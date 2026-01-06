Liderii europeni fac front comun după ce noile amenințări ale SUA privind Groenlanda au alarmat Danemarca: „NATO a precizat clar”
HotNews.ro, 6 ianuarie 2026 14:20
Lideri ai principalelor puteri europene și-au exprimat marți sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda într-o declarație comună, afirmând că insula arctică aparține poporului său, după interesul reînnoit manifestat de președintele american Donald Trump pentru preluarea teritoriului…
Acum 15 minute
14:30
„Regretăm amarnic”. Oficialii din Crans-Montana admit că barul unde au murit 40 de oameni nu a mai fost verificat de cinci ani / Artificiile au fost interzise # HotNews.ro
Autoritățile locale din Crans-Montana au recunoscut că nu au efectuat inspecții de incendiu și siguranță la barul Le Constellation, unde un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea a 116 în timpul…
14:30
Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viață marți, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia,…
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Sub presiunea protestelor din stradă și a amenințărilor lui Trump, regimul islamic din Iran este în cel mai vulnerabil moment al ultimilor decenii / Ce urmează # HotNews.ro
Eforturile regimului de la Teheran de a înăbuși valul de proteste au fost complicate de amenințarea lui Donald Trump cu o posibilă intervenție, au declarat luni oficiali iranieni pentru Reuters. Protestele au continuat marți în…
13:50
Țara în care durerea costă mai puțin. Cum a devenit România o destinație tăcută pentru milioane de euro și intervenții medicale # HotNews.ro
Într-o dimineață de septembrie, într-clinică privată din București, o femeie stă pe un scaun în hol, cu telefonul strâns în palmă. A dormit trei ore. Fiul ei e în sala de operații, la două etaje…
13:50
Aproape jumătate din români își doresc relații economice mai apropiate cu Rusia, arată un sondaj Avangarde. Diferență mare între urban și rural # HotNews.ro
Aproape jumătate dintre românii chestionați într-un nou sondaj Avangarde au răspuns că cred că România ar trebui să aibă relații economice mai apropiate cu Rusia, procentul fiind cu doar 1% mai mic decât al celor…
Acum 2 ore
13:40
Aeroportul Iaşi a anunţat marți, că, din cauza ceţii dense, zborul TAROM Bucureşti-Iaşi programat să aterizeze la 9:00 a fost anulat, iar cursele aeriene WizzAir dinspre Larnaca şi Bergamo au fost redirecţionate la Suceava. A…
13:20
Mutare strategică la Marea Neagră: Comisia Europeană dă undă verde proiectului propus de România # HotNews.ro
România urmează să găzduiască o infrastructură europeană de o importanță crucială. Confirmarea a venit chiar din partea șefei Executivului European, Ursula von der Leyen, printr-un document oficial sosit recent de la Bruxelles, ca răspuns la…
13:10
Câți români susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu? Diferență de doar 2% între „pro” și „contra” într-un nou sondaj Avangarde # HotNews.ro
Un sondaj de opinie realizat la finele anului trecut de firma de sondare Avangarde arată că aproape jumătate dintre români se pronunță în favoarea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, însă diferența e atât de mică față…
Acum 4 ore
12:40
INTERVIU Cine mai sunt acum aliații Venezuelei, după intervenția SUA în Caracas? O profesoară universitară din România, expertă în America Latină, atrage atenția asupra unui alt aspect important: „Administrația Trump nu vorbește despre asta” # HotNews.ro
Pe măsură ce orele trec și nu vedem o schimbare a regimului în Venezuela, devine „din ce în ce mai clar că a fost vorba despre o lovitură de stat”, spune profesoara universitară Caterina Preda,…
12:30
Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă din Yemen, pe fondul unor lupte interne: „Nu mai pleacă niciun avion” # HotNews.ro
Cel puțin 400 de turiști străini sunt blocați pe insula Socotra, situată între Golful Aden și Marea Arabiei, după ce autoritățile din Yemen au închis spațiul aerian în urma declarării stării de urgență la nivel…
12:30
Platforma de streaming care-și propune să bată Netflix în România tocmai a crescut puternic prețurile abonamentelor # HotNews.ro
Platforma care transmite cele mai importante emisiuni și seriale ale grupului PRO, dar și meciurile din Premier League, își anunță clienții că va majora abonamentele, scrie Gsp.ro. Potrivit sursei citate, prețul unui abonament la voyo,roi…
12:20
Un serial lansat în streaming cu ani în urmă revine în atenție după atacul SUA din Venezuela, datorită unui moment „profetic”: „Care e cea mai mare amenințare?” # HotNews.ro
O secvență din serialul „Tom Clancy’s Jack Ryan”, în care personajul titular interpretat de actorul american John Krasinski susține un discurs mobilizator despre peisajul geopolitic al Venezuelei, a devenit viral la ani de zile după…
12:00
Ghiseul.ro nu funcționează pentru a doua zi la rând. Mesajul afișat pe platforma pentru plata taxelor: „Vă rugăm reveniți!” # HotNews.ro
Site-ul de plată a taxelor și impozitelor Ghișeul.ro nu funcționează nici astăzi, după ce și luni au fost probleme pentru mai mulți utilizatori. Astăzi, cei care accesează site-ul văd doar un mesaj în care sunt…
11:50
Cele mai bune aplicații ca să-ți numeri caloriile în 2026, în newsletter-ul Good Tech de pe 7 ianuarie # HotNews.ro
Ca să slăbești, în general trebuie să fii atent nu doar la ce mănânci, ci și la cât mănânci. E destul de dificil să aproximezi singur dacă mănânci prea mult, așa că dacă vrei să…
11:40
La ce s-au uitat românii aseară, la Desafio sau la Power Couple? În primul duel al audiențelor după noaptea de Revelion, PRO TV și Antena 1 se declară fiecare câștigător – explicația # HotNews.ro
Cele două posturi tv susțin că au fost ambele lidere de piață aseară, atunci când au lansat fiecare câte un reality-show. Duelul din prime-time de luni seară între noul show de la PRO TV, Desafio,…
11:30
Poziția „oficială” a SUA privind Groenlanda, anunțată de un consilier important al lui Trump: „Trăim într-o lume guvernată de forță și putere” # HotNews.ro
Stephen Miller, un consilier de rang înalt al președintelui Donald Trump, a susținut luni seara că Groenlanda aparține de drept Statelor Unite și că nimeni nu va opune rezistență militară dacă Washingtonul va decide să…
11:20
Prognoză meteo specială pentru București. Ce temperaturi vor fi în următoarele trei zile # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo pentru Capitală valabilă pe 9 ianuarie. Începând de marți, de la ora 10.00 și până miercuri la ora 8,00, valorile de temperatură se vor situa peste…
11:10
Suspiciuni după ce un parior Polymarket a mizat pe capturarea lui Maduro chiar înainte ca Trump să anunțe operațiunea / A câștigat aproape jumătate de milion de dolari # HotNews.ro
„Acest pariu are toate caracteristicile unei tranzacții bazate pe informații privilegiate. A avut loc foarte târziu, chiar înainte de evenimentul pe care pariau; suma de bani era relativ mare; și a avut loc pe o…
11:10
Expertul în AI care a făcut o previziune sumbră cu privire la viitorul umanității „s-a răzgândit”: „Lucrurile par să meargă mai încet” # HotNews.ro
Daniel Kokotajlo, fost cercetător la OpenAI, și-a actualizat calendarul previziunilor cu privire la dominația AI la începutul anului 2026, oferind umanității un răgaz suplimentar. Un scenariu publicat anul trecut, în aprilie, de către expertul în AI…
11:00
Negocierile secrete dintre SUA și succesoarea lui Nicolas Maduro fac lumină asupra declarațiilor contradictorii ale lui Donald Trump # HotNews.ro
O investigație jurnalistică publicată de presa din Statele Unite încă din octombrie anul trecut, a dezvăluit că, începând cu aprilie 2025, actualul președinte interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a purtat negocieri cu administrația Trump, relatează…
Acum 6 ore
10:40
Noi avertizări de vreme rea. Cod galben de ger, ninsori și polei în peste jumătate din țară – HARTĂ # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți noi coduri de ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, valabile până și joi, în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis o informare…
10:00
Sfârșitul unei ere în mass-media americane: o organizație dispare la 60 de ani de la înființare, după o decizie a lui Trump # HotNews.ro
Organizația non-profit responsabilă cu alocarea fondurilor către Serviciul Public de Radiodifuziune (PBS), Radioul Public Național (NPR) și sute de posturi locale din Statele Unite se va desființa oficial. Corporația pentru Radiodifuziune Publică (CPB) a anunțat…
10:00
Regimul din Venezuela a lansat un val de represiune în țară, după capturarea lui Maduro / Forțe paramilitare pe străzi, jurnaliști arestați, manifestații interzise # HotNews.ro
Un decret care instituia starea de urgență, datat din 3 ianuarie, dar publicat în Monitorul Oficial luni, a ordonat autorităților să „înceapă imediat căutarea și arestarea oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat…
09:40
„Părinții mă întreabă când le dăruim nepoți, dar au trebuit să ne ajute cu bani luna trecută. Cum să crești un copil în condițiile astea?” Paradoxul demografic românesc: mai multă prosperitate, dar mai puțini copii # HotNews.ro
Într-o dimineață de iarnă, într-un bloc nou din sudul Bucureștiului, Elena Popescu își deschide laptopul înainte de ora 8. Lucrează în IT, câștigă peste media economiei și trăiește într-un apartament modern, cu încălzire în pardoseală…
09:10
Nvidia tocmai a dezvăluit viitorul tehnologiei care a făcut-o cea mai valoroasă companie din lume # HotNews.ro
Nvidia a oferit o privire mai detaliată asupra noii sale platforme de calcul pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale, Vera Rubin , o lansare care ar putea avea consecințe majore pentru viitorul IA, în…
08:50
Temperaturi neobișnuite pentru a doua jumătate a lunii ianuarie. Meteorologii anunță zonele unde va fi mai cald # HotNews.ro
Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni, anunţă marţi meteorologii, care precizează însă că această perioadă va fi precedată de o săptămână cu…
Acum 8 ore
08:40
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, promite că se va întoarce în Venezuela. Ce spune despre Donald Trump # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, aflată în exil și laureată recent cu Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa pentru democrație, a declarat în primul său interviu televizat după atacul SUA asupra Venezuelei că…
08:40
Fondul de investiții MidEuropa, care recent a cedat în România rețeaua de centre medicale Regina Maria, cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking și…
08:20
Un ton roșu prins în largul insulei Oma, prefectura Aomori, a atins un nivel record la prima licitație din 2026, desfășurată la piața angro de pește Toyosu din cartierul Koto din Tokyo, în dimineața zilei…
08:10
Capturarea lui Maduro de către SUA testează limitele eforturilor diplomatice ale Chinei. „A fost o lovitură puternică” # HotNews.ro
Un diplomat de seamă al Chinei a acuzat SUA că acționează ca un „judecător mondial” prin arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro pentru a-l judeca la New York, Beijingul confruntându-se ulterior cu Washingtonul la Națiunile Unite…
08:10
Maria Machado spune că i-ar plăcea foarte mult să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu Trump # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul…
07:40
„La mine în mașină nu accept euro!”, spune un șofer de autobuz bulgar. A mai apărut și zvonul că guvernul va anula trecerea la euro, dacă cetățenii nu acceptă restul în euro # HotNews.ro
„Pe 4 ianuarie, la cursa nr. 24, conductorul a declarat public și tare tuturor pasagerilor că nu acceptă euro în mașina lui, cerând plata doar în leva. Pasagerilor fără leva li s-a permis să călătorească…
07:40
Fenomen meteo pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7, dar și pe drumuri din București și alte 8 județe # HotNews.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis marți dimineață că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice. Este semnalată ceață, care…
07:10
Președintele Nicușor Dan participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Sâmbătă, aliații europeni ai Ucrainei s-au…
07:00
Boboteaza, sărbătorită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox. În 2026, atât 6 ianuarie (Boboteaza), cât și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt zile libere legal în România,…
07:00
INTERVIURI EXCLUSIVE. „Dacă vor să beneficieze de petrol, atunci să beneficieze”. Patru voci din Venezuela arată cât de divizată este țara cu salariul minim de 3,5 dolari pe lună în legătură cu arestarea lui Maduro # HotNews.ro
Din discuțiile despre evenimentele din Venezuela lipsesc uneori exact cei care le trăiesc pe pielea lor. Patru venezueleni, doi care se află chiar acum în țară și doi în diasporă, tot în America Latină, au…
Acum 24 ore
00:40
„Există doar legea forței, iar Rusia știe acest lucru de mult timp”. Ce urmărește Moscova, după ce a pierdut rapid un aliat în „Vestul Sălbatic” al lui Trump # HotNews.ro
Capturarea rapidă a liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite îl privează pe Vladimir Putin de un aliat și ar putea crește „influența petrolieră” a SUA, dar Moscova urmărește să obțină potențiale câștiguri din…
5 ianuarie 2026
23:50
Șeful Pentagonului dezvăluie în premieră numărul trupelor implicate în capturarea lui Maduro # HotNews.ro
Aproape 200 de trupe din forțele pentru operații speciale au efectuat raidul de la Caracas, sâmbătă, înainte de răsăritul soarelui, în care au fost capturați președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția lui, a declarat luni…
23:40
Venezuela are, oficial, președinte interimar. Delcy Rodriguez se declară „profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în SUA” # HotNews.ro
Vicepreşedinta din Venezuela, Delcy Rodriguez, care este și ministrul Petrolului, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, chiar în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a compărut în faţa unui tribunal…
23:20
Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina. Ambasadorul Kievului a mers la Ministerul de externe # HotNews.ro
Ministrul de externe al Cehiei l-a primit luni pe ambasadorul Ucrainei, care criticase discursul susținut de Anul Nou de președintele de extremă dreapta al parlamentului de la Praga, în care acesta denigra Ucraina devastată de…
22:50
SuperLiga: Rapid dorește un jucător de la Petrolul. Și „lupii galbeni” vor trei fotbaliști ai grupării din Giulești: „O să vedem dacă se va realiza ceva” # HotNews.ro
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a dezvăluit că Rapid București dorește să-l transfere pe fundașul stânga Robert Sălceanu. Oficialul „lupilor” galbeni a recunoscut că și gruparea sa vrea să semneze cu trei fotbaliști din…
22:50
Șeful spionilor care a pus la cale operațiunea-surpriză „Spiderweb”, demis oficial / Cine îl înlocuiește / Zelenski, acuzat că „ocolește” Parlamentul # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski l-a înlocuit luni pe șeful puternicei agenții de securitate a țării (SBU), continuând astfel remanierea unor înalți oficiali, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina se apropie de intrarea în cel…
22:20
SuperLiga: CFR Cluj l-a vândut, pentru 7 milioane de dolari, pe atacantul Louis Munteanu la un club din SUA # HotNews.ro
Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, luni, într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, transferul atacantului Louis Munteanu la gruparea americană DC United. „Cluburile CFR 1907 Cluj și DC United au ajuns la un…
22:20
361 de modificări de completuri la Curtea de Apel București în trei ani. Arsenie: „Toate au avut cauze obiective” / Materialul Recorder creează „o emoție publică artificială și periculoasă pentru statul de drept” # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București (CAB) a declarat, luni, într-un comunicat, că la nivelul instanței au existat 361 de cazuri de modificare a completurilor de judecată în ultimii trei ani și că situația centralizată „demonstrează…
22:00
Pensia militară a unui căpitan din Marina SUA, tăiată de șeful Pentagonului pentru „declarații subversive” # HotNews.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei și îi va scădea pensia militară pentru „declarații subversive”, după…
21:50
Turcia îndeamnă Europa „să își asume responsabilități mai mari pentru propria securitate”. „Suntem cu toții în aceeași barcă” # HotNews.ro
Ministrul turc la afacerilor externe, Hakan Fidan, a îndemnat luni Europa să „își asume responsabilități mai mari” pentru a-și asigura propria securitate, mai degrabă decât să se bazeze pe Statele Unite pentru protecție, transmite AFP.…
21:20
„În fiecare zi ni s-a spus că suntem vinovați, că suntem teroriști, criminali și antipatrioți, pur și simplu pentru că ne opuneam dictaturii lui Nicolas Maduro”, mărturisește Nelson Merino, activist venezuelean aflat în exil în…
21:20
Nicolas Maduro, la finalul primei audieri în fața justiției americane: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber” # HotNews.ro
La sfârșitul audierii preliminare de luni a lui Nicolas Maduro, acesta s-a întors să salute mulțimea, ceea ce l-a determinat pe un bărbat să se ridice și să transmită un mesaj liderului venezuelean îndepărtat de…
20:40
Cilia Flores a suferit „leziuni grave” în timpul capturării, acuză avocatul ei / În sala de judecată, soția lui Maduro a avut un bandaj la tâmpla stângă # HotNews.ro
Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit „leziuni grave” în acest weekend, când a fost capturată în Venezuela în timpul operațiunii militare americane, a declarat avocatul ei, luni, în fața judecătorului federal care se…
