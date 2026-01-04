MAE se consultă cu partenerii din UE pentru o declarație comună. Bolojan și Dan n-au discutat
Euractiv.ro, 4 ianuarie 2026 11:50
România e activ implicată în discuțiile referitoare la convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU, anunță MAE. De la Cotroceni nu a venit nicio reacție, iar premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a discutat cu Nicușor Dan.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 10 minute
12:20
UE își reafirmă sprijinul pentru o „ordine mondială bazată pe reguli” după atacul din Venezuela # Euractiv.ro
Europa a cerut sâmbătă „reținere” și respectarea dreptului internațional în Venezuela, după ce președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane l-au capturat pe liderul Nicolas Maduro în urma unui atac de amploare, scrie Euractiv.com.
Acum o oră
11:50
MAE se consultă cu partenerii din UE pentru o declarație comună. Bolojan și Dan n-au discutat # Euractiv.ro
România e activ implicată în discuțiile referitoare la convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU, anunță MAE. De la Cotroceni nu a venit nicio reacție, iar premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a discutat cu Nicușor Dan.
Acum 24 ore
19:00
Donald Trump a ținut sâmbătă seară o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, pentru a oferi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro în cadrul unei operațiuni de amploare a forțelor SUA asupra capitalei Caracas.
13:30
Venezuela, la capătul unui ciclu politic: cum s-a ajuns la un regim autoritar de supraviețuire # Euractiv.ro
Venezuela se află astăzi într-un moment de răscurce existențială, rezultatul a peste două decenii de transformări politice, economice și instituționale care au erodat treptat democrația și au dus la o criză politică catastrofică.
13:10
Secretarul de Stat Marco Rubio susține că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA # Euractiv.ro
Statele Unite l-au arestat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN.
13:00
Controverse la New York după revocarea definiției IHRA a antisemitismului de către primarul Mamdani # Euractiv.ro
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a revocat aplicarea definiției antisemitismului formulată de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), adoptată anterior de administrația orașului, informează „The Times of Israel” (Israel).
12:40
Pariuri politice în 2026. Care sunt cotele în cazul a șase scenarii posibile pe plan internațional # Euractiv.ro
„Politico” propune un pariu chibzuit pe politica externă, oferind cote pentru scenarii globale din 2026: de la supraviețuirea politică a lui Viktor Orbán și Benjamin Netanyahu până la riscul unui colaps financiar și miza alegerilor midterm din SUA.
Ieri
12:20
Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care și-a anunțat intenția de a-și „înăspri” poziția.
12:00
BBC cere scuze supraviețuitorilor atacului din 7 octombrie după un reportaj filmat fără consimțământ # Euractiv.ro
BBC a prezentat scuze oficiale și a acordat despăgubiri financiare unei familii israeliene supraviețuitoare a atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă a postului britanic a filmat locuința acesteia fără consimțământul proprietarilor.
10:50
Explozii puternice în capitala Venezuelei. Președintele Maduro declară stare de urgență națională # Euractiv.ro
Explozii puternice au fost semnalate sâmbătă dimineața în capitala venezueleană Caracas. Potrivit CBS, președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare.
10:20
Explozii puternice în capitala Venezuelei. Președintele Maduro declară stare de mobilizare # Euractiv.ro
Explozii puternice au fost semnalate sâmbătă dimineața în capitala venezueleană Caracas. Potrivit CBS, președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
SUA lansează o campanie de recrutare „de timp de război”, în valoare de 100 de milioane de dolari # Euractiv.ro
Agenția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE) a demarat o amplă campanie de recrutare, descrisă intern drept una „de timp de război”, cu un buget estimat la 100 de milioane de dolari pe parcursul unui an, relatează „The Washington Post” (SUA).
09:20
Iranul, zguduit de „protestele pâinii” la debutul lui 2026, pe fondul colapsului rialului # Euractiv.ro
Un val de proteste a cuprins Iranul la trecerea dintre 2025 și 2026, declanșat de prăbușirea monedei naționale și de scumpirile accelerate, dar transformat rapid într-o mișcare cu mesaj politic, cu sloganuri împotriva conducerii de la Teheran.
08:50
Oficialii avertizează: „Măsura va avea un impact grav asupra populației din Gaza”. UE și ONG-urile condamnă măsura, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:40
Tensiuni în Marea Baltică: Finlanda confiscă o navă după avarierea unui cablu de telecomunicații # Euractiv.ro
Poliția finlandeză a anunțat că a confiscat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, în Golful Finlandei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Energia anului 2025. Care au fost cele mai importante evoluții în Europa Centrală și de Est # Euractiv.ro
2025 a fost un an de cotitură pentru sectorul energetic din Europa Centrală și de Est, deoarece turbulențele geopolitice, decuplarea de Rusia și accelerarea tranziției energetice au reconfigurat mixul energetic, potrivit „Energy Press” (Grecia).
08:20
În noul an, alegătorii de pe întreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. „Euronews” analizează principalele teste electorale pentru țările UE, și nu numai, în anul care tocmai a început.
1 ianuarie 2026
10:40
Președintele Trump speră să spulbere viziunea diseminată de China cum că America ar fi în declin pe plan intern și extern, apreciază „The Times” într-un editorial dedicat posibilelor evolții din anul 2026.
10:20
Putin se adresează luptătorilor ruși: „Credem în voi și în victoria noastră în Ucraina” # Euractiv.ro
În discursul său de Anul Nou, Vladimir Putin a afirmat că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina și s-a adresat direct luptătorilor ruși, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
10:20
Bulgaria încheie anul cu un PIB de 113 miliarde de euro, cu o creștere a economiei de peste 3%, ceea ce o plasează între primele cinci țări din UE, a declarat premierul demisonar, Rosen Jeliazkov, în timpul ultimei ședințe de cabinet pe anul 2025.
10:10
De la Ursula von der Leyen la Donald Trump, de la Reînarmarea Europei la reducerile USAID: planurile și banii, în special în Occident, s-au mutat de la „puterea soft” la „puterea hard”. Un moment de cotitură periculos pe care îl parcurgeam deja.
09:50
Oficialii americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că Ucraina nu l-a vizat pe președintele rus Vladimir Putin și nici reședințele acestuia într-o presupusă operațiune cu drone, contestând direct acuzațiile lansate de Moscova.
31 decembrie 2025
09:50
O investigație amplă a „The New York Times” (SUA), bazată pe peste 300 de interviuri, arată că deteriorarea relației dintre SUA și Ucraina nu a fost un accident diplomatic, ci rezultatul unei politici deliberate a Administrației Trump.
09:20
În ultima zi de lucru înainte de introducerea monedei euro, în fața caselor de schimb valutar din Bulgaria s-au format cozi mari, scrie „Actualno” (Bulgaria) într-un articol semnat de Desislava Liubomirova.
09:10
Sute de infracțiuni cu violență, soldate cu 551 de morți, au fost comise în Rusia din 2022 de foști soldați care se întorc de pe frontul ucrainean, familiile și cei apropiați fiind principalele victime, potrivit publicației ruse „Verstka”.
09:10
Președintele american Donald Trump a declarat luni că Washingtonul a atacat o instalație terestră folosită pentru „încărcarea” navelor despre care se presupune că sunt folosite pentru contrabanda cu droguri, informează „Euronews” (Italia).
09:00
Liderii europeni au discutat sprijinul pentru Ucraina, securitatea și reconstrucția, Ursula von der Leyen subliniind că viitorul Kievului este în UE, în timp ce Moscova lansează noi amenințări verbale, relatează ANSA.
08:50
Atacurile ucrainene asupra petrolului kazah: noul front al războiului energetic cu Rusia # Euractiv.ro
Între Rusia și Ucraina se desfășoară un nou război paralel împotriva infrastructurii energetice, un război care are repercusiuni și asupra marilor companii petroliere care operează în Kazahstan, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:40
Emisarul SUA la NATO, sceptic cu privire la presupusul atac cu drone împotriva reședinței lui Putin # Euractiv.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială marți acuzația rusă conform căreia forțele ucrainene ar fi atacat reședința președintelui Vladimir Putin, spunând că dorește să vadă informațiile secrete americane cu privire la incident.
08:20
Armata chineză a efectuat exerciții cu foc real în apele din jurul Taiwanului în dimineața zilei de marți, 30 decembrie, punând armata taiwaneză în alertă maximă. Garda de coastă chineză amenință să blocheze livrările de arme americane către insulă.
30 decembrie 2025
22:00
România se alătură cu 50 mil. de euro mecanismului pentru sprijinirea apărării Ucrainei # Euractiv.ro
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), a transmis Ministerul de Externe.
20:20
Bolojan și-a făcut bilanțul la final de an. Vești bune în 2026, condiționate de mulți „dacă" # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a ieșit marți seară, după ultima ședință de Guvern din acest an, să facă un scurt bilanț al guvernării. Reiterând mesaje pe care le-a tot transmis și apel la cumpătare, premierul a plecat fără să răspundă la nicio întrebare.
19:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți seară că s-au virat de către Comisia Europeană peste 586 milioane de euro.
08:40
Conform unui sondaj recent realizat de Institutul Publicus, partidul lui Péter Magyar continuă să conducă, în timp ce procentul alegătorilor indeciși scade, însă marea majoritate a ungurilor încă se așteaptă ca Viktor Orbán să rămână la putere.
08:40
Victoria electorala categorică repurtată de prim-ministrul kosovar Albin Kurti la alegerile de duminică marchează o renaștere a liderului naționalist, punând astfel capăt impasului politic din cel mai tânăr stat din Europa, informează „Reuters”.
08:20
Țara se confruntă cu provocări fără precedent, inclusiv cu proteste anticorupție care au înlăturat recent un guvern condus de conservatori, scrie „Euractiv” (Bruxelles).
08:10
Comercianții și negustorii din Iran au organizat o a doua zi de proteste luni, 29 decembrie, după ce moneda țării din Orientul Mijlociu a scăzut la un nou minim istoric față de dolarul american, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Grecia, Israelul și Ciprul își vor intensifica exercițiile comune în estul Mediteranei # Euractiv.ro
Grecia, Israelul și Ciprul își vor intensifica exercițiile aeriene și navale comune în estul Mediteranei în anul 2026, consolidând astfel cooperarea lor în domeniul apărării, au declarat luni oficiali militari greci și o sursă importantă.
07:40
Un euro în cutia milei: Cum i-a cumpărat rachete Hamasului o asociație „caritabilă” din Vest # Euractiv.ro
Geniul mașinăriei de finanțare islamiste rezidă în abilitatea ei de a exploata granițele deschise și sistemele bancare ale lumii libere, scrie „The Jerusalem Post” (Israel) într-un articol care descrie una dintre modalitățile de finanțare a Hamas.
07:30
30 de minute pentru o ședință de Cabinet extrem de rapidă pe a cărei ordine de zi s-a aflat decretul de prelungire a ajutorului acordat Ucrainei pentru 2026, un subiect dezbătut intens în ultimele săptămâni, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:20
Zelenski reia un punct cheie al întâlnirii sale cu Trump: „Am vrut garanții mai lungi” # Euractiv.ro
Washingtonul i-a oferit Kievului garanții de securitate „robuste” pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire, a spus Zelenski... dar cere mai mult, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:20
Duș rece din partea Kremlinului după întâlnirea Trump-Zelenski, care spune că „Ucraina ar trebui să se retragă din tot Donbasul”, notează „La Stampa” (Italia).
07:10
Un referendum privind planul de pace propus de SUA ar putea oferi legitimitate deciziilor majore, dar riscă să adâncească tensiunile din societatea ucraineană, arată o analiză a sociologilor citați de agenția RBC.
29 decembrie 2025
18:30
Rusia acuză Ucraina că ar fi încercat un atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin # Euractiv.ro
Rusia a anunțat că forțele ucrainene ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, în regiunea Novgorod, ceea ce Moscova spune că va influența poziția sa în negocierile de pace, anunță „Reuters”.
15:10
Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR pe reforma pensiilor nu pot deveni o strategie # Euractiv.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni "o strategie de blocaj".
15:00
Președintele USR, Dominic Fritz, se declară convins că "nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate de către români", cu referire la reforma pensiilor speciale, "dorită de cetățenii de toate culorile politice".
11:00
Deși 68% dintre români spun că, personal, au avut un an bun sau foarte bun, 63% cred că 2025 a fost un an rău sau foarte rău pentru România. Anul 2025 este perceput de români ca un an al rezistenței, nu al progresului.
11:00
Sesizarea pe proiectul privind pensionarea magistraților, discutată pe 16 ianuarie, anunță șefa CCR # Euractiv.ro
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat luni că sesizarea ÎCCJ pe noul proiect al Guvernului privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pentru 16 ianuarie din lipsă de cvorum.
09:50
Ultimul an a fost unul dintre cei mai turbulenți de după războiul rece, cu zdruncinarea certitudinilor postbelice și persistența conflictelor din Ucraina și Gaza, constată editorialistul „The Times” (Marea Britanie).
09:00
Japonia nu mai este pacifistă și a dat undă verde unor cheltuieli record pentru rachete și drone # Euractiv.ro
Japonia a aprobat un nou buget masiv pentru apărare, depășind „pentru prima dată în istorie” pragul de nouă trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari), o creștere (de 9,4% față de 2025) care reflectă transformarea radicală a armatei sale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.