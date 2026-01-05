Românii pot călători, în 2026, într-o țară ieftină și atrăgătoare din Europa. Berea costă doar 1 euro, iar o masă completă nu trece de 15 euro
Gândul, 5 ianuarie 2026 13:50
În 2026, românii sunt invitați să descopere una dintre cele mai fascinante țări din Europa, care anul acesta se conturează tot mai clar drept una dintre marile surprize turistice. După mulți ani în care a fost privită ca un colț discret de pe „Bătrânul continent”, această țară din Balcani începe să fie descoperită de tot […]
• • •
Acum 10 minute
14:10
BNR anunță că rezervele de valută ale României au scăzut la sfârșitul anului trecut. Care sunt cauzele pentru care s-au prăbușit # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a anunțat că rezervele valutare ale instituției erau de 64,8 miliarde de euro, la 31 decembrie 2025. Acestea erau în scădere față de 65,4 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie anul trecut, dar în creștere față de 62,1 miliarde de euro la 31 decembrie 2024. În cursul lunii decembrie, […]
Acum 30 minute
13:50
13:50
Ce salariu încasează o cameristă, un recepționer sau un manager de hotel în România. De Sărbători, venitul este adesea completat de bonusuri și bacșiș # Gândul
La momentul actual, pe piața românească se află disponibile peste 15.000 de locuri de muncă. Printre pozițiile căutate de posibilii candidați se află cele pentru cameriste, recepționeri sau manageri de hotel. Iată mai jos, în articol, ce salariu lunar poți încasa pentru aceste joburi. În perioada Sărbătorilor, venitul este adesea completat de bonusuri sau bacșiș. […]
Acum o oră
13:40
Laura Cosoi așteaptă al cincilea copil. ”După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată” # Gândul
Laura Cosoi, în vârstă de 44 de ani, este din nou însărcinată. Vedeta, care are patru fetițe, așteaptă al cincilea copil. Laura Cosoi a devenit mămică pentru a doua oară în luna august a anului 2020, când a adus pe lume o fetiță care a primit numele Vera. Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, […]
13:40
CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi # Gândul
Pentru pregatirea activitatilor din perioada sezonului rece, Compania Naţională de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere a luat o serie de măsuriau preventive. Printre acestea se numără şi încheierea de parteneriate cu mai multe instituţii din subordinea Guvernului. A fost încheiat între CNAIR, Poliţia Rutieră şi Ministerul Infrastructurii şi Transporturilor un program comun de măsuri pentru menţinerea […]
13:40
CTP îl analizează pe „conquistadorul Trump”: „El dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului” # Gândul
Cristian Tudor Popescu a făcut o postare amplă pe rețelele de socializare, după ce Donald Trump l-a capturat pe președintelui venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa Cilia Flores. Jurnalistul l-a analizat atât pe Trump, cât și decizia pe care acesta a luat-o. CTP a analizat evenimentele recente din Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás […]
13:20
Imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație ca în trafic pe pârtii. Abia dacă se mai poate coborî pe schiuri. Pârtia Bradu, de începători, e aproape blocată # Gândul
Pârtia Bradu din Poiana Brașov s-a transformat dintr-o destinație de relaxare într-un adevărat test de răbdare pentru sutele de turiști care se bucură de ultimele zile de vacanță. Imaginile cu aglomerația de pe pârtia de schi destinată începătorilor au devenit virale pe rețelele de socializare. Turiștii care au petrecut sărbătorile în Poiana Brașov sau cei […]
Acum 2 ore
13:10
Zece persoane, găsite vinovate de hărțuire cibernetică împotriva primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după acuzații că ar fi transsexuală # Gândul
Zece persoane au fost condamnate luni la Tribunalul Corecțional din Paris pentru hărțuire cibernetică sexistă împotriva soției președintelui francez, Brigitte Macron, ținta unei știri false devenite virale, care susținea că ea este o femeie transgender, relatează Reuters. Inculpații, opt bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, au fost acuzați […]
13:10
Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani # Gândul
Cercetătorii din China au avut parte de o surpriză totală atunci când au descoperit într-un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani o specie nemaivăzută. Acum, oamenii de știință au informații prețioase despre structura ouălor preistorice și mediul în care au existat. De ce este importantă descoperirea din China Specialiștii spun că […]
13:00
Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util # Gândul
În acest articol se găsește un top al cartierelor din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Așa cum au arătat datele din decembrie 2025, există și zone în care plătești aproape 5.000 de euro per metrul pătrat util. Capitala se menține pe o poziție fruntașă în clasament, fiind […]
12:50
Danemarca respinge pretențiile teritoriale lui Trump asupra Groenlandei: „SUA nu are dreptul să anexeze niciun teritoriu danez” # Gândul
După ce Donald Trump a reiterat intențiile sale față de Groenlanda, prim-ministrul Danemarcei și mai mulți lideri europeni au contestat noile declarații ale președintelui american. După operațiunea militară americană din Venezuela, Trump a fost întrebat de jurnaliști dacă ar putea folosi forța și în cazul Groenlandei. Deși nu a tras o legătură directă, președintele american […]
12:40
Monica Tatoiu, în vârstă de 68 de ani, a spus cum vede România în anul care a început. ”România în 2026 nu va produce mai nimic din cauza prețurilor la energie”, a declarat aceasta. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro, Monica Tatoiu a mărturisit cum a fost anul 2025 pentru ea, dar a […]
12:30
Curtea de Apel București respinge amânările în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Cine judecă dosarul # Gândul
Curtea de Apel București a decis luni să respingă cererile de amânare formulate de judecătorii Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, contestați în instanță după ce au fost numiți la Curtea Constituțională a României (CCR). Instanța a stabilit că procesul privind legalitatea numirii lor poate continua. Cine judecă dosarul Judecătoare în acest proces este Olimpiea […]
12:30
ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026 # Gândul
Indicele care influențează direct valoarea creditelor imobiliare se menține constant față de nivelul anului 2025. Astfel, ROBOR la 3 luni începe 2026 la 6,14%. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni și ce spun estimările specialiștilor. ROBOR la 3 luni, indice de referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, a deschis anul […]
12:30
Noul an a venit cu impozite duble sau chiar triple pentru locuințe. Cât trebuie să plătească acum proprietarii care au dat 200 de lei anul trecut # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, impozitele locale pe locuințe au crescut semnificativ în majoritatea orașelor mari din România, atât pentru persoanele fizice, cât și penru firme. Unele impozite au fost majorate și cu 150% în București astfel că, un locuitor care anul trecut plătea aproximativ 200 de lei pentru impozitul pe locuință, acum va fi […]
12:20
Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională” # Gândul
„Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională” este concluzia avocatului Adrian Toni Neacşu în postarea sa recentă despre faptul că astăzi se judecă la Curtea de Apel Bucureşti cererea avocatei Silvia Uscov prin care solicită suspendarea din funcţie a doi judecători CCR. În acest moment, Curtea de Apel Bucureşti judecă „cererile de suspendare a numirilor la […]
12:20
Maduro și soția sa vor fi aduși în fața instanței din Manhattan. Cu ce acuzații se confruntă cuplul prezidențial. Un judecător de 92 de ani va analiza dosarul # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan. Audierea soților Maduro va fi primul pas în ceea ce, fără îndoială, va fi o urmărire penală de ani de zile, scrie The New York Times. Autoritățile americane îi acuză pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa […]
12:20
Tavi Popescu, 23 de ani, nu mai e pe placul conducerii și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat care e situația jucătorului. El a mai primit o șansă și e în cantonamentul din Antalya, dar la plecarea spre Turcia, la aeroport, Mihai Stoica și Octavian Popescu abia s-au salutat. În […]
Acum 4 ore
12:10
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei a demisionat. Zelenski i-ar fi cerut lui Maliuk să plece din funcție # Gândul
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul Vasyl Maliuk, și-a anunțat decizia de a pleca din funcție, după o confruntare deschisă cu președintele Volodimir Zelenski și după presiuni din partea conducerii de la Kiev, potrivit presei ucrainene. Potrivit publicației, la o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski de sâmbătă, 3 ianuarie, șeful SBU, pe fundalul […]
12:10
Ce insulă din Grecia oferă cazare și o masă gratuită persoanelor dispuse să aibă grijă de pisici # Gândul
Iubitorii de pisici care vor să aibă o vacanță de neuitat sunt invitați de autoritățile de pe insula grecească Syros să trăiască o experiență aparte: o lună de voluntariat dedicată salvării și îngrijirii miilor de pisici fără stăpân care trăiesc aici. Persoanele acceptate în acest program vor beneficia de cazare gratuită, cu mic dejun și […]
12:00
Iancu Guda: Cine este om gospodar, are un plan și vrea să facă ceva în viață … economisește oricum și oriunde. Cifre unice în România # Gândul
Consilierul premierului lovește din nou. După o ieșire la rampă controversată, în care recomanda sărăcia care te ferește de excese financiare și cultivă virtutea, analistul economic Iancu Guda revine cu o postare în care sugerează explicit că românii cu cele mai mici venituri au datoria să se chivernisească bine dacă vor să se realizeze în […]
12:00
Guvernul anunţă unde acţionează instituţiile din subordine pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol # Gândul
Guvernul anunţă că instituţiile din subordine acționează pentru reducerea efectelor cauzate de situația meteorologică și țin legătura îndeaproape cu autoritățile locale din comunitățile în care este nevoie de intervenții pentru remedierea avariilor produse de ninsoare și viscol. 2.915 utilaje ale Direcției Regionale de Drumuri Publice din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Buzău […]
11:50
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul susține că această operațiune „a ieșit prea bine ca să fi fost pe bune”. „Așa cum am arătat în jurnalul meu video de duminică seara, conferința de presă susținută […]
11:50
După Venezuela, Donald Trump sugerează o intervenția și în țara vecină, Columbia: „Mi se pare o idee bună” # Gândul
Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Donald Trump a sugerat reporterilor că ar putea lua măsuri împotriva mai multor țări. Întrebat dacă SUA ar lua în considerare o intervenție similară în Columbia, Trump a spus că i se pare o idee bună. În același timp, președintele Statelor Unite a declarat că regimul de […]
11:50
Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A # Gândul
Inter Milano a învins Bologna, 3-1, și e pe primul loc în Serie A, după ce recent echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată de formația roș-albastră din Supercupa Italiei. Chivu nu a fost la conferința de presă de la finalul meciului și în locul său a apărut secundul Aleksandar Kolarov. Piotr Zielinski (39), Lautaro […]
11:50
Mircea Dinescu: ”Făcutul binelui cu forța în care s-a specializat mai nou Donald Trump are damful democrației originale cu care se mândrea răposatul Ion Iliescu” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mircea Dinescu a comentat modul în care Donald Trump, l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, în cadrul unei „lovituri de amploare” în Caracas. Poetul l-a comparat pe președintele SUA cu un ”diriginte care nu-și mai urechează elevii neastîmpărați, ci-i bagă la bulău și le mănîncă […]
11:40
Actorul Florin Zamfirescu, în vârstă de 76 de ani, a explicat cum a fost pentru el anul care tocmai s-a încheiat. ”A fost un an foarte urât, foarte urât”, a afirmat acesta. Florin Zamfirescu este unul dintre cei mai de succes actori români. În anul 1967 a intrat pe primul loc la Institutul de […]
11:40
Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12 în încercarea de a depăşi utilajele de deszăpezire. Maşina s-a făcut praf # Gândul
Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12, Craiova-Piteşti, la kilometrul 111, din cauză că a vrut să depăşească maşinile care deszăpezeau artera de cirulaţie. Angajaţii de la DRDP Craiova au şi filmat evenimentul, iar ISU Argeş a transmit şi o comunicare, în acest sens. În urma impactului autoturismului cu protecţiile de pe marginea […]
11:30
A plătit 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la licitația de pește de la Tokyo # Gândul
Un antreprenor japonez specializat în sushi a plătit luni suma record de 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la o licitație anuală prestigioasă de Anul Nou desfășurată la principala piață de pește din Tokyo. Suma achitată depășește recordul anterior, notează presa niponă. Kiyoshi Kimura, autointitulat „Regele tonului” Lanțul de restaurante de sushi […]
11:30
Trump contrazice Moscova și spune că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone: „Nu cred că a avut loc un astfel de atac” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a contrazis afirmațiile Moscovei despre un atac cu drone al Ucrainei asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin. Chiar dacă inițial păruse „foarte supărat” când a auzit acuzația, Trump a spus duminică că oficialii americani nu au găsit dovezi clare că locuința lui Putin ar fi fost vizată. El a menționat […]
11:20
Cine e miliardarul atât de bogat încât mutarea sa a lăsat un stat american mai sărac cu aproape 1.000.000.000 de dolari # Gândul
Mutarea lui unuia dintre cei mai bogați oameni ai planetei, din statul american Washington în Florida nu a fost doar o decizie personală, ci un eveniment cu impact bugetar major. Plecarea miliardarului practic a șters din estimările fiscale ale statului Washington aproape un miliard de dolari, în contextul introducerii unei taxe controversate pe câștigurile de […]
11:20
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat, duminică, lansarea rachetelor hipersonice „de ultimă generație” pentru a pregăti forțele nucleare ale Phenianului pentru război, a relatat luni presa de stat, spunând că „criza geopolitică” a făcut testul și mai urgent, o referință clară la atacul american din acest weekend asupra Venezuelei. Seul și Tokyo au anunțat […]
11:00
Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?” # Gândul
Silvia Uscov, avocata care a deschis acțiunile în instanță împotriva numirilor la Curtea Constituțională a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, motivele și contextul demersului său juridic, în care respinge atât acuzațiile de partizanat politic, dar și criticile legate de momentul ales. Cu ce […]
11:00
AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile # Gândul
Aşa cum a anunţat cu o seară înainte avocatul Gheorghe Piperea, AUR se alătură demersului acestuia şi acţionează în instanţă prin care vor fi blocate hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile. „Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin […]
11:00
Indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie care le dă bătăi de cap șoferilor. Unde se găsește și ce semnifică, de fapt # Gândul
Ți-a apărut vreodată în cale indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie din imaginea de mai sus? Este vorba despre un semn rutier care, în anumite zone europene, le dă bătă de cap șoferilor. Un astfel de semn, de pildă, se găsește preponderent pe autostrăzile din Germania. Indicatorul rutier este simplu. Acesta are […]
10:50
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși în timpul mișcării declanșate în țară. Pornită inițial din motive economice, mișcarea s-a extins pentru a include, acum, revendicări politice. „Urmărim cu mare atenție” „Urmărim acest lucru cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni, așa cum […]
10:50
(P) Vederea încețoșată după 50 de ani: Cum recunoaștem semnele opacifierii cristalinului și ce soluții există # Gândul
Odată cu înaintarea în vârstă, corpul uman trece printr-o serie de transformări fiziologice firești. Așa cum articulațiile își pierd din flexibilitate sau pielea din elasticitate, și ochii suferă modificări. Vederea, simțul pe care ne bazăm cel mai mult pentru a ne păstra independența și calitatea vieții, poate fi afectată treptat, adesea fără durere, dar cu […]
10:40
Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 6 ianuarie, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor ANM, vor fi precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte. Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de […]
10:20
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA # Gândul
Allianţa pentru Unirea Românilor cere Președinției, Parlamentului și Guvernului României să declare 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării celor 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanță globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existență ca națiune construită […]
Acum 6 ore
10:10
Fundașul stânga Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a părăsit FCSB și a fost prezentat, deja, la noua echipă. El va evolua tot în Liga 1, la Unirea Slobozia, unde a mers sub formă de împrumut. Campioana a acceptat să renunțe la Vlăsceanu pentru ca jucătorul să aibă meciuri în picioare în sezonul actual. Vlăsceanu, sub […]
10:10
Procurorii și reclamanții dintr-un proces desfășurat în Argentina privind presupuse crime împotriva umanității cer instanței federale să solicite extrădarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Demersul survine după ce acesta a fost capturat la Caracas de forțele armate ale Statelor Unite. Reclamanții din dosarul privind crime împotriva umanității au solicitat unei instanțe federale argentiniene să inițieze procedura […]
10:10
Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot” # Gândul
Tot mai mulți turiști români preferă să își facă vacanțele dincolo de granițele României. Printre statele preferate se numără și Ungaria. Pentru mulți cetățeni din vestul țării, trecerea graniței și petrecerea timpului în orașele ungare a devenit, deja, o tradiție. Mai ales după trecerea României în spațiul Schengen. Vezi aici avantajele intrării României în Schengen, […]
09:50
Destinațiile de „micro-pensionare” care cuceresc generația Z în 2026. Unde aleg tinerii să se retragă din carieră pentru a-și găsi echilibrul personal # Gândul
Conceptul de „micro-pensionare” a devinit una dintre cele mai puternice tendințe de călătorie pentru generația Z și mileniali, care aleg pauze deliberate de la carieră pentru a explora lumea, a evita epuizarea și a-și regăsi echilibrul între viața profesională și cea personală. De la orașe europene însorite la metropole asiatice accesibile, noile destinații de micro-pensionare […]
09:30
Inedit. Statul în care ziua de 31 decembrie nu mai există, iar Revelionul nu mai este celebrat # Gândul
Un stat a renunțat, oficial, la ziua de 31 decembrie, iar Revelionul nu mai este celebrat. Este vorba despre o mică națiune insulară din Pacific care are o suprafață de 320 de kilometri pătrați. Vezi povestea ei mai jos, în articol. Pentru o națiune insulară, care este împărțită de linia internațională de schimbare a datei, […]
09:30
Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026. Cu ce orașe e comparată capitala României # Gândul
Bucureștiul se regăsește într-un clasament recent al celor mai accesibile destinații urbane din Europa pentru city break-uri în 2026, realizat de publicația The Independent, care confirmă trendul de creștere a interesului pentru orașele cu costuri reduse de călătorie și trai. În topul celor mai ieftine orașe europene de vizitat într-o vacanță scurtă, Bucureștiul ocupă locul […]
09:30
România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă # Gândul
Mare parte din România intră de luni dimineață, de la 10:00, sub avertizare Cod galben de vreme rea. În același timp, zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este avertizată cu Cod portocaliu de ninsori abundente. ANM a anunțat care sunt regiunile lovite de ninsori puternice. Unde va ninge abundent Astfel, potrivit […]
09:30
Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă o premieră: „Proces de selecție transparent” # Gândul
Ministerul Mediului anunţă cu mare pompă „declanșarea, în premieră, a unui proces de selecție transparent pentru ocuparea funcției de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, marcând o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituții din domeniul gospodăririi apelor din România.” „Pentru prima dată, numirea viitorului […]
09:20
Călin Georgescu merge azi la controlul judiciar şi anunţă că va trasmite un mesaj politicienilor, de pe scările Poliţiei Buftea # Gândul
Călin Georgescu merge luni să semneze controlul judiciar, la Poliţia Buftea. Acesta anunţă că va transmite un mesaj politcicienilor, în urma impunerii noilor măsuri fiscale. Ziua controlului judiciar a fost modificată din nou, deși inițial era programată pentru mâine, marți la ora 11.00, legal, zi liberă de la stat. De asemenea, în curând, judecătorii urmează […]
09:00
Salvamont a primit 96 de apeluri, în 24 de ore. Salvatorii au coborât de pe munte 34 de răniţi şi 2 morţi # Gândul
Uultimele 24 de ore au fost solicitante pentru salvamontişti. Dispeceratul Național Salvamont a primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. Au fost salvate 97 de persoane, iar 34 dintre acestea au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Două persoane au fost găsite decedate, au fost transportate și […]
09:00
Atac cu drone asupra Kievului. Au fost ucise cel puțin două persoane, iar un centru medical a fost avariat # Gândul
În noaptea de duminică spre luni, Rusia a efectuat un atac cu drone în Kiev și regiunea capitalei. În urma incidentului o persoană a fost ucisă în Kiev, iar o alta în regiune, potrivit autorităților regionale, relatează publicația Kyiv Independent. Peste noapte, Rusia a lovit Kievul și regiunea capitalei cu o serie de drone, pe […]
