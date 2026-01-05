Italia: Calendarul restricțiilor pentru camioane din 2026
Ziua Cargo, 5 ianuarie 2026 09:20
În Jurnalul Oficial din 31 decembrie 2025 a fost publicat decretul Ministerului Transporturilor din Italia ce include calendarul restricțiilor pentru camioane din 2026. Calendarul include toate perioadele de restricție de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone. Restricțiile se aplică în toate zilele de duminică și în perioadele cu sărbători legale sau cu trafic aglomerat
• • •
PostNord, formată în 2009 printr-o fuziune a serviciilor poștale suedeze și daneze, a luat decizia ca de la începutul acestui an să înceze livrarea de scrisori. Totodată, va reduce 1.500 de locuri de muncă în Danemarca și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii pe fondul „digitalizării crescânde" a societății daneze.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de polei, lapoviță, ninsori și viscol, pentru următoarele zile. O informare este valabilă pentru toată țara începând din 4 ianuarie, ora 10:00 și până marți, 6 ianuarie, la aceeași oră. „Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a
Circulația rutieră se restricțonează între anumite ore pe DN7, în zilele de 5, 6 și 7 ianuarie, pentru camioanele de peste 7,5 tone, potrivit unui comunicat al CNAIR. Este vorba despre ziua premergătoare zilei de Bobotează, precum și de această zi și de Sfântul Ioan Botezătorul – ambele fiind sărbători legale. Potrivit Ordinului MT-MAI 1249-132/2018, circulaţia
Un număr de 17.661 de firme și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025, în creștere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform ONRC. Cele mai multe companii aflate în această situație au fost din București, respectiv 2.157 (+8,17%) și din județele Cluj, cu 1.227 firme suspendate (+19,71%), Iași – 827
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi, prin programul „Permis pentru viitor", organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă, până pe 27 ianuarie, potrivit unui comunicat. Prin programul „Permis pentru viitor", ajuns la cea de-a 11-a ediție, MOL acordă finanțare necesară obținerii
Angajatorii vor plăti zilele 2-6 ale concediilor medicale, iar prima zi nu se mai plătește, începând din 1 februarie a.c și până pe 31 decembrie 2027. Doar din cea de-a 7 zi pacienții vor primi bani din fondurile asigurărilor de sănătate, însă prima zi (neplătită) nu afectează calitatea de asigurat în sistemul de sănătate. Noile
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi prin programul Permis pentru viitor, organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă până în 27 ianuarie 2026. Prin programul Permis pentru viitor, ajuns la cea de-a 11-a ediție, se acordă finanțare necesară obținerii permisului de
Mercedes-Benz Trucks continuă tradiția modelelor speciale Safety Truck, echipate cu cele mai noi echipamente și sisteme de siguranță ale producătorului, cu o versiune bazată pe camionul electric pentru distanțe lungi eActros 600. Mercedes-Benz este un nume de referință, când vine vorba de siguranța camioanelor. Aproape toate sistemele de asistență și siguranță obligatorii, în prezent, pe
Noua generație de camioane electrice DAF a primit titlul International Truck of the Year 2026, într-o ceremonie desfășurată în cadrul expoziției Solutrans. DAF s-a abonat la titlul de Camionul Anului, în ultimii cinci ani. Mai întâi, modelele XF/XG/XG+ au primit titlul pentru anul 2022, iar, apoi, un an mai târziu, a venit rândul lui XD
Între 18 și 22 noiembrie 2025, a avut loc, la Lyon Eurexpo (Franța), cea de-a 18-a ediție a importantului târg destinat transportului rutier și urban, Solutrans. Renault Trucks a participat la această expoziție cu un stand de 900 mp, în care a prezentat mai multe premiere, de natură să întruchipeze viziunea producătorului asupra decarbonizării transportului.
În toamna anului viitor va fi deschis circulației Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni Golăiești (RO)-Zagarancea (MD), după ce startul lucrărilor a fost dat pe 26 aprilie 2025. Va fi primul pod rutier la nivel de autostradă peste Prut și primul construit după 60 de ani de la ultimul realizat. „Este cea mai
Șoferii pot circula neîntrerupt, pe autostradă, de la București la Focșani, pe 210 kilometri, incluzând și Autostrada A3, după ce a fost deschis traficului Lotul 3 Pietroasele-Buzău (13,9 km) al Tronsonului Ploiești-Buzău din Autostrada Moldovei (A7). Sunt 145 de kilometri finalizați din A7, distanță ce reprezintă jumătate din lungimea arterei de mare viteză ce va
Viitorul pe care îl construim împreună, ascultându-ne și învățând unii de la alții, poate fi mult mai puțin îngrijorător decât am fi tentați să îl vedem, la ora actuală. Iar alături de un partener pe care te poți baza, care este pregătit pentru orice schimbare, poți fi gata să te concentrezi nu numai pe probleme,
Indicele european al tarifelor de transport rutier, realizat de Upply, Ti și IRU, arată o creștere în trimestrul al treilea al anului 2025, atât pentru contracte, cât și pentru cursele spot. Tarifele de transport pentru contracte și spot au crescut, în perioada iulie-septembrie 2025, în paralel, până la aproximativ 134 de puncte. Ambii indici au
Express Euroscan a câștigat competiția Romanian Transport Company of the Year 2025 Hankook. Podiumul a fost completat de Oprean, pe locul al doilea, și Transcom. Compania câștigătoare la secțiunea „Flote mici" a fost Tuțu Trans. Express Euroscan a câștigat, de asemenea, mai multe premii speciale: Premiul pentru Popularitate (firma cea mai votată pe site-ul ziuacargo.ro),
O afacere rezistentă are la bază un mediu bun de lucru, cu oameni sănătoși. În această ultimă lună a anului, în locul urărilor clasice, am să vă povestesc despre părintele Plazidos o Specha, abate din Disentis în secolul al XVIII-lea. Întâmplător, am dat peste o cugetare a acestui abate, referitoare la aspecte esențiale pentru o
În săptămâna 17-23 noiembrie, Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere (ROADPOL) a desfășurat cea de-a treia operațiune paneuropeană de control în trafic din acest an, ce a vizat camioanele și autobuzele. Astfel, în timpul acțiunii ROADPOL Truck&Bus, care s-a desfășurat simultan în statele membre ale Uniunii Europene, ofițeri de poliție rutieră, în colaborare cu reprezentanți ai
Tot mai mulți manageri din transporturi încep să observe tendința unor șoferi de tir de a dezvolta comportamente de joc de noroc. Unii șoferi ajung să găsească un refugiu în jocurile de noroc, fie că vorbim despre cazinouri fizice, pariuri sportive, sau platforme online accesibile de pe telefon. Șoferii de TIR trăiesc o realitate pe
Dacă te aștepți la un articol despre trenduri în marketing pentru 2026, vei fi dezamăgit(ă). Trendurile sunt soluții de termen scurt, iar noi construim marketing de cursă lungă. De aceea, în loc de trenduri, îți vorbesc despre direcțiile reale, spre care merită să privești în anul care urmează. „Nu contează nimic altceva în afară de
PRO LKW – RECRUTARE MAI FACILĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ. Echipă AI, pentru angajare șoferi
PRO LKW facilitează angajarea șoferilor de camion cu ajutorul inteligenței artificiale. Ecosistemul construit cu ajutorul AI conține știri, instruirea șoferilor și anunțuri de angajare. Iar rezultatele sunt surprinzătoare. Sergiu Marian Ciobanu a lucrat, în ultimii 10 ani, în transporturi. A fost dispecer, manager de transport și a condus timp de 7 ani o companie de
IVECO și-a completat oferta electrică de vehicule comerciale ușoare cu noile eJolly și eSuperJolly, vehicule universale destinate aplicațiilor ce se desfășoară în regim urban. Cele două noi utilitare, lansate în vara acestui an, combină versatilitatea extremă, capacitatea amplă de încărcare, autonomia extinsă și încărcarea rapidă, pentru a oferi performanțe cu emisii zero pentru o gamă
Uneori, eolienele par că sunt aproape de a-și lua zborul, dacă nu ar fi ancorate temeinic de pământ. De pe aripile vântului, au început să ne aducă în case din ce în ce mai multă electricitate curată. Iar pentru a ajunge la locul lor, e nevoie și de un transport lin… ca pe aripile vântului.
La Solutrans 2025, expoziție desfășurată la Lyon, în Franța, Renault a prezentat noua utilitară electrică, Trafic Van E-Tech, primul vehicul al mărcii pe arhitectură SDV de Ampere. De la lansarea modelului, în 1980, au fost produse peste 2,5 milioane de unități, pe parcursul a trei generații, reprezentând un succes în gama van-urilor medii. Existând această
Se apropie, cu pași repezi, sărbătorile de iarnă și gândurile fug către sănii, oameni de zăpadă, ceai fierbinte, mirosul de cozonac și, bineînțeles, cadouri. Mai ales cadouri, despre care știm că au roluri diferite: exprimă dragoste, recunoștință, mulțumire, apreciere, creând emoții, amintiri, experiențe și legând relații. Cum alegem cadourile potrivite? În funcție de motivație, spun
Cum poate avea succes transformarea către niveluri mai ridicate de automatizare în sectorul intralogistic? La ediția inaugurală a Linde Automation Summit, care a avut loc în perioada 12-13 noiembrie 2025, speakerii au împărtășit diverse perspective pe această temă. Prezentările și demonstrațiile live au oferit clienților, consultanților și reprezentanților presei comerciale din întreaga Europă oportunitatea de
Urmăream, deja, de ceva vreme întâlnirile studenților de la „Transporturi, Trafic și Logistică
Sustenabilitatea reprezintă următoarea mare oportunitate pentru afacerile profitabile și reziliente. Exact așa cum a fost Internetul după bula „dot-com”. Este concluzia trasă, cu ocazia SUSTENLANDIA CEO Forum 2025. Evenimentul a reunit peste 250 de lideri de business, investitori și reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale. Iar Teatrul Odeon a reprezentat scena pe care a fost dezbătut […] The post Sustenabilitatea… chiar rescrie regulile profitului appeared first on ZIUA CARGO.
La jumătatea lui noiembrie, au debutat lucrările de construcție pentru Lion’s Head Logistics Park, la sud de București. Compania este parte a grupului AG Capital și se află la primul proiect logistic în România. Parcul logistic se va întinde pe o suprafață de 85.000 mp și însumează o investiție de 65 de milioane de euro. […] The post LION’S HEAD. Au început lucrările la parcul logistic din Popești-Leordeni appeared first on ZIUA CARGO.
Tot mai multe companii aleg abonamentele corporate de zbor la AnimaWings, companie aeriană 100% românească. Abonamentele corporate reprezintă o soluție flexibilă și eficientă pentru gestionarea deplasărilor angajaților. Acestea oferă flexibilitate, predictibilitatea costurilor și acces rapid la zboruri regulate, printr-un sistem simplificat de rezervare și administrare, conform operatorului aerian. Începând din luna octombrie, AnimaWings a triplat […] The post ANIMAWINGS. Abonamente corporate de zbor appeared first on ZIUA CARGO.
Cum organizezi călătoriile angajaților în străinătate? Există o procedură standardizată? Ai o imagine clară în legătură cu costurile? Am discutat cu Olimpia-Oana Chirea, sales manager Weco, despre cum ar putea arăta o soluție profesionistă în ceea ce privește deplasările în interes profesional. ZIUA CARGO: Cum se desfășoară relația dintre Weco și o companie client? Olimpia-Oana […] The post Deplasări business appeared first on ZIUA CARGO.
Zeci de noi microbuze electrice școlare, achiziționate prin PNRR și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), au fost predate, recent, autorităților locale, pentru transportul elevilor din mediul rural. Achiziționarea de vehicule „verzi” contribuie la protejarea mediului înconjurător. Iar îmbunătățirea condițiilor de transport școlar, mai ales în zonele izolate, sprijină accesul copiilor la educație și reduce riscul […] The post Zeci de noi microbuze electrice școlare appeared first on ZIUA CARGO.
Fondurile europene ar putea rezolva spinoasa problemă a subfinanțării transportului județean regulat, iar apariția Planului Național Social pentru Climă (PNSC) a adus o rază de speranță, însă… Este vorba despre fonduri europene care ating componenta transport… și cam atât! În locul unei viziuni clare, care să țintească îmbunătățirea serviciilor de transport regulat județean, la ora […] The post TRANSPORT JUDEȚEAN. Salvare sau… ratare appeared first on ZIUA CARGO.
Până la finalul acestui an, CFR Călători va avea modernizate, prin PNRR, și puse pe șine 27 de locomotive electrice și 9 de manevră cu acumulatori, plus 60 de vagoane de călători. La 31 decembrie 2025, 96 de unități de material rulant vor fi „ca noi”, în total, iar 66 dintre aceste sunt deja în […] The post 96 de locomotive și vagoane, modernizate appeared first on ZIUA CARGO.
Un incendiu la o stație de distribuție electrică a provocat o pană majoră de curent în San Francisco, la final de decembrie. Drept urmare, taxiurile autonome Waymo au creat ambuteiaje semnificative – dar nu pentru că au rămas fără curent. În timpul penei de curent din metropola californiană, doar câteva cartiere au mai avut acces […] The post San Francisco blocat de taxiuri autonome appeared first on ZIUA CARGO.
Echipa ZIUA CARGO vă urează să aveți un An Nou extraordinar, în pace, cu sănătate și proiecte împlinite! LA MULȚI ANI! The post ZIUA CARGO vă urează un An Nou extraordinar! appeared first on ZIUA CARGO.
Constructorul naval australian Incat a efectuat testele inițiale la Hobart pentru ceea ce susține a fi cel mai mare feribot electric cu baterii din lume, numit Hull 096. O serie de teste vor urma înainte ca feribotul electric să plece spre America de Sud în lunile următoare. Feribotul electric cu baterii, lung de 130 de […] The post Cel mai mare feribot electric din lume, gata de testare appeared first on ZIUA CARGO.
CNAIR informează că, începând de la 1 ianuarie 2026, în Ungaria va fi introdusă restricție de circulație pe Drumul Principal 42, tronsonul Berettyóoujfalu – frontiera de stat cu România, respectiv Artand (HU) corespondent cu Borș I (RO) – pe DN1, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată ≥ 7,5 tone. De restricție […] The post Ungaria: Restricție de 7,5 tone pe Drumul Principal 42 (punct frontieră Artand-Borș) appeared first on ZIUA CARGO.
De la 1 ianuarie 2026, Autoritatea Rutieră Română (ARR) va pune la dispoziția operatorilor de transport Sistemul Informatizat unde se pot depune cererile de compensare a accizei la motorină și documentele însoțitoare. Depunerea efectivă a cererilor de compensare pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2025 (trimestrul 4 din 2025) se va face începând cu […] The post Cererile de compensare a accizei la motorină se pot depune de la 1 ianuarie 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
IVECO BUS a livrat primul său autobuz urban cu hidrogen, GX 337 H2 LINIUM, către IziLo Mobilités, operatorul de transport public din Comunitatea Lorient. GX 337 H2 LINIUM a intrat în exploatare pe linia T5, care deservește Lorient, Lanester, Hennebont și Inzinzac-Lochrist, cu începere din 22 decembrie 2025. Alte zece unități sunt programate pentru livrare […] The post IVECO BUS a livrat primul autobuz urban cu hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
Alexander Dennis, o filială a NFI Group Inc., lider în soluții de mobilitate cu autobuze și autocare, a anunțat că autobuzul său electric autonom Enviro100AEV a început serviciile de testare pentru pasageri, ca parte a următoarei faze a programului Connector, un program de testare a vehiculelor autonome în Cambridge, Marea Britanie. După teste virtuale și […] The post Alexander Dennis livrează autobuze autonome appeared first on ZIUA CARGO.
În primele 11 luni au fost dizolvate 51.805 de firme, cu 26,23% mai multe față de perioada similară din 2024 (când au fost dizolvate 41.039 firme), conform Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Tot în aceeași perioadă, 74.806 firme au fost radiate, cu 0,53% mai multe, comparativ cu perioada similară din anul anterior. Numărul cel […] The post ONRC: Peste 51.800 de firme dizolvate și 74.806 – radiate appeared first on ZIUA CARGO.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două alerte Cod Roșu și Portocaliu de ninsori viscolite, valabile până în dimineața de 29 decembrie, în special pentru zonele de munte. Totodată, o avertizare Cod Galben de vânt puternic vizează mai multe zone ale țării, până la sfârșitul zilei de 29 decembrie. Intensificări ale vântului, cu viteze […] The post Alerte ANM de ninsori viscolite appeared first on ZIUA CARGO.
Comisia Europeană a acordat aprobarea ajutorului de stat pentru construirea de stații de încărcare pentru vehicule comerciale în zone de odihnă neadministrate de-a lungul autostrăzilor germane. Guvernul federal german intenționează să subvenționeze încărcătoarele pentru camioane electrice cu până la 1,6 miliarde de euro. Finanțarea planificată de guvernul german a primit aprobarea în conformitate cu normele […] The post Germania finanțează stații de încărcare pentru camioane appeared first on ZIUA CARGO.
Ford a anunțat o realiniere a afacerii sale cu vehicule electrice – concentrată în principal pe America de Nord. Producția modelului F-150 Lightning, care fusese deja întreruptă, nu va fi reluată, iar pick-up-ul electric dezvoltat sub numele de cod T3 nu va fi lansat pe piață. Întreruperea producției versiunii electrice cu baterie a modelului F-150 […] The post Ford renunță la unele mașini electrice appeared first on ZIUA CARGO.
Echipa ZIUA CARGO vă urează Crăciun de poveste, cu sănătate și bucurii, alături de cei dragi! Crăciun fericit! The post Echipa ZIUA CARGO vă urează Crăciun fericit! appeared first on ZIUA CARGO.
Guvernul a aprobat, pe 23 decembrie, Ordonanța „trenuleț” pentru 2026, cu modificări ale Codului fiscal. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, este vorba despre „măsuri de relansare economică, stimulare a investițiilor private și simplificări pentru contribuabili”. Pe de altă parte, el a anunțat că deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este de 6,4% din PIB, față […] The post Guvernul a aprobat Ordonanța „trenuleț” pentru 2026 (document) appeared first on ZIUA CARGO.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod Galben de ninsori viscolite și polei, valabilă pentru jumătatea de sud a țării. Astfel, în perioada 24 decembrie, ora 12.00 – 25 decembrie, ora 20.00, vor fi intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă și polei în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul […] The post Cod Galben de ninsori viscolite și polei appeared first on ZIUA CARGO.
La 95 de ani de la înființare, într-un parcurs marcat de creștere, inovație și spirit antreprenorial, familia Te Baerts deschide un nou capitol important în istoria sa. Potrivit unui comunicat, Sjaak și Anina te Baerts predau conducerea companiilor de transport celei de-a patra generații, pregătind tranziția către aniversarea a 100 de ani de existență în […] The post Conducerea TBT Logistic, predată celei de-a 4-a generații appeared first on ZIUA CARGO.
CNAIR a deschis circulației încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Focșani la Adjud, construiți de antreprenorului UMB. Acum, șoferii pot circula neîntrerupt pe autostradă, de la București până după Adjud, trecând pe lângă Ploiești și Buzău, pe o distanță de aproape 250 de km. Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara […] The post Încă 50 de km din Autostrada Moldovei, în trafic appeared first on ZIUA CARGO.
