Chelsea a început negocierile cu noul antrenor! Un italian de 36 de ani este favorit pentru a-l înlocui pe Maresca
Sport.ro, 5 ianuarie 2026 09:20
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 10 minute
09:50
Javier Zanetti a vorbit despre Cristian Chivu.
Acum 30 minute
09:40
Carlos Alcaraz, suspectat de comportament problematic în raport cu Juan Carlos Ferrero.
09:40
Internaționalul român a trecut peste încă un weekend, în care a rămas pe bancă la Tottenham. Drept urmare, se intensifică zvonurile privind posibila sa plecare la o formație unde să joace constant.
Acum o oră
09:20
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
09:10
Campionatul românesc a fost foarte bine reprezentat la această ediție de la Cupa Africii pe Națiuni. Dovadă și meciul Camerun – Africa de Sud, disputat duminică, în optimi.
09:00
Aflat la a 16-a participare în Raliul Dakar, Emanuel Gyenes pornește al 21-lea în prima etapă din ediția 2026. Sătămăreanul a fost cel mai rapid de la Original by Motul în prologul de pe 3 ianuarie, obținând al 17-lea timp al categoriei moto.
Acum 2 ore
08:50
08:40
Când sezonul se apropie deja de jumătatea drumului, Inter e pe primul loc al clasamentului, dovedind că are toate „ingredientele“ necesare pentru a fi competitivă în lupta pentru titlu.
08:30
Gabi Balint: „Steaua e acolo unde suntem noi, adică în suflet”. Melodia care poate deveni imn # Sport.ro
Gabi Balint, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 și al Supercupei Europei în 1987 în tricoul roș-albaștrilor, a împlinit 63 de ani pe 3 ianuarie.
08:10
Avertismentul lui Olăroiu după apariția Inteligenței Artificiale: „Un singur lucru le va lăsa oamenilor!“ # Sport.ro
Din Emiratele Arabe Unite, tehnicianul de 56 de ani e martor la schimbarea lumii, așa cum o știam până acum.
08:00
Acum 4 ore
07:40
Suma pentru care Universitatea Cluj îl vinde pe Edvinas Gertmonas! Ardelenii "i-au găsit înlocuitor" # Sport.ro
Universitatea Cluj poate să fie una dintre cele mai active echipe din Superliga României pe piața transferurilor.
07:40
Manchester City, gata să demareze negocierile cu Real Madrid pentru un transfer fabulos! Suma mutării: 80 de milioane de euro # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
07:30
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Monica Roșu, intervenții memorabile în emisiunea Poveștile Sport.ro.
07:30
Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet! # Sport.ro
Fostul căpitan al lui Real Madrid și-a reziliat recent contractul cu Rayados de Monterrey (Mexic).
Acum 12 ore
00:50
Chivu, pe „MUTE” după victoria răsunătoare cu Bologna! Motivul pentru care nu a declarat nimic # Sport.ro
Inter s-a impus cu 3-1 în fața Bolognei, într-un meci din runda a 18-a din Serie A.
00:10
Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!” # Sport.ro
Inter s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Bologna, în etapa cu numărul 18 din Serie A.
00:00
Câte goluri a scos dinamovistul Devis Epassy, MVP în Africa de Sud - Camerun din optimile Cupei Africii! # Sport.ro
Epassy și compania s-au calificat în sferturile de finală CAN 2025.
4 ianuarie 2026
23:50
Nota primită de Ngezana după eliminarea de la Cupa Africii! Fanii sud-africani l-au desființat # Sport.ro
Cu Siyabonga Ngezana, titular, naționala Africii de Sud a fost eliminată de la Cupa Africii.
23:50
Jucătorul lui FCSB a semnat cu altă formație din Superliga.
23:30
Aflată în cantonamentul din Antalya, FCSB a primit o veste extrem de proastă.
23:30
Inter vrea să îi aducă întăriri lui Cristi Chivu.
23:10
FCSB se pregătește pentru cea de-a doua parte a sezonului.
23:00
Ardelenii de la CFR Cluj au luat o decizie fără precedent din cauza problemelor financiare.
22:40
Rapid a rezolvat primul transfer din anul 2026.
22:20
4 jucători noi la UTA Arad! Cum arată lotul lui Adrian Mihalcea și programul meciurilor amicale # Sport.ro
Arădenii au început pregătirea de iarnă.
22:20
Surpriza din Superliga, verdict despre transferul lui Denis Alibec: ”Ar fi o oportunitate!” # Sport.ro
Denis Alibec nu este mulțumit de minutele jucate la FCSB în prima parte a sezonului, iar atacantul a încercat să își găsească o nouă echipă în ultima perioadă.
22:10
Fostul jucător şi antrenor Virgil Bălaşa s-a stins din viaţă, duminică, după o lungă suferinţă, la vârsta de 72 de ani, a anunţat Federaţia Română de Rugby pe pagina sa de Facebook.
21:50
Fostul jucător de la FCSB și-a găsit echipă după ce a impresionat în ultimul sezon.
21:20
În ultimele luni, s-a vorbit intens despre o posibilă plecare a lui Vinicius Junior de la Real Madrid.
21:20
Maroc s-a calificat în „sferturile” Cupei Africii pe Națiuni! Fotbalistul lui Real Madrid a fost decisiv # Sport.ro
Selecţionata de fotbal a Marocului s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie pe care o găzduieşte, după ce a învins echipa Tanzaniei cu scorul de 1-0, la Rabat.
21:20
Olympique Marseille, DEZASTRU cu Nantes după 2 cartonașe roșii primite pe Stade Velodrome! Rezumatele zilei # Sport.ro
Surpriză mare în runda cu numărul 17 din Ligue 1. Meciurile din Ligue 1 se văd pe VOYO.
21:00
Kevin Ciubotaru a dezvăluit stadiul negocierilor cu FCSB: ”Domnul Gigi Becali a vorbit cu tata!” # Sport.ro
Kevin Ciubotaru a vorbit despre negocierile cu FCSB.
21:00
Situație rarisimă în România! FCSB s-a înțeles cu echipa, dar nu s-a făcut transferul: „Am avut discuții cu el” # Sport.ro
FCSB este în așteptarea deciziei fotbalistului pentru a finaliza transferul.
Acum 24 ore
20:40
FCSB a luat un jucător surpriză în cantonamentul din Antalya.
20:20
Doi jucători de la Rapid sunt doriți de o altă formație din Superliga.
20:00
Demonstrație de forță a madrilenilor, lipsiți în acest meci de Kylian Mbappe.
20:00
Fulham - Liverpool 2-2 | BOMBA de la distanță care a răpit victoria „cormoranilor”! Spectacol și în celelalte meciuri din Premier League # Sport.ro
Liverpool a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la Fulham, într-un meci din runda a 20-a din Premier League.
19:50
Fotbalul englez ne-a delectat cu goluri care mai de care mai frumoase și în anul 2025.
19:40
Debut cu stângul pentru giuleșteni în noul an.
19:20
Fotbalistul are 210 meciuri în Serie A.
19:00
După o lungă perioadă de incertitudine, Louis Munteanu va pleca în această iarnă de la CFR Cluj.
18:50
Elevii lui Elias Charalambous sunt momentan în afara locurilor de play-off.
18:30
Toni Kroos a decis să își încheie cariera de fotbalist în 2024, după Campionatul European.
18:30
Spectacol în slalomul de la Cupa Mondială feminină de schi alpin.
18:30
Louis Munteanu va semna cu DC United, formație din MLS.
18:10
Lotul cu care Oțelul Galați atacă play-off-ul! Ce noutăți la echipă va avea Laszlo Balint # Sport.ro
Trupa gălățeană a încheiat anul pe locul 6 în Superligă, ultima poziție de play-off.
18:00
Rapid continuă să se întărească pentru cea de-a doua parte a sezonului.
17:50
Tyson Fury și-a anunțat revenirea în ring: „Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă” # Sport.ro
Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, şi-a anunţat duminică revenirea în ring, la un an după ultima sa înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, informează AFP.
17:30
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc # Sport.ro
87 de minute penibile a bifat în acest sezon vârful.
