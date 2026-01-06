Ce spune Nicușor Dan despre suspendarea sa? „Suspendarea mi se pare total neserioasă. Nu intru în Groenlanda”
Gândul, 6 ianuarie 2026 21:50
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la finalul reuniunii coaliției de Voință de la Paris, despre suspendarea sa din funcția de șef al statului. Acesta a afrimat că nu reprezintă o temă serioasă şi a dat un răspuns ironic, în care a făcut referinţă la Groenlanda. „Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri […]
• • •
Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat prof. Adrian Severin # Gândul
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre majorarea taxelor locale, impusă de Guvernul Bolojan. Liderul de la Cotroceni a menționat că „sunt niște taxe care față de inflația din ultimii ani n-au mai crescut de foarte mult timp”. „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu vreau nici să apăr, nici să acuz. Există […]
Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024 # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la prezentarea raportului despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Șeful statului a dat un răspuns neașteptat și a precizat că a citit în avion documentele ce stau la baza argumentelor din raport. Nicușor Dan a promis, în repetate rânduri, că va prezenta românilor raportul din ședința CSAT, […]
Gest disperat al unui fermier din Satu Mare după ce a rămas cu varza, nevândută, pe câmp. Unii îl admiră, alții glumesc pe seama situației # Gândul
Un agricultor din localitatea Andrid, județul Satu Mare, a anunțat că oferă gratuit întreaga recoltă de varză de pe câmp oricui este dispus să meargă să o culeagă singur. Postarea sa de pe rețelele sociale a devenit virală în doar câteva ore, adunând peste 120.000 de vizualizări, sute de mesaje și distribuiri, în timp ce […]
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre tensiunile din justiție și acuzațiile la adresa acestuia potrivit cărora, prin implicarea sa în acest scandal, riscă să încalce Constituția. Nicușor Dan a declarat că nu se pune problema încălcării Constituției, nici măcar atunci când va trimite scrisori magistraților în vederea referendumului din justiție. „Trebuie să facem diferența […]
Nicușor Dan insistă să facă referendumul în Justiție: „Referendumul o să-l facem. Îl lansăm în ianuarie” # Gândul
Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la referendumul în justiție, în cadrul conferinței de presă de la Paris. Liderul de la Cotroceni a confirmat că are de gând să meargă mai departe cu această propunere. „Mai sunt cam 30 de magistrați care și-au exprimat intenția de a veni la discuții, ne vom întâlni. Pe […]
Pe cine numește Nicușor Dan la SRI și SIE? „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm” # Gândul
În ceea ce privește numirile la Servciile de Informații Externe și Serviciile Române de Informații, președintele Nicușor Dan a precizat că are deja câteva propuneri, în acest sens. „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții. Am niște nume. O să mai nuanțăm”, a precizat liderul de la Cotroceni. De asemenea, Nicușor Dan […]
Nicușor Dan: „Dacă Dacian Dragoș nu are vechimea necesară, să nu vă închipuiți că lăsăm CCR fără judecători” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, în conferința de presă de la Paris, și despre contestaţia care îl vizează pe judecătorul Curţii Constituţionale Dacian Dragoş, şedinţă programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. „Eu cred că noi avem dreptate, adică în esență critica este că domnul Dragoș nu […]
Nicușor Dan: „În ceea ce privește Groenlanda, nu vorbim de o intenție oficială a administrației SUA” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute la finalul reuniunii de la Palatul Elysee a celor 27 de state din Coaliția de Voință despre poziția României cu privire la Venezuela și Groenlanda. „Pe Venezuela a existat o declarație foarte nuanțată și aceasta e poziția pe care noi o avem”, a precizat Nicușor […]
Lucian Mîndruță îi ceartă pe cei care anunță că boicotează taxele lui Bolojan: „Să nu mai sune nici la 112 când au o problemă”. Ce mesaje a primit # Gândul
Lucian Mîndruță îi ceartă, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, pe cei care anunță că boicotează taxele impuse de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. „Păi suntem suveraniști doar pe banii altora? Perfect. Să nu mai sune nici la 112 când au o problema. Să se opereze singuri de apendicită, să-și cumpere extinctoare la […]
Nicușor Dan: „S-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă a Coaliția de Voință” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan participă pe 6 ianuarie 2026, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de voinţă. Potrivit unui draft pregătit înaintea summit-ului de la Paris, aliații Ucrainei ar urma să fie de acord ca garanțiile de securitate să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor […]
Donald Trump spune că a vândut mai multe avioane Boeing decât oricine în istorie: „Eu sunt regele” # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a autointitulat „regele” în timpul unei discurs ținut la Kennedy Center, unde s-a adresat membrilor Partidului Republican din Camera Reprezentanților. Liderul de la Casa Albă a lăudat realizările sale economice și a susținut că este cel mai mare vânzător din istoria companiei Boeing. Președintele SUA a declarat că a contribuit la vânzarea […]
Trump ce ceartă cu Melania pe dans. Melania către președintele SUA: „Nu e prezidențial. Îl vezi pe Roosevelt dansând?” # Gândul
Președintele american Donald Trump spune că soției sale, Melania, nu îi place când el dansează. „Urăște când dansez”, a spus Trump marți, în timp ce se adresa republicanilor din Camera Reprezentanților la Washington. „Este o persoană foarte elegantă (n.r. Melania Trump)”, a spus liderul de la Casa Albă, descriind cum soția sa de mai bine […]
Tensiuni uriașe în Iran. Protestele prind amploare în vestul țării, unde cetățenii scandează împotriva dictaturii clericale de la Teheran # Gândul
Teheranul și-a întărit controlul asupra protestelor declanșate de hiperinflație și de creșterea costului vieții iar sute de manifestanți, mulți dintre ei sub 18 ani, au fost arestați sau răniți. Însă represiunea statului ar putea doar radicaliza un val național de opoziție care dă puține semne de încetinire. Proteste majore împotriva regimului au izbucnit în această […]
Clienții unui bar, enervați de mesajul afișat în geam de proprietar, chiar în prima zi a noului an: „Să nu vă plângeți, să mă deranjați mai târziu” # Gândul
Clienții unui bar din Spania au fost enervați de mesajul afișat în geam de către proprietarul cafenelei, chiar în prima zi a anului 2026. „De la 1 ianuarie, toate băuturile se scumpesc cu 10 cenți, așa că după aceea să nu începeți să vă plângeți, să mă deranjați mai târziu”, se arată pe afișul pus […]
Meduzele din Marea Neagră tremură gelatinos atunci când la suprafață trece impresionanta flotă de pescadoare, mahune și mici bărcuțe de pescuit recreativ a României. Pentru meduzele din Marea Neagră, România este o super-putere aducătoare de teroare. Și au și de ce să se teamă: după ce a exterminat căluții de mare din Rezervația Marină 2 […]
Alertă alimentară. Nestle a retras de la raft mai multe loturi de formule lapte pentru sugari. Care este motivul # Gândul
Compania Nestlé a retras o serie de loturi de alimente pentru copii din 25 de țări, inclusiv din România, din cauza prezenței unei toxine care poate cauza greață și vărsături, potrivit Reuters, care citează o declarație a companiei. Cu toate acestea, compania susține că până acum nu a fost confirmat niciun caz de infecție sau […]
Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor” # Gândul
Președintele american Donald Trump a oferit marți propria sa versiune a unei conversații cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în urma căreia președintele francez ar fi fost obligat să accepte cerințele sale privind prețul medicamentelor. Liderul de la Casa Albă a susținut că Emmanuel Macron a fost forțat să intre în discuții, deoarece Washingtonul a […]
Louis Munteanu a semnat cu DC United pe trei sezoane și contractul se poate prelungi pentru încă un an. Atacantul de 23 de ani va câștiga un milion de euro pe an și salariul va crește cu câte 10 la sută în următorii doi ani de contract. DC United a plătit 5.9 milioane de euro […]
Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate # Gândul
Guvernul german a condamnat comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care sugera o ipotetică capturare a cancelarului Friedrich Merz, după modelul în care SUA l-au extras pe președintele venzuelean, Nicolas Maduro, dar – în același timp – autoritățile de la Berlin au declarat că nu văd niciun motiv pentru a înăspri măsurile de securitate în […]
Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție # Gândul
Scandalul din Justiție continuă, cu un schimb de acuzații între jurnaliștii de la Recorder și curtea de Apel București. Publicația contestă cele prezentate de instanță în comunicatul oficial, transmis luni, 5 ianuarie, și menționează că a cerut un interviu filmat cu președinta CAB, Lia Arsenie. De asemenea, Recorder pretinde că ar cunoaște mai bine legea […]
Cum l-a cunoscut Simona Pătruleasa pe soțul ei. ”Nu ne-am întâlnit decât după șase luni de zile” # Gândul
Simona Pătruleasa, în vârstă de 50 de ani, a dat detalii despre cum l-a cunoscut pe Sabin Ivanof, cel care îi este soț și împreună cu care are un copil. Simona Pătruleasa a prezentat de ani de zile jurnalul de știri de la Kanal D din weekend. În urmă cu ceva timp, Simona Pătruleasa a […]
Zodia căreia i se modifică radical destinul la început de 2026. Mihai Voropchievici: „Se schimbă direcția vieții” # Gândul
Numerologul Mihai Voropchievici a oferit mesajul clar și apăsat din partea runelor pentru săptămâna 5-11 ianuarie 2026, fiind una dintre acele perioade în care energiile se repoziționează, iar destinul forțează închiderea unor etape vechi pentru a face loc unor începuturi controlate și asumate. Așadar, în această săptâmână, runele scot la suprafață blocaje, avertismente, dar și […]
Ce și-ar fi dorit Dana Săvuică să facă în plan profesional. ”Ceva m-a blocat și nu am reușit să merg mai departe” # Gândul
Fostul model Dana Săvuică, în vârstă de 55 de ani, a dezvăluit ce i-ar fi plăcut să facă în plan profesional, însă nu a reușit. Dana Săvuică a mărturisit, pentru revista Viva, ce anume și-ar fi dorit să încerce în ceea ce privește parta profesională. Fostul model a afirmat că ar fi vrut să […]
Trump și-a exprimat regretul în legătură cu numărul mare de soldați cubanezi uciși în atacul asupra Venezuelei # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că mai mulți soldați cubanezi au fost uciși în timpul raidului asupra Venezuelei, în discursul său de la reuniunea membrilor Partidului Republican din Camera Reprezentanților. Liderul de la Casa Albă și-a exprimat regretul în legătură cu numărul mare de soldați cubanezi uciși în atacul asupra Venezuelei. „Am avut mulți […]
Nicușor Dan negociază „la pachet” numirile în fruntea șefiilor serviciilor de informații cu marile parchete. Ministrul Justiției declanșează în curând procedura de numire. Prioritățile lui Dan: SRI și DNA. Ce temeri are președintele și cu cine negociază # Gândul
Președintele Nicușor Dan este interesat de o negociere mai amplă cu partidele de guvernământ pe numirile în fruntea serviciilor de informații și șefiile marilor parchete – Parchetul General și DNA. Potrivit unor surse, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar putea declanșa procedura de numire la DNA și PG chiar în această săptămână, având în vedere că […]
Un brăilean în vârstă de 35 de ani a prins pentru a șasea oară, în 13 ani, crucea sfințită de Bobotează # Gândul
Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit să scoată pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată în apele Dunării de Bobotează. conform tradiției, ea a fost aruncată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, . Imediat după ce a prins crucea, bărbatul a declarat că o va […]
Referendumul din justiție este în pregătiri la Cotroceni. Nicușor Dan ar putea merge și la o ședință CSM – SURSE # Gândul
Instabilitatea statutului profesional este cea mai mare nemulțumire exprimată de magistrații care au răspuns apelului lansat de președintele Nicușor Dan pentru consultări pe tema justiției. Surse din interiorul Administrației Prezidențiale spun pentru Digi24 că, în această perioadă, se lucrează la detaliile tehnice ale referendumului din rândul magistraților, anunțat de Nicușor Dan. Sunt în pregătiri „buletinele […]
Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani # Gândul
Doi membrii ai prolificei grupări infracționale „Panterele Roz” au fost capturați în Bulgaria, respectiv Croația, pentru furtul a bijuterii în valoare de aproape 580.000 de euro, dintr-un magazin din Halkidiki. Incidentul a avut loc la data de 2 septembrie 2025, într-un complex turistic cu mai multe buticuri de lux, transmite publicația skai.gr. Infractorii au fost […]
Lia Olguța Vasilescu: „Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile” # Gândul
Edilul municipiului Craiova, LiaOlguţa Vasilescu, a afirmat că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta. „Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani […]
Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului # Gândul
La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș a izbucnit, luni seară, un scandal de proporții. Ioana Făcăleață – prefectul județului Argeș, apropiată a președintelui Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă – a fost acuzată că ar fi „sărit peste rând” și ar fi beneficiat de privilegiile funcției pe care o deține, în detrimentul celorlalți […]
Raluca Pastramă a mărturisit că anul 2025 a fost unul deloc plăcut pentru ea. ”Am trecut prin niște situații atât de urâte”, a afirmat aceasta. În luna februarie a anului 2021, Pepe și Raluca Pastramă au divorțat la notar. Cei doi au împreună două fetițe – Maria și Rosa. Raluca Pastramă, fosta soție a […]
Sabotaj la Pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc. Cablurile electrice ale teleschiului au fost tăiate # Gândul
Incident grav la Pârtia Bucovina din stațiunea montană Câmpulung Moldovenesc: instalația electrică și teleschiul au fost deteriorate intenționat. Reprezentanții pârtiei transmit că deschiderea pârtiei în acest sezon nu este anulată, ci doar întârziată. Instalația Pârtiei Bucovina a fost sabotată, căzând victimă unui incident deosebit de grav. Cablurile electrice ale teleschiului și tunurilor de zăpadă fiind tăiate. […]
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare # Gândul
Locuitorii din Stockholm au ieșit la schi în mijlocul orașului. După o lună de pământ gol și întuneric, zăpada a sosit în sfârșit în oraș. În acest weekend, mulți oameni și-au scos schiurile și au pornit la plimbare prin pădure sau pe străzi. Printre ei s-a numărat și Frida Löfqvist, care locuiește în Örnsberg. În […]
Câți lei plătește impozit un bucureștean pentru o garsonieră acum, în 2026? Suma este exorbitantă # Gândul
Impozitete pentru locuințe și proprietăți au explodat de l ianuarie 2026. De exemplu, în Sectorul 6, din București impozitul pentru o garsonieră cu suprafața de 36,31 m² s-a dublat în anul 2026 (346 lei) față de anul 2025 (169 lei). Pentru un pensionar cu pensia minimă de 1.281 lei, acest impozit reprezintă 27% din venitul […]
Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția # Gândul
Influencerul Makaveli, împreună cu mai multe persoane, au intrat, în cursul nopții de luni spre marți, în Spitalul Județean de Urgență Constanța și au încercat să externeze o pacientă. Potrivit reprezentanților instituției medicale, Makaveli și celelalte persoane au intrat în mod abuziv în Secția de Neurologie, unde aceasta era internată și au generat panică printre […]
Categoria de pensionari din România care rămâne fără pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia e finală # Gândul
Mai multe drepturi sociale prevăzute de legislația specială sunt amânate, ca urmare a deciziilor bugetare recente. Indemnizațiile și facilitățile pentru anumite categorii de beneficiari vor fi acordate începând cu 1 ianuarie 2027. În urma deciziilor economice adoptate prin așa-numita „ordonanță trenuleț” din decembrie 2025, numeroase facilități și drepturi sociale au fost eliminate, restrânse sau amânate, […]
Claudia Pavel dă detalii despre fiul ei. ”Consider că am făcut o tranziție naturală înspre Miami, unde Noah îl are pe tatăl lui” # Gândul
Cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, a oferit detalii despre fiul său, Noah, și despre relația pe care acesta o are cu tatăl său. Claudia Pavel, alias Cream, este una dintre cele mai sexy vedete de pe scena muzicală din România. La vârsta de 15 ani, Claudia Pavel și-a făcut debutul pe scena muzicală din […]
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu” # Gândul
Recunoscut pentru mesajele sale puțin ortodoxe pe cele mai diverse teme, mesaje care fac deliciul unui segment al opiniei publice, economistul Andrei Caramitru revine cu un alt comentariu controversat. Fiul actorului Ion Caramitru abordează o temă încă puțin discutată în România, federalizarea Europei. Proiectul federalist european a primit susținere, de-a lungul timpului, iar în ultimul […]
Scandal la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață acuză jocuri politice după ce a fost admonestată că ar fi sărit peste rând # Gândul
La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș a izbucnit, luni seară, un scandal de proporții, din cauza aglomerației create. Ioana Făcăleață – prefectul județului Argeș – a fost acuzată că ar fi „sărit peste rând” și ar fi beneficiat de privilegiile funcției pe care o deține, în detrimentul celorlalți pacienți. Prefectul județului Argeș […]
Cum a petrecut Nicușor Dan în noaptea de Revelion: „Asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi” # Gândul
Nicuşor Dan participă la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” de la Palatul Elysee. Președintele a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar Spartan, unde a stat de vorbă cu jurnaliştii în uşa avionului. El a precizat că se simte nevoia unei aeronave prezidenţiale, însă contextul socio-economic din România nu […]
Parteneriatele de orice fel sunt promițătoare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 7 ianuarie 2026. Berbec Relațiile cu vecinii, frații sau alte rude ar putea primi un impuls acum. Pentru unii, recentele tale succese în afaceri îi determină să se alăture mișcării. Pentru alții, dezvoltarea ta personală ar putea spori admirația pe […]
Președintele Emmanuel Macron i-a invitat, luni, la Palatul Élysée, pe cei mai pricepuți brutari artizani din Franța să sărbătorească Boboteaza alături de el. Elevi de licee profesionale și cofetari talentați s-au adunat pentru a tăia tradiționala Galette des Rois sau Tarta Regelui. Galette des Rois (cunoscută și ca Gogoașa/Plăcinta Regilor n.r.) este un desert tradițional […]
Judecător CSM denunță ipocrizia lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?” # Gândul
Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliul Superior al Magistraturii, a reacționat public, într-un amplu mesaj pe Facebook, la acuzațiile formulate de fostul judecător Cristi Dănileț. Judecătorul CSM a răspuns inclusiv la cererile de demisie apărute după hotărârea Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dănileț împotriva României, care i-a dat câștig de cauză magistratului pensionar […]
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine # Gândul
O femeie din București a fost găsită decedată pe Aleea Imașului din Sesctorului 5. Victima avea urma unei mușcături de câine. Conform unor surse judiciare, rana nu sângera, ceea ce duce la supoziția că a fost mușcată ulterior decesului. Marți, pe Aleea Imașului nr9 din Sectorul 5 din București o femeie a fost găsita decedată. […]
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați # Gândul
Norvegia este statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Cererea de angajați încă există, iar numărul cetățenilor refugiați este în creștere. Până la momentul actual, peste 100.000 de ucraineni beneficiază de protecție temporară sau colectivă pe teritoriul statului norvegian. Datele făcute publice de postul NRK arată că […]
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări # Gândul
Aproximativ 33,5 milioane de pelerini au venit la Roma în 2025 pentru Anul Sfânt Catolic, au anunțat oficiali ai Vaticanului, marcând un număr record de vizitatori anuali și un avantaj pentru magazinele, muzeele și restaurantele turistice locale. Anii sfinți (sau jubileele) au loc la fiecare 25 de ani și sunt considerați un moment de pace, […]
