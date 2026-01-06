INFOGRAFIE GHIDUL Impozitelor AUTO şi MOTO în 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti pentru vehiculul tău

13:20

Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro s-a aflat doar o jumătate de oră în faţa unui judecător din New York, pentru a fi pus la curent cu acuzaţiile pentru care este judecat în SUA. Acesta este acuzat de narcoterorism, conspiraţie pentru importul de cocaină, posesie de arme automate şi dispozitive distructive, dar şi de conspiraţie pentru posesia de arme automate şi dispozitive distructive. Pentru fiecare dintre acuzaţii, Nicolas Maduro ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare, dar - la fel de bine - ar putea primi pedeapsa capitală. În faţa judecătorului, Maduro - care a repetat de cateva ori că este prizonier de război şi că e în continuare preşedintele Venezuelei - s-a declarat nevinovat, la fel şi soţia sa, extrasa din locuinţa conjugală alături de Maduro.