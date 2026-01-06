Trump susține că firmele petroliere americane ar putea fi „operaționale” în Venezuela în 18 luni
Euractiv.ro
Președintele Donald Trump afirmă că industria petrolieră americană ar putea fi „funcțională” cu operațiuni sporite în Venezuela în termen de 18 luni, după operațiunea militară prin care a fost înlăturat de la putere președintele Nicolás Maduro.
Von der Leyen propune 45 de mld. de euro pentru fermieri, în schimbul sprijinului pentru Mercosur # Euractiv.ro
Italia și Franța au făcut presiuni asupra Comisiei Europene pentru a obține mai multe concesii la bugetul Politicii Agricole Comune.
Unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Donald Trump a declarat că Groenlanda ar trebui să devină parte a SUA pentru a proteja NATO și Arctica, scrie BBC.
Adjunctul șefului de cabinet al președintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretențiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziția oficială a guvernului SUA”, relatează dpa.
Negrescu: E timpul ca Bucureștiul să vină cu un proiect concret priving hub-ul de la Marea Neagră # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu privind găzduirea de către România a hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
Trump reafirmă că Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși # Euractiv.ro
Mișcarea de protest a început pe 28 decembrie la Teheran, când proprietarii de magazine și-au le-au închis în semn de protest față de hiperinflație și criza economică, scrie „Le Figaro” (Franța).
Groenlanda, comoara ascunsă a insulei arctice râvnită de Trump: uraniu, aur, diamante și rubine # Euractiv.ro
Acum câteva zile, Mette Frederiksen a fost din nou directă. Anul trecut, potrivit premierului danez, fusese caracterizat de „amenințări, presiuni și discursuri arogante” din partea unei țări pe care a descris-o drept „cel mai apropiat aliat al său”.
Curtea de Apel București a transmis luni seară o informare în care spune că au fost 361 de modificări de completuri din ultimii trei ani, iar ele "arată că acestea au fost determinate exclusiv de cauze obiective și legale".
Iată de ce Trump se inspiră din strategia lui Putin pentru Venezuela (și în materie de business) # Euractiv.ro
OFAC este noul Kremlin. Și OFAC, desigur, nu este la Moscova. Este la Washington și este Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, agenția Trezoreriei SUA care gestionează sancțiunile internaționale impuse de administrația americană.
„Ne-au mințit în față”: democrații condamnă ofensiva militară a lui Trump asupra Venezuelei # Euractiv.ro
Congresmenii americani consideră că intervenția Statelor Unite și capturarea lui Maduro sunt „absolut ilegale”, ei amintind totodată că acțiunea nu a fost aprobată de Congres, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
Ce spune lumea. Intervenția din Venezuela deschide ușa către un „Vest Sălbatic geopolitic” # Euractiv.ro
Viitorul Venezuelei, petrolul, dreptul internațional: intervenția americană la Caracas a fost scurtă, dar consecințele sale sunt numeroase, scrie „Courrier International” (Franța).
Imaginea lui Nicolás Maduro arestat de SUA a reînviat inevitabil vechi stafii ale politicii externe, scrie „The Spectator” (Marea Britanie), care încearcă să argumenteze de ce capturarea lui Maduro nu ar avea nicio legătură cu petrolul.
Afirmațiile lui „Mitralieră”, negate:Costiniu și Gârbovan spun că nu îl cunosc pe fostul deputat PSD # Euractiv.ro
Judecătoarele Viorica Costiniu (pensionată) și Dana Gârbovan au respins, contactate de PressHUB, afirmațiile fostului deputat social-democrat Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”.
Dacă președintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârșitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează „Politico” (Belgia), preluat de News.ro.
Fondurile europene, accelerate puternic în 2025. Pîslaru: „În șase luni am recuperat ani pierduți” # Euractiv.ro
România a înregistrat în a doua jumătate a anului 2025 o accelerare fără precedent a absorbției fondurilor europene, potrivit unui bilanț prezentat de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe contul său de socializare.
După capturarea lui Nicolas Maduro, fostul candidat la președinția României Călin Georgescu și fostul președinte rus Dmitri Medvedev au și ei fantezii cu lideri europeni.
Dan spune că în 2025 a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale mai mult decât s-a angajat # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că în 2025 cheltuielile Administrației Prezidențiale au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât s-a angajat în iulie.
Aproape un miliard de euro rambursați României de Comisie pentru plățile în avans către fermieri # Euractiv.ro
România a încasat luni suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025.
MAE: Bosnia și Herțegovina (BiH) – cod portocaliu de ploi torențiale și ninsori abundente # Euractiv.ro
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bosnia și Herțegovina (BiH) că autoritățile locale au emis pentru 5-7 ianuarie un cod portocaliu de ploi torențiale și unul de ninsori abundente.
Expert ceh: Rusia prelungește războiul în Ucraina, nu UE, așa cum susține propaganda Kremlinului # Euractiv.ro
Propaganda rusă susține că Uniunea Europeană blochează în mod deliberat negocierile de pace privind Ucraina și prelungește războiul.
Președintele american Donald Trump a vorbit din nou duminică seara despre dorința sa ca Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, să treacă sub control american.
Partidul extremist AUR solicită declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” # Euractiv.ro
Partidul extremist AUR solicită oficial autorităților statului român declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.
Budanov, enigmaticul șef al spionajului ucrainean, devine șeful de cabinet prezidențial # Euractiv.ro
Personaj laconic și enigmatic, Kirilo Budanov este cunoscut pentru operațiunile îndrăznețe împotriva Rusiei în calitate de șef al serviciilor secrete militare ucrainene. Acum intră în arena politică ca șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski.
O provocare importantă pentru o țară minusculă: Republica Cipru se numără printre cele mai mici state membre ale Uniunii Europene. La 1 ianuarie 2026, a preluat președinția Consiliului UE în mijlocul unor tulburări geopolitice.
Marea Britanie și Franța au efectuat împreună sâmbătă seara în Siria un atac asupra unei baze subterane suspectate a fi folosită de gruparea Stat Islamic (ISIS), a anunțat Ministerul Apărării britanic, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Lupta împotriva traficului de droguri? O scuză. Trump vrea controlul asupra Venezuelei # Euractiv.ro
Adevărata forță politică a lui Trump nu este brutalitatea, nici populismul, nici izolaționismul. Este inconsecvența. Consecvența obligă politica să monitorizeze constant faptele, promisiunile și consecințele, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
După operațiunea din Venezuela soldată cu capturarea lui Nicolás Maduro, Donald Trump a lansat avertismente dure la adresa Columbiei, sugerând că Washingtonul ar putea extinde presiunea militară în regiune, potrivit TGcom24.
Petrolul venezuelean este una dintre cele mai mari comori energetice ale planetei: peste 300 de miliarde de barili, reprezentând 17-18% din rezervele globale, este evaluarea dată publicității de canalul de știri TGcom24 (Italia).
Ascensiunea și decăderea lui Maduro, de la șofer la președinte al Venezuelei deținut de SUA # Euractiv.ro
De la șofer de autobuz la succesor al lui Chávez și, în final, deținut în SUA: iată povestea ascensiunii și prăbușirii lui Nicolás Maduro, liderul venezuelean capturat de forțele americane relatată de „Euronews” (Belgia).
După ce a fost capturat de Statele Unite, Maduro se află într-un centru de detenție din Brooklyn # Euractiv.ro
Surse oficiale au dezvăluit pentru „The Washington Post” (SUA) că președintele venezuelan, Nicolás Maduro, și soția sa s-ar afla reținuți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, așteptând să apară în fața instanței.
Gherile columbiene active la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte „planurile imperiale” ale Statelor Unite, la o zi după operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, informează AFP.
Armata Venezuelei o recunoaște pe vicepreședinta Delcy Rodriguez drept președinte interimar # Euractiv.ro
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreședinta Delcy Rodriguez drept președinte interimar al țării, a anunțat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea președintelui Maduro, informează AFP.
Mesaje și gesturi simbolice provenite din cercul apropiat al președintelui american Donald Trump reaprind dezbateri sensibile privind direcția politicii externe a Statelor Unite și relația acesteia cu aliații tradiționali.
Senatorul Sanders cere War Powers după raidul SUA în Venezuela, „ilegal” și „imperialist” # Euractiv.ro
Bernie Sanders a condamnat operațiunea SUA din 3 ianuarie 2026 în Venezuela drept „ilegală” și „neconstituțională” și cere Congresului să o oprească prin War Powers, pe fondul acuzațiilor că legislativul a fost ocolit.
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, potrivit informațiile transmise de autoritățile elvețiene, cetățeanul român presupus inițial dispărut, a decedat.
UE își reafirmă sprijinul pentru o „ordine mondială bazată pe reguli” după atacul din Venezuela # Euractiv.ro
Europa a cerut sâmbătă „reținere” și respectarea dreptului internațional în Venezuela, după ce președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane l-au capturat pe liderul Nicolas Maduro în urma unui atac de amploare, scrie Euractiv.com.
MAE se consultă cu partenerii din UE pentru o declarație comună. Bolojan și Dan n-au discutat # Euractiv.ro
România e activ implicată în discuțiile referitoare la convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU, anunță MAE. De la Cotroceni nu a venit nicio reacție, iar premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a discutat cu Nicușor Dan.
Donald Trump a ținut sâmbătă seară o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, pentru a oferi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro în cadrul unei operațiuni de amploare a forțelor SUA asupra capitalei Caracas.
Venezuela, la capătul unui ciclu politic: cum s-a ajuns la un regim autoritar de supraviețuire # Euractiv.ro
Venezuela se află astăzi într-un moment de răscurce existențială, rezultatul a peste două decenii de transformări politice, economice și instituționale care au erodat treptat democrația și au dus la o criză politică catastrofică.
Secretarul de Stat Marco Rubio susține că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA # Euractiv.ro
Statele Unite l-au arestat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN.
Controverse la New York după revocarea definiției IHRA a antisemitismului de către primarul Mamdani # Euractiv.ro
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a revocat aplicarea definiției antisemitismului formulată de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), adoptată anterior de administrația orașului, informează „The Times of Israel” (Israel).
Pariuri politice în 2026. Care sunt cotele în cazul a șase scenarii posibile pe plan internațional # Euractiv.ro
„Politico” propune un pariu chibzuit pe politica externă, oferind cote pentru scenarii globale din 2026: de la supraviețuirea politică a lui Viktor Orbán și Benjamin Netanyahu până la riscul unui colaps financiar și miza alegerilor midterm din SUA.
Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care și-a anunțat intenția de a-și „înăspri” poziția.
BBC cere scuze supraviețuitorilor atacului din 7 octombrie după un reportaj filmat fără consimțământ # Euractiv.ro
BBC a prezentat scuze oficiale și a acordat despăgubiri financiare unei familii israeliene supraviețuitoare a atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă a postului britanic a filmat locuința acesteia fără consimțământul proprietarilor.
Explozii puternice în capitala Venezuelei. Președintele Maduro declară stare de urgență națională # Euractiv.ro
Explozii puternice au fost semnalate sâmbătă dimineața în capitala venezueleană Caracas. Potrivit CBS, președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare.
Explozii puternice în capitala Venezuelei. Președintele Maduro declară stare de mobilizare # Euractiv.ro
Explozii puternice au fost semnalate sâmbătă dimineața în capitala venezueleană Caracas. Potrivit CBS, președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare.
SUA lansează o campanie de recrutare „de timp de război”, în valoare de 100 de milioane de dolari # Euractiv.ro
Agenția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE) a demarat o amplă campanie de recrutare, descrisă intern drept una „de timp de război”, cu un buget estimat la 100 de milioane de dolari pe parcursul unui an, relatează „The Washington Post” (SUA).
Iranul, zguduit de „protestele pâinii” la debutul lui 2026, pe fondul colapsului rialului # Euractiv.ro
Un val de proteste a cuprins Iranul la trecerea dintre 2025 și 2026, declanșat de prăbușirea monedei naționale și de scumpirile accelerate, dar transformat rapid într-o mișcare cu mesaj politic, cu sloganuri împotriva conducerii de la Teheran.
Oficialii avertizează: „Măsura va avea un impact grav asupra populației din Gaza”. UE și ONG-urile condamnă măsura, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
