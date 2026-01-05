Universitatea Craiova a anunțat primul transfer al iernii! Contract pe 2 ani pentru noul jucător al „Științei”
Fanatik, 5 ianuarie 2026 17:20
Universitatea Craiova a parafat primul transfer al iernii. Oltenii au oferit un contract de 2 ani pentru noul fotbalist din lotul pregătit de Filipe Coelho. Despre cine este vorba.
• • •
Acum 10 minute
17:30
Premier League și Serie A, două dintre campionatele de top ale Europei, țin capul de afiș la mijlocul săptămâni cu dueluri care pot zdruncina din temelii o ierarhie unde echilibrul e cuvântul de ordine. În […]
Acum 30 minute
17:20
17:10
Se încheie o eră la CFR Cluj! Ce a însemnat pentru ardeleni Ciprian Deac, jucătorul-simbol exclus din lot de Daniel Pancu pentru cantonamentul din Spania # Fanatik
Se încheie o eră la CFR Cluj. Ciprian Deac, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria formației din Gruia, este pe cale să părăsească echipa. „Veteranul” este un adevărat simbol al feroviarilor.
Acum 2 ore
16:30
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv # Fanatik
Steven Nsimba a refuzat o ofertă uriaşă de transfer din China. Mario Felgueiras a oferit anunțul vizavi de situația în care se află atacantul Universității Craiova
15:40
Valentin Mihăilă, surpriza din cantonamentul Universității Craiova! Anunțul genial al clubului. Foto # Fanatik
Valentin Mihăilă le-a făcut o vizită-surpriză jucătorilor Universității Craiova în cantonamentul din Antalya. Ce mesaj a postat clubul pe rețelele de socializare.
15:40
Valentin Țicu, conferință blitz în Antalya: „Cei de la Dinamo s-au mișcat foarte repede”. Ce a discutat personal cu Kopic. Video # Fanatik
Valentin Țicu, primul transfer al anului făcut de Dinamo, a susținut o conferință de presă în cantonamentul „câinilor” din Antalya. Fundașul stânga are planuri mari odată cu revenirea după accidentare
Acum 4 ore
15:10
Liber de contract de aproape un an, Florin Niță și-a stabilit viitorul: „O să încep pregătirea” # Fanatik
Florin Niță este pregătit de o nouă aventură. Ce a spus despre viitorul său la cei 38 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre portarul român.
14:40
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat” # Fanatik
Giovanni Becali și povestea transferului lui Adrian Mutu de la Parma la Chelsea. Cum a reușit impresarul, de fapt, să îl ducă pe „Briliant” în Premier League după un șantaj.
14:10
Ruben Amorim, arătat cu degetul de englezi! Suma uluitoare cheltuită de Manchester United cu antrenorul portughez pe bancă # Fanatik
Ruben Amorim a fost dat afară de Manchester United. Englezii au dat cărțile pe față în legătură cu mandatul portughezului pe Old Trafford.
14:00
Povestea fabuloasă a suporterului care face înconjurul lumii pentru naționala României. A stat „la ocazie” și s-a trezit la EURO 2000: „Dacă voi fi sănătos, merg și la Istanbul” # Fanatik
Fotbalul este cel mai important sport din lume, însă farmecul acestuia ar crește semnificativ fără suporteri. FANATIK a stat de vorbă cu Petru Botiș, fan ce a depășit în dese rânduri granițele României pentru deplasări.
Acum 6 ore
13:30
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului # Fanatik
Care este remușcarea uriașă a lui Leonard Doroftei. După o evoluție impresionantă în ringul de box a spus ce ar vrea să schimbe, dacă ar putea să facă asta.
13:10
George Pușcaș este gata pentru o nouă provocare în cariera sa. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre atacantul român și echipa cu care va semna.
12:50
Tyson Fury a anunțat că se întoarce la marea sa pasiune, boxul, la un an de la vestea retragerii. Cum se pregătește pugilistul britanic pentru ce urmează.
11:50
Începe curățenia de iarnă la CFR Cluj! Daniel Pancu nu i-a luat în cantonamentul din Spania # Fanatik
CFR Cluj a început „curățenia” de iarnă. Daniel Pancu a decis numele fotbaliștilor care nu vor efectua cantonamentul din Spania cu echipa. Cine sunt jucătorii lăsați acasă.
Acum 8 ore
11:30
Cum a fost primit Denis Alibec de ziua lui la antrenamentul FCSB. Un singur jucător s-a antrenat în sală. Video # Fanatik
Luni, 5 ianuarie, Denis Alibec a împlinit 35 de ani. De ziua de naștere a atacantului, FCSB a avut un antrenament dechis presei în cantonamentul din Antalya
11:20
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv # Fanatik
Rapid este aproape de al doilea transfer al iernii. Giuleştenii îi caută înlocuitor lui Stolz, iar FANATIK a aflat că staff-ul lui Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru portarul care poate reveni în SuperLiga.
11:10
Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A semnat imediat după meci. L-a vrut Lucescu la Pisa” # Fanatik
Cum a dispărut fabuloasa echipă a lui Dinamo din 1989. Giovanni Becali a dezvăluit cum s-a destrămat, de fapt, clubul din „Ștefan cel Mare”.
10:40
Doliu în lumea sportului! A murit în tragedia de la Crans Montana încercând să-și salveze o prietenă # Fanatik
Un tânăr sportiv a încetat din viață în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre evenimentul care a zguduit lumea boxului.
10:20
Emoții pentru FCSB! Titularul echipei s-a accidentat și părăsit terenul într-un picior. Video # Fanatik
Unul dintre titularii de la FCSB a acuzat probleme și a ieșit de pe gazon șchiopătând. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre jucătorul campioanei României.
10:10
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy # Fanatik
Figuri emblematice în fotbalul românesc, Florin Halagian și Victor Pițurcă sunt cunoscuți și pentru pasiunea pe care o aveau pentru jocurile de noroc. FANATIK vă prezintă un episod fabulos, pe când cei doi erau la FC Olt Scornicești.
09:50
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Brisbane. Câte locuri a urcat în clasamentul WTA # Fanatik
Suma cu care a fost recompensată Sorana Cîrstea, după duelul de excepție de la Brisbane, Australia. Tenismena are toate motivele să fie mândră de reușita sa.
09:40
Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de român, după ce a intrat definitiv în istoria lui PAOK # Fanatik
Răzvan Lucescu, antrenorul român al anului 2025, are o conexiune specială cu orașul în care a obținut cele mai importante succese din cariera sa, fapt care l-a împins să ia o hotărâre importantă
Acum 12 ore
09:00
Prima mare personalitate din sport care îl condamnă pe Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Președintele păcii pe naiba!” # Fanatik
Capturarea lui Maduro a stârnit zeci de mii de reacții pe internet. Printre acestea, a apărut și prima mare personalitate din sport care îl condamnă grav pe Donald Trump pentru acțiunile sale
08:40
Novak Djokovic a luat o decizie extrem de importantă pentru viitorul său. Celebrul tenismen sârb a transmis un mesaj cutremurător pe rețelele de socializare: „Nu mă mai reprezintă”
08:10
Cum s-a terminat derbyul Parisului, jucat din nou după 36 de ani. Diferența dintre cele două echipe e de peste un miliard de euro # Fanatik
PSG și Paris FC s-a confruntat din nou în campionatul Franței, pentru prima dată după 1990, în ceea ce a fost numit cu îngăduință derbyul Parisului, doar prin prisma faptului că cele două echipe sunt din același oraș
07:40
Arde ringul! Cine este Patricia Elena Țiparu, modelul român care face senzație în cariera de „ring girl”. Eveniment cu 90.000 de fani în tribune # Fanatik
Cine este Patricia Elena Țiparu, care încinge ringul ca ring girl. În acest an, românca a făcut senzație la un eveniment cu 90.000 de oameni în tribune.
07:10
Fotbalistul român din Liga Campionilor a rămas fără antrenorul preferat! Destinație surpriză pentru tehnicianul spaniol # Fanatik
Antrenorul care e revigorat una dintre surprizele Ligii Campionilor a decis să accepte o nouă provocare și se desparte de formația la care joacă unul dintre cei mai apreciați internaționali români
06:40
Messi poate atinge noi recorduri impresionante în 2026! Pentru ce luptă starul argentinian de la Inter Miami # Fanatik
Anul acesta poate aduce noi realizări spectaculoase pentru fotbalistul de 38 de ani, care are deja o colecție impresionantă de titluri și trofee la cluburi și la națională
05:50
Cine este oficialul român care a primit cele mai multe cadouri cât a fost în funcție. Bunurile surprinzătoare pe care Băsescu a cerut să le păstreze # Fanatik
Cadourile surprinzătoare pe care oficialii români au ales să le păstreze. Obiectele pe care și le-au dorit Băsescu sau Marcel Ciolacu. Ministrul care a primit cele mai multe cadouri
Acum 24 ore
00:50
Cristi Chivu, decizie neașteptată după Inter – Bologna! De ce nu a venit la declarații și pe cine a trimis în locul lui # Fanatik
Cristi Chivu, decizie bizară la finalul meciului Inter - Bologna 3-1! De ce a refuzat antrenorul român să se prezinte la declarații
00:30
Englezii au dezvăluit motivul pentru care Radu Drăgușin ar putea părăsi Premier League în această iarnă. Care este cea mai mare îngrijorare a românului
00:10
Lamine Yamal a făcut o mărturie ieșită din comun după partida Espanyol - Barcelona, încheiată cu scorul de 0-2. Sportivul de 18 ani a uimit pe toată lumea.
4 ianuarie 2026
23:50
Situație incredibilă la Rangers! Fostul coleg al lui Ianis Hagi a fost arestat la scurt timp după victoria din derby-ul cu Celtic # Fanatik
Fostul coleg al lui Ianis Hagi nu s-a putut bucura prea mult de victoria din derby-ul cu Celtic. Fotbalistul britanic a fost arestat la câteva ore după fluierul final
23:30
Scandal monstru în Franța! Fanii se revoltă înainte de PSG – OM: „În 2027 mergem pe Lună?” # Fanatik
Suporterii boicotează meciul dintre PSG și OM. Decizia luată de Liga Profesionistă care a declanșat un război total. Ce s-a întâmplat, de fapt. Fanii lui OM, cei mai vehemenți.
23:20
Fanii au luat foc în timpul meciului din Premier League! Se cere agresiv demiterea fostului fotbalist de la Manchester United # Fanatik
Probleme serioase cu sunetul la TV în timpul unei partide importante din Premier League. Fanii au reacționat pe social media. „Bani cheltuiți degeaba”.
23:00
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”. Foto exclusiv # Fanatik
Dawa a fost protagonistul unui moment savuros la sosirea în Antalya, acolo unde FCSB e în cantonament. Stoperul camerunez a urmărit cu sufletul la gură meciul naționalei sale contra Africii de Sud. Coechipierul Ngezana a fost titular
22:50
Oferta tentantă pe care Ricardo Grigore a refuzat-o înainte să revină în România: „Am avut un gol în stomac. Un contract foarte bun” # Fanatik
Ricardo Grigore a povestit ce ofertă tentantă a avut din Spania, înainte de a reveni în România, unde a semnat cu CS Tunari, echipă care evoluează în liga secundă.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 5 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 621 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal de la Cupa Africii pe Națiuni.
22:30
Noua vedetă de la Real Madrid a strălucit prima dată cu România! Gonzalo Garcia, trei goluri superbe contra lui Betis. Video # Fanatik
Un nou star pe Bernabeu! A marcat 3 goluri pentru Real Madrid în ultimul meci din La Liga. Cu doar o lună în urmă, atacantul înscria în poarta naționalei României.
22:10
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci! # Fanatik
Giovanni Becali a spus totul despre mutarea lui Gică Hagi la Galatasaray. Cum a ajuns „Regele” în Turcia, deși trebuia să meargă inițial în Mexic.
22:00
Rapid are în sfârșit atacantul pe care și-l dorea Costel Gâlcă. Daniel Paraschiv a ajuns în cantonamentul din Antalya, acolo unde se pregătește formația din Giulești
21:50
Probleme serioase la Manchester United! Ruben Amorim a luat foc după meciul cu Leeds din Premier League. Portughezul a atacat conducerea clubului. Declarații acide în fața presei.
21:10
Consilierul prezidențial cu datorii de peste două milioane de lei la ANAF și la bănci. Câți bani pierde prin acceptarea funcției de la Cotroceni # Fanatik
Cine este consilierul prezidențial cu datorii la ANAF și la bănci de peste două milioane de lei. Ce venituri avea înainte să accepte slujba de la Cotroceni
21:00
Anul începe cu o veste tristă pentru sportul românesc. Un fost mare jucător de la Rapid și-a pierdut viața. Anunțul devastator făcut de Federație pe social media.
20:40
Cristi Chivu, obligat să câștige primul meci din 2026, contra lui Bologna. Inter a fost depășită de două contracandidate înaintea partidei # Fanatik
Inter întâlnește Bologna în etapa cu numărul 18 din Serie A. Cristi Chivu trebuie să câștige neapărat pentru a-și păstra poziția de lider în clasament
20:30
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United # Fanatik
Tragedie la meciul Leeds - Manchester United. În urma unei urgențe medicale, s-a stins din viață cu doar câteva minute înainte de fluierul de start. Anunțul făcut de club cu puțin timp în urmă
20:30
Kevin Ciubotaru a dezvăluit tot despre negocierile cu FCSB: „Mi-a scris Meme Stoica, iar cu domnul Gigi Becali a vorbit tatăl meu”. Exclusiv # Fanatik
Kevin Ciubotaru a făcut lumină definitiv în privința transferului la FCSB. Puștiul-minune de la Hermannstadt a dezvăluit unde s-au împotmolit negocierile cu campioana România
20:00
Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind corigent la 5 materii: “Nelule, ne-au făcut de râs familia!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că prima sa apariţie în presă a fost la 14 ani, când era corigent la 5 materii. Impresarul a devenit "celebru" iniţial pentru un incident în autobuz.
19:50
Tudor Băluță, interviu emoționat în cantonamentul din Antalya. Care este situația sa medicală, cum a trăit meciul de la Atena și care a fost cel mai frumos moment pe „Ion Oblemenco”. Video # Fanatik
Tudor Băluță s-a simțit neputincios în „drama de la Atena”. Ce a spus despre momentul eliminării din Conference League și care este cel mai frumos sentiment pe care l-a trăit în tricoul alb-albastru
19:30
CFR Cluj se întărește în zona ofensivă după ce ardelenii l-au vândut pe Louis Munteanu în MLS. Clubul din Gruia și-a prezentat noul vârf. Cifrele fotbalistului.
