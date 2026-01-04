Autorităţile din Myanmar au eliberat mai mult de 6.000 de deţinuţi de Ziua Independeţei
Rador, 4 ianuarie 2026 08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Autoritățile militare din Myanmar au transmis că au eliberat mai mult de 6.000 de deținuți pentru a marca Ziua Independenței. Presa locală relatează că sute de persoane s-au adunat în fața închisorii Nsen Prison așteptând eliberarea unor membri ai familiilor lor. Mii de oameni au fost arestați și încarcerați […]
• • •
Acum o oră
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU pentru a aborda atacul Statelor Unite. Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că acesta a creat un precedent periculos. Căderea lui Nicolás Maduro a fost, în mare parte, salutată de ampla diasporă a Venezuelei și […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Ministerul Afacerilor Externe urmărește în strânsă colaborare cu partenerii României din Uniunea Europeană situația din Venezuela. O comunitate cu rădăcini românești trăiește acolo, iar siguranța cetățenilor este prioritară, de aceea misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine și Departamentul Consular din minister sunt gata să acorde […]
08:50
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Ninge și plouă în țară; traficul rutier se desfășoară ușor îngreunat în anumite zone, iar pe unele tronsoane stratul de zăpadă depus pe carosabil a dus la restricții. Inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic. Alexandru Andronache: La această oră, din cauza […]
08:30
Companiile sunt obligate să treacă la noul registru digital pentru evidența angajaților, Reges Online # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Platforma Revisal, în care erau înscriși angajații, nu mai este operațională. Acum, companiile – mari și mici – sunt obligate să treacă la noul registru digital pentru evidența angajaților, Reges Online. Cu ajutorul acestei platforme au și salariații acces la informațiile personale. Adriana […]
08:30
China susţine că Statele Unite ar trebui să îl elibereze imediat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Ministerul chinez de Externe a declarat duminică că Statele Unite ar trebui să îl elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa și să rezolve situația din Venezuela prin dialog și negocieri. Într-un comunicat publicat pe site-ul său, ministerul a susţinut că Statele Unite trebuie, de […]
08:30
Trimiterea de trupe americane în Venezuela pentru a asigura controlul asupra petrolului ar fi „dificilă” (fost comandant NATO) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – O posibilă ostilitate în Venezuela ar putea face dificil pentru Statele Unite să securizeze petrolul cu ajutorul trupelor, a spus generalul în retragere Wesley Clark, fost comandant suprem al NATO. „În trecut, țărilor nu le-a plăcut ca marile puteri să vină doar ca să fure resurse, chiar dacă președintele […]
Acum 2 ore
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Angajații se reîntorc mâine la muncă, dar vor avea din nou o mini vacanță de două zile, marți și miercuri de bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul. Guvernul a decis să nu mai facă punte între weekend și aceste zile de sărbătoare legală, așa cum s-a întâmplat în alții ani. […]
07:50
Ninsoarea și vântul puternic au provocat au lăsat fără curent zeci de localități și au afectat traficul aerian și rutier # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Ninsoarea și vântul puternic au lăsat fără curent zeci de localități din Alba, Cluj, Mureș, Harghita și Sibiu. A fost afectat traficul rutier și aerian, iar copacii smulși de rafalele puternice au căzut pe șosele și pe mașini. Reporter: Costin Grigore – În […]
07:50
Opoziţia venezueleană este îngrijorată de perspectiva înlocuirii lui Maduro cu voinţa administraţiei Trump # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Administrația Trump intenționează să administreze Venezuela până când va putea fi realizată o tranziție. Declarația surpriză a fost făcută într-o conferință de presă la câteva ore după ce trupele americane au atacat capitala Caracas, l-au reținut pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și l-au transportat la New York pentru a […]
07:50
Curtea Supremă a Venezuelei a dispus ca Delcy Rodríguez să preia funcția de președinte interimar al țării # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Camera Constituțională a Tribunalului Suprem al Venezuelei a decis sâmbătă ca vicepreședinta Delcy Rodríguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în condițiile absenței lui Nicolás Maduro, care a fost reținut în cursul dimineții într-o operațiune desfășurată de forțele americane. Hotărârea instanței precizează că Rodríguez va prelua „funcția […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (4 ianuarie) – Aliații europeni ai Ucrainei s-au reunit ieri la Kiev pentru a examina detaliile unui posibil plan de pace și în special garanțiile de securitate pe care acesta le-ar implica, informează France Press. Consilieri în materie de securitate din 15 țări, între care Franța, Germania și Canada, dar și reprezentanți […]
07:40
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost trimis în justiție pentru trafic de droguri și narcoterorism, după ce forțele americane l-au arestat # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (4 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost trimis în justiție pentru trafic de droguri și narcoterorism, după ce forțele americane l-au arestat și adus sâmbătă în Statele Unite printr-o operațiune militară. Maduro urmează să apară în fața unei instanțe din New York la începutul […]
Acum 12 ore
00:40
Reacţiile liderilor mondiali după acţiunea militară a SUA în Venezuela şi capturarea lui Nicolás Maduro # Rador
Liderii mondiali au reacționat diferit după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe președintele venezuelean, Nicolás Maduro și pe soția acestuia. Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că va continua discuțiile cu omologii americani privind o tranziție către democrație, subliniind că Marea Britanie l-a considerat întotdeauna pe Maduro un președinte ilegitim și că nu regretă […]
00:20
Avionul cu Nicolas Maduro şi soţia acestuia a ajuns la baza Stewart Air National Guard din New York # Rador
Un avion care îi transportă pe președintele venezuelean capturat, Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, a sosit la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York. Liderul venezuelean urmează să fie inculpat săptămâna viitoare în instanța federală din Manhattan, pentru acuzații legate de droguri și armament. Cuplul a fost luat din dormitor […]
3 ianuarie 2026
22:50
Realizator: Cristina Dumitrescu – În Germania, zeci de mii de locuitori ai capitalei Berlin sunt afectați de o pană de curent majoră. Autoritățile vorbesc despre o situație gravă, provocată intenționat și a cărei remediere ar putea dura câteva zile. Multe gospodării au rămas fără conexiuni telefonice și fără căldură, după cum relatează corespondentul RRA Vlad […]
22:40
Donald Trump a lăudat modul în care au acționat forțele armate americane în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro # Rador
Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pe soția sa, cei doi fiind acuzați că au făcut trafic de droguri care au ajuns pe teritoriul american și din cărora au murit cetățeni americani, a explicat în această seară președintele Donald Trump. El a precizat că Maduro și soția sa vor fi judecați de […]
22:40
Detalii despre acuzaţiile americane la care vor trebui să răspundă Nicolas Maduro şi soţia sa # Rador
Donald Trump a anunţat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro şi soţia acestuia vor trebui să răspundă în curând unor acuzaţii de narcoterorism la New York. Cei doi vor fi duşi la New York şi ulterior vor fi puşi sub acuzare. Departamentul de Justiţie a dezvăluit rechizitoriul de 25 de pagini împotriva cuplului, a fiului lor, […]
22:30
Republica Moldova a crescut de 12 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Rador
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii cinci ani, o creștere de 12 ori a capacităților instalate de energie electrică din surse regenerabile – de la 77,37 MW în 2020, la aproape 1 000 MW în prezent, comunică MOLDPRES. Potrivit ministerului Energiei, la sfârșitul lunii noiembrie 2025, capacitatea totală instalată a ajuns la 957,76 MW, în […]
22:30
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul președinte al ţării, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că ea a fost învestită în funcţie după ce dl Maduro a fost capturat în cursul unei operațiuni militare din țara sud-americană, la primele ore ale dimineții. Delcy Rodriguez a vorbit la […]
21:30
Premierul Ilie Bolojan spune că reforma administrației publice va fi gata în a doua jumătate a acestei luni, fiind necesară în perspectiva adoptării bugetului pe 2026. Într-un interviu la Digi 24, șeful Guvernului a reafirmat că există în coaliție un acord pentru reducerea cu 10% a cheltuielilor din primării, dar și a personalului, în baza […]
21:30
După operaţiunea din Venezuela, Donald Trump şi Marco Rubio au avertizat voalat şi guvernul din Cuba # Rador
După ce a vorbit despre operaţiunea soldată cu capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, Donald Trump a sugerat că şi Cuba ar putea să devină parte a unei politici americane mai ample în regiune, spunând că ar putea fi un subiect de dezbatere pentru că este o națiune eșuată. Într-o intervenţie scurtă, secretarul american de stat […]
21:20
Edmundo González Urrutia ar trebui să contribuie la tranziţia de putere în Venezuela, crede preşedintele Franţei # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că liderul opoziției venezuelene, Edmundo González Urrutia, ar trebui să contribuie la tranziţia de putere în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele armate americane. „Tranziția care urmează trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă față de voința poporului venezuelean. Sperăm că președintele Edmundo González Urrutia, […]
20:40
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a salutat capturarea lui Nicolás Maduro # Rador
Lidera opoziției din Venezuela, recent laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a salutat capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele Statelor Unite. Ea consideră că Edmundo González Urrutia ar trebui să-și asume imediat mandatul constituțional ca președinte legitim al țării și să fie recunoscut drept comandant suprem al Forțelor Armate Naționale. „Venezueleni, […]
20:30
Mâine este ultima zi în care mai poate fi vizitat Târgul de Crăciun de la Sibiu, unul dintre cele mai apreciate din țară. Rămâne în continuare deschis Târgul de la Craiova, desemnat la această ediție cel mai frumos din Europa, în care publicul a fost invitat să voteze destinațiile preferate. Deși programat să dureze tot […]
Acum 24 ore
20:20
Donald Trump a spus că nu este încântat de Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că este frustrat de președintele rus Vladimir Putin, din cauza continuării războiului din Ucraina. „Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”, le-a declarat dl Trump reporterilor la complexul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida./opopescu/lalexandrescu REUTERS – 3 ianuarie
20:00
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA va conduce Venezuela, adăugând că secretarul american de stat Marco Rubio va lucra la detalii. Într-o conferință de presă la clubul său Mar-a-Lago din Florida, preşedintele a spus că SUA nu se teme să trimită trupe pe teren în Venezuela după arestarea președintelui Nicolas Maduro. „Nu […]
19:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA va trimite mari companii petroliere americane în Venezuela, după arestarea președintelui Nicolas Maduro. Liderul de la Casa Albă a declarat, într-o conferință de presă, susţinută la clubul său de la Mar-a-Lago din Florida, că forțele americane sunt pregătite pentru un al doilea atac, mai amplu, ca […]
19:40
Lidera opoziţiei din Venezuela şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a spus că ora libertăţii pentru ţara sa a sosit şi că opoziţia este pregătită să preia puterea: „Venezueleni, a sosit ora libertăţii! Începând de astăzi, Nicolas Maduro se confruntă cu justiţia internaţională pentru crimele atroce pe care le-a comis împotriva […]
19:40
În această seară se va putea vedea pe cer prima lună plină a anului 2026. Fenomenul astronomic va putea fi observat și pe cerul României, mai ales după lăsarea întunericului. Potrivit datelor astronomice, satelitul natural al Pământului va răsări pe teritoriul țării noastre în jurul orei 16:30-17:00, în funcție de localitate. În tradiția populară, evenimentul […]
19:10
Donald Trump a spus că SUA va continua să se implice în Venezuela până la o tranziție sigură # Rador
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA va continua să se implice în Venezuela „până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, semnalând o implicare americană fără termen limită. Președintele a mai spus că președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost reținuți sâmbătă, în urma unei operațiuni nocturne și […]
18:20
Centrala nucleară din Zaporijjia a fost deconectată de la una dintre cele două linii electrice de înaltă tensiune de alimentare # Rador
Una dintre cele două linii de înaltă tensiune care alimentează cu energie electrică centrala nucleară ucraineană de la Zaporijjia, controlată de Rusia, a fost deconectată, a anunțat sâmbătă conducerea rusă a centralei. Linia Ferosplavna-1 de 330 de kilovolți (kV) a fost deconectată de un sistem de protecție, dar centrala a continuat să primească energie electrică […]
18:20
Un incendiu izbucnit la Berlin ar putea lăsa 45.000 de persoane fără curent electric până pe 8 ianuarie # Rador
Un incendiu izbucnit pe un pod de peste Canalul Teltow, din sud-vestul Berlinului, ar putea lăsa până la 45.000 de gospodării fără curent electric până pe 8 ianuarie, a anunțat sâmbătă compania de reţea Stromnetz Berlin. Poliția locală a anunţat că investighează incidentul care a avut loc dimineața devreme ca fiind un posibil atac prin […]
18:00
Edmundo Gonzalez ar trebui să preia președinția Venezuelei, este de părere Maria Corina Machado # Rador
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost înlăturat de la putere după ce a refuzat o retragere negociată din funcţie, a afirmat lidera opoziției, Maria Corina Machado, într-un comunicat postat pe X sâmbătă dimineață. Colegul ei din opoziție, Edmundo Gonzalez, despre care opoziția, SUA și observatorii internaționali spun că a câștigat alegerile prezidenţiale din 2024, ar […]
17:30
Ministerul chinez de Externe a transmis sâmbătă într-un comunicat că a condamnat acțiunea SUA din Venezuela, despre care consideră că a încălcat dreptul internațional. „China este profund șocată și condamnă ferm utilizarea forței de către SUA împotriva unei țări suverane și utilizarea forței împotriva președintelui unei țări„, se menţionează în comunicatul Ministerului de Externe. „China […]
17:30
Guvernul rus îndeamnă autorităţile din SUA să-l elibereze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro # Rador
Într-un comunicat emis sâmbătă de Ministerul rus de Externe, Rusia a îndemnat Statele Unite să-i elibereze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro și pe soția acestuia. „Având în vedere rapoartele confirmate conform cărora președintele Venezuelei, Nicolas Maduro și soția sa se află în Statele Unite, îndemnăm insistent conducerea americană să-și reconsidere poziția și să-i elibereze pe […]
17:20
Guvernul francez susține că operațiunea militară din spatele capturării lui Nicolas Maduro contravine dreptului internațional # Rador
Operațiunea militară a Statelor Unite, care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a contravenit principiilor dreptului internațional, a declarat sâmbătă ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. „Operațiunea militară care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro încalcă principiul de a nu recurge la forță, care stă la baza dreptului internațional. Franța reiterează că […]
17:10
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este profund alarmat de acțiunea SUA din Venezuela, care stabilește „un precedent periculos”, a declarat purtătorul său de cuvânt într-un comunicat emis sâmbătă. „Secretarul general continuă să sublinieze importanța respectării depline – de către toți – a dreptului internațional, inclusiv a Cartei ONU. Este profund îngrijorat de faptul că […]
17:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a discutat la telefon cu vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat „solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în fața agresiunii armate” în timpul unei convorbiri telefonice cu vicepreședinta venezueleană, Delcy Rodriguez, a anunţat sâmbătă Ministerul rus de Externe. „Părţile s-au pronunțat în favoarea prevenirii unei noi escaladări a situației și a găsirii unei soluții de ieșire din situație prin […]
17:10
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost duși pe o navă după capturarea lor de către forțele americane și vor fi transportați la New York, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump pentru Fox News. Dl Trump a spus că atât dl Maduro, cât și soția sa au fost puși sub […]
17:10
SUA va fi „foarte puternic implicată” în industria petrolieră a Venezuelei în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă Donald Trump pentru Fox News. „Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai măreţe, și vom fi foarte implicați în asta„, a spus el./opopescu/dsirbu REUTERS – […]
16:40
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mișcările sale, după ce președintele Donald Trump a declarat că președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane după un atac împotriva țării. Fratele său, Jorge Rodriguez, preşedinte al Adunării Naționale, se află în Caracas, au declarat trei surse […]
16:00
Danemarca cere respectarea dreptului internațional în urma atacurilor americane împotriva Venezuelei # Rador
Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat sâmbătă că dreptul internațional trebuie respectat, după ce forţele SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele ţării, Nicolas Maduro. „Evoluție dramatică în Venezuela, pe care o urmărim îndeaproape. Trebuie să revenim pe drumul cel bun, către dezescaladare și dialog„, a scris dl Rasmussen pe […]
15:50
UE este alături de poporul Venezuelei și susține o tranziție democratică, a precizat Ursula von der Leyen # Rador
Uniunea Europeană este alături de poporul Venezuelei și susține o tranziție pașnică și democratică în țară, a precizat sâmbătă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Urmărim îndeaproape situația din Venezuela. Suntem alături de poporul Venezuelei și susținem o tranziție pașnică și democratică. Orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU„, a scris […]
15:50
SUA a depășit o linie inacceptabilă în ceea ce privește atacurile militare împotriva Venezuelei, a spus preşedintele Braziliei # Rador
Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a condamnat sâmbătă atacul militar american împotriva Venezuelei vecine, ca și capturarea omologului său venezuelean, Nicolas Maduro, descriindu-le ca pe o depășire a „unei linii inacceptabile”. „Aceste acţiuni reprezintă un afront grav la adresa suveranității Venezuelei și încă un precedent extrem de periculos pentru întreaga comunitate internațională„, a […]
15:20
După reţinerea lui Nicolas Maduro, nu mai sunt necesare noi acţiuni în Venezuela, a spus Marco Rubio # Rador
După intervenţia armată americană în SUA, senatorul republican Mike Lee a spus că secretarul american de stat, Marco Rubio, i-ar fi spus că Nicolas Maduro a fost arestat de militari americani pentru a fi judecat pentru acuzaţii penale în SUA. De asemenea, Marco Rubio ar fi afirmat că „acţiunile kinetice la care am putut asista […]
15:10
Volodimir Zelenski l-a propus pe ministrul apărării, Denis Șmihal, pentru funcția de ministru al energiei # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că l-a propus pe ministrul apărării, Denis Șmihal, pentru a prelua portofoliul Energiei și pentru funcţia de prim-vicepremier al țării. Dl Zelenski a cerut parlamentarilor ucraineni să-l confirme pe Denis Șmihal în funcția de ministru al energiei, spunând că experiența acestuia este vitală pentru a asigura stabilitatea în […]
15:10
Premierul britanic Keir Starmer a spus că Marea Britanie nu a fost implicată în atacurile americane împotrivaVenezuelei # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că țara sa nu a fost implicată în atacurile Statelor Unite împotriva Venezuelei și că dorește să vorbească cu președintele american Donald Trump și să afle toate faptele despre ceea ce s-a întâmplat. „Vreau să stabilesc mai întâi faptele. Vreau să vorbesc cu președintele Trump. Vreau să vorbesc cu […]
15:10
UE susține o soluție pașnică și democratică în Venezuela, a declarat președintele Consiliului European # Rador
Uniunea Europeană solicită o dezescaladare în Venezuela și susține o soluție pașnică și democratică în această țară, a declarat sâmbătă președintele Consiliului European, Antonio Costa. „Urmăresc situația din Venezuela cu mare îngrijorare. Uniunea Europeană solicită dezescaladarea și o rezoluție care să respecte pe deplin dreptul internațional și principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite„, a scris […]
14:40
Rusia a descris capturarea lui Maduro drept o „încălcare inacceptare a suveranităţii unui stat independent” # Rador
Ministerul rus de Externe a declarat sâmbătă că este extrem de îngrijorat de informațiile potrivit cărora președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa ar fi fost scoși cu forța din țară în timpul unor „acțiuni agresive” ale Statelor Unite. „Cerem clarificarea imediată a acestei situații. Astfel de acțiuni, dacă într-adevăr au avut loc, constituie o […]
