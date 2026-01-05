Monica Tatoiu e categorică. ”România în 2026 nu va produce mai nimic”

08:30

Gigi Becali are în plan să scape de Denis Alibec în această iarnă, nemulțumit de evoluțiile pe care atacantul de 35 de ani le-a avut în această stagiune în tricoul roș-albaștrilor. Deși se credea că fotbalistul ar putea ajunge la FC Botoșani în următoarea perioadă, se pare că această pistă nu mai e atât de […]