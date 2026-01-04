Sindicaliştii atrag atenţia: Sistemul medical nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al medicilor
20:40
Urs în zona Prăpastia Urșilor din Piatra Mare. Mai multe grupuri de turiști au raportat prezența sa # Newsweek.ro
Salvamontiştii din Săcele anunţă, duminică seară, că au fost anunţaţi în ultimele zile de mai multe ...
Acum o oră
20:20
Un primar dintr-o comună brăileană a fost jefuit chiar în noaptea de Revelion. Hoţii au reuşit să pl...
Acum 2 ore
20:10
Magazinele din afara UE scapă parțial de controlul autorităților, avertizează ANPC. Ce pericole sunt? # Newsweek.ro
Autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în cazul magazinelor din afara UE administrate de...
20:00
Peste 9 milioane de euro la Joker și 2,57 milioane la Loto 6/49. Care au fost numerele extrase azi? # Newsweek.ro
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 m...
19:20
Sunt posibile peste 100 de stele căzătoare pe oră. Poate fi văzută ploaia de Cvadrantide cu ochiul liber? # Newsweek.ro
Chiar la timp pentru noul an, ploaia de meteori Cvadrantide apare pe cerul Germaniei - cu peste 100 ...
Acum 4 ore
19:10
O librărie cu o singură carte. Este acesta un concept pentru comerțul cu cărți al viitorului? # Newsweek.ro
Mic, dar rafinat: este acesta un concept pentru comerțul cu cărți al viitorului? Pentru un librar di...
18:50
Inovații medicale majore așteptate în 2026: de la bolile de inimă la cancer. Ce șansă vor avea pacienții? # Newsweek.ro
Noi anticorpi împotriva bolilor de inimă, imunoterapii împotriva cancerului și studii ample despre C...
18:40
Mâncarea sănătoasă, cumpărăturile inteligente, descoperirea unor noi lumi ale plăcerii: aceste cinci...
18:20
Acum este momentul perfect pentru a „face curățenie”. De ce este bine să facem ordine la început de an? # Newsweek.ro
Haine vechi, sertare pline, amintiri inutile – începutul anului este ideal pentru a crea spațiu și a...
18:10
Roboții efectuează incizii chirurgicale într-o țară din UE. Îi ajută să reducă pierderile de sânge # Newsweek.ro
Doi roboți sunt deja utilizați în spitalele din Austria Inferioară. Mașinile sunt destinate reduceri...
17:40
Trump i-a dat o mare lovitură lui Putin cu blitzkrieg în Venezuela. Ce au făcut rușii din Caracas? # Newsweek.ro
Operațiunea blitzkrieg a lui Trump, „Midnight Hammar”, a produs o deteriorare a imaginii conducerii ...
17:30
Horoscop 2026. Clasamenul celor mai ghinioniste zodii din acest an Berbec, Vărsător și Rac, probleme uriașe # Newsweek.ro
Clasamentul complet al celor mai ghinioniste semne zodiacale în 2026 Răspuns direct: Folosiți clasam...
Acum 6 ore
16:50
Cocktail fără alcool: un test arată câți aditivi, coloranți și ingrediente surpriză sunt în băuturi # Newsweek.ro
Multe aperitive fără alcool conțin coloranți și aditivi problematici, dar oferă alternative hipocalo...
16:40
Pensie crescută la 8.100 lei după ce instanta i-a crescut punctajele cu 50%. A muncit un număr mic de ani # Newsweek.ro
Un pensionar a avut pensia crescută la 8.100 de ei după ce a reușit să obțină o creștere a punctajel...
16:30
Soldați britanici și francezi, „prezență obigatorie” în Ucraina, după armistițiu. Rusia amenință că-i elimină # Newsweek.ro
Kievul a primit reprezentanți ai UE, cu care a discutat despre desfășurarea războiului în 2026. Ucra...
16:20
Merită să iernezi plantele aromatice sau ar trebui să cumperi altele noi primăvara? Câteva rezistente # Newsweek.ro
Plantele aromatice ne răsplătesc vara cu frunze parfumate și arome intense, dar odată cu frigul apar...
15:50
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este înc...
15:30
Razie a poliţiştilor în perioada 3-4 ianuarie; au fost date amenzi de peste 100.000 de lei # Newsweek.ro
Poliţiştii din Dâmboviţa au efectuat, în perioada 3-4 ianuarie, o razie pentru combaterea infracţiun...
Acum 8 ore
15:10
Schi alpin: Cupa Mondială - Camille Rast a învins-o pe Mikaela Shiffrin în slalomul de la Kranjska Gora # Newsweek.ro
Schioarea elveţiană Camille Rast a obţinut victoria în slalomul feminin de la Kranjska Gora (Sloveni...
14:50
Avarie la unul dintre cazanele cu abur; livrarea agentului termic,asigurată prin celelalte grupuri energetice # Newsweek.ro
O avarie la un cazan cu abur s-a produs duminică dimineaţa, iar ca urmare a acestui incident a fost ...
14:30
Pompierii militari, intervenţie de urgenţă după ce un autotren a intrat într-o casă de locuit # Newsweek.ro
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au intervenit d...
14:10
Nicușor Dan, despre decesul românului din Elveția: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după ce a fost confirmat, dum...
14:10
Spaniolul Edgar Canet (KTM), învingător în prima etapă a Raliului Dakar; Gyenes - locul 22 # Newsweek.ro
Pilotul spaniol Edgar Canet (Red Bull KTM) a câştigat prima etapă a Raliului Dakar 2026, la categori...
13:50
Ce acuzații îi aduce Donald Trump lui Maduro, pe care l-a capturat: „A inundat SUA cu droguri” # Newsweek.ro
O acuzație făcută public recent de Departamentul de Justiție al SUA afirmă că președintele venezuele...
13:30
Nicușor Dan va participa la reuniunea Coaliției de Voință, la Paris. Se va discuta despre pacea în Ucraina # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va participa marți la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai ...
Acum 12 ore
13:10
Bolojan cere o modificare majoră la legea pensiilor. Un mare beneficiu și o categorie de pensii vor dispărea # Newsweek.ro
Bolojan a spus pentru a treia oară în ultima vreme cîă vrea o schimbare la legea pensiilor. Schimbar...
12:50
Bucureștenii din mai multe sectoare rămân fără apă caldă și căldură. Avarie la CET Sud # Newsweek.ro
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este a...
12:30
Un român de 18 ani a fost identificat printre victimele incendiului din Elveția. Anunțul MAE # Newsweek.ro
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana ...
12:10
Rogobete trimite Corpul de Control la SJU Constanța, după ce peste 70% dintre medici ar avea scutire de gardă # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului l...
11:40
Ce să pui în cușca de transport a pisicii tale ca să nu se teamă de veterinar. O ajută să se relaxeze # Newsweek.ro
Pentru ca pisica să se simtă mai relaxată în cușca de transport, pune în ea o păturică sau o pernă c...
11:10
Vești proaste, pentru transportatori! Din ianuarie au crescut tarifele pentru camioane în Polonia și Austria # Newsweek.ro
Anul 2026 începe cu vești proaste pentru transportatori, în Polonia și Austria. Tarifele e-Toll și G...
11:00
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci șuncă ori salam? Veștile de la medici nu sunt deloc bune # Newsweek.ro
Șunca are un conținut ridicat de sodiu și poate crește riscul de boli cardiace și cancer. Seleniul d...
10:30
Jennifer Lopez răspunde obraznic fanilor care critică faptul că apare „aproape dezbrăcată” pe scenă. „Dacă...” # Newsweek.ro
Jennifer Lopez și-a marcat revenirea pe scena concertelor săptămâna aceasta cu un răspuns expert la ...
10:10
Mama unui băiat de 16 ani ars de viu la Crans-Montana: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis” # Newsweek.ro
O mamă care și-a căutat disperată băiatul de 16 ani dat dispărut în urma incendiului din noaptea de ...
10:00
China îi cere lui Trump „să-i elibereze imediat” pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro și soția sa # Newsweek.ro
Ministerul chinez de Externe a declarat că „Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe lideru...
09:40
VIDEO Iarnă de coșmar, în România. Peste 15.000 de case nu au curent, trafic oprit sau dificil pe multe șosele # Newsweek.ro
E iarnă de coșmar în mai multe zone din România. Peste 15.000 de case nu au curent, de exemplu, în j...
09:20
VIDEO Dakar 2026: Ekstrom și Canet, lideri la auto și moto după prolog. Prima Dacia pe 4, Mani pe 1 la legende # Newsweek.ro
Cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar a început pe 3 ianuarie 2026, în Arabia Saudită, cu tradiționa...
08:40
Mâna dreaptă a lui Maduro, numită președinte interimar al Venezuelei. Trump: Nu atacăm dacă „face ce vrem noi” # Newsweek.ro
Delcy Rodriguez, mâna dreaptă a lui Maduro, a fost numită președinte interimar al Venezuelei. Președ...
08:40
Vor putea SUA conduce Venezuela, așa cum a anunțat Trump? De ce trimiterea de trupe ar fi foarte dificilă? # Newsweek.ro
Posibila ostilitate din Venezuela ar putea îngreuna asigurarea aprovizionării cu petrol de către SUA...
08:20
Cuplul prezidențial venezuelean capturat de SUA a ajuns sâmbătă seara la baza aeriană Stewart Air Na...
Acum 24 ore
08:00
Detectarea semnalelor extraterestre urmează reguli stricte și raportare la ONU. Care este protocolul? # Newsweek.ro
Ce se întâmplă în caz de urgență: Dacă se primește un semnal din spațiu, există reguli clare - de la...
07:50
Merită să-ți cumperi un șemineu electric? Cât consumă și la cât ajunge factura la curent într-o lună # Newsweek.ro
Șemineul electric este una dintre cele mai populare alegeri în sezonul rece, mai ales în perioada să...
07:40
Folia de aluminiu are două fețe diferite, lucioasă și mată, iar alegerea corectă pentru coacere poat...
07:30
Câte minute trebuie încălzit motorul mașinii în diminețile reci? Cu ce viteză trebuie să conduci la început? # Newsweek.ro
Temperaturile scăzute din timpul iernii creează o dificultate suplimentară pentru motorul mașinii no...
07:20
Horoscop 5 ianuarie. Luna în Leu strică planurile Peștilor. Taurii trebuie să fie prudenți. Racii, tensiuni # Newsweek.ro
Horoscop 5 ianuarie. Luna în Leu strică planurile Peștilor. Taurii trebuie să fie prudenți. Racii și...
07:00
Viața la pensie. Trucul matinal al pensionarilor contra balonării și constipației. Vezi ce zic experții # Newsweek.ro
Balonarea și constipația sunt probleme frecvente la vârsta pensiei, însă specialiștii spun că un obi...
Ieri
21:00
Elveția a deschis un dosar penal împotriva administratorilor barului din stațiunea unde a avut loc incendiul # Newsweek.ro
Elveția a deschis un dosar penal împotriva administratorilor barului din stațiunea unde a avut loc i...
20:50
În cadrul primului său interviu din 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan răspunde la întrebări despre s...
20:50
Cum să ai grijă de articulații cu vitamine? Un medic a numit alimentele pe care merită să le adăugați în dietă # Newsweek.ro
Un medic explică ce vitamine susțin sănătatea articulațiilor și indică alimentele care pot fi inclus...
