INFOGRAFIE GHIDUL Impozitelor AUTO şi MOTO în 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti pentru vehiculul tău
ObservatorNews, 6 ianuarie 2026 19:00
Din la 1 ianuarie 2026, impozitul auto se calculează nu doar după capacitatea cilindrică, ci și în funcție de categoria vehiculului şi norma de poluare (EURO). Astfel, vehiculele mai poluante vor plăti mai mult, iar cele moderne și cu emisii reduse — mai puțin. Vehiculele cu motoare cu capacitate cilindrică peste 3.000 cm3 rămân cele mai costititoare când vine vorba despre impozitul perceput de stat.
Motivul pentru care Olanda a interzis două rase de pisici. Amenzi de până la 1.500 de euro pentru proprietari # ObservatorNews
Olanda a interzis oficial deţinerea, vânzarea sau cumpărarea pisicilor din rasele Sphynx şi Scottish Fold. Legea vizează doar animalele născute după 1 ianuarie şi cele care nu au microcip, iar proprietarii care nu respectă noile măsuri riscă amenzi de până la 1.500 de euro. Decizia fără precedent are ca scop prevenirea suferinţei animalelor.
Românului îi place să fie proprietar, asta e clar. Investeşte tot ce are ca să ajungă să aibă casa lui, ba chiar se şi împrumută pe viaţă. 2025 a adus un blocaj pe piaţa imobiliară, mai ales după creşterea TVA. Iar 2026 se anunţă şi el unul extrem de interesant dacă vă gândiţi să vă cumpăraţi o locuinţă.
Când se sărbătoreşte Crăciunul pe rit vechi. Tradiţiile şi obiceiurile respectate de credincioşi # ObservatorNews
Dacă cei mai mulţi dintre români se pregătesc pentru ceea ce înseamnă Sfântul Ioan, există şi români care se pregătesc pentru a sărbători, pe 7 ianuarie 2025, Crăciunul pe rit vechi.
Ultima generaţie offline: 1 mil. de români nu au folosit niciodată internetul. Copiii lor, la polul opus # ObservatorNews
Milenialii sunt ultima generaţie de pe pământ care ştie cum e viaţa fără tehnologie. Cum era înainte să apară telefoanele şi internetul. Pentru copiii noştri, aceasta va fi doar o poveste. Ei se nasc şi se dezvoltă într-o lume tot mai digitalizată. Şi totuşi, în această lume, încă există oameni care nu au folosit niciodată internetul. Care nu ştiu ce e Google, ChatGPT sau TikTok. În România, sunt aproximativ un milion astfel de oameni. Unii se încăpăţânează să stea departe de ecrane, alţii mai în vârstă, pur şi simplu nu sunt curioşi să încerce.
Animalele de companie, între adopţie şi afacere. Cazul peruşului Victoria, malnutrit şi uitat într-un petshop # ObservatorNews
Animalele de companie nu sunt nici marfă, nici cadouri de sezon, atât cât ţin sărbătorile. Și totuși, zeci de mii de câini, pisici și alte animale rămân fără casă în România. Dacă pe multe le vedem pe străzi, abandonate, unele ajung în vitrine sau pe tot felul de platforme online, unde sunt vândute cu orice preţ, inclusiv cu cel al sănătăţii lor. Cazul unui peruş găsit grav bolnav într-un petshop arată cât de fragilă este viața lor și cât de mare este responsabilitatea noastră. Specialiștii cer interzicerea completă a vânzării animalelor și promovarea adopției ca singura soluție reală. Proiectul a ajuns în Parlament, dar fără susținere politică ar putea rămâne, la fel ca alte iniţiative bune, o hârtie prăfuită într-un sertar.
Cum este sărbătorit Ajunul Crăciunului pe rit vechi. Tradiţiile şi obiceiurile respectate cu sfinţenie # ObservatorNews
Pentru mulţi dintre noi, sărbătorile de iarnă s-au terminat. Pentru alţii însă, abia încep. Milioane de sârbi, moldoveni şi ruşi petrec astăzi Ajunul Crăciunului. Cu toţii ţin la tradiţii şi nu concep masa de sărbătoare decât plină de bucate şi servită alături de întreaga familie. Unii îl aşteaptă pe Moş Crăciun pe pârtie.
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă # ObservatorNews
O tragedie a șocat comunitatea din Călărași. Un medic stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit spânzurat în cabinetul său din oraş. Bărbatul, care în aparenţă avea o viaţă perfectă, cu o carieră de invidiat, şi-ar fi pus capăt zilelor după o ceartă cu logodnica. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl medicului. Cazul readuce în prim-plan o realitate dureroasă: în perioada sărbătorilor, numărul sinuciderilor creşte. Specialiştii ne sfătuiesc să fim atenţi la cei din jur şi să oferim sprijin celor fragili emoţional
O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina # ObservatorNews
O maşină în care erau cinci fraţi, toţi minori, a căzut în apele îngheţate are râului Bistriţa. La volan era mama lor, preoteasă în Vatra Dornei. Martorii spun că maşina a alunecat pe polei, a rupt balustrada de pe marginea drumului, apoi a căzut în gol, de la şase metri înălţime. Doi jandarmi au intervenit primii, după ce au văzut parapetele rupt. Un copil a ajuns în stare gravă la spital, ceilalţi erau aproape în hipotermie.
Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Brisbane (Australia), competiţie dotată cu premii în valoare totală de aproape 1,7 milioane de dolari.
Cod galben de ninsori abundente, viscol și ger în intervalul 6 - 9 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală # ObservatorNews
ANM a emis o informare meteo și două alerte Cod galben de ninsori abundente, viscol și ger în intervalul 6 - 9 ianuarie. Stratul de zăpadă ajunge la 50 cm la munte. Va fi polei în Transilvania și Moldova. Vântul depășește 80 km/h în Carpați.
Crimă în familie la Cluj. Bărbat de 46 de ani din Republica Moldova, suspectat că şi-ar fi ucis propriul frate # ObservatorNews
Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma cercetărilor desfășurate într-un dosar penal ce vizează decesul unei persoane într-o locuință din comuna Florești, județul Cluj.
ELCEN anunţă că avaria de la CET București Sud a fost reparată, iar echipamentul a fost readus în funcțiune în condiții de siguranță, conform procedurilor tehnice în vigoare.
Ce oferă România Ucrainei la negocierile Coaliţiei, la Paris. Surse: Baze militare, dar fără trupe la Kiev # ObservatorNews
Liderii europeni din "Coalition of the Willing" s-au strâns astăzi, de la ora 16:00, la Paris, la un summit axat pe garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina, unde urmează să fie discutat un cadru prin care statele occidentale se vor angaja să apere sau să sprijine Ucraina în cazul unor noi agresiuni. România nu va trimite trupe în Ucraina, dar își asumă un rol activ în sprijinul efortului aliat, prin staționarea trupelor aliate în bazele noastre militare, prin programe de instruire pentru militarii ucraineni și prin punerea la dispoziție a infrastructurii strategice, au declarat surse politice pentru Observator.
WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY. Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele # ObservatorNews
WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.
INFOGRAFIE Ghidul Impozitelor Locale 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti anul acesta pe casă şi teren # ObservatorNews
De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe locuinţă se calculează după reguli noi: valoarea impozabilă per metru pătrat a crescut semnificativ – spre 2.677 lei/mp pentru locuinţele cu utilități și 1.606 lei/mp pentru cele fără utilități. Față de valorile din 2025 avem creșteri de peste 70 – 80 %. Totodată, au dispărut reducerile pentru clădirile vechi, deci aproape toți proprietarii plătesc mai mult.
Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad # ObservatorNews
Copleşiţi de probleme şi nereuşind să facă faţă cheltuilor, un tată şi un fiu au decis să aleagă moartea. Cei doi bărbaţi de 27, respectiv 57 de ani, din Vaslui s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad.
Vremea de mâine 7 ianuarie. Ploi şi ninsori în cea mai mare parte a ţării. Maxime de 18 grade în sud-est # ObservatorNews
Vremea se răceşte semnificativ în majoritatea regiunilor, cu ninsori consistente în vest și nord-vest. În sud și sud-est, temperaturile se mențin mai ridicate, însă vor fi ploi, iar treptat își vor face apariția și lapovița și ninsoarea. La munte, vântul puternic va viscoli ninsoarea, reducând vizibilitatea. Local se vor semnala polei și ceață, mai ales în primele ore ale zilei.
Peste 12.500 de consumatori din România sunt în continuare fără energie electrică, în urma avariilor provocate de condițiile meteo extreme din ultimele zile. Echipele companiilor de distribuție sunt în teren și intervin pentru remedierea defecțiunilor, a anunțat marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Bătrână de 87 de ani, găsită moartă într-o casă din Sectorul 5. Femeia avea la gât o muşcătură de câine # ObservatorNews
Descoperire şocantă într-o casă din Sectorul 5. O bătrână de 85 de ani ar fi fost găsită moartă. Femeia avea la gât o muşcătură de câine.
Localitate din România, luată cu asalt de urşii colindători! Imagini inedite surprinse la Slănic Moldova # ObservatorNews
Imagini inedite surprinse la Slănic Moldova, acolo unde autorităţile locale au organizat Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Anul Nou pe stil vechi. Sute de colindători îmbărcaţi în urşi au mărşăluit pe străzi.
Un trader anonim paria din decembrie pe invadarea Venezuelei. Câți bani a câştigat după capturarea lui Maduro # ObservatorNews
Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi înlăturat din funcţie. Acesta a pariat pe platforma online Polymarket, care permite utilizatorilor să ofere pariuri pe diferite evenimente, scrie Reuters.
NYT: Rusia le-a oferit americanilor Venezuela, iar în schimb să fie lăsată să facă ce vrea în Ucraina # ObservatorNews
Rusia ar fi propus SUA în 2019 în mod neoficial un troc geopolitic: să lase americanilor controlul asupra Venezuelei în schimbul libertății de acțiune în Ucraina, relatează The New York Times. Propunerea a fost dezvăluită de Fiona Hill, fost oficial al Consiliului Național de Securitate al SUA, într-o audiere în Congres. Deși ideea a fost respinsă atunci, ea arată dorința Moscovei de a negocia sfere de influență, explică sursa citată. Intervenția recentă a SUA în Venezuela a readus în discuție acel plan, în contextul în care Rusia încearcă să mențină un echilibru între obiectivele sale din Ucraina și relația cu Washingtonul. Reacțiile ruşilor sugerează că Moscova vede operaţiunea americană din Venezuela ca o legitimare a politicii de forță în relațiile internaționale.
Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate de zăpada desprinsă de pe acoperişuri. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe lângă blocuri.
Nicuşor Dan a petrecut până la 3 dimineaţa în noaptea de Revelion: "Asta îmi perturbă somnul şi acum" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee. Nicuşor Dan a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar.
7 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 ianuarie de-a lungul timpului.
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 7 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
7 ianuarie, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Miercuri, 7 ianuarie 2026, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, ocazie cu care mulţi români îşi sărbătoresc ziua de nume, onomastica.
Incendiul din Crans-Montana: În ultimii 5 ani nu se făcuseră verificări ale siguranței la incendiu # ObservatorNews
Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranței la incendiu la barul unde un incendiu masiv s-a soldat cu moartea a 40 de oameni în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud.
Ai primit un colet pe care nu l-ai comandat? Atenţie la noua escrocherie "brushing" # ObservatorNews
Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de e-commerce, este în continuă expansiune, în condiţiile în care estimările privind vânzările din e-commerce ar urma să depăşească, la nivel global, 6.400 miliarde de dolari în 2025, reiese dintr-o analiză de specialitate, publicată recent pe blogul Eset România.
Viktor Orban: Ucraina a prezentat UE o factură de 800 de miliarde de $ pentru următorii 10 ani # ObservatorNews
Premierul ungar Viktor Orban susține că Ucraina a prezentat UE o factură de 800 de miliarde de dolari pentru următorul deceniu. Orban, care va avea alegeri parlamentare în aprilie anul acesta, pretinde că acesta este motivul pentru care Bruxelles-ul a dorit folosirea activelor rusești înghețate și reformarea bugetului UE. De asemenea, el a acuzat partidul de opoziție Tisza că ar fi votat pentru finanțarea necondiționată a Ucrainei în schimbul sprijinului politic din partea UE.
Sondaj Avangarde: 49% dintre români ar vrea serviciul militar obligatoriu; 74% cred că NATO ne apără de Rusia # ObservatorNews
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii acesteia, în condiţiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde dat, marţi, publicităţii.
Raport CIA: Aliaţii lui Maduro, cei mai potriviți să conducă Venezuela. De ce nu a fost preferată Machado # ObservatorNews
Un raport clasificat al CIA a concluzionat că membri de rang înalt ai regimului Maduro, inclusiv Delcy Rodríguez, sunt cei mai bine poziționați pentru a menține stabilitatea în Venezuela și pentru a conduce un guvern provizoriu, dacă Maduro pierde puterea. Raportul a fost prezentat președintelui Donald Trump și a influențat decizia acestuia de a o susține pe Rodríguez în detrimentul opozantei Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, relatează The Wall Street Journal, Reuters şi The New York Times, citând surse.
Fake news cu jandarmi faianţari. Jandarmeria: Imaginile sunt false, au pe uniformă inscripţii chirilice # ObservatorNews
Jandarmeria a transmis marţi că sunt false imaginile care circulă în spaţiul public cu jandarmi români în uniformă care pun gresie, acestea fiind create cu ajutorul inteligenţei artificiale, bărbaţii având inscripţii pe spate în alfabet chirilic.
Șofer amendat și lăsat fără permis după ce a făcut drifturi în zăpadă pe un drum public din Vâlcea # ObservatorNews
Atraşi de pârtiile acoperite de zăpadă, mulţi profită de zilele libere şi se încumetă să plece la drum indiferent de vreme. Pe şoseaua care duce la Rânca, poliţiştii fac filtre şi lasă să treacă doar maşinile corect echipate. Cu toate astea, sunt şi şoferi care văd în zăpada de pe drumuri doar un prilej de distracţie.
Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.
Arhiepiscopul Tomisului, la slujba de Bobotează într-o caleaşcă. Agheasma, adusă de boi şi măgăruşi # ObservatorNews
Credincioșii ortodocși de pretutindeni prăznuiesc astăzi Boboteaza, ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în apa Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. În această zi se sfințesc toate apele, casele și chiar și aerul. La Constanța, mii de oameni au asistat la slujba de Sfinţire Mare a Apei. Ca în fiecare an, Arhiepiscopul Tomisului aruncă în apa mării trei cruci, pentru a fi recuperate de tinerii curajoşi. Potrivit tradiţiei, cei care se încumetă să le aducă la mal vor fi sănătoşi şi binecuvântaţi tot anul.
El este stomatologul găsit mort în propriul cabinet. Tatăl său l-a descoperit şi a alertat poliţia # ObservatorNews
Este anchetă la Călăraşi după ce un tânăr medic stomatolog a fost găsit mort în propriul cabinet. Tatăl bărbatului a fost cel care a făcut descoperirea şocantă şi a alertat poliţiştii.
În 2026 cerul va fi luminat de zeci de evenimente astronomice, multe vizibile şi din România. Pe listă avem ploi de meteori, stele căzătoare şi planete care vor străluci puternic. Iar în martie vom avea din nou "lună sângerie". Iată calendarul evenimentelor astronomice din 2026.
Analiză: În ce emisferă de influență se află România și care sunt "șansele" ca Trump să anexeze Groenlanda # ObservatorNews
Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro s-a aflat doar o jumătate de oră în faţa unui judecător din New York, pentru a fi pus la curent cu acuzaţiile pentru care este judecat în SUA. Acesta este acuzat de narcoterorism, conspiraţie pentru importul de cocaină, posesie de arme automate şi dispozitive distructive, dar şi de conspiraţie pentru posesia de arme automate şi dispozitive distructive. Pentru fiecare dintre acuzaţii, Nicolas Maduro ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare, dar - la fel de bine - ar putea primi pedeapsa capitală. În faţa judecătorului, Maduro - care a repetat de cateva ori că este prizonier de război şi că e în continuare preşedintele Venezuelei - s-a declarat nevinovat, la fel şi soţia sa, extrasa din locuinţa conjugală alături de Maduro.
Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: "Aproape şi-a pierdut piciorul" # ObservatorNews
Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care merg într-o populară zonă de vacanță din Europa. Este vorba despre Insulele Baleare din Marea Mediterană. Mai mulți localnici și turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost înțepați de păianjenul veninos.
"Sunt un om decent". Cuvintele prin care Maduro şi-a susţinut nevinovăţia în faţa tribunalului din New York # ObservatorNews
"Sunt un om decent". Sunt cuvintele prin care Nicolas Maduro şi-a susţinut nevinovăţia în faţa tribunalului din New York. Dictatorul şi soţia sa au fost aduşi cu elicopterul şi au fost puşi sub acuzare pentru trafic de droguri şi arme. Donald Trump ameninţă că şi alţi şefi de stat pot avea aceeaşi soartă. Liderul de la Casa Albă i-a nominalizat direct pe preşedinţii Columbiei şi Cubei. Trump a transmis din nou şi că Statele Unite vor cu orice preţ Groenlanda.
Cât costă cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume. Traseul trece prin cinci sate # ObservatorNews
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume poate fi făcută în Italia și costă doar 15 euro. Traseul feroviar trece prin cinci sate de pe malul mării și oferă peisaje superbe călătorilor. Zona este declarată Parc Național.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 6 ianuarie 2026.
Cozi kilometrice în drumul spre pârtii. Principalele 3 motive care au dus la ambuteiaje # ObservatorNews
Cei mai mulţi turişti aglomerează drumul spre pârtii. Motiv pentru care imaginile acestor ore vin din judeţul Cluj, de pe traseul spre Muntele Băișorii. Sunt kilometri întregi de cozi.
Sute de credincioşi în curtea Patriarhiei pentru a lua Agheasma Mare. Cum poate fi consumată apa sfinţită # ObservatorNews
Astăzi este o zi importantă pentru toţi credincioşii. Este Boboteaza, una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii. Botezul Domnului. Peste tot prin ţară mii de credincioși s-au trezit devreme, s-au îmbrăcat bine şi au mers la biserici. În Capitală, de exemplu, curtea Catedralei Patriarhale a fost plină de oameni veniţi la slujba de sfințire mare a apei. Peste 10.000 de litri au fost pregătiţi pentru credincioşii care au vrut să plece acasă cu cel puţin o sticlă de agheasmă mare, despre care se spune că are puteri tămăduitoare.
2026 aduce în AntenaPLAY premiere mult așteptate, show-uri de top și noi sezoane ale celor mai iubite producții. Reality-uri intense, povești emoționante și competiții care pun la încercare limitele umane transformă începutul de an într-o experiență de neratat în platforma de streaming.
A fost o seară încărcată la marea premieră Power Couple: o nouă locație, noi perechi dornice să treacă prin experiența vieții lor și vești cum nu s-au mai văzut până în prezent! În plus, prima provocare din sezon i-a scos din starea de confort și prietenie cu care veniseră și i-a făcut să realizeze că show-ul a început deja! Cei care nu și-au încheiat proba aseară, o vor face în doar câteva ore și tot atunci, fetele vor intra în acțiune, într-o ediție care va marca noi surprize. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 ianuarie. Au scăzut cu până la 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 6 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Un deținut internat la Psihiatrie în județul Timiș a evadat după ce a furat mașina unui angajat # ObservatorNews
Un deținut în vârstă de 48 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, a evadat luni seara, după ce a furat autoturismul unui angajat al unității medicale. Alarma a fost dată în jurul orei 21.30, iar polițiștii au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare, bărbatul fiind depistat câteva ore mai târziu pe raza județului Caraș-Severin.
