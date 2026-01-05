RAPORT: SUV-urile au dominat Europa în 2025, dar cel mai bine vândut model a rămas Dacia Sandero

10:50

Meteorologii au măsurat cel mai mare strat de zăpadă din judeţul Sibiu la staţia de la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraşului, unde troienele sunt de peste un metru, transmite Agerpres. La Bâlea Lac se înregistrează şi cel mai mare risc de producere de avalanşe din munţii din ţară, de […]