile menționează că în majoritatea cazurilor nu s-a impus restricționarea traficului, dar fac apel la șoferi să…
Acum 30 minute
08:30
Capturarea lui Maduro la ordinul lui Trump poate fi privită drept un pas în „unificarea Vestului împotriva Chinei”. Ce urmează și care sunt riscurile # HotNews.ro
Secvențele din Brooklyn, New York, îl arată pe Maduro înconjurat de forțele de ordine americane. Pentru miliarde de oameni, este pentru prima oară când văd un președinte arestat din propria țară, din refugiul său și…
08:20
Acum 2 ore
07:40
VIDEO Noi imagini cu Nicolas Maduro. Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care se află și Puff Diddy # HotNews.ro
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că găzduiește alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis…
07:10
Italia din centrul Bucureștiului / Povestea librăriei care s-a născut din pasiunea pentru unul dintre cei mai cunoscuți scriitori italieni # HotNews.ro
Pe bulevardul Lascăr Catargiu din București, la etajul 1 al unui bloc interbelic, funcționează librăria „Pavesiana”, dedicată scriitorului italian Cesare Pavese. Amplasată într-un apartament generos, librăria servește drept centru cultural, unde se găsesc cărți despre…
07:00
„Soarele rămâne o mare necunoscută și nu îl putem controla”. De ce vremea din spațiu devine tot mai importantă pentru oamenii de pe Terra # HotNews.ro
Vremea spațială nu mai este doar un subiect științific, ci o chestiune de securitate tehnologică și economică. Tot mai multe țări investesc în domeniu, fiindcă evenimentele meteo severe din spațiu pot avea consecințe grave și…
Acum 12 ore
23:30
Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare” – VIDEO # HotNews.ro
Întrebat despre operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela pentru capturarea liderului autocrat Nicolas Maduro și aducerea sa în fața justiției americane, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un răspuns care a stârnit râsete. „Ce-aș…
23:10
Vicepreședinta Venezuelei, ieșire publică în care îl contrazice pe Trump / Ce a spus „tigroaica” lui Maduro # HotNews.ro
Vicepreședinta Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul președinte al Venezuelei, ieșirea ei venind după ce Donald Trump a afirmat că ea a depus jurământul de șef al statului după ce Maduro…
22:40
Trump, declarație dură față de lidera opoziției din Venezuela, recent laureată cu Premiul Nobel pentru Pace # HotNews.ro
Președintele american Doland Trump nu a avut cuvinte de susținere pentru lidera opoziției din Venezuela după operațiunea militară prin care SUA l-au capturat pe liderul Nicolas Maduro chiar din capitala Caracas. Lidera opoziției venezuelene, María…
22:20
De cel puțin o lună, Statele Unite au avut acces la localizarea live a lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, printr-o metodă nedezvaluită de americani. CIA a avut o mică echipă pe teren încă din august,…
22:20
VIDEO Cum s-a numit misiunea americană de capturare a lui Maduro / Dictatorul venezuelean va face un popas la Guantanamo # HotNews.ro
Misiunea desfășurată noaptea trecută pentru capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost denumită Operațiunea „Absolute Resolve”, a precizat sâmbătă șeful Statului Major al forțelor armate ale SUA, generalul Dan Caine. „Această operațiune, denumită Absolute Resolve…
22:10
Aproape 90% dintre cursele programate să decoleze de pe aeroportul Milano Bergamo au fost amânate sau anulate sâmbătă seara, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unor probleme tehnice, potrivit informațiilor obținute de HotNews. O…
21:40
Doi giganți ai inteligenței artificiale ar putea intra pe bursă în acest an. Câte sute de miliarde de dolari valorează companiile # HotNews.ro
Doi giganți ai AI-ului, companii faimoase pentru chatboți, ar putea intra pe bursă în acest an și au început pregătiri serioase în 2025. OpenAI și Anthropic nu și-au stabilit ținte financiare clare încă, dar dacă…
21:30
Mai multe zboruri au înregistrat întârzieri semnificative sau au fost anulate în această seară pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, potrivit informațiilor afișate pe site-ul aeroportului. Contactat de HotNews, Teodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt…
21:30
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a spus că românia este „în mod deosebit ce se întâmplă” în Venezuela, unde există „o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești”. Ea a afirmat, într-o postare pe rețelele…
21:20
Ilie Bolojan, reacție dură după blocajul de la CCR privind pensiile magistraților: „Nu poţi să pensionezi oameni la 48 de ani cu o pensie cât ultimul salariu” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi fost bine să fie tranşate la Curtea Constituţională lucrurile în privinţa legii pensiilor speciale. El a subliniat că nu pot fi pensionaţi oameni la 48-52 de ani…
21:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că este frustrat de preşedintele rus Vladimir Putin din cauza continuării războiului din Ucraina, relatează Reuters și CNN. Trump a fost întrebat, în conferința de presă susținută sâmbătă…
21:10
Migranții venezueleni din întreaga lume au început sâmbătă să sărbătorească după ce Nicolas Maduro a fost dat jos cu forța de la putere din Venezuela, al cărui guvern a provocat unul dintre cele mai mari…
20:50
Premierul Ilie Bolojan, prima reacție despre situaţia din Venezuela. Cum va răspunde România # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o,…
20:50
Intervenţia SUA în Venezuela: Israelul o laudă, Turcia cere moderaţie. Italia o califică drept „legitimă”, Franţa o vede încălcare a dreptului internaţional # HotNews.ro
Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a salutat sâmbătă operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, apreciind că aceasta pune capăt „tiraniei sale ilegale”. „Israelul laudă operaţiunea Statelor Unite,…
20:40
Mesajul lui Rubio către țara din care au emigrat părinții săi: În locul lor aș fi îngrijorat după ce s-a întâmplat în Venezuela # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a spus că guvernul cubanez ar trebui să fie îngrijorat după capturarea lui Nicolas Maduro, transmite France Presse. „Dacă aș locui la Havana și aș face parte din guvern,…
20:30
Ambasadorul României la Washington explică de ce e de acord cu ce s-a întâmplat în Venezuela # HotNews.ro
Într-o reacție pe Facebook, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, explică de ce susține intervenția desfășurată de SUA în Venezuela, el punctând că „românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un…
20:10
SuperLiga: Bogdan Andone, despre echipele cu care FC Argeș își va măsura forțele în Turcia: „Vrea să mă dea afară după cantonament” # HotNews.ro
Lotul echipei FC Argeș s-a reunit astăzi și a plecat spre cantonamentul din Antalya. Gruparea piteșteană va disputa meciuri amicale cu Bursaspor și Gaziantep și va reveni în țară pe 13 ianuarie. Lotul echipei FC…
20:10
După ce l-a capturat pe Maduro, Trump amenință alt președinte sud-american: „Ar trebui să-și păzească fundul” # HotNews.ro
Donald Trump a afirmat sâmbătă că omologul său columbian, Gustavo Petro, ar trebui să „își păzească fundul”, după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite AFP. „El deține fabrici în care produce cocaină. (…) Produce cocaină…
20:00
Maduro s-a întâlnit cu un emisar chinez cu doar câteva ore înainte de capturarea sa de către SUA # HotNews.ro
Cu câteva ore înainte de capturarea sa de către Statele Unite într-o operațiune spectaculoasă a forțelor speciale americane, liderul venezuelean Nicolás Maduro s-a întâlnit cu un emisar chinez, fapt ce evidențiază competiția dintre marile puteri…
19:50
Grupul auto german BMW a obținut la 1 ianuarie 2026 drepturile exclusive asupra mărcii Alpina și lansează oficial brandul „sub umbrela” BMW Group. Alpina este recunoscut oficial ca producător auto și este partener al BMW…
Acum 24 ore
19:30
„Un precedent periculos”. Cine cere convocarea de urgență a unei reuniuni a Consiliul de Securitate al ONU # HotNews.ro
Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, este profund alarmat de acţiunea militară a Statelor Unite în Venezuela, care creează „un precedent periculos”, a declarat sâmbătă purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, înainte de o…
19:10
SuperLiga: Zeljko Kopic, mesaj pentru conducerea lui Dinamo: „Aștept încă 3-4 transferuri” # HotNews.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, le-a transmis conducătorilor că își dorește ca în această iarnă să fie transferați „încă 3-4 jucători”. „Câinii” efectuează cantonamentul de iarnă în Antalya, iar tehnicianul croat a anunțat că…
19:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenționează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Șmîhal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcția de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită încă aprobarea…
18:40
Președintele american Donald Trump a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, prima imagine cu Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele americane într-o operațiune din Caracas și este pe drum spre New…
18:10
„Venezueleni, a sosit ora libertății”. Primul mesaj transmis de lidera opoziței, laureată cu Nobelul pentru Pace, Maria Corina Machado # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, recent laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a transmis sâmbătă un prim mesaj public ca reacție după acțiunile militare americane în Venezuela, care au culminat cu capturarea preşedintelui Nicolas…
18:10
Elveția i-a pus sub urmărire penală pe proprietarii barului în care 40 de oameni au murit în incendiul devastator de Anul Nou # HotNews.ro
Cei doi administratori ai barului „Le Constellation” în care un incendiu izbucnit de Revelion a ucis cel puțin 40 de persoane au fost plasați sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni citați de The Guardian.…
18:00
IMEDIAT Donald Trump, conferință de presă despre capturarea lui Nicolas Maduro și operațiunea din Venezuela # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ține sâmbătă, de la ora 18:00, o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, după ce liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat în cadrul unei operațiuni de…
17:50
EXPLICATIV: De ce au atacat Statele Unite Caracasul și l-au capturat pe președintele Venezuelei? # HotNews.ro
Acțiunea fără precedent de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către administrația lui Donald Trump vine după luni de campanie militară americană și ani de relații tensionate, notează The Guardian, care trece în revistă…
17:30
Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat sâmbătă seara față de acțiunea militară întreprinsă de SUA în Venezuela pentru a-i răpi președintele, afirmând într-o primă reacție a Beijingului că aceasta încalcă dreptul internațional și că…
17:30
La puțin timp după atacul SUA asupra Venezuelei, un scriitor român a devenit viral pentru asemănarea sa cu Maduro # HotNews.ro
La scurt timp după atacul Statelor Unite asupra Venezuelei, site-ul de satiră Times New Roman a publicat un articol în care îl asociază ironic pe scriitorul Radu Paraschivescu cu liderul venezuelean Nicolás Maduro, pornind de…
16:50
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie a dezvăluit abuzurile la care a fost supus în copilărie, când părinții îl încuiau în pivniță # HotNews.ro
Într-un documentar nou despre viața și cariera sa, celebrul actor american de comedie Chevy Chase susține că a fost supus abuzurilor fizice în copilărie din partea mamei și a tatălui său vitreg, relatează Variety. În…
16:50
VIDEO Donald Trump a dat detalii despre operațiunea din Venezuela: „M-am uitat ca la un film, a fost un lucru uimitor” / „Avem doi răniți, dar s-au întors” # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a dat asigurări, într-o intervenție telefonică la televiziunea Fox News, că niciun american nu a fost ucis în timpul capturării lui Nicolas Maduro, care se afla într-o „fortăreață”. „Se afla…
16:40
VIDEO Sute de oameni sărbătoresc pe străzi și strigă „Libertad” în Chile și SUA, după ce președintele venezuelean Maduro a fost capturat # HotNews.ro
Imagini publicate de presa internațională arată cum venezuelezii s-au adunat în Santiago, capitala Chile, dar și în Miami, SUA, pentru a sărbători capturarea lui Nicolas Maduro și prăbușirea regimului său în urma atacului SUA din…
16:30
Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a avertizat sâmbătă regimul iranian, după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui țării sud-americane, Nicolas Maduro, că ar trebui să ia act de ceea ce s-a întâmplat, scrie Agerpres.…
16:30
Câteva companii europene investesc într-un mega-proiect de centre de date care vor fi construite într-o regiune din Canada bogată în gaze naturale # HotNews.ro
Un proiect de construire a unor centre de date în provincia Alberta din Canada, susținut de companii europene, ar putea ajunge la o valoare de până la 8 miliarde de euro în următorii ani. Companii…
16:10
JD Vance, ieșire după „operațiunea cu adevărat impresionantă” din Venezuela. Mesaj pentru cei care au spus că e ilegală # HotNews.ro
JD Vance a distribuit pe X mesajul de pe Truth Social în care Donald Trump a anunțat loviturile din Venezuela și arestarea lui Nicolas Maduro, vicepreședintele american insistând că această „impresionantă operațiune” nu a fost…
16:10
Povestea cuplului care a reușit să supraviețuiască 66 de zile în derivă pe mare, printre atacuri de rechini și mâncând pește crud # HotNews.ro
În una dintre cele mai fascinante povești de supraviețuire din ultimele decenii, un cuplu al cărui iaht a fost lovit și scufundat de un grup de balene ucigașe în largul coastelor Costa Ricăi a supraviețuit…
16:00
Reguli mai stricte pentru turiștii din Bali: autoritățile vor să verifice de câți bani dispun străinii la intrarea în țară # HotNews.ro
Turiştii străini care vor dori să își petreacă vacanța în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele care vor fi analizate. Începând cu acest an, guvernul…
16:00
„SUA e un factor destabilizant în lume în care nimeni nu poate avea încredere. Care va fi reacția noastră când americanii vor ocupa Groenlanda?” Explicațiile unui politolog român, după evenimentele din Venezuela # HotNews.ro
Operațiunea din Caracas este „trasă la indigo” cu o intervenție a SUA din 1989, desfășurată în Panama, din timpul administrației Bush, spune politologul Vlad Adamescu, într-o analiză postată pe Facebook și detaliată apoi pentru HotNews.…
15:50
Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas # HotNews.ro
Atacul SUA asupra Venezuelei în dimineața de 3 ianuarie a reconfigurat harta diplomatică a Americii Latine. Puținii aliați rămași ai regimului de la Caracas au fost obligați să adopte poziții radicale, în timp ce vechii…
15:50
Avertismentul unui general american, cu o zi înainte ca Donald Trump să ordone intervenția din Venezuela: „Ceea ce nu au reușit SUA să facă” # HotNews.ro
Generalul american în retragere Mark Hertling explică, într-un editorial publicat doar cu o zi înainte ca președintele Donald Trump să ordone intervenția militară din Venezuela, ce ar îmsemna cu adevărat „schimbarea regimului” în Venezuela. „Când…
15:50
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, imaginile fiind publicate de reprezentanţii unităţii muzeale, care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind…
15:30
Jucătorii echipei Rapid din SuperLiga pleacă sâmbătă pentru un cantonament care se va încheia de data de 12 ianuarie. „Gata de cantonament. Plecăm în Turcia după un prim antrenament efectuat la Ștefănești”, a anunțat clubul…
15:30
SuperLiga: Voluntari anunță că a semnat cu un mijlocaș croat care a fost campion al României # HotNews.ro
FC Voluntari a anunţat, sâmbătă, că a obţinut serviciile mijlocaşului croat Lovro Cvek, potrivit News.ro. În vârstă de 30 de ani, Cvek evoluează pe postul de mijlocaş defensiv, iar experienţa sa din zona mediană va…
