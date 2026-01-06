Emilian Dolha, apariție rară: "Ea e minunea mea, are 18 ani!" + Pasiunea pentru body-building: "Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea"

Sport.ro, 6 ianuarie 2026 21:50

Sport.ro vă prezintă partea a doua a interviului cu fostul portar Emilian Dolha.

Acum 5 minute
22:20
Gata, Andrei Coubiș a semnat în Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare Sport.ro
S-a dat lovitura iernii în defensiva unei echipe din Superliga!
Acum 15 minute
22:10
Olandezii au dat verdictul în privința lui Dennis Man: „Trebuie să convingă mai des” Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) rămâne prima opțiune a antrenorului Peter Bosz pentru flancul drept al atacului celor de la PSV Eindhoven la începutul lui 2026.
Acum 30 minute
22:00
OUT de la Genoa! "Urmează Stanciu" Sport.ro
Genoa, clubul din Serie A patronat de Dan Șucu, a oficializat o despărțire în cursul zilei de marți.
22:00
CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în „optimile” Cupei Sport.ro
CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în optimile de finală ale Cupei CEV la volei masculin, după ce a învins echipa bulgară Lokomotiv Avia Plovdiv, cu scorul de 3-1 (25-22, 21-25, 25-23, 25-22), marţi seara, în deplasare, în manşa secundă a şaisprezecimilor de finală.
Acum o oră
21:50
Sport.ro vă prezintă partea a doua a interviului cu fostul portar Emilian Dolha.
21:40
Lăsat acasă de Cristi Chivu! Starul lui Inter Milano ratează deplasarea de la Parma Sport.ro
Antrenorul român Cristi Chivu nu se va putea baza pe mijlocașul Davide Frattesi pentru partida de mâine seară cu Parma, contând pentru etapa a 19-a din Serie A.
21:40
Petre Grigoraș a văzut cât s-a plătit pe Louis Munteanu și a reacționat imediat Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a făcut pasul peste Ocean. 
Acum 2 ore
21:10
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl Sport.ro
Ierarhia celor mai puternici oameni de afaceri din România s-a schimbat radical la începutul acestui an, după ce Ion Țiriac a pierdut prima poziție în clasamentul averilor.
21:00
L-a vrut Dinamo, dar a mers la Rapid! Transferul ratat de „câini”: „Am avut discuţii cu impresarul” Sport.ro
Dinamo își dorește să se întărească în această iarnă.
21:00
Manchester City a activat clauza și a rezolvat cel mai scump transfer al iernii: 75.000.000 de euro Sport.ro
Manchester City este pe cale să anunțe primul transfer al acestei ierni, care se va ridica la 75 de milioane de euro.
20:50
Gata, Erik ten Hag a semnat: „Sentiment special” Sport.ro
Tehnicianul s-a întors în țara natală.
20:40
Leo Grozavu a dezvăluit de ce a refuzat stagiul din Antalya: „Ne așteaptă un șoc!” Sport.ro
Leo Grozavu, antrenorul revelației FC Botoșani, a explicat motivele strategice pentru care a decis să nu își ducă echipa în cantonamentul clasic din Antalya în această iarnă.
20:30
Antoine Baroan, la Dinamo? Rapid a anunțat unde poate ajunge atacantul exclus de Gâlcă Sport.ro
Antoine Baroan (25 de ani) nu mai face parte din planurile lui Costel Gâlcă la Rapid, iar atacantul francez este așteptat să îi părăsească pe giuleșteni în această iarnă.
Acum 4 ore
20:20
Adrian Ilie s-a convins: „O să câștige campionatul!” Sport.ro
FCSB a plecat duminică dimineață în cantonament, iar roș-albaștrii vor efectua un stagiu de pregătire în Turcia, la Gloria Sports Arena, până pe 15 ianuarie.
20:20
Mitch Guthrie a câştigat etapa a 3-a a Raliului Dakar Sport.ro
Americanul Mitch Guthrie (Ford Racing) a câştigat etapa a 3-a a Raliului Dakar la clasa auto, disputată marţi în circuit la Al Ula, fiind cronometrat pe distanţa de 421 km în 4h 04 min. 32 sec., informează AFP.
20:10
U Cluj e la un pas să-l transfere pe Andrei Coubiș, însă Cristiano Bergodi surprinde: „Nu am nevoie de jucători” Sport.ro
Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a făcut o declarație surprinzătoare, imediat după primul test al anului 2026 pierdut în fața turcilor de la Fatih Karagumrük (1-2).
20:00
Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place" Sport.ro
Como, echipa antrenată de Cesc Fabregas, continuă forma excelentă în Serie A și visează la un loc de Champions League.
19:30
Sunat să vină de urgență! Decizie de ultim moment luată de CFR Cluj Sport.ro
Damjan Djokovic (35 de ani) a fost convocat de urgență, marți, în cantonamentul CFR-ului din Spania, deși fusese anunțat inițial să-și caute echipă.
19:20
Denis Drăguș și-a dat clubul în judecată! Despăgubiri de un milion de euro Sport.ro
Situație tensionată pentru Denis Drăguș în Turcia. 
19:10
Fotbalistul de la FCSB nu a profitat: „Tu îți dai seama ce talent, dacă a ajuns acolo” Sport.ro
Unul dintre fotbaliștii de la FCSB a fost unul dintre subiectele de discuție din emisiunea Fața la Joc.
19:00
Rayo Vallecano a luat decizia în cazul lui Andrei Rațiu Sport.ro
Granada și Rayo Vallecano se întâlnesc marți seară, de la ora 20:00, pe „Estadio Nuevo de Los Carmenes”, într-un duel din șaisprezecimile Cupei Spaniei. 
19:00
Marius Marin a părăsit terenul la 0-0, apoi echipa sa a fost umilită de Como. Cât s-a terminat meciul Sport.ro
Marius Marin (27 de ani), mijlocașul român al celor de la Pisa, a trăit marți seară o experiență amară în etapa a 19-a din Serie A.
18:50
Dan Nistor a răbufnit după ce a văzut decizia lui CFR Cluj: "Umilință! Azi ești bun și mâine ești făcut cu cârpa" Sport.ro
Dan Nistor (37 de ani), experimentatul jucător de la Universitatea Cluj, a comentat situația prin care veteranul lui CFR, Ciprian Deac (39).
18:40
Gigi Becali a numit cel mai util fotbalist de la FCSB: „În Europa te distrug ăia dacă nu faci ca el” Sport.ro
După o jumătate dificilă de sezon, Gigi Becali a susținut public faptul că David Miculescu a fost cel mai important jucător al campioanei.
18:40
Florinel Coman a spart gheața în Qatar! Primul gol în campionat din acest sezon Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) a reușit să înscrie un gol pentru Al Gharafa în victoria obținută pe terenul lui Umm-Salal, marți, scor 3-2, în runda a 12-a din Qatar.
18:40
Manchester United se gândește să-l readucă antrenor pe Ole Gunnar Solskjaer! Sport.ro
Norvegianul a fost jucător și antrenor al mancunienilor.
18:30
Ana Dumbravă, la același nivel cu Halep! Doar „Simo” a mai reușit o asemenea performanță Sport.ro
Ana Dumbravă, multiplă campioană mondială la Counter-Strike și desemnată cea mai bună jucătoare din lume, a fost invitata emisiunii Poveștile Sport.ro, unde a vorbit despre drumul ei spre performanță și despre statutul special pe care l-a atins în sportul mondial.
Acum 6 ore
18:10
Dezvăluiri din vestiarul FCSB: „Îți amintești când era Gigi la închisoare?” Sport.ro
Campioana en-titre ocupă poziția #9 în Superliga României.
18:00
Spaniolul de la Parma, reverență în fața lui Cristi Chivu înainte de duelul direct: „A făcut o treabă incredibilă” Sport.ro
Carlos Cuesta (30 de ani), antrenorul spaniol al celor de la Parma, a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul liderului Inter, înaintea duelului din etapa a 19-a a Serie A, programat miercuri.
17:50
Ce surpriză! S-a retras în 2022 de la naționala României, dar acum se gândește la revenire Sport.ro
Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a recunoscut că se gândește la o revenire în naționala României, la aproape patru ani după ultima apariție sub tricolor.
17:40
Răsturnare de situație! Mircea Lucescu a revenit asupra deciziei și și-a anunțat colaboratorii Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a revenit asupra deciziei de a rămâne în țară, anunțându-și staff-ul că se simte capabil să facă deplasarea în Turcia pentru a urmări echipele românești care se pregătesc acolo.
17:30
Golgheterul echipei din Superligă a semnat! Anunțul clubului Sport.ro
Formația din Superliga a anunțat plecarea unui jucător de bază de la echipă.
17:30
Gigi Becali l-a întâlnit la semafor și l-a pus la colț: „Am ratat 20 de milioane de euro din cauza ta!” Sport.ro
Latifundiarul din Pipera nu uită prea ușor.
17:10
Americanii nu se opresc la Munteanu! Ofertă concretă pentru încă o vedetă de la CFR Cluj: „Îl plac foarte mult!” Sport.ro
CFR Cluj este pe punctul de a realiza un nou transfer spectaculos în Statele Unite ale Americii chiar la începutul acestui an, după ce l-a vândut pe Louis Munteanu la DC United.
17:10
Dorit la Rapid, jucătorul din Superliga a dat răspunsul: "Sunt pregătit! Am aflat de pe Instagram" Sport.ro
Robert Sălceanu (21 de ani), fundașul stânga de la Petrolul Ploiești, este una dintre țintele celor de la Rapid în fereastra de mercato din această iarnă.
16:50
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB schimbă echipa: "Nu mai intră în planurile clubului" Sport.ro
Situație ingrată pentru un fost atacant din Superliga, care în trecut a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB.
16:30
Mbappe, OUT! Real Madrid a primit vestea Sport.ro
Atacantul vedetă al echipei Real Madrid, Kylian Mbappe, a fost nevoit să declare forfait pentru Supercupa Spaniei, care are loc săptămâna aceasta în Arabia Saudită, a anunţat clubul spaniol într-un comunicat emis marţi, citat de AFP.
16:30
Basarab Panduru, atac frontal după transferul lui Louis Munteanu în MLS: „Fotbal ciudat!” Sport.ro
D.C. United a oficializat transferul atacantului Louis Munteanu de la CFR Cluj, mutare care l-a determinat pe Basarab Panduru să pună la îndoială nivelul competițional din Major League Soccer (MLS).
Acum 8 ore
16:20
A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună" Sport.ro
CFR Cluj a oficializat despărțirea de Marcus Coco (29 de ani), fundașul dreapta sosit la formația ardeleană în septembrie.
16:20
Manchester City transferă căpitanul unei rivale din Premier League! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:40
FC Argeș îl face pe Becali invidios: piteștenii au dat lovitura cu vânzarea lui Caio Ferreira! Sport.ro
Adus gratis, în vară, de la FC Bălți (Republica Moldova), fotbalistul brazilian, aripă de meserie, tocmai a părăsit Superliga noastră, semnând cu FC Riga (Letonia).
15:10
Play-off sau nimic pentru un antrenor din Superligă: ”Pot să fiu demis sau pot pleca” Sport.ro
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a obținut recent licența PRO și poate fi ”principal” în acte la echipa patronată de Gică Hagi.
15:10
Accidentare horror la ultima fază în Monaco - Lyon! Fotbalistul ratează Campionatul Mondial din 2026 Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
15:10
Compagno, salt financiar spectaculos: cât câștigă fostul star al FCSB-ului în Coreea de Sud Sport.ro
Vârful italian de 29 de ani, pe care Gigi Becali l-a gonit de la echipă în februarie 2024, a trăit cel mai bun sezon din carieră, după transferul său la Jeonbuk Hyundai.
15:00
Transferul e ca și făcut! Caio Ferreira pleacă de la FC Argeș, după ce a făcut senzație: ”Un profit excelent” Sport.ro
Caio Ferreira (25 de ani) pleacă de la FC Argeș după doar câteva luni. Piteștenii și-au dat deja acordul pentru transferul său.
14:40
Costel Gâlcă își ia gândul de la transferul visat de rapidiști: ”Nu cred că o să vină” Sport.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut o conferință de presă în cantonamentul din Antalya, în care a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu (32 de ani) să ajungă la echipa sa.
14:30
De la Boca Juniors la Csikszereda! Argentinianul a semnat cu echipa din Miercurea Ciuc Sport.ro
Ciucanii au demarat campania de transferuri din iarnă.
Acum 12 ore
14:10
Verdictul lui Mircea Lucescu după transferul lui Louis Munteanu în SUA: „Nicio legătură!“ Sport.ro
Internaționalul român, în vârsta de 23 de ani, a fost „plimbat“ la mai multe echipe din Europa, pentru ca, într-un final, să semneze cu DC United, ultima clasată din Major League Soccer, în sezonul trecut.
14:00
Victor Angelescu a dezvăluit cât trebuie să plătească Rapid pentru a-l transfera definitiv pe Paraschiv Sport.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani) este prima lovitură a iernii la Rapid. Atacantul a fost transferat pentru a pune umărul la îndeplinirea obiectivului din acest sezon.
13:40
Noul antrenor al lui Chelsea n-a mai avut răbdare și s-a prezentat singur: ”Sunt incredibil de mândru” Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
