Echipele care intervin în Apuseni vor fi suplimentate cu peste 200 de electricieni şi specialişti / ”E cea mai amplă mobilizare din istoria DEER” / Marţi seara nu erau alimentaţi cu energie peste 2.500 de utilizatori
Peste 200 de electricieni şi specialişti din alte sucursale vor interveni suplimentar miercuri în Alba, pentru a remedia defecţiunile provocate de ninsorile abundente, a anunţat, marţi seara, prefectul judeţului, Nicolae Albu, transmite Agerpres. „În cursul zilei de mâine (miercuri – n.r.) vor interveni suplimentar 220 de electricieni şi specialişti, sosiţi în această seară în zona […] © G4Media.ro.
Un bărbat a fost executat în Iran pentru spionaj în favoarea Israelului / Execuțiile din acest motiv s-au înmulțit în utimul an # G4Media
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, a raportat miercuri agenția de presă Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian, numindu-l pe acuzat Ali Ardestani, scrie Reuters. Implicat într-un război secret de zeci de ani cu Israelul, Iranul a executat multe persoane acuzate de legături cu serviciile secrete israeliene și de facilitarea operațiunilor […] © G4Media.ro.
Caracas și Washington discută reluarea exporturilor de petrol venezuelean către SUA, potrivit surselor agenției Reuters citate de Mediafax. Oficiali guvernamentali din Caracas și Washington poartă discuții privind exportul de țiței venezuelean către rafinării din Statele Unite, potrivit mai multor surse guvernamentale și din industrie citate de Reuters. Un posibil acord ar putea redirecționa o parte […] © G4Media.ro.
Antena 3: Nicușor Dan, blocat la Paris / Aeronava președintelui nu ar putea ateriza la București din cauza ceții # G4Media
Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit marți la Paris nu se pot întoarce în România în această noapte, așa cum ar fi trebuit, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din țara noastră, transmite Antena 3, care are un reporter în delegația de jurnaliști care îl însoțește pe șeful statului. Șeful statului a participat astăzi […] © G4Media.ro.
Președintele Donald Trump a discutat „o serie de opțiuni” pentru a prelua Groenlanda, inclusiv utilizarea armatei americane, a declarat Casa Albă # G4Media
Casa Albă a comunicat într-o declarație președintele Donald Trump a precizat clar că obținerea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională”, transmiteBBC. „Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis […] © G4Media.ro.
Atenţionare de călătorie pentru Franța: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei. Se preconizează perturbări importante în transporturi # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că autorităţile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei pentru miercuri, 7 ianuarie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis marţi AGERPRES, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, […] © G4Media.ro.
Un mare număr de evrei ar putea părăsi Germania dacă vin la putere extremiștii de la AfD, afirmă o organizație evreiască # G4Media
Un număr mare de evrei ar putea pleca din țară dacă partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devine parte a unui viitor guvern, a declarat marţi Josef Schuster, preşedintele Consiliului central al evreilor din Germania, transmite Agerpres citând dpa. Schuster, care a participat în Seeon, Bavaria, la o reuniune a Uniunii Creştin-Sociale (CSU), […] © G4Media.ro.
Marea Britanie și Franța au declarat că sunt gata să trimită trupe în Ucraina în urma unui acord de pace, un angajament major care a fost discutat timp de luni de zile, dar pe care Rusia va încerca probabil să-l blocheze prin orice mijloace, scrie The Guardian. Anunțul a fost făcut după summitul de la […] © G4Media.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan: Detaliile referendumului privind CSM vor fi stabilite în următoarele zile # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seara, că în zilele următoare vor fi stabilite detaliile despre referendumul privind Consiliul Superior al Magistraturii, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), […] © G4Media.ro.
Numărul utilizatorilor din Munţii Apuseni nealimentaţi cu energie electrică s-a redus la circa 2.500, a informat, marţi seara, Distribuţie Energie Electrică România (DEER), transmite Agerpres. „După mai bine de 100 de ore de intervenţii neîntrerupte, peste 40 de echipe DEER, mai mult de 300 de oameni, sunt şi acum pe teren, în Munţii Apuseni, în […] © G4Media.ro.
Zelenski anunță semnarea la Paris a declarației privind desfăşurarea unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina / Macron anunță că după încetarea războiului efectivul armatei ucrainene va fi de aproximativ 700.000 de persoane # G4Media
La summit-ul „Coalition of the Willing” (coaliția țărilor care vor să ajute Ucraina), desfășurat la Paris, liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea unor forţe multinaţionale, ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează Reuter. Volodimir Zelenski a transmis pe contul […] © G4Media.ro.
Parchetul din Venezuela cere justiţiei americane „să-şi recunoască lipsa de jurisdicţie” în a-l judeca pe Maduro şi acuză SUA de terorism # G4Media
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marţi justiţia americană să „recunoască lipsa de jurisdicţie” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri şi terorism preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, relatează Agerpres conform AFP. Operaţiunea militară americană din Caracas şi alte trei state din 3 […] © G4Media.ro.
Ce este târgul de tehnologie CES 2026 din Las Vegas care a atras toată atenția din domeniu # G4Media
Consumer Electronics Show sau CES este unul dintre cele mai mari și influente târguri de tehnologie din lume, organizat de Consumer Technology Association (CTA), în care marii jucători din domeniu își prezintă cele mai noi și inovatoare produse pe care urmează (sau nu) să le lanseze. Ediția de anul acesta are loc în Las Vegas, […] © G4Media.ro.
Premierul ungar Viktor Orbán afirmă că Uniunea Europeană se va destrăma singură din cauza haosului din conducere # G4Media
Premieru Ungariei Viktor Orbán a respins posibilitatea ca Ungaria să părăsească UE, susținând că țara nu are dimensiunea necesară pentru ca o astfel de decizie să fie rațională. Totuși, el a subliniat că viitorul Ungariei se află în cadrul blocului european și al NATO, dar cu „politică externă și politică economică suverană”, informează Mediafax, citânf […] © G4Media.ro.
Procesul lui Marine Le Pen: președintele tribunalului din Paris, îngrijorat de o eventuală „ingerință” americană # G4Media
Președintele tribunalului judiciar din Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, a avertizat marți cu privire la o eventuală „ingerență inacceptabilă și intolerabilă”, după informațiile apărute în presă cu privire la amenințări cu sancțiuni americane împotriva magistraților care au instrumentat dosarul penal al RN, scrie Le Figaro. Potrivit săptămânalului german Der Spiegel, administrația Trump ar fi luat în considerare […] © G4Media.ro.
O fregată germană se alătură forţei NATO din zona Mării Nordului, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # G4Media
O fregată a marinei germane a plecat marţi pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, relatează Agerpres citând dpa. Nava Sachsen a părăsit portul Wilhelmshaven de la […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan, care participă marți la reuniunea aliaților Ucrainei din cadrul Coaliției de Voință, la Paris, va susține declarații de presă în jurul orei 21,00. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații de presă ale șefului statului. © G4Media.ro.
Este legal să hrănești pisicile fără stăpân pe stradă? Află ce este permis și cum le poți proteja eficient (FOTO) # G4Media
Pisicile fără stăpân nu sunt „problema lor” – ci a noastră, a oamenilor. În București și Ilfov, mulți iubitori de animale se confruntă cu dilema: „Dacă hrănesc pisicile de pe stradă, ar trebui să le iau acasă?” Protecția Animalelor Ilfov ne explică de ce răspunsul nu este atât de simplu și cum putem ajuta eficient. Hrănește pisicile […] © G4Media.ro.
Protest spontan în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Buzău, după ce un pacient de 25 de ani a decedat la secţia de ortopedie # G4Media
Mai multe persoane au protestat spontan, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la secţia de ortopedie a unităţii medicale, a informat Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Buzău, conform Agerpres. Pacientul ar fi […] © G4Media.ro.
Razer combină mai multe accesorii pentru scaune de gaming – boxe, iluminare RGB și feedback haptic – într-un singur concept demonstrativ: Project Madison. Acesta are două benzi de lumină RGB în colțurile superioare, o pereche de boxe certificate THX cu sunet spațial (care pot funcționa ca boxe spate într-un sistem audio 5.1 sau 7.1) și […] © G4Media.ro.
Capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA a avut ca scop, printre altele, reafirmarea brutală de către Washington a faptului că Venezuela și America Latină în general depind de sfera de influență a Statelor Unite. Un mesaj adresat în special Chinei, care riscă să întâmpine dificultăți în protejarea intereselor sale în regiune, potrivit France 24. […] © G4Media.ro.
Elcen anunță că avaria de la CET București Sud a fost remediată / „Mare parte din apa care pleacă din CET se pierde în pământ prin conductele vechi ale Termoenergetica” # G4Media
Avaria produsă în weekend la CET București Sud nu a fost una majoră și nu a avut un impact major asupra consumatorilor, au transmis, marți, la finalizarea intervenției, oficialii companiei Electrocentrale București (ELCEN), citați de agenția Mediafax. ELCEN a informat marți după-amiază, într-un document detaliat remis presei, că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. […] © G4Media.ro.
Trump către aleşii republicani: Dacă nu câştigăm alegerile parțiale din noiembrie 2026 voi fi pus sub acuzare # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că republicanii „trebuie” să câştige alegerile parţiale din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democraţi, relatează Reuters. „Trebuie să câştigaţi alegerile midterm (de la jumătatea mandatului) pentru că, dacă nu le câştigăm noi, pur şi simplu – adică, vor găsi un motiv să mă pună sub […] © G4Media.ro.
Sute de turişti sunt blocaţi pe insula Socotra, pe fondul unei escaladări a luptelor din Yemen / Printre turiști se află și o româncă # G4Media
Sute de turişti sunt blocaţi pe insula Socotra din Yemen, după ce reluarea luptelor din sudul Yemenului a determinat suspendarea zborurilor, relatează marţi Agerpres citând Reuters. Pe insulă se află și o româncă, Bianca Cus, care a spus că încearcă să se bucure de timpul petrecut pe insulă până la sosirea unui zbor. Aproximativ 600 […] © G4Media.ro.
POLITICO Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic” pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia # G4Media
Potrivit unui proiect de declarație consultat de POLITICO, Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic” pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia. Planul, care trebuie aprobat de Washington și de liderii reuniți marți la Paris, prevede garanții de […] © G4Media.ro.
Tranziția la moneda euro a întâmpinat un obstacol practic într-o localitate din Bulgaria, unde singurul bancomat a rămas fără numerar, după ce toți banii introduși la finalul lunii decembrie au fost retrași. Bancomatul, amplasat la intrarea în sediul Primăriei din Nevestino, a rămas fără euro la scurt timp după ce a fost alimentat pe 31 […] © G4Media.ro.
A fost lansată licitația pentru angajarea unui constructor care să schimbe fața Pieței Mocioni din Timișoara / Șoferii ar urma să circule pe o singură bandă # G4Media
Primăria Timișoara a lansată licitația pentru angajarea unui constructor care să dea o nouă față zonei Piața Maria – Piața Mocioni, cunoscută de timișoreni și drept Piața Sinaia ori Piața Kuttl, informează opiniatimisoarei.ro. Contribuția municipalității la proiect este de 6 milioane de euro, restul sumei fiind acoperită de fonduri europene obținute prin programul PR Vest […] © G4Media.ro.
Geese a fost descrisă ca „prima mare trupă rock americană a generației Z” – și nu este greu să înțelegi de ce. Cei patru membri ai trupei din Brooklyn – prietenii din copilărie Cameron Winter (voce, clape), Emily Green (chitară) și Max Bassin (tobe), alături de Dominic DiGesu (bas) – s-au format în liceu și […] © G4Media.ro.
Un nou studiu publicat în Science Translational Medicine arată că postul intermitent și sănătatea metabolică nu sunt neapărat corelate în modul în care se credea până acum. Cercetătorii de la Institutul German de Nutriție Umană Potsdam-Rehbruecke (DIfE) au analizat efectele alimentației cu restricție de timp asupra markerilor metabolici și cardiovasculari la femei supraponderale sau obeze, scrie […] © G4Media.ro.
O parte din zborurile programate pentru miercuri pe aeroporturile din Paris vor fi anulate din cauza ninsorilor prognozate # G4Media
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineaţă pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunţat marţi ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operaţiunilor de deszăpezire a pistei şi degivrare a aeronavelor, vor […] © G4Media.ro.
Fabrică ilegală de droguri la Cluj, dosar cu 14 inculpați / ”Chimistul” grupului acuzat că ar fi produs tone de substanțe, distribuite în zeci de mii de colete # G4Media
Un tânăr a fost pus sub acuzare la Cluj într-un dosar de trafic de substanțe dopante. Acesta e acuzat că a aderat la un grup infracțional organizat în ianuarie 2023 și a preluat rolul de „chimist” al rețelei, scrie ActualdeCluj. Potrivit procurorilor, inculpatul, fără pregătire profesională în chimie, ar fi fabricat și manipulat substanțe dopante […] © G4Media.ro.
VIDEO Noi proteste în Iran: Manifestanții s-au confruntă cu forțele de securitate în Marele Bazar din Teheran / Pezeshkian: Guvernul „nu poate face față singur acestei situații” # G4Media
Protestatarii au organizat un sit-in în Marele Bazar din Teheran, potrivit martorilor, iar forțele de securitate au folosit în cele din urmă gaze lacrimogene și au dispersat demonstranții, în timp ce restul pieței a fost închis, scrie Times of Israel. Tenth day of anti-establishment protests in Iran Viral photo shows protesters sitting in front […] © G4Media.ro.
O companie aeriană olandeză spune că a epuizat lichidul pentru degivrarea avioanelor pe aeroportul Schiphol din Amsterdam # G4Media
Compania aeriană olandeză KLM a anunţat marţi că se apropie de momentul în care va rămâne fără lichidul necesar pentru a îndepărta gheaţa de pe aeronavele la aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde temperaturile scăzute au dus la anularea a mii de zboruri în ultimele cinci zile, transmite Agerpres citând Reuteres. KLM a precizat că cele […] © G4Media.ro.
Trump, despre operațiunea din Venezuela: „I-am luat puțin prin surprindere, dar a fost genial. A fost genial din punct de vedere tactic. A fost un lucru incredibil” # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, susține un discurs într-o întâlnire cu republicanii din Camera Reprezentanților, la Kennedy Center. Urmărește pe G4Media principalele declarații. Ora 17.38: Donald Trump afirmă că operațiunea din Venezuela de înlăturare a lui Nicolas Maduro dovedește că „avem cea mai puternică, cea mai letală și cea mai sofisticată” armată. El adaugă: „Este [cea mai] […] © G4Media.ro.
Proteste în Republica Moldova față de intenția guvernului de desființare a Universității din Cahul, înfrățită cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați # G4Media
O petiție semnată de primar, autorități locale, profesori și membri ai societății civile din Republica Moldova cere guvernului moldovean să renunțe la inițiativa de a desființa Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, potrivit documentului consultat de G4Media. Universitatea din Cahul, care are o strânsă colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, ar […] © G4Media.ro.
Un hotel afiliat Hilton din SUA se află în centrul unei controverse, potrivit publicației Le Figaro, citate de Mediafax. Dezbaterea a izbucnit după publicarea, pe rețeaua de socializare X, a unor capturi de ecran care arătau e-mailuri atribuite hotelului Hampton Inn din Lakeville. În aceste mesaje, agenții erau notificați cu privire la anularea rezervărilor lor […] © G4Media.ro.
Aviația militară britanică (RAF) urmărește un petrolier din umbră care fuge de blocada petrolieră americană # G4Media
Marinera, unul dintre vasele „flotei din umbră” de petroliere care operează în jurul Venezuelei și care au fost plasate sub sancțiuni americane, a adoptat în grabă drapelul rusesc. Petrolierul care fuge de blocada americană asupra petrolului care părăsește Venezuela este monitorizat de aeronave britanice, pe măsură ce cresc speculațiile că forțele americane ar putea încerca […] © G4Media.ro.
Un student de la UMF Cluj a dat în judecată universitatea după ce l-a lăsat repetent / Universitatea l-a exmatriculat # G4Media
Un student al Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca a atacat în justiție decizia prin care a fost declarat repetent și a solicitat obligarea universității să îl înscrie în anul II de studii, precum și suspendarea efectelor acesteia până la soluționarea litigiului, informează ActualdeCluj.ro Până să fie judecată cauza, universitatea l-a exmatriculat. Acțiunea […] © G4Media.ro.
Grigor Dimitrov și Pablo Carreno Busta au oferit un punct spectaculos pe durata duelului din runda inaugurală de la ATP Brisbane. Cei doi au ridicat publicul în picioare, iar momentul a devenit viral pe rețelele sociale. Locul 47 ATP, Dimitrov a avut câștig de cauză, scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci care a durat […] © G4Media.ro.
Premierul Groenlandei îi dă din nou replica lui Trump: Nu ne poți lua țara pentru că așa ai chef # G4Media
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, i-a spus lui Donald Trump că nu poate „pur și simplu să preia teritoriul pentru că așa are chef”, potrivit Sky News, scrie Mediafax. „Într-o situație în care președintele SUA a spus încă o dată că SUA iau Groenlanda foarte în serios, acest sprijin din partea aliaților noștri NATO este foarte […] © G4Media.ro.
Fundația Eco-Civica: S-a dus un mare simbol al Bucureștiului! A căzut singurul stejar stradal din oraș, martor al foștilor Codrii ai Vlăsiei, cu vârsta în jur de 300 de ani # G4Media
Fundația Eco-Civica a anunțat, marți, că a căzut singurul stejar stradal din oraș, martor al foștilor Codrii ai Vlăsiei, cu vârsta în jur de 300 de ani. „S-a dus un mare simbol al Bucureștiului! Stejarul, monument al naturii, de la intersecția blv Ferdinand I cu str Horei din București nu mai este!!! A căzut. Era […] © G4Media.ro.
Hainele „camuflaj” sunt interzise în mai multe zone turistice cunoscute ale lumii / Amenzile pot ajunge până la 3.500 de euro # G4Media
Hainele „camuflaj” sunt interzise în mai multe zone turistice cunoscute. Pe listă sunt mai multe insule din Marea Caraibilor, o zonă foarte căutată de turiștii din întreaga lume, scrie Mediafax. Amenzile ajung până la 3.500 de euro, sunt avertizați turiștii. Hainele „camuflaj” sunt un articol vestimentar popular în multe zone ale lumii. Totuși, acest tip […] © G4Media.ro.
Peste 800.000 de misiuni cu drone executate de Forțele Sistemelor Fără Pilot din Ucraina, în șapte luni, pe front / Rusia ar fi suferit pagube de 20 de miliarde de dolari # G4Media
Forțele Sistemelor Fără Pilot din Ucraina anunță că au executat peste 832.000 de zboruri de luptă în primele șapte luni de activitate, lovind mai mult de 168.000 de ținte, scrie Mediafax. Potrivit datelor oficiale, pierderile provocate adversarului sunt estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari. În raportul publicat pe Facebook, gruparea susține că dronele […] © G4Media.ro.
Miniştrii europeni ai Agriculturii convocaţi pentru a sprijini controversatul acord Mercosur # G4Media
Uniunea Europeană i-a convocat miercuri pe miniştrii Agriculturii din statele membre pentru o ultimă rundă de discuţii, în încercarea de a convinge Italia şi alte state membre ezitante să semneze un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur, transmite Agerpres citând Reuters Italia şi Franţa au spulberat luna trecută speranţele pentru încheierea unui acord […] © G4Media.ro.
„Opac și inuman”: închisoarea în care este încarcerat Nicolás Maduro este descrisă ca „iadul pe pământ” # G4Media
Nicolás Maduro și Cilia Flores, președintele venezuelean și soția sa, sunt încarcerați de sâmbătă, 3 ianuarie, la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, în așteptarea procesului. Ei se alătură unei lungi liste de deținuți celebri care au stat în această instituție federală, adesea criticată pentru condițiile sale inumane și insalubre, scrie BFM TV. Metropolitan Detention Center […] © G4Media.ro.
Fabrica Lactis din Iași, scoasă la vânzare și în 2026 / Prețul de pornire 38,4 milioane lei, fără TVA # G4Media
Fabrica Lactis, fostă mândrie a Iașului comunist, este scoasă la licitație și în 2026. Lactis Iași a fost prima din țară care a folosit punga la ambalat lichide. Conform ZiaruldeIasi, pe 20 ianuarie 2026, fabrica de pe bd. Metalurgiei nr. 8, va fi scoasă la vânzare pentru un preț de pornire de 38,4 milioane lei, […] © G4Media.ro.
Asociația Pacienților Cronici: Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical loveşte nedrept în cetăţenii cei mai vulnerabili / Un stat responsabil îi protejează pe cei slabi şi îi sancţionează pe cei care trişează, nu inversează povara # G4Media
Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) susţine că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical „loveşte nediferenţiat şi nedrept” în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, transmite Agerpres. „Combaterea fraudei nu se face prin pedepsirea bolnavilor reali, iar un stat […] © G4Media.ro.
Ninsorile abundente și îngheţul din Europa au dus la oprirea transportului şi închiderea şcolilor # G4Media
Condiţiile de zăpadă şi îngheţ au blocat transportul feroviar şi aerian, au dus la blocaje lungi pe autostrăzi şi la închiderea şcolilor în întreaga Europă, pe măsură ce valul de frig care a lovit continentul în weekend a persistat până marţi, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Serviciile feroviare olandeze au fost aproape […] © G4Media.ro.
Cafenelele și bistrourile franceze, propuse pentru UNESCO / Emmanuel Macron susține recunoașterea unui simbol național # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat intenția de a solicita includerea cafenelelor și bistrourilor franceze pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO. Declarația a fost făcută la Palatul Élysée, în cadrul ceremoniei tradiționale a galettei de l’Épiphanie, organizată la începutul lunii ianuarie, conform lefigaro.fr. Anunțul vine în contextul succesului recent obținut de Franța în 2022, […] © G4Media.ro.
„Nu aș accepta niciun bănuț din donații”: Mickey Rourke denunță campania de strângere de fonduri organizată în numele său # G4Media
Actorul Mickey Rourke a denunțat o campanie de strângere de fonduri online organizată în numele său, menită să achite suma de 60.000 de dolari pe care acesta ar fi datorat-o pentru chiria casei sale din Los Angeles, scrie The Guardian. Rourke a postat un videoclip pe rețelele de socializare, ca răspuns la știrile apărute luni, […] © G4Media.ro.
