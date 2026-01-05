Turcia va participa la discuțiile „Coaliției de Voință” privind planul SUA pentru Ucraina
G4Media, 5 ianuarie 2026
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va declara „prioritatea strategică” a menținerii securității în Marea Neagră la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris, relatează citând o sursă din Ministerul turc de externe, agenția Reuters, citată de BBC. Președintele francez Emmanuel Macron a programat o reuniune a „Coaliției de Voință” pentru marți. Acest grup, condus […] © G4Media.ro.
Aplicarea la facultate este un moment plin de posibilitate, entuziasm și, fără îndoială, puțină neliniște. Însă dacă ai decis să urmezi o carieră în modă, alegerea locului unde vei studia poate deveni destul de complexă. Școlile de modă sunt variate în ceea ce privește cursurile, parcursurile și abordările lor, oferind numeroase opțiuni celor dornici să […] © G4Media.ro.
Colegiul Medicilor din România propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă # G4Media
Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse şi intens solicitante în multe situaţii – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Colegiului Medicilor din […] © G4Media.ro.
Elveția a înghețat toate activele deținute în țară de Nicolas Maduro și asociații săi, a declarat luni Consiliul Federal, după arestarea acestuia de către forțele americane în Caracas și transferul său în Statele Unite, transmite Reuters. Măsura, care intră în vigoare imediat și este valabilă timp de patru ani, are scopul de a preveni scurgerea […] © G4Media.ro.
Universitățile trebuie să lucreze direct cu industria, să aducă mentori din companii, să subcontracteze cursuri foarte avansate, să ofere proiecte reale studenților – avertizează Răzvan Bologa, profesor de Computer Science la ASE # G4Media
Reformarea școlilor „este urgentă acum, nu peste cinci ani”, în contextul în care tehnologia avansează cu o viteză care nu ne așteaptă, a avertizat Răzvan Bologa, profesor de Computer Science la Cibernetică, Academia de Studii Economice din București (ASE). Într-un interviu acordat la finalul anului pentru Edupedu.ro, profesorul universitar a declarat că „educația trebuie să […] © G4Media.ro.
Şeful diplomaţiei siriene, Assaad al-Shaibani, participă luni la noi negocieri cu Israelul, sub egida Statelor Unite, a anunţat agenţia oficială SANA, preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Discuţiile au loc la Paris cu mediere americană, au indicat două surse diplomatice pentru AFP. Negocierile vizează ‘ajungerea la un acord de securitate echilibrat’ între […] © G4Media.ro.
Evgheni Hmara, șeful Centrului de Operațiuni Speciale al Ucrainei, va conduce serviciul secret SBU (surse) / Generalul de brigadă a condus operațiunea de eliberare a Insulei Șerpilor # G4Media
După anunțul oficial al demisiei lui Vasil Maliuk, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-ar putea numi pe Evheni Hmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit unor surse citate de RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC. În aprilie 2023, Hmara a fost numit șef al Centrului de Operațiuni Speciale, care combate […] © G4Media.ro.
VIDEO Nicolas Maduro, transferat cu elicopterul din închisoare la un tribunal din Manhattan # G4Media
Președintele venezuelean Nicolás Maduro este transferat luni la un tribunal federal din Manhattan (New York) după ce a fost capturat de forțele americane pentru a răspunde acuzațiilor legate de traficul de cocaină, transmite Wall Street Journal. Președintele Trump a reiterat faptul că SUA vor deține controlul în Venezuela, în urma unor declarații anterioare care indicau […] © G4Media.ro.
RAPORT: SUV-urile au dominat Europa în 2025, dar cel mai bine vândut model a rămas Dacia Sandero # G4Media
Noi, europenii, obișnuiam să-i privim de sus pe americani, deoarece preferam automobilele mici în detrimentul SUV-urilor care consumă mult combustibil. Cu toate acestea, ultimii ani au demonstrat că nu suntem atât de diferiți. Modelele supradimensionate, cu gardă mare la sol, au invadat și Vechiul Continent. SUV-urile dețineau o cotă de piață de 41,3% în 2020, […] © G4Media.ro.
„Unul pentru toți și toți pentru unul”: Europa trebuie să se unească sau este „terminată”, avertizează premierul polonez Donald Tusk # G4Media
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a emis un avertisment grav cu privire la viitorul Europei, spunând că bătrânul continentul este „terminat” dacă nu se unește, după o săptămână în care s-au înregistrat fracturi în pozițiile țărilor UE cu privire la politica externă, scrie Politico. Tusk, un centrist pro-european, a scris luni pe rețelele de socializare că […] © G4Media.ro.
Jaqueline Cristian se afla în această săptămână pe cel mai bun loc din carieră, jucătoarea de tenis din România găsindu-se pe 38 în ierarhia WTA. România are trei reprezentante în TOP 100: Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse. Cu 1.324 de puncte acumulate, Jaqueline a urcat un loc în clasamentul mondial, ea aflându-se acum pe […] © G4Media.ro.
Ninsorile abundente au dus la închiderea a sute de școli și la anularea mai multor zboruri în Marea Britanie și Irlanda, autoritățile emițând avertizări meteo de cod portocaliu și galben pentru zăpadă și polei, transmit MEDIAFAX. Potrivit The Guardian, valul de vreme severă afectează în special Scoția, unde coduri portocalii de ninsoare vizează mai multe […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski anunţă că îl va înlocui pe şeful serviciului de securitate al ţării / În timpul mandatului său, serviciul a efectuat operaţiuni de mare anvergură, printre care se numără atacuri asupra podului Kerci şi a bazelor unde erau staţionate bombardiere strategice ruseşti # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului de cabinet prezidenţial, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Zelenski a scris pe platforma X că i-a cerut […] © G4Media.ro.
Creșterea economică a Vietnamului a accelerat la 8% în 2025, în ciuda tarifelor vamale americane # G4Media
Vietnamul a publicat luni o creștere a produsului intern brut (PIB) de 8% în 2025, susținută de servicii, construcții și exporturi, în ciuda efectului tarifelor vamale americane, scrie boursorama.com. „PIB-ul din 2025 ar trebui să înregistreze o creștere semnificativă, estimată la 8,02% față de anul precedent”, a indicat Biroul de Statistică într-un comunicat. Vietnamul înregistrează […] © G4Media.ro.
O persoană a fost arestată după un incident la reşedinţa vicepreşedintelui american din Ohio # G4Media
O persoană a fost arestată după un incident la reşedinţa vicepreşedintelui american JD Vance din statul Ohio, relatează luni postul de știri CNN, citat de Agerpres. O persoană este în arest şi o anchetă este în curs de desfăşurare în urma unui incident la reşedinţa din Ohio a vicepreşedintelui JD Vance, potrivit unei surse federale […] © G4Media.ro.
Şeful diplomaţiei germane susține că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie # G4Media
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Wadephul a făcut aceste declaraţii după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou că va prelua controlul asupra […] © G4Media.ro.
VIDEO Trupele aeriene ucrainene au stopat o tentativă a militarilor ruși de a pătrunde prin conducta de gaz Soiuz din regiunea Harkov # G4Media
Brigada 77 Aeromobilă Dnipro din Corpul 7 de Reacție Rapidă al Forțelor Aeriene Ucrainene a stopat o tentativă a trupelor ruse de a lansa un atac folosind conducta de gaze Soiuz pe frontul Kupiansk, potrivit Pravda. Tentativa forțelor ruse a avut loc la nord de așezarea Novoplatonivka – în direcția Nova Kruhliakivka și Zahrizove – […] © G4Media.ro.
Administrația locală din Zlatna face apel la cetăţenii şi firmele din localitate care au buldoexcavatoare să sprijine deszăpezirea în oraş / Primăria le va asigura motorina # G4Media
Administraţia locală din Zlatna a făcut luni un apel către cetăţenii şi firmele care deţin utilaje să sprijine acţiunile de deszăpezire a drumurilor din oraş, urmând ca primăria să ofere motorina necesară, transmite Agerpres. „În urma căderilor masive de zăpadă din ultima perioadă, Primăria oraşului Zlatna adresează un apel către persoanele fizice şi juridice care […] © G4Media.ro.
Clujul sub zăpadă / Emil Boc îi amenință cu amenzi pe cei care nu deszăpezesc trotuarele din fața caselor: ”Prima dată aplicăm avertismentul. Apoi venim cu chitanțierul” # G4Media
Primarul Clujului, Emil Boc, a atras atenția că firmele de deszăpezire au obligația legală să mențină curățate toate stațiile de autobuz, pentru ca cetățenii să poată urca în mod normal în mijloacele de transport. Nu i-a uitat însă nici pe proprietarii care nu curăță zăpada din fața casei, notează Cluj24. Sancțiunile pentru nerespectarea acestei obligații […] © G4Media.ro.
Peste 10 petroliere încărcate cu ţiţei şi combustibil, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela în ultimele zile, încălcând blocada impusă de SUA # G4Media
Peste zece petroliere încărcate cu ţiţei şi combustibil venezuelean au plecat în ultimele zile din apele ţării în „dark mode”, după ce în prealabil şi-au oprit sistemele de monitorizare (transponderele AIS), încălcând aparent o blocadă strictă impusă de SUA pe fondul unei presiuni intense care a tot crescut până la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, a […] © G4Media.ro.
Primele echipe care-și vor prezenta monoposturile pentru sezonul 2026 din Formula 1 vor fi RedBull Racing și sora mai mică Racing Bulls. Evenimentul va avea loc în data de 15 ianuarie, la Michigan, în SUA. Sfârșit de eră în F1: Cele 10 lucruri care dispar odată cu intrarea în 2026 Va un an special pentru […] © G4Media.ro.
Cincisprezece şoferi internaţionali de autocar, acuzaţi că transportau migranţi ilegali între Franţa şi Spania, au fost arestaţi # G4Media
Cincisprezece şoferi internaţionali de autocar au fost arestaţi în provincia spaniolă Barcelona, fiind acuzaţi că transportau migranţi ilegali între Franţa şi Spania, uneori fără bilete sau acte de identitate, a anunţat luni Poliţia Naţională Spaniolă, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Cei arestaţi profitau de statutul lor de şoferi oficiali pe rutele regulate […] © G4Media.ro.
Ce judecători din Curtea Liei Savonea vor decide soarta marilor inculpați în dosare de corupție: marile dosare de corupție dărâmate de magistrați din noile completuri de 5 # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a tras luni la sorți componența completurilor de 5 judecători. Sunt completurile care vor lua deciziile definitive în procesele înalților demnitari și în procesele disciplinare ale magistraților. Vezi mai jos componența completurilor și în ce dosare cunoscute s-au pronunțat magistrații. Completul de 5 judecători penal […] © G4Media.ro.
Circulația feroviară pe linia Cluj-Napoca – Oradea va fi reluată etapizat până la sfârșitul anului 2026 # G4Media
Circulația feroviară pe linia Cluj-Napoca – Oradea va fi reluată etapizat până la sfârșitul anului 2026, anunță CFR S.A., care precizează că tronsonul face parte dintr-un program național ce vizează redeschiderea a aproape 183 de kilometri de cale ferată.Linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor se află într-un amplu proces de electrificare și reabilitare, anunță […] © G4Media.ro.
Românii nu-și pot plăti taxele și impozitele pe ghișeul.ro / Funcția de plată online este suspendată temporar pentru instituțiile care nu au finalizat încă procesele interne de actualizare a datelor fiscale, anunță reprezentanții platformei # G4Media
Platforma ghișeul.ro este indisponibilă la începutul lui 2026 pentru a permite primăriilor din țară să-și actualizeze bazele de date, precum și cuantumul taxelor și impozitelor locale. „Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) informează utilizatorii platformei Ghișeul.ro cu privire la disponibilitatea serviciilor de plată în acest început de an și reconfirmă angajamentul instituției pentru asigurarea continuității proceselor […] © G4Media.ro.
Cererea de contestare a înființării comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției, amânată de instanță pentru 12 ianuarie # G4Media
Curtea de Apel București a decis, luni, amânarea pentru 12 ianuarie, a cererea de contestare a înființării comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției. Amânarea a fost decisă la solicitarea Guvernului. La Curtea de Apel București a fost înregistrată o cerere de suspendare a executării deciziei prim-ministrului din 19 decembrie 2025. Cauza a fost înregistrată la […] © G4Media.ro.
Zece persoane găsite vinovate de hărțuire cibernetică împotriva primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după acuzații false că ar fi transgender # G4Media
Zece persoane au fost găsite vinovate de hărțuire cibernetică împotriva primei doamne a Franței, Brigitte Macron. Acțiunea în justiție a fost declanșată de acuzații false potrivit cărora soția președintelui francez ar fi o femeie transsexuală născută bărbat, transmite Sky News. Inculpații, opt bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, […] © G4Media.ro.
Coloană de mașini de aproximativ patru kilometri pe tronsonul Comarnic-Ploieşti către Braşov # G4Media
Coloană de mașini de aproximativ patru kilometri pe tronsonul Comarnic-Ploieşti către Braşov, informează, luni, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Prahova, transmite Agerpres. Conform sursei citate, pe tronsonul Comarnic – Ploieşti către Braşov se înregistrează trafic intens, cu o coloană de aproximativ 4 kilometri, în condiţii de ninsoare uşoară, carosabil la negru şi temperaturi negative. De […] © G4Media.ro.
Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, a anulat luni 450 de zboruri din cauza zăpezii şi îngheţului # G4Media
Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 450 de zboruri luni, din cauza zăpezii şi a îngheţului, şi se aşteaptă ca acest număr să crească pe parcursul zilei, a relatat agenţia de ştiri olandeză ANP, preluată de Agerpres. „Din cauza condiţiilor meteo de iarnă şi a necesităţii degivrării aeronavelor, zborurile de luni, 5 ianuarie, pot suferi […] © G4Media.ro.
Oficialii lui Manchester United au anunțat luni că tehnicianul Ruben Amorim a fost dat afară de la echipă. Antrenorul portughez a rezistat doar un an și trei luni pe banca tehnică a grupării din Premier League. În vârstă de 40 de ani, Amorim a sosit la United în toamna lui 2024 după ce a impresionat […] © G4Media.ro.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcţia de consilieră pentru dezvoltare economică, invocând „experienţa acesteia în atragerea de investiţii”, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „În acest moment, Ucraina trebuie să-şi consolideze rezilienţa internă atât pentru redresarea Ucrainei, dacă diplomaţia va […] © G4Media.ro.
Călin Georgescu: Trump e un om de acţiune care nu admite furtul de alegeri / Azi în Venezuela, mâine poate în Europa de Vest, în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară # G4Media
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidenţiale, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump „este un om de acţiune, care nu admite furtul de alegeri” şi, după Venezuela, ar putea interveni şi în Europa. „Vă spun ceva esenţial – anularea alegerilor nu a fost dreptate. A fost frica uriaşă de a nu ieşi la iveală […] © G4Media.ro.
Alocația de stat pentru copii 2026, înghețată de Legea Bolojan pentru al doilea an la rând. Fiecare copil pierde cel puțin 945 de lei pentru ambii ani din indexările cu inflația blocate politic # G4Media
Alocația de stat pentru copii este înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației. După ce indexarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin ordonanța de urgență 156/2024, cunoscută drept „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, majorarea pentru 2026 este anulată […] © G4Media.ro.
10 elemente care nu trebuie să lipsească din garderoba iarna aceasta pentru a fi chic, chiar dacă este frig # G4Media
Iarna aduce cu sine provocări vestimentare reale, dar și oportunitatea de a construi ținute sofisticate, bazate pe texturi bogate, siluete bine definite și piese atemporale. O garderobă de iarnă bine gândită nu înseamnă exces, ci alegeri inteligente care îmbină funcționalitatea cu estetica. Iată cele zece elemente-cheie care asigură un look chic indiferent de temperaturi. 1. […] © G4Media.ro.
Organizația de Management al Destinației Turistice (OMD) Municipiul Tulcea solicită o discuție cu autoritățile privind numeroasele alerte de avertizare din județ: Dorim să identificăm soluții care să țină cont de specificul unei destinații turistice urbane # G4Media
Organizația de Management al Destinației Turistice (OMD) Municipiul Tulcea a transmis p scrisoare deschisă, luni, prin care solicită o discuție cu autoritățile privind numeroasele alerte de avertizare din județ, precizând că dorește identificarea unor soluții care să țină cont de specificul unei destinații turistice urbane. Organizația de Management al Destinației Turistice (OMD) Municipiul Tulcea a […] © G4Media.ro.
„Gata, ajunge! Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare”/ Reacția premierului Groenlandei după amenințările repetate ale lui Trump # G4Media
„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa, transmite luni AFP, citată de Agerpres. „Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare. Suntem deschişi la dialog. Suntem deschişi […] © G4Media.ro.
Trump avertizează că Iranul va fi „lovit foarte tare” dacă vor fi ucişi protestatari / Cel puţin 19 persoane au fost ucise până acum în timpul protestelor de amploare # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a avertizat duminică Iranul că va fi „lovit foarte tare” dacă vor mai muri protestatari în timpul tulburărilor care zguduie ţara de mai bine de o săptămână, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Urmărim situaţia cu mare atenţie. Dacă încep să ucidă oameni aşa cum au făcut-o în trecut, […] © G4Media.ro.
Legendarul Fabio Capello lansează un atac dur la adresa arbitrilor și a folosirii sistemului VAR. Într-un interviu pentru Marca, fostul antrenor de la Milan, Roma, Juventus și Real Madrid spune că „arbitrii sunt o mafie”. În camera VAR ar trebui să se afle un fost fotbalist, avertizează Capello Considerat unul dintre cei mai importanți antrenori […] © G4Media.ro.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o atenţionare Cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până marţi, la miezul nopţii, pe râuri din nouă judeţe. Conform prognozei de specialitate, în intervalul 5 ianuarie, ora 12:00 – 6 ianuarie, ora 00:00, se vor produce viituri […] © G4Media.ro.
Intervenții în 40 de localități din 13 de județe pentru îndepărtarea copacilor căzuți, degajarea elementelor de construcție, remedierea efectelor vântului puternic și ninsorilor # G4Media
Instituțiile guvernamentale acționează pentru reducerea efectelor cauzate de situația meteorologică și țin legătura îndeaproape cu autoritățile locale din comunitățile în care este nevoie de intervenții pentru remedierea avariilor produse de ninsoare și viscol. În perioada 22 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor, prin instituțiile din subordine, a efectuat acțiuni de deszăpezire efectuate cu […] © G4Media.ro.
Polei pe majoritatea drumurilor din Maramureș / Au fost împrăştiate peste 200 de tone de material antiderapant # G4Media
Drumarii au fost nevoiţi să intervină pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale şi centura ocolitoare a municipiului Baia Mare pentru combaterea poleiului, fiind împrăştiate peste 200 de tone de material antiderapant, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă, transmite Agerpres. „Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a intervenit cu 11 utilaje […] © G4Media.ro.
Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov, oprite din cauza vântului / Starea pârtiilor din Poiană # G4Media
Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov nu funcționează luni dimineața din cauza vântului. În schimb, teleschiurile și telescaunul Ruia sunt operaționale și se schiază în condiții bune și foarte bune în partea superioară a Masivului Postăvaru, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Sunt deschise toate pârtiile, iar stratul de zăpadă măsoară 40 […] © G4Media.ro.
AUR cere declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” / Partidul extremist invocă ”rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate şi libertate” # G4Media
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român – Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor AUR, anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanţă […] © G4Media.ro.
AUR va ataca în instanță hotărârile Consiliilor Locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile # G4Media
Alianța pentru Unirea Românilor susține că noile taxe pe proprietate și automobile instituite de guvernul Bolojan ar fi neconstituționale și încalcă regulile de bază ale fiscalității, iar din acest motiv le va ataca în justiție. „Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin care românii sunt […] © G4Media.ro.
Avertismentul drumarilor: pericol de copaci căzuți pe drumurile din zonele împădurite din Craiova / Zăpada acumulată pe arbori poate provoca ruperea crengilor și căderea copacilor pe carosabil # G4Media
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova avertizează asupra unui risc crescut de producere a incidentelor rutiere pe drumurile care traversează zone împădurite, din cauza cantităților mari de zăpadă depuse pe coronamentul arborilor, transmite Mediafax. În aceste condiții, există posibilitatea ca arbori sau crengi să se rupă și să cadă pe partea carosabilă, punând în […] © G4Media.ro.
Judecătorul desemnat în cazul lui Nicolas Maduro are 92 de ani / În sistemul federal din SUA nu există vârstă obligatorie de pensionare pentru judecători # G4Media
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vârstă de 92 de ani, va fi cel ce îl va avea în față de Nicolas Maduro luni, anunță Mediafax. Hellerstein a fost desemnat să prezideze procesul penal împotriva lui Nicolás Maduro. Fostul lider venezuelean a fost capturat de forțele speciale americane și adus sâmbătă la Manhattan, New […] © G4Media.ro.
Instanța a respins cererea de amânare a contestației avocatei AUR Silvia Uscov față de numirea judecătorului CCR Dacian Dragoș # G4Media
Curtea de Apel București a respins, luni, cererea de amânare a contestației avocatei AUR Silvia Uscov față de numirea judecătorului CCR Dacian Dragoș. Avocata Silvia Uscov contestă numirea, astă vară, a doi judecători ai Curții Constituționale (Mihai Busuioc și Dacian Dragoș) și formarea de către premierul Bolojan a grupului de lucru privind legile Justiției. Vom […] © G4Media.ro.
Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să „înceteze ameninţările” de a anexa teritoriul, informează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Avem nevoie de Groenlanda din […] © G4Media.ro.
Panourile fotovoltaice au acoperit 18% din consumul de energie electrică al Germaniei în 2025 # G4Media
Instalaţiile fotovoltaice din Germania au produs o cantitate de electricitate mai mare în 2025 decât în 2024, ponderea fotovoltaicelor în producţia internă de energie crescând până la aproximativ 18%, de la 14% în 2024, a informat luni Asociaţia germană a industriei solare (BSW), transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Aceasta a însemnat că […] © G4Media.ro.
Cristiana Oprea, prima femeie pilot din România în WRC, explică pentru G4Media de ce lipsesc femeile din Formula 1 # G4Media
A renunțat la arhitectură pentru a-și urma chemarea pentru raliuri. Cristiana Oprea a devenit un nume important în motorsporul românesc, ea fiind prima româncă pilot care a concurat în WRC (Campionatul Mondial de Raliuri). Într-o discuție cu G4Media, Cristiana a explicat motivul pentru care femeile pilot lipsesc din Formula 1. Cristiana nu participă doar pentru […] © G4Media.ro.
