Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”. Cu ce s-a ocupat înainte să devină celebră
Click.ro, 5 ianuarie 2026 20:20
Artista Codruța Sanfira este una dintre cele mai surprinzătoare apariții din „Desafio: Aventura”. De-a lungul competiției, ea dorește să își testeze cu adevărat limitele și să demonstreze că ambiția și sensibilitatea pot face echipă, chiar și în cele mai dificile condiții.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
20:20
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”. Cu ce s-a ocupat înainte să devină celebră # Click.ro
Artista Codruța Sanfira este una dintre cele mai surprinzătoare apariții din „Desafio: Aventura”. De-a lungul competiției, ea dorește să își testeze cu adevărat limitele și să demonstreze că ambiția și sensibilitatea pot face echipă, chiar și în cele mai dificile condiții.
20:10
Pentru trei zodii anume, perioada de după Bobotează și Sfântul Ion se anunță a fi una plină de noroc. Acești nativi vor începe un nou capitol în viața lor, însă trebuie să își asculte intuiția și să își urmeze cu adevărat visele.
Acum o oră
19:50
Motivul incredibil pentru care o casă de lux este demolată. Proprietarii au luat decizia după ce au renovat-o # Click.ro
Ce ar fi trebuit să fie un vis devenit realitate s-a transformat rapid într-un coșmar pentru o familie din Noua Zeelandă. Acum, casa lor, o proprietate superbă din Hamilton, este în curs de demolare dintr-un motiv de-a dreptul surprinzător.
19:40
Două românce din Italia, acuzate că au vrut să pună mâna pe întreaga avere de 800.000 de euro a bărbatului pe care îl îngrijeau # Click.ro
Două românce, angajate să aibă grijă de un italian în vârstă, au fost acuzate că au încercat să pună mâna pe întreaga avere a bărbatului. Povestea combină dorința de îmbogățire rapidă cu cruzimea față de o persoană vulnerabilă și ridică semne de întrebare despre protecția celor aflați în dificultate
Acum 2 ore
19:10
Alimentul „vedetă” al iernii care îți protejează organismul. Mihaela Bilic îi laudă calitățile nutritive: „E de bine!” # Click.ro
Vrei să îți întărești organismul sau să îți reglezi nivelul grăsimilor din sânge? Cunoscutul nutriționist Mihaela Bilic îți spune ce trebuie să incluzi mai des în alimentație!
18:40
Cea mai înaltă clădire din istorie. Construcția de 4.000 de metri ar putea găzdui un milion de oameni # Click.ro
Imaginați-vă un zgârie-nori atât de înalt încât să rivalizeze cu munții și să adăpostească un oraș întreg. Acesta este X-Seed 4000, proiectul japonez care, de aproape trei decenii, provoacă arhitecții și inginerii să-și testeze limitele imaginației.
18:40
Război la palat! Kate Middleton și Regina Camilla nu se mai suportă și evită să mai stea în aceeași încăpere # Click.ro
În spatele aparițiilor elegante și al zâmbetelor afișate la evenimentele oficiale, atmosfera de la Palatul Buckingham ar fi departe de a fi una calmă. Surse apropiate Casei Regale vorbesc despre un conflict tot mai tensionat între Prințesa Kate și Regina Camilla, care ar fi ajuns la un punct critic.
18:40
Câți șoferi existau în România în urmă cu 100 de ani. Numărul este unul surprinzător: „Puțini dintre ei sunt pregătiți însă cum trebuie” # Click.ro
Numărul de șoferi a crescut rapid în țara noastră, de-a lungul timpului. Primele permise au fost emise de către autorități încă din anul 1907, iar într-un timp foarte scurt, în România exista un număr uriaș de șoferi.
18:40
Erou la 18 ani! O speranță a sportului a murit salvându-și prietenul în „barul morții” din Elveția # Click.ro
Un gest de curaj extrem a transformat un adolescent într-un simbol al sacrificiului. În noaptea de Revelion, Benjamin Johnson, un tânăr boxer elvețian, și-a pierdut viața după ce a încercat să își salveze prietenul dintr-o situație limită petrecută într-un bar din Crans-Montana.
Acum 4 ore
18:30
Semnele subtile la care trebuie să fie atenți șoferii. Pot semnala apariția unei boli grave # Click.ro
Demența este o problemă care afectează nenumărați oameni din întreaga lume, iar unele simptome ale acesteia pot fi foarte ușor de trecut cu vederea. De exemplu, doar foarte puțini oameni știu că modul în care își conduc mașina poate semnala prezența unor semne timpurii ale demenței.
17:40
Secretul gospodinelor din Turcia pentru o supă de linte delicioasă. Ce ingrediente folosesc întotdeauna # Click.ro
Supa de linte este un preparat popular și în România, dar dacă doriți să o pregătiți într-un mod ceva mai special, puteți încerca rețeta folosită de gospodinele din Turcia!
17:20
A fugit din Venezuela, trăiește în România și vorbește fără ocolișuri despre haosul din țara sa: „Trump e privit ca un salvator acum” # Click.ro
Criza din Venezuela a schimbat destinele a milioane de oameni, forțându-i să-și părăsească familiile, casele și viețile de dinainte. Printre ei se numără și Jaime Herrera, un venezuelean care a ales România în urmă cu mai bine de un deceniu și care astăzi spune că se simte deja român. De la o țară b
17:10
Cum îi merg afacerile lui Cătălin Botezatu pe criză? Se teme designerul de faliment în 2026: „Taxele ne vor ucide!” # Click.ro
Cătălin Botezatu, speriat de criza ce se anunță în 2026.
17:10
„Paradisul Diavolului”, cel mai periculos oraș de pe Pământ. Lunetiștii pot trage fără avertisment: „Tragem ca să ucidem...” # Click.ro
Unele orașe, indiferent de cât de interesante ar părea în teorie, nu sunt o alegere tocmai potrivită pentru o vacanță. Iar în această categorie se află și o așezare din Anzii peruani, aflată la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri.
16:50
Elizabeth Hurley (60 de ani) s-a transformat într-o Bond girl, purtând un bikini provocator și un palton de blană, pentru a întâmpina 2026. Actrița din „Austin Powers” a fost surprinsă purtând un palton alb de blană și un bikini asortat, cu curea, la o petrecere de Anul Nou cu tematică 007.
16:40
Moneda banală din România care se vinde cu o sumă uriașă. Cât pot câștiga cei care o găsesc prin casă # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că unele monede se pot vinde cu sume uriașe, fiind foarte căutate de către colecționari. Însă, este important să nu uităm că nu numai monedele vechi de sute, sau chiar mii de ani, ajung la valori atât de mari.
Acum 6 ore
16:30
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat # Click.ro
În urmă cu mai bine de un deceniu, o crimă comisă într-un cămin studențesc din Timișoara a șocat întreaga Românie. Doi tineri aflați la început de drum, studenți la Medicină, aveau să fie protagoniștii uneia dintre cele mai tulburătoare povești de crimă din ultimii ani, un caz care a rămas mult timp
16:20
Rocsana Marcu, preferata lui Maluma în seara de Revelion la Dubai. Celebrul artist i-a oferit un trandafir roșu și s-a filmat cu telefonul româncei # Click.ro
Rocsana Marcu a intrat cu dreptul în noul an. Vedeta este super norocoasă.
16:20
De ce i-a interzis fiica Mioarei Velicu să mai comande online. Ce a făcut artista: „Aiurea a venit” # Click.ro
O simplă comandă online s-a transformat într-o adevărată surpriză pentru Mioara Velicu. Artista a povestit cum a fost păcălită și cum experiența a determinat-o pe fiica sa să-i interzică să mai facă cumpărături pe internet.
16:20
Ce pensie primește Joe Biden. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii încasează o sumă colosală # Click.ro
Joe Biden, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, se poate mândri cu cea mai mare pensie acordată vreodată unui lider american. După o carieră de jumătate de secol în serviciul public, acesta beneficiază de o rentă anuală impresionantă.
15:50
A câștigat 436.000 de dolari la pariuri pe capturarea lui Maduro! Știa încă din 27 decembrie că va avea loc # Click.ro
Un parior de pe platforma Polymarket a câștigat peste 400.000 de dolari după ce a mizat pe îndepărtarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de la putere înainte de 31 ianuarie, cu doar câteva ore înainte de intervenția americană din Venezuela.
15:50
Imagini din dronă cu Maduro transferat din dentenție la tribunal. Va fi audiat de un magistrat de 92 de ani | VIDEO # Click.ro
Nicolas Maduro a apărut astăzi pentru prima dată în fața justiției americane, într-un dosar de proporții fără precedent. El a fost transferat sub măsuri de securitate excepționale de la Centrul metropolitan de detenție din Brooklyn la Tribunalul federal din Manhattan.
15:20
Ce spune Iulia Vântur despre întoarcerea în România. Se stabilește în țară sau își continuă cariera în Orient? # Click.ro
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a oferit detalii despre întoarcerea în țară. Fosta prezentatoare de la „Dansez pentru tine” a hotărât dacă a sosit momentul să se stabilească definitiv în România sau va continua să își trăiască visul în Orient.
15:10
Prima reacție a fiului lui Maduro. Nicolás Maduro Guerra afirmă că tatăl său a fost trădat # Click.ro
Prima reacție publică a fiului lui Nicolas Maduro după ce președintele Venezuelei a fost capturat din propria reședință într-o operațiune militară americană a venit luni. Nicolas Maduro Guerra a ieșit cu un mesaj
14:50
De ce renunțăm atât de repede la rezoluțiile și obiectivele de Anul Nou? Majoritatea sunt abandonate în doar trei săptămâni # Click.ro
La început de an, entuziasmul este la cote maxime. Listele de rezoluții se umplu rapid cu promisiuni legate de sănătate, carieră sau viața personală, însă pentru mulți români acestea dispar repede. Statisticile arată că majoritatea obiectivelor stabilite la 1 ianuarie sunt abandonate.
Acum 8 ore
14:30
Horoscop marți, 6 ianuarie. Fecioarele și Scorpionii au succes pe toate planurile, iar Berbecii trag lozul norocos la locul de muncă # Click.ro
Horoscop marți, 6 ianuarie. Fecioarele și Scorpionii au succes pe toate planurile, iar Berbecii trag lozul norocos la locul de muncă.
14:20
Andreea Antonescu și fiica ei mai mică s-au acomodat de minune în America Cu ce gânduri a intrat artista în 2026: „Emoțional, îmi doresc să rămân deschisă, dar fără compromisuri” # Click.ro
Andreea Antonescu (43 de ani) a fost în țară înaintea sărbătorilor de iarnă pentru că artista încă face naveta America-București și invers.
14:20
O tânără a aflat că a câștigat la loterie chiar de Sărbători! Cine i-a dăruit biletul norocos: „Era în lacrimi” # Click.ro
Surpriză uriașă pentru o tânără din America! Chiar în prag de sărbători, ea a aflat că a câștigat o sumă impresionantă la loterie cu un bilet pe care i-l făcuse cadou...
14:20
Relația discretă dintre Damian Drăghici și Anastasia Soare. De la întâlnirea din Los Angeles la despărțirea neașteptată # Click.ro
În Los Angeles, drumurile lui Damian Drăghici și ale Anastasiei Soare s-au intersectat într-un mod neașteptat. Între ei s-a legat rapid o conexiune puternică, bazată pe admirație reciprocă și pasiune. Deși relația părea să ducă spre căsătorie, destinul i-a despărțit, iar fiecare și-a continuat drumu
14:20
Într-o postare amplă și tăioasă, CTP descrie intervenția americană drept un act de război mascat, executat fără aprobarea Congresului și cu dispreț față de dreptul internațional. „Operația chirurgicală”, scrie Cristian Tudor Popescu
13:50
Diana Bart părăsește Prima TV după 13 ani și semnează cu un nou post de televiziune: „Spun DA unei noi etape” # Click.ro
Diana Bart începe un nou capitol în cariera sa. După 13 ani la Prima TV, jurnalista se alătură unui alt post de televiziune, pregătită să aducă energie și divertisment telespectatorilor.
13:50
Un star legendar de la Hollywood riscă să-și piardă locuința. Drama financiară prin care trece Mickey Rourke la 73 de ani # Click.ro
Mickey Rourke, actorul care a cunoscut gloria absolută la Hollywood și a fost nominalizat la Oscar pentru rolul său memorabil din The Wrestler, se confruntă astăzi cu o realitate dureroasă.
13:40
Andreea Berecleanu, confesiuni sincere despre lipsurile din copilărie: „Extrem de dur”. Ce amintiri are jurnalista din comunism # Click.ro
Andreea Berecleanu (50 de ani) a rememorat perioada copilăriei trăite în comunism. Dacă în prezent are un trai împlinit, în tinerețe s-a confruntat cu multe lipsuri. Iată ce a declarat prezentatoarea de știri!
13:30
Câte operații estetice are Anamaria Prodan? Impresara a rupt tăcerea! „Nu sunt tăiată pe la față” # Click.ro
Anamaria Prodan a spus adevărul despre intervențiile estetice suferite, în ultima perioadă.
13:30
Boboteaza, prăznuită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, fiind asociată cu Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului. Dincolo de semnificația profund religioasă, această zi este însoțită și de numeroase tradiții populare.
13:30
Cum l-a schimbat pe Babasha participarea la “Desafio: Aventura”. Ce i-a lipsit cât mai mult când a fost plecat în Thailanda: „Am mâncat o shaorma” # Click.ro
Babasha (24 de ani) și-a propus să își învingă limitele în reality show-ul “Desafio: Aventura”, plin de adrenalină, care începe din această seară, de la ora 20.30 la PRO TV și pe VOYO.
13:10
În 2026, escrocii și-au rafinat metodele: noua fraudă bazată pe panică și apeluri false golește conturile victimelor # Click.ro
Totul începe cu un telefon neașteptat și cu o promisiune de ajutor. O persoană obișnuită află, din vocea unui necunoscut, că ar fi fost deja victima unei fraude și că trebuie să acționeze rapid pentru a-și salva banii. În realitate, acesta este doar primul pas într-o nouă metodă de înșelătorie.
13:00
Anul 2026 nu va fi despre vacanțe grăbite sau escapade bifate dintr-o listă, ci despre călătorii care spun ceva despre tine. Pentru mulți, următoarea perioadă aduce nevoia de a schimba ritmul, de a ieși din rutină și de a alege experiențe care să ofere mai mult decât relaxare.
13:00
Călin Georgescu: „Trump nu admite furtul de alegeri. Azi în Venezuela, mâine poate în Europa” # Click.ro
Fost candidat la prezidențiale, Călin Georgescu a declarat luni, la secția de poliție din Buftea, unde a venit pentru semnarea controlului judiciar, că președintele american Donald Trump „nu admite furtul de alegeri”
12:50
Mădălina Ghenea și-a stabilit prioritățile în plan amoros. Ce spune frumoasa româncă despre o viitoare relație: „Posibilitățile sunt...” # Click.ro
Mădălina Ghenea, considerată una dintre cele mai frumoase românce, a vorbit despre viața ei sentimentală. Celebrul model și-a stabilit prioritățile în plan amoros pentru perioada următoare.
12:50
Există locuri în lume unde o ieșire de seară poate fi aproape la fel de ieftină ca o cafea acasă. Unde trei beri, o masă rapidă și o plimbare de câțiva kilometri nu-ți golește portofelul, iar farmecul orașului te captivează fără să simți că faci un compromis de la experiență. Puțini europeni ar cred
12:40
Fosta soție a lui Lino Golden, Delia Salchievici, s-a despărțit și de esteticianul vedetelor, Auday. Ce a putut să pățească la „Desafio: Aventura”: „M-am întors fără păr!” # Click.ro
În această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, începe „Desafio: Aventura”.
12:40
Te-ai născut pentru bogăție? Calculează-ți numărul destinului. Și vezi dacă te numeri printre norocoșii cărora banii le vin mai ușor # Click.ro
De ce pentru unii oamenii banii par să vină mai ușor, aproape natural, în timp ce alții simt că trebuie să depună eforturi uriașe pentru aceeași stabilitate financiară?
Acum 12 ore
12:10
Cei doi au un stil de viață atent monitorizat.
12:00
Tehnicianul român se confruntă cu probleme de sănătate.
11:40
Cum a reacționat bunica lui Cătălin Bordea când a aflat cât a plătit nepotul ei pentru un ceas: „Doamne, Maica Domnului…”. Suma este impresionantă # Click.ro
Cătălin Bordea (41 de ani) a surprins-o pe bunica lui cu prețul pe care l-a plătit pentru un ceas. Când a aflat cât costă, Aspazia...
11:40
Surpriza dintr-un ou de dinozaur, o specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani | FOTO # Click.ro
Un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani a oferit cercetătorilor o surpriză totală. Interioul său era căptușit de cristale, transformându-l într-o geodă naturală. Descoperirea rară din China dezvăluie o specie de ou nemaivăzută
11:30
Tehnicianul a trăit la intensitate maximă duelul echipei sale.
11:20
Donald Trump reafirmă interesul pentru Groenlanda. „Ne ocupăm de ea în 2 luni". Ironii la adresa Danemarcei # Click.ro
Donald Trump a readus în atenție ambițiile Statelor Unite privind Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, reiterând că insula arctică este vitală pentru securitatea națională americană.
11:10
Vremea se răcește în toată România de marți. Avertismentul șefei ANM. „Stratul de zăpadă va ajunge la 20-30 de centimetri” # Click.ro
După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru ianuarie, vremea se schimbă radical în România. Începând de marți, maximele vor coborî considerabil, iar fenomenele de iarnă – ninsori, lapoviță și viscol – se vor răspândi în aproape toate regiunile țării.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.