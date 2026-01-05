Chelsea a început negocierile cu noul antrenor! Un italian de 36 de ani este favorit pentru a-l înlocui pe Maresca

Sport.ro, 5 ianuarie 2026 09:20

Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.

Acum 10 minute
09:50
Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român Sport.ro
Javier Zanetti a vorbit despre Cristian Chivu.
Acum 30 minute
09:40
Un fost număr 1 ATP crede că Alcaraz are probleme cu femeile: la ce s-a referit Sport.ro
Carlos Alcaraz, suspectat de comportament problematic în raport cu Juan Carlos Ferrero.
09:40
Echipa care insistă pentru Drăgușin: „Conducerea lucrează de zor“ Sport.ro
Internaționalul român a trecut peste încă un weekend, în care a rămas pe bancă la Tottenham. Drept urmare, se intensifică zvonurile privind posibila sa plecare la o formație unde să joace constant.
Acum o oră
09:20
Chelsea a început negocierile cu noul antrenor! Un italian de 36 de ani este favorit pentru a-l înlocui pe Maresca Sport.ro
09:10
Dinamovistul ajuns în celebrul „L’Equipe“: „Foarte inspirat!“ Sport.ro
Campionatul românesc a fost foarte bine reprezentat la această ediție de la Cupa Africii pe Națiuni. Dovadă și meciul Camerun – Africa de Sud, disputat duminică, în optimi.
09:00
Mani Gyenes, cel mai rapid Original în prologul Dakar 2026 Sport.ro
Aflat la a 16-a participare în Raliul Dakar, Emanuel Gyenes pornește al 21-lea în prima etapă din ediția 2026. Sătămăreanul a fost cel mai rapid de la Original by Motul în prologul de pe 3 ianuarie, obținând al 17-lea timp al categoriei moto.
Acum 2 ore
08:50
Novak Djokovic şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor pe care l-a fondat în 2020. Care e motivul Sport.ro
08:40
Chivu, dezvăluirea italienilor arată ce a reușit la Inter: „Asta a transmis românul“ Sport.ro
Când sezonul se apropie deja de jumătatea drumului, Inter e pe primul loc al clasamentului, dovedind că are toate „ingredientele“ necesare pentru a fi competitivă în lupta pentru titlu.
08:30
Gabi Balint: „Steaua e acolo unde suntem noi, adică în suflet”. Melodia care poate deveni imn Sport.ro
Gabi Balint, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 și al Supercupei Europei în 1987 în tricoul roș-albaștrilor, a împlinit 63 de ani pe 3 ianuarie.
08:10
Avertismentul lui Olăroiu după apariția Inteligenței Artificiale: „Un singur lucru le va lăsa oamenilor!“ Sport.ro
Din Emiratele Arabe Unite, tehnicianul de 56 de ani e martor la schimbarea lumii, așa cum o știam până acum.
08:00
La Brisbane, Gabi Ruse a avut un meci thriller cu Sofia Kenin. Cum s-a terminat partida Sport.ro
WTA Brisbane.
Acum 4 ore
07:40
Suma pentru care Universitatea Cluj îl vinde pe Edvinas Gertmonas! Ardelenii "i-au găsit înlocuitor" Sport.ro
Universitatea Cluj poate să fie una dintre cele mai active echipe din Superliga României pe piața transferurilor.
07:40
Manchester City, gata să demareze negocierile cu Real Madrid pentru un transfer fabulos! Suma mutării: 80 de milioane de euro Sport.ro
07:30
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro Sport.ro
Monica Roșu, intervenții memorabile în emisiunea Poveștile Sport.ro.
07:30
Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet! Sport.ro
Fostul căpitan al lui Real Madrid și-a reziliat recent contractul cu Rayados de Monterrey (Mexic). 
Acum 12 ore
00:50
Chivu, pe „MUTE” după victoria răsunătoare cu Bologna! Motivul pentru care nu a declarat nimic Sport.ro
Inter s-a impus cu 3-1 în fața Bolognei, într-un meci din runda a 18-a din Serie A.
00:10
Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!” Sport.ro
Inter s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Bologna, în etapa cu numărul 18 din Serie A.
00:00
Câte goluri a scos dinamovistul Devis Epassy, MVP în Africa de Sud - Camerun din optimile Cupei Africii! Sport.ro
Epassy și compania s-au calificat în sferturile de finală CAN 2025.
4 ianuarie 2026
23:50
Nota primită de Ngezana după eliminarea de la Cupa Africii! Fanii sud-africani l-au desființat Sport.ro
Cu Siyabonga Ngezana, titular, naționala Africii de Sud a fost eliminată de la Cupa Africii.
23:50
Fotbalistul lui FCSB a semnat: „Bine ai venit!” Sport.ro
Jucătorul lui FCSB a semnat cu altă formație din Superliga.
23:30
Veste proastă pentru FCSB! Ngezana s-a accidentat la Cupa Africii Sport.ro
Aflată în cantonamentul din Antalya, FCSB a primit o veste extrem de proastă.
23:30
Chivu primește întăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: „Avem nevoie” Sport.ro
Inter vrea să îi aducă întăriri lui Cristi Chivu.
23:10
FCSB răsuflă ușurată! Fotbalistul a ajuns în cantonament Sport.ro
FCSB se pregătește pentru cea de-a doua parte a sezonului.
23:00
Decizie fără precedent la CFR Cluj! Datoriile le-au venit de hac ardelenilor Sport.ro
Ardelenii de la CFR Cluj au luat o decizie fără precedent din cauza problemelor financiare.
22:40
Fotbalistul semnează! Rapid a dat prima lovitură din 2026 Sport.ro
Rapid a rezolvat primul transfer din anul 2026.
22:20
4 jucători noi la UTA Arad! Cum arată lotul lui Adrian Mihalcea și programul meciurilor amicale Sport.ro
Arădenii au început pregătirea de iarnă.
22:20
Surpriza din Superliga, verdict despre transferul lui Denis Alibec: ”Ar fi o oportunitate!” Sport.ro
Denis Alibec nu este mulțumit de minutele jucate la FCSB în prima parte a sezonului, iar atacantul a încercat să își găsească o nouă echipă în ultima perioadă.
22:10
Veste tristă pentru rugby-ul românesc! Virgil Bălaşa a încetat din viaţă Sport.ro
Fostul jucător şi antrenor Virgil Bălaşa s-a stins din viaţă, duminică, după o lungă suferinţă, la vârsta de 72 de ani, a anunţat Federaţia Română de Rugby pe pagina sa de Facebook.
21:50
Fostul jucător de la FCSB și-a găsit echipă! Anunțul venit din China Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB și-a găsit echipă după ce a impresionat în ultimul sezon.
21:20
Fără îndoială! Xabi Alonso a lămurit viitorul lui Vinicius Sport.ro
În ultimele luni, s-a vorbit intens despre o posibilă plecare a lui Vinicius Junior de la Real Madrid.
21:20
Maroc s-a calificat în „sferturile” Cupei Africii pe Națiuni! Fotbalistul lui Real Madrid a fost decisiv Sport.ro
Selecţionata de fotbal a Marocului s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie pe care o găzduieşte, după ce a învins echipa Tanzaniei cu scorul de 1-0, la Rabat.
21:20
Olympique Marseille, DEZASTRU cu Nantes după 2 cartonașe roșii primite pe Stade Velodrome! Rezumatele zilei Sport.ro
21:00
Kevin Ciubotaru a dezvăluit stadiul negocierilor cu FCSB: ”Domnul Gigi Becali a vorbit cu tata!” Sport.ro
Kevin Ciubotaru a vorbit despre negocierile cu FCSB.
21:00
Situație rarisimă în România! FCSB s-a înțeles cu echipa, dar nu s-a făcut transferul: „Am avut discuții cu el” Sport.ro
FCSB este în așteptarea deciziei fotbalistului pentru a finaliza transferul.
Acum 24 ore
20:40
Surpriza lui FCSB din cantonamentul din Antalya! E preferatul lui Gigi Becali Sport.ro
FCSB a luat un jucător surpriză în cantonamentul din Antalya.
20:20
Formația din Superliga vrea să dea lovitura: aduce doi fotbaliști de la Rapid Sport.ro
Doi jucători de la Rapid sunt doriți de o altă formație din Superliga.
20:00
Real Madrid, goleada cu sărmana Betis Sevilla! Gonzalo Garcia a reușit un hat-trick Sport.ro
Demonstrație de forță a madrilenilor, lipsiți în acest meci de Kylian Mbappe.
20:00
Fulham - Liverpool 2-2 | BOMBA de la distanță care a răpit victoria „cormoranilor”! Spectacol și în celelalte meciuri din Premier League Sport.ro
Liverpool a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la Fulham, într-un meci din runda a 20-a din Premier League.
19:50
Votează golul anului 2025 în Premier League pe Sport.ro Sport.ro
Fotbalul englez ne-a delectat cu goluri care mai de care mai frumoase și în anul 2025.
19:40
Rapid a pierdut primul meci din 2026! Sport.ro
Debut cu stângul pentru giuleșteni în noul an.
19:20
Ioniță, dorit acum de Brescia! Anul trecut le-a refuzat pe Dinamo și UTA Sport.ro
Fotbalistul are 210 meciuri în Serie A.
19:00
Louis Munteanu merge în Germania Sport.ro
După o lungă perioadă de incertitudine, Louis Munteanu va pleca în această iarnă de la CFR Cluj.
18:50
Primele imagini cu jucătorii lui FCSB în Antalya! Cum arată lotul campioanei Sport.ro
Elevii lui Elias Charalambous sunt momentan în afara locurilor de play-off.
18:30
Toni Kroos, revenire spectaculoasă la Real Madrid! Mesajul transmis de mijlocașul neamț Sport.ro
Toni Kroos a decis să își încheie cariera de fotbalist în 2024, după Campionatul European. 
18:30
Mikaela Shiffrin, învinsă la Kranjska Gora de marea ei rivală! Sport.ro
Spectacol în slalomul de la Cupa Mondială feminină de schi alpin.
18:30
OUT de la echipa națională?! Marea problemă a lui Louis Munteanu după plecarea în MLS Sport.ro
Louis Munteanu va semna cu DC United, formație din MLS.
18:10
Lotul cu care Oțelul Galați atacă play-off-ul! Ce noutăți la echipă va avea Laszlo Balint Sport.ro
Trupa gălățeană a încheiat anul pe locul 6 în Superligă, ultima poziție de play-off.
18:00
Rapid negociază cu fostul jucător de la FCSB Sport.ro
Rapid continuă să se întărească pentru cea de-a doua parte a sezonului.
17:50
Tyson Fury și-a anunțat revenirea în ring: „Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă” Sport.ro
Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, şi-a anunţat duminică revenirea în ring, la un an după ultima sa înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, informează AFP.
17:30
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc Sport.ro
87 de minute penibile a bifat în acest sezon vârful.
