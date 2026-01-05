„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”
StirileProtv.ro, 5 ianuarie 2026 19:50
Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
20:10
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect # StirileProtv.ro
Cine stă într-un bloc de trei-patru etaje construit în perioada comunistă ar putea urca până-n fața ușii cu liftul.
20:10
Boboteaza, sărbătorită în avans pe malul Dunării, la Hârșova. Cine a prins crucile aruncate în apă de ÎPS Teodosie # StirileProtv.ro
Sărbătoarea Bobotezei a început mai devreme, la malul mării, unde, potrivit tradiției, a fost binecuvântată apa, care va fi îmbuteliată.
Acum 30 minute
20:00
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol # StirileProtv.ro
O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.
20:00
România construiește primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Cum arată # StirileProtv.ro
Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.
20:00
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025 # StirileProtv.ro
Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.
19:50
Motivul pentru care avionul care se pregătea să aterizeze la Cluj-Napoca a ajuns la Budapesta, după ce a lovit păsări # StirileProtv.ro
Au fost clipe tensionate pentru pasagerii unui avion plecat din Germania care trebuia să aterizeze la Cluj-Napoca.
19:50
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit” # StirileProtv.ro
Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.
Acum o oră
19:40
Ce prevede legea pensiilor private, promulgată de Nicușor Dan. Fondurile vor fi administrate de societăți autorizate special # StirileProtv.ro
Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată.
19:30
Mesaje dure de la Washington după capturarea lui Maduro. Donald Trump, cu ochii pe aliații Venezuelei # StirileProtv.ro
Ca și cum incursiunea-fulger din Venezuela și capturarea președintelui contestat al acestei țări nu au bulversat suficient întreaga lume, Donald Trump face un pas mai departe.
19:30
Fost șef al MI6, despre judecata lui Maduro: „Americanii sunt o lege în sine. O afirmare a puterii americane, a forţei brute” # StirileProtv.ro
Nicolas Maduro și soția lui au ajuns în fața unui judecător newyorkez pentru a răspunde acuzațiilor de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive.
19:30
Mesajul lui Nicolas Maduro în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele” # StirileProtv.ro
Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața unui judecător american. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.
19:20
Iarna a lovit puternic aproape toată țara. Șosele blocate din cauza ninsorilor, mii de locuInțe au rămas fără curent # StirileProtv.ro
Este iarnă cu adevărat în 3 sferturi de țară. Meteorologii au emis avertizări de viscol și ninsori puternice. Deja, mii de oameni au rămas fără curent electric după ce vântul năpraznic a rupt cablurile de înaltă tensiune.
Acum 2 ore
18:50
Horoscopul anului 2026 cu Cristina Demetrescu. Dragoste, carieră și transformări uriașe pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Cristina Demetrescu, astrolog, a prezentat predicțiile pentru horoscopul anului 2026 în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.
18:40
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge” # StirileProtv.ro
Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operaţiunea militară americană ce a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.
Acum 4 ore
18:10
Majorări de taxe și de impozite locale la Cluj-Napoca. Dările la bugetul local, mai mari și cu 80%. Explicațiile primăriei # StirileProtv.ro
Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% faţă de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susţine că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.
18:10
Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start # StirileProtv.ro
Desafio, noul reality show care promite adrenalină, emoție, strategie, dar și lupte intense pentru supraviețuire, are premiera luni.
18:00
Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela # StirileProtv.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate” din cauza acțiunii militare a SUA în Venezuela.
18:00
Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa” # StirileProtv.ro
În cadrul unei ample remanieri a structurilor de apărare, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea şefului Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei.
17:50
Fiul unui conducător de la FC Sochaux, de 14 ani, a murit în incediul din Crans-Montana. „Suferinţă de nedescris” # StirileProtv.ro
La cinci zile după incendiul unui bar din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, gruparea franceză FC Sochaux-Montbéliard a anunţat moartea lui Noa Thévenot El Kaim Billah.
17:40
Președintele Mexicului condamnă intervenția în forță a SUA în Venezuela: ”America nu aparține niciunei puteri” # StirileProtv.ro
Președinta Mexicului, Gloria Sheinbaum, a condamnat din nou intervenția SUA în Venezuela, precum și arestarea președintelui Nicolas Maduro.
17:40
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Instructorul care era cu el ar fi consumat droguri # StirileProtv.ro
Un român,stabilit de ani buni în Statele Unite a murit într-un accident de schi, în stațiunea franceză Val Thorens, din Alpi. Instructorul care îl însoțea a fost reținut, după ce bărbatul a ieșit pozitiv la testul antidrog.
17:40
Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria # StirileProtv.ro
Doi români au furat și au cărat un seif pe o pârtie de schi din stațiunea Fieberbrunn, în Tirol, Austria, duminică noaptea.
17:40
Gerul i-a învins. Trei din cei cinci temerari care s-au aruncat să găsească crucile aruncate în apă au abandonat cursa # StirileProtv.ro
Suntem în ajun de Bobotează, și în toate bisericile din țară s-au făcut pregătiri.
17:30
România a încasat aproape un miliard de euro de la UE într-o singură zi. Banii vor ajunge la fermieri # StirileProtv.ro
România a încasat, luni, 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), banii urmând să ajungă la fermieri.
17:30
Moment istoric. Palestina a deschis oficial ambasada din Londra, „cu statut şi puteri diplomatice depline” # StirileProtv.ro
La mai bine de trei luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul Palestina, Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată luni la Londra.
17:30
„Situația este critică”. Aproape 100.000 de locuințe nu au curent după furtună. Cablurile, rupte de copacii căzuți # StirileProtv.ro
Ministerul Energiei a anunțat, duminică seara, că peste 17.000 de gospodării din mai multe județe sunt în continuare fără electricitate.
17:30
Mii de blocuri din Capitală sunt încă fără apă caldă și căldură după o avarie majoră. Când va fi rezolvată problema # StirileProtv.ro
Mii de bucureșteni nu au apă și căldură din cauza unei avarii produse la CET Sud, una dintre centralele importante de termoficare din Capitală. Aproape 3.500 blocuri sunt afectate.
17:20
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că va ”pune din nou mâna pe arme” dacă SUA îl vor ataca # StirileProtv.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că va ”pune mâna pe arme” dacă SUA vor decide să-l atace pe el sau țara sa, în urma unei serii de amenințări din partea președintelui Donald Trump.
16:50
VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată # StirileProtv.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost aduși, luni, cu un elicopter special la un tribunal din New York, după ce au fost capturați de forțele speciale americane.
16:50
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale.
16:40
Colegiul Medicilor cere recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă şi plata conform grilelor actuale # StirileProtv.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor.
16:20
Câți bani vrea să împrumute statul de la bănci în prima lună din 2026. Suma va fi folosită pentru finanțarea deficitului # StirileProtv.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei.
16:20
Videoclipurile pentru adulți făcute de Grok, motiv de supărare în UE. „Sunt ilegale, dezgustătoare şi nu îşi au locul” # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană a transmis luni că ia „foarte în serios” apariţia videoclipurilor false cu conţinut sexual cu minori, generate de Grok, instrumentul de inteligenţă artificială asociat reţelei sociale X a lui Elon Musk.
Acum 6 ore
16:10
Mii de persoane din Alba și Hunedoara au rămas fără curent electric. Autorităţile au trimis generatoare # StirileProtv.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al DSU, a anunţat luni că 10.000 de persoane din în judeţul Alba şi 5.000 din judeţul Hunedoara nu au curent electric din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
16:10
Macron „nu susține” metoda SUA de înlăturare a lui Maduro. „Noi apărărm dreptul internaţional” # StirileProtv.ro
Macron a declarat într-o şedinţă de Guvern că „metoda folosită” de către SUA în vederea capturării lui Maduro nu este „nici susţinută şi aprobată” de către Franţa, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon.
15:40
Orban: Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025. Războiul, energia şi migraţia, principalele probleme în 2026 # StirileProtv.ro
Era ordinii mondiale liberale s-a încheiat în 2025, inaugurând o "eră a naţiunilor", a declarat premierul ungar Viktor Orban într-o conferinţă de presă internaţională organizată luni, relatează MTI.
15:00
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu” # StirileProtv.ro
CTP vede în atacul SUA din Venezuela și capturarea lui Maduro o legitimare oferită Rusiei pentru o acțiune similară de anihilare a Maiei Sandu, în Moldova. Și constată, amar, că și dacă se va sfârși în flăcări lumea, oamenii tot vor poza și posta asta.
15:00
Contestațiile unui avocat, membru AUR, împotriva a doi judecători CCR, amânate fix pentru ziua în care CCR discută de pensii # StirileProtv.ro
Curtea de Apel București va judeca în 16 ianuarie 2026 contestația depusă de un avocat care este membru AUR, Silvia Uscov, privind neîndeplinirea unor criterii în ceea ce privește numirile la CCR ale judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.
14:40
Fiul lui Nicolas Maduro a făcut apel la unitate după capturarea tatălui său: „Istoria va arăta cine sunt trădătorii” # StirileProtv.ro
Fiul lui Nicolas Maduro, Nicolas Maduro Guerra, a cerut unitate după capturarea tatălui său de SUA, afirmând că „istoria va arăta trădătorii”.
14:40
Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, luni şi marţi. Avertismentul hidrologilor # StirileProtv.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.
14:20
Tradiții de Bobotează în Timiș. De ce „vorbesc” fetele cu apele curate și cum ajută sosirea preotului cu Iordănitul # StirileProtv.ro
Sărbătorile de iarnă se încheie, în calendarul creştin-ortodox, cu praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), prilej care, în satele bănăţene, este marcat de ritualuri religioase şi tradiţii populare ce îmbină sacralitatea cu obiceiurile comunităţii.
Acum 8 ore
14:10
Președintele Nicușor Dan la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” din Franța, de la Palatul Élysée # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan va participa, marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” care are loc la Paris, la Palatul Élysée, a anunțat Administrația Prezidențială.
14:00
BTS revine după 4 ani, timp în care membrii trupei au făcut armata. Suma colosală pe care o aduceau statului # StirileProtv.ro
Legendara trupă de K-pop BTS și-a anunțat revenirea după 4 ani, timp în care cei 7 membri au făcut armata, obligatorie în Coreea de Sud. Înainte de pauză, BTS reprezenta un fenomen global, care producea singură 0,2% din PIB-ul țării.
13:50
În Finlanda, lupta împotriva știrilor false începe la grădiniță cu copiii de 3 ani: ”Este foarte important pentru națiune” # StirileProtv.ro
În Finlanda, lupta împotriva știrilor false începe în sălile din grădinițe. De zeci de ani, această țară nordică a integrat educația media, inclusiv capacitatea de a recunoaște dezinformarea, în programa națională pentru elevii cu vârste până la 3 ani.
13:50
Primăria unui oraș din Alba roagă cetățenii să ajute la deszăpezirea șoselelor cu propriile utilaje. Vor primi motorină # StirileProtv.ro
Administrația locală din Zlatna a lansat luni un apel către cetățeni și firmele care dețin utilaje, solicitând sprijin pentru deszăpezirea drumurilor din oraș, primăria urmând să asigure motorina necesară intervențiilor.
13:50
PwC: Ordonanţa "trenuleţ" transmite companiilor un semnal de posibilă reducere a presiunii fiscale din 2026 # StirileProtv.ro
Ordonanţa de urgenţă cunoscută sub denumirea de "trenuleţ" transmite mediului de afaceri un semnal că presiunea fiscală ar putea fi redusă începând din 2026, potrivit unei analize realizate de PwC România.
13:30
China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual” # StirileProtv.ro
China a condamnat public atacul american în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, dar studiază în detaliu operațiunea, despre care experții militari de la Beijing spun că a fost ”de manual”. Ca inspirație pentru o virtuală invazie a Taiwanului.
13:30
Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim, după 14 luni. Darren Fletcher preia interimar echipa # StirileProtv.ro
Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim, iar Darren Fletcher va prelua conducerea echipei pentru meciul de miercuri din Premier League împotriva lui Burnley.
13:30
Zece persoane au fost condamnate pentru hărţuirea online a primei doamne a Franţei Brigitte Macron # StirileProtv.ro
Zece persoane au fost condamnate luni de un tribunal din Paris pentru hărţuirea online a primei doamne a Franţei, Brigitte Macron, prin răspândirea unor afirmaţii false conform cărora ar fi o femeie transgender născută bărbat.
13:30
Partidul AUR solicită declararea anului 2026 drept ”Anul Americii în România” și anunță că va ”acționa în consecință” # StirileProtv.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) vrea ca autoritățile să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”, ”în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.