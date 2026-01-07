Regula de bază pe care Andreea Marin a aplicat-o în educația fiicei sale, Violeta Bănică: „Te iubesc, dar uneori...”
Click.ro, 7 ianuarie 2026 13:20
Andreea Marin (51 de ani) a spus de la ce regulă nu s-a abătut în educația fiicei sale. Pentru vedetă, această condiție a fost obligatorie în procesul de formare al caracterului Violetei (17 ani).
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
13:30
De ce a plecat soțul Bellei Santiago la „Survivor”?! „Nu ne-am terminat nici acum casa!” Artista își mai dorește un copil în 2026 # Click.ro
Bella Santiano a despărțit de soțul ei, Nicu Grigore, chiar înainte de Sărbători. Bărbatul a plecat la Survivor să termine casa.
13:30
Apă neagră la robinete și facturi de apă potabilă! Realitatea zilnică pentru aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș # Click.ro
Apă tulbure, de culoare neagră, plină de nisip și imposibil de folosit: aceasta este realitatea zilnică pentru aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș. De aproape trei luni, de când au început lucrările de golire a Barajului Vidraru, la robinete nu mai curge apă bună nici pentru spălat.
Acum 30 minute
13:20
Regula de bază pe care Andreea Marin a aplicat-o în educația fiicei sale, Violeta Bănică: „Te iubesc, dar uneori...” # Click.ro
Andreea Marin (51 de ani) a spus de la ce regulă nu s-a abătut în educația fiicei sale. Pentru vedetă, această condiție a fost obligatorie în procesul de formare al caracterului Violetei (17 ani).
Acum o oră
13:00
Strategia în patru pași a lui Trump pentru a pune mâna pe Groenlanda. O tactică, folosită de Rusia în România # Click.ro
O invazie a capitalei Groenlandei, Nuuk , sau o preluare a Venezuelei de către SUA ar fi părut scenarii science fiction până de curând. Cu toate acestea, după atacul militar asupra Caracasului de sâmbătă
13:00
Pentru mulți oameni, somnul nu vine ușor, iar nopțile lungi și neliniștite devin o problemă frecventă. Din fericire, există metode simple, bazate pe modul în care funcționează creierul și sistemul nervos, care pot ajuta corpul să intre mai rapid în starea de relaxare necesară somnului. Un astfel de
12:50
Vladimir Drăghia, primele declarații despre divorț la întoarcerea de la „Desafio: Aventura”! În ce relații este cu soția după ce a petrecut două luni în Thailanda? # Click.ro
Vladimir Drăghia este la cel de-al doilea reality show de supraviețuire, după ce a câștigat prima ediție a „Exatlon”.
12:50
Cea mai delicioasă rețetă de tort Cheesecake Red Velvet. O să te cucerească de la prima înghițitură # Click.ro
Dacă ești în căutarea unui desert sofisticat, dar totodată ușor de realizat, tortul Cheesecake Red Velvet este alegerea perfectă. Această combinație reușită între un blat pufos, ușor umed, cu gust intens de cacao și o cremă fină de brânză cu frișcă, va transforma orice ocazie într-un moment special.
Acum 2 ore
12:40
Actrița Evangeline Lilly, probleme serioase de sănătate în urma unei lovituri puternice la cap. Ce diagnostic a primit # Click.ro
Evangeline Lilly (46 de ani) traversează o perioadă dificilă, după un accident suferit în cursul anului 2025. Actrița, celebră pentru rolul lui Kate Austen din serialul „Lost”, se confruntă cu leziuni cerebrale severe.
12:40
Experiența de coșmar pe care a trăit-o un român în timpul unei călătorii cu trenul. Situația a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online: „A început să împroaște cu apă...” # Click.ro
O călătorie aparent obișnuită cu trenul s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru un român, după un incident petrecut în toaleta unui vagon. Povestea acestuia, publicată pe Reddit, s-a viralizat rapid și a generat un val de reacții, redeschizând discuția despre condițiile din trenurile de c
12:10
Nicușor Dan, blocat la Paris din cauza vremii. Cod portocaliu de ninsori și polei în Franța. Președintele vrea avion prezidențial - UPDATE # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a fost nevoit să-și amâne întoarcerea în România, marți seara, după participarea la reuniunea „Coaliției de Voință” desfășurată la Paris.
11:50
Trecutul întunecat al patronului barului din Elveția, unde 40 de tineri au murit de Revelion: prostituție, fraudă, răpire, sechestrare # Click.ro
O privire vioaie, un zâmbet permanent și un trecut întunecat. La o săptămână de la tragedia care șocat lumea, din stațiunea Crans-Montana, unde 40 de tineri, mulți minori, au murit de Anul Nou, apar detalii șocante
Acum 4 ore
11:40
La ce riscuri te expui dacă întârzii cu plata întreținerii. Legea nu permite penalități automate # Click.ro
Întârzierea plății cotelor de întreținere este o situație frecventă în blocurile și asociațiile de proprietari, iar multe persoane se întreabă ce sancțiuni pot fi aplicate și când acestea devin efective.
11:40
Obiectul care a salvat viața unui bărbat ce a căzut de la etajul 15. Martorii au privit îngroziți întreaga scenă # Click.ro
Un bărbat din China a supraviețuit în mod miraculos, după ce a căzut de la etajul 15 al unei clădiri rezidențiale. El a fost salvat de un obiect amplasat pe balconul unui apartament.
11:30
O tânără columbiancă a vorbit despre experiența ei în România după ce a venit să studieze: „Mă simt binecuvântată pentru că pot să merg în siguranță pe stradă, ca fată, oricând” # Click.ro
O tânără din Medellín, aflată temporar în România pentru studii, a declanșat un val de reacții în mediul online după ce a vorbit deschis despre experiența sa de viață în țara noastră. Jihan, așa cum se prezintă pe rețelele de socializare, a publicat pe Instagram și TikTok mai multe mesaje în care de
11:10
Argentinianul a vorbit despre planurile sale de după retragere.
11:10
Mandarina este unul dintre cele mai populare fructe de iarnă, fiind nu doar aromată și ușor de consumat, dar și o sursă importantă de vitamina C, un nutrient esențial pentru sănătatea organismului.
11:10
De ce e bine să miroși cafeaua dimineața, înainte să o bei. Trucul genial pe care puțini îl cunosc # Click.ro
Pentru foarte mulți oameni, dimineața începe cu aroma cafelei. Este mai mult decât un obicei, este un ritual care anunță începutul zilei. Puțini știu însă că simplul gest de a mirosi cafeaua înainte de a o consuma poate avea un efect real asupra stării de alertă, chiar înainte ca organismul să fie
10:50
Românul a trăit la intensitate maximă partida câștigată de el.
10:50
Gestul celebru al lui Donald Trump pe care Melania nu-l suportă: „Urăște acest lucru”. Ce mesaj i-a transmis Prima Doamnă soțului ei # Click.ro
Un gest al președintelui american Donald Trump, care a făcut înconjurul lumii și a stârnit numeroase reacții, se pare că nu este pe placul soției sale. Melania Trump se simte jenată ori de câte ori își vede soțul că abandonează protocolul oficial. Ce anume o deranjează?
10:30
Fotbalistul din țara noastră are evoluții excelente în Spania.
10:30
Record în România la consumul de gaze de Anul Nou. Extragerile din depozit au depășit producția internă # Click.ro
România a înregistrat un consum record de gaze de Anul Nou, când temperaturile au fost mult sub minus. Pentru prima dată în această iarnă, volumul extras din depozite a depășit producția internă, iar importurile au completat necesarul.
10:20
Ei sunt cuplul favorit de la Power Couple! Povestea impresionantă de dragoste dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică: „Lumea ne va cunoaște exact așa cum suntem” # Click.ro
Sunt unul dintre acele cupluri care atrag atenția prin naturalețe și armonie, motiv pentru care apariția lor într-un show dedicat relațiilor celebre era aproape inevitabilă. Răzvan Bănică și Sandra Izbașa sunt marea surpriză a noului sezon „Power Couple”, emisiune lansată pe 5 ianuarie, la Antena 1.
10:10
Anul 2026 se anunță crucial pentru Uniunea Europeană și partenerii săi. Mai multe crize majore amenință stabilitatea continentului, de la conflicte externe la tensiuni economice și tehnologice.
10:10
Vacanța de iarnă se încheie, iar elevii și preșcolarii sunt așteptați la cursuri joi, 8 ianuarie, marcând începutul celui de-al treilea modul al anului școlar 2025-2026. Specialiștii atrag atenția că revenirea la școală nu ar trebui să fie forțată, recomandând o reintegrare treptată.
10:10
Brigitte Macron, victorie în instanță. Ce pedepse au primit conspiraționiștii care au susținut că soția președintelui este transgender # Click.ro
Brigitte Macron (72 de ani) a câștigat procesul împotriva celor care au lansat teorii conspiraționiste la adresa sa. Săptămâna aceasta, instanța s-a pronunțat în cazul persoanelor care au propagat informația falsă conform căreia Prima Doamnă a Franței este o femeie transgender.
10:10
Vedetele din România care își serbează ziua onomastică pe 7 ianuarie. Ce personalități din lumea showbizului poartă numele Sfântului Ioan # Click.ro
Pe 7 ianuarie, atunci când creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Botezătorul, numeroase personalități din showbiz-ul românesc își celebrează ziua onomastică, primind urări din partea fanilor și a apropiaților.
Acum 6 ore
09:30
Trump nu cedează: vrea „o afacere bună pentru achiziţionarea Groenlandei”. Casa Albă: „Armata este întotdeauna o opţiune” # Click.ro
Ambiţia preşedintelui american Donald Trump de a aduce Groenlanda sub controlul Statelor Unite intră într-o nouă fază, după ce Casa Albă a declarat marți seară că folosirea forţei militare este „întotdeauna o opţiune”.
09:20
Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în incidente provocate de vreme, iar mii de călători au rămas blocați în aeroporturi din Paris, Amsterdam și alte orașe europene, scrie BBC.
09:10
Andreea Esca, mărturisiri inedite din culisele căsniciei cu Alexandre Eram. Care este, de fapt, secretul mariajului de 25 de ani: „A folosit și faptul că nu putem sta supărați” # Click.ro
De peste 25 de ani, Andreea Esca și Alexandre Eram reprezintă unul dintre cele mai stabile cupluri din spațiul public românesc.
09:00
Președintele Nicușor Dan, blocat la Paris din cauza vremii. Cod portocaliu de ninsori și polei în Franța # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a fost nevoit să-și amâne întoarcerea în România, marți seara, după participarea la reuniunea „Coaliției de Voință” desfășurată la Paris.
09:00
Salariul pe care îl încasează un nepalez la curățenie în România. Ce alte beneficii oferă angajatorii # Click.ro
Muncitorii nepalezi reprezintă o parte tot mai importantă a forței de muncă din țara noastră. În sectorul curățeniei cererea este mare, dar cât obțin acești oameni pentru efortul pe care îl depun?
08:40
Vreme geroasă în România astăzi, 7 ianuarie. Ninsori, lapoviță și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor # Click.ro
Miercuri, 7 ianuarie 2026, România se confruntă cu vreme rece, specifică începutului de ianuarie, avertizează meteorologii. Temperaturile vor rămâne sub mediile obișnuite în cea mai mare parte a țării.
08:40
Britanicii au ales cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume. Este în Italia și costă sub 15 euro # Click.ro
Turismul feroviar a revenit puternic în Europa, într-o perioadă în care călătorii caută experiențe autentice, nu doar destinații bifate pe hartă. Pentru tot mai mulți oameni, drumul a devenit la fel de important ca sosirea.
08:10
Timpul liber nu trebuie să fie doar despre relaxare, ci poate deveni o oportunitate de a dezvolta imaginația și abilitățile practice.
08:10
De ce unii ortodocși celebrează Crăciunul pe 7 ianuarie și când începe Anul Nou pe stil vechi # Click.ro
În fiecare an, la începutul lunii ianuarie, mii de credincioși din România și din alte țări marchează Nașterea Domnului la o dată diferită față de majoritatea creștinilor. Este vorba despre Crăciunul pe rit vechi, sărbătorit pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian.
07:50
De ce laptele de vacă împarte specialiștii în două tabere. Ce trebuie să știi înainte să-l bei # Click.ro
Laptele de vacă este unul dintre cele mai controversate alimente din dieta modernă. Pentru unii, rămâne un simbol al copilăriei și al sănătății oaselor, pentru alții, un produs de evitat din cauza grăsimilor sau intoleranțelor.
Acum 8 ore
07:40
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie # Click.ro
Finalul lunii ianuarie vine cu o energie specială, una care favorizează disciplina, claritatea și determinarea. După începutul de an marcat de planuri și promisiuni, doar anumite zodii reușesc să transforme intențiile în rezultate concrete.
07:10
Soluție de curățare a cuptorului, preparată acasă, care dizolvă rapid toată grăsimea uscată # Click.ro
Curățarea cuptorului este una dintre acele sarcini pe care le amânăm la nesfârșit. Grăsimea întărită, resturile arse și mirosul înțepător al produselor din comerț transformă tot procesul într-o experiență neplăcută - pentru plămâni, piele și nervi.
06:10
Superalimentul neașteptat care îți protejează inima și reglează glicemia. Nu ar trebui să lipsească din alimentația ta # Click.ro
Cartofii colorați - mov, roșii sau albaștri - nu sunt doar atractivi vizual, ci ascund și proprietăți nutritive impresionante care pot contribui la sănătatea cardiovasculară, la reducerea inflamației și la un control mai bun al glicemiei.
Acum 12 ore
05:10
Cine nu și-a dorit vreodată să guste acasă celebrul Big Mac, fără să stea la cozi sau să se înghesuie în restaurantele fast-food? Secretul gustului inconfundabil nu stă doar în carne sau brânză, ci în sosul cremos care a cucerit întreaga lume.
03:10
Cum să-ți îmbunătățești somnul. Obiceiul care îți poate crește scorul de odihnă și recuperarea # Click.ro
Mulți oameni se culcă obosiți, dar somnul nu vine imediat. Dimineața aduce senzația de greutate în corp și o minte agitată.
02:10
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi # Click.ro
Astrologii spun că energia zilei de Sfântul Ion favorizează inițiativele noi și proiectele cu impact major, astfel că acești nativi ar putea primi oportunități care le vor schimba direcția vieții.
01:10
De ce este atât de periculos pentru sănătatea ta dacă ușa de la baie rămâne deschisă? Efecte asupra intimității, sănătății și psihicului # Click.ro
Mulți consideră că lăsarea ușii de la baie deschise este un detaliu nesemnificativ, însă specialiștii atrag atenția că acest obicei poate avea efecte importante asupra sănătății fizice, emoționale și a igienei personale.
Acum 24 ore
00:10
Este busuiocul o plantă-minune? Ce arată studiile medicale despre efectele sale asupra sănătății # Click.ro
Busuiocul este una dintre plantele cele mai încărcate de simbolism în cultura românească, asociat cu ritualuri, protecție și vise premonitorii. Dincolo de tradiții, însă, tot mai multe persoane se întreabă ce spune medicina modernă despre busuioc și dacă această plantă aromatică are beneficii reale
6 ianuarie 2026
23:10
Cum să renunți la obiectele încărcate cu amintiri fără să te simți vinovat. Nu lăsa bagajul sentimental să te țină blocat în trecut # Click.ro
De ce ne este atât de greu să ne despărțim de lucruri care nu ne mai sunt utile, dar care poartă amintiri? De ce simplul gând de a arunca un obiect vechi poate declanșa un sentiment de vinovăție, ca și cum am șterge o parte din propria viață?
22:10
Există multe lucruri în China pe care nu le vei găsi nicăieri altundeva în lume. Unul dintre ele este o sculptură de gheață înaltă de 15 metri, împodobită cu mii de trandafiri.
21:50
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână # Click.ro
Este o rețetă delicioasă din Ardeal, pe care o puteți pregăti rapid și ușor! Papricașul de pui nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple, iar la final veți putea savura un preparat cu un gust de-a dreptul divin!
21:10
Sfântul Ioan Botezătorul, tradiții și superstiții. Ce trebuie să faci pe 7 ianuarie ca să nu te îmbolnăvești pe parcursul anului # Click.ro
Pe 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ioan Botezătorul, considerat cel mai mare proroc al creștinătății și veriga de legătură dintre Vechiul și Noul Testament. Sărbătoarea marchează, potrivit tradiției populare, și finalul perioadei sărbătorilor de iarnă, începute la Sfântul Nic
21:00
Raportul pieței de artă din România, în 2025. Cea mai mare casă de licitații anunță un an al recordurilor # Click.ro
12, 8 milioane de euro. Atât au cheltuit în 2025, pasionații de obiecte rare pentru opere de artă, cărți, bijuterii, băuturi sau ceasuri de colecție în licitațiile celei mai mari case de profil din România. A fost stabilit un record absolut pentru o icoană românească.
20:20
Șase zodii chinezești atrag noroc și succes financiar pe 7 ianuarie 2026. Răbdarea și instinctul le aduc câștiguri uriașe de Sfântul Ion # Click.ro
Miercuri, 7 ianuarie, se anunță o zi favorabilă pentru șase semne zodiacale chinezești, sub energia rară a „Zilei Stabilă a Șarpelui de Metal”. Această combinație aduce recompense pentru eforturile constante și deciziile luate cu disciplină, iar succesul financiar vine prin judecată clară și control
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.