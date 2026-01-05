Premierul danez avertizează: Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen. Trump, care şi-a intensificat ameninţările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda", a declarat premierul danez Mette Frederiksen într-un interviu acordat
FCSB a primit o ofertă concretă pentru Octavian Popescu și i-a stabilit prețul: „Să-l ia” # SportMedia
FCSB a primit o ofertă concretă pentru Octavian Popescu și i-a stabilit prețul: „Să-l ia"

FCSB a anunțat, luni, că a primit o ofertă concretă pentru Octavian Popescu (23 de ani), aflat într-un con de umbră. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a dezvăluit că Octavian Popescu este dorit de Marius Șumudică la Al-Okhdood, echipă care a preluat-o în Arabia Saudită. Becali a cerut 150.000 de euro pentru
Curtea de Apel București prezintă câte modificări ale completurilor de judecată s-au făcut în ultimii 3 ani # SportMedia
Curtea de Apel București prezintă câte modificări ale completurilor de judecată s-au făcut în ultimii 3 ani

Curtea de Apel Bucureşti anunţă, luni seară, că în ultimii trei ani s-au operat modificări ale completurilor de judecată în 361 de cazuri, motivate de pensionări, retrageri din activitate, promovare la instanţe supferioare sau integrarea noilor magistraţi. Într-un document intitulat "Informare publică Recorder", Curtea de Apel Bucureşti transmite, luni seară, "o informare publică menită să
Delcy Rodriguez a depus jurământul în calitate de președinte interimar al Venezuelei

Fosta vicepreședintă a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și-a depus formal jurământul pentru funcția de președinte interimar al Venezuelei. Ea a fost investită în funcție de fratele său, Jorge Rodriguez, care în cursul zilei de luni a fost învestit președinte al Adunării Naționale, potrivit Sky News. În discursul său de învestire, Rodriguez a invitat SUA să colaboreze
Tradiții și obiceiuri de Bobotează

Creștin ortodocșii sărbătoresc pe 6 ianuarie Boboteaza, ziua in care Iisus Hristos a fost botezat in apele Iordanului. Aceasta este o zi importantă și plină de tradiții și obiceiuri. Încă din ajunul sarbătorii, preoții merg pe la casele oamenilor pentru a le sfinți. Tot în ajunul Bobotezei, fetele nemăritate își pot afla ursitul. Ele trebuie
Horoscop zilnic: 6 ianuarie

Horoscop zilnic pentru 6 ianuarie 2026.
Risc mare de avalanșe în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu-Godeanu

ANM avertizează că de luni până miercuri seara este risc mare de avalanșe în munții Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu. 154 de centimetri este cel mai mare strat de zăpadă înregistrat la Vârful Omu. Potrivit meteorologilor, în munții Făgăraș și Bucegi, la peste 1800 m, s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, cu grosimi de 20-40
Un tată care și-a bătut fiica a scăpat doar cu o amendă. Curtea de Apel Iași consideră că bătaia a fost în beneficiul copilului # SportMedia
Un tată care și-a bătut fiica a scăpat doar cu o amendă. Curtea de Apel Iași consideră că bătaia a fost în beneficiul copilului

Un tată care și-a bătut fiica de clasa a X-a a scăpat doar cu o amendă penală după ce, inițial, primise un an de închisoare cu suspendare. Curtea de Apel Iași a considerat că bătăile tatălui nu sunt în formă continuată și că bătaia a fost în beneficiul copilului. Curtea de Apel Iași a decis
Manchester United schimbă antrenorul

Echipa engleză de fotbal Manchester United a anunțat luni demiterea antrenorului principal Ruben Amorim, la o zi după remiza cu Leeds United (1-1) din Premier League, scrie Reuters. "Întrucât Manchester United se află pe locul șase în Premier League, conducerea clubului a luat cu reticență decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare. Aceasta va
Prețul gazelor în Europa scade peste 5%. Ce a provocat prăbușirea surprinzătoare

La începutul acestei săptămâni, prețurile gazelor naturale în Europa au înregistrat o scădere de peste 5%. Investitorii pun această mișcare pe seama unei supraîncărcări a pieței globale și a semnalelor că cererea ar putea scădea, notează Baha. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, Europa a importat în 2025 un record de 142 miliarde de metri cubi
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie alungat din emisfera vestică

Primele 72 de ore ale anului 2026 par preludiul unui an memorabil. Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost înlăturat de la putere în urma unei misiuni desprinse parcă dintr-un film, punând capăt unui regim marcat de corupție și trafic de cocaină în mai puțin de 30 de minute. Având în vedere că Maduro este acum
CFR Cluj ia o decizie importantă în privința veteranilor Ciprian Deac și Damjan Djokovic # SportMedia
CFR Cluj ia o decizie importantă în privința veteranilor Ciprian Deac și Damjan Djokovic

Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a luat o decizie drastică. Doi dintre jucătorii importanți, cu mare experiență, n-au fost luați în cantonamentul pe care echipa îl va efectua în Spania. Este vorba despre Ciprian Deac (39 de ani) și Damjan Djokovic (35 de ani). Potrivit gsp.ro, Pancu a decis să-i lase acasă pe cei
Elveția anunță înghețarea imediată a activelor deținute de Nicolas Maduro

Autoritățile elvețiene au anunțat că vor îngheța imediat toate activele deținute în Elveția de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, precum și de persoanele din cercul său apropiat. Decizia a fost luată de Consiliul Federal, care a explicat că măsura are rolul de a preveni transferul sau ascunderea unor fonduri suspecte. Într-un comunicat oficial, guvernul elvețian a
Certitudinea pe care o are Louis Munteanu după transferul la DC United

Louis Munteanu (23 de ani) este încrezător că va face o figură frumoasă la DC United, în SUA. Vândut de CFR Cluj la DC United, în MLS, Louis Munteanu a plecat din România, luni, pentru a efectua vizita medicală cu clubul, în Germania. La plecare, Munteanu a vorbit despre transferul său și s-a declarat fericit,
Nicolas Maduro a fost scos din închisoare și dus la tribunalul federal din New York (Foto & Video) # SportMedia
Nicolas Maduro a fost scos din închisoare și dus la tribunalul federal din New York (Foto & Video)

Liderul venezuelean, Nicolas Maduro, capturat de SUA, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din sudul statului New York, unde urmează să compară în fața unui judecător. Conform imaginilor publicate de presa americană, convoiul care l-a transportat pe Maduro a traversat mai multe străzi ale orașului, puternic păzit de numeroase
DC United confirmă transferul lui Louis Munteanu – oficial

DC United a oficializat, luni, transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Printr-o postare pe rețelele sociale, clubul american a confirmat transferul atacantului român de la CFR Cluj. „DC United îl transferă pe internaționalul român Louis Munteanu. „Roș-negrii" plătesc o sumă-record de șapte milioane de dolari. Atacantul așteaptă acum viza și certificatul internațional de transfer",
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, mai mult decât m-am angajat în iulie # SportMedia
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%,
Atac bizar pe frontul din Harkov: 40 de ruși morți, după au încercat să se infiltreze printr-o conductă de gaze # SportMedia
Trupele de asalt aerian ale Ucrainei au dejucat o tentativă neobișnuită a forțelor ruse de a pătrunde pe ascuns la liniile ucrainene, folosind o conductă de gaze în regiunea Harkov. Incidentul a avut loc pe direcția Kupiansk, în zona localităților Novoplatonivka, Nova Kruhliakivka și Zahrîzove. Potrivit unui comunicat al Brigăzii 77 Separate Aeromobile „Dnipro”, parte … The post Atac bizar pe frontul din Harkov: 40 de ruși morți, după au încercat să se infiltreze printr-o conductă de gaze appeared first on spotmedia.ro.
Jaqueline Cristian a urcat pe cel mai bun loc din carieră în clasamentul WTA: Anisimova, în premieră pe podium # SportMedia
Americanca Amanda Anisimova ocupă în premieră treapta a treia a podiumului clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a urcat o poziție față de săptămâna trecută. Aceasta este singura schimbare din top 10 mondial, Anisimova, care a făcut rocada cu conaționala sa Coco Gauff, fiind devansată de belarusa Arina Sabalenka … The post Jaqueline Cristian a urcat pe cel mai bun loc din carieră în clasamentul WTA: Anisimova, în premieră pe podium appeared first on spotmedia.ro.
Protest la primărie. Oamenii sunt nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor locale (Video) # SportMedia
Zeci de locuitori ai oraşului Salcea din judeţul Suceava au protestat, luni, în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Primarul localităţii, Ezekiel Belţic, care a discutat cu oamenii şi a fost apostrofat în repetate rânduri, a promis că va organiza o întâlnire cu locuitorii în următoarea perioadă. El a precizat … The post Protest la primărie. Oamenii sunt nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor locale (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin (23 de ani) este în pericol la Tottenham. Revenit pe teren după accidentarea gravă la genunchi, Radu Drăgușin își dorește să joace pentru a prinde din nou ritm. Mai multe echipe, în special din Serie A, s-au interesat de posibilitatea aducerii sale, sub formă de împrumut sau transfer definitiv, iar vestea venită din … The post Radu Drăgușin, în pericol la Tottenham: Vestea primită în Anglia appeared first on spotmedia.ro.
Majorarea impozitelor aduce haos: Ghișeul.ro a picat. Nervi și cozi la direcțiile de taxe # SportMedia
Prima zi lucrătoare din 2026 a adus îmbulzeala clasică la ghișeele direcțiilor de taxe și impozite. Până aici nimic neobişnuit, doar că a picat şi platforma online ghișeul.ro, principalul sistem de plată electronică a obligațiilor fiscale. În plus, majorarea substanţială a impozitelor locale decisă de Guvern a generat un şi mai mare haos, pentru că … The post Majorarea impozitelor aduce haos: Ghișeul.ro a picat. Nervi și cozi la direcțiile de taxe appeared first on spotmedia.ro.
Judecătorii Curții de Apel București (CAB) au amânat decizia privind numirea a 2 judecători CCR pentru 16 ianuarie, aceeași zi în care Curtea Constituțională va da o hotărâre pe pensiile magistraților. Este vorba despre procesul în care avocata AUR Silvia Uscov a contestat numirea, de vara trecută, a doi judecători ai Curții Constituționale – Mihai … The post Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR appeared first on spotmedia.ro.
Reprezentativa de fotbal a Camerunului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită de Maroc, după ce a dispus de formația Africii de Sud cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, la Rabat. ”Leii neîmblânziți”, care au cinci titluri continentale în palmares, s-au impus prin golurile marcate de Junior … The post Camerun și Maroc avansează la Cupa Africii pe Națiuni appeared first on spotmedia.ro.
Nicolas Maduro, președintele capturat al Venezuelei, și soția sa, Cilia Flores, vor apărea luni pentru prima dată în fața unei instanțe federale din Manhattan, unde vor fi judecați pentru conspirație la trafic de droguri și alte infracțiuni. Cazul lor se mută astfel din zona operațiunilor militare secrete în sala de judecată, la tribunalul din districtul … The post Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York appeared first on spotmedia.ro.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că aleșii săi locali vor ataca în instanță hotărârile consiliilor locale prin care au fost majorate taxele pe proprietăți și pe automobile, invocând motive de nelegalitate și neconstituționalitate. Creșterile de taxe și impozite au fost incluse într-un pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care a trecut de … The post AUR anunță că va ataca în instanță majorarea taxelor pe case și automobile appeared first on spotmedia.ro.
China a reacționat dur după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în urma operațiunii militare a Statelor Unite, cerând eliberarea imediată a acestuia și condamnând intervenția drept o încălcare gravă a dreptului internațional. Ministerul chinez de Externe a transmis că operațiunea militară a SUA prin care Maduro a fost capturat „a încălcat flagrant dreptul internațional” și … The post China cere eliberarea imediată a lui Maduro. Prima reacție de la Xi Jinping appeared first on spotmedia.ro.
Florinel Coman (27 de ani) își caută echipă pentru a pleca de la Al Gharafa, însă are doar o singură variantă de transfer. Al Gharafa a luat o decizie importantă în privința lui Coman: îl va lăsa să plece sub formă de împrumut doar în Qatar. Coman își dorea să revină la FCSB în 2026, … The post Florinel Coman primește o veste importantă în Qatar appeared first on spotmedia.ro.
Donald Trump și-a reiterat dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, să treacă sub control american, chiar și după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să înceteze amenințările de a anexa teritoriul. „Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de … The post Trump: Ne vom ocupa de Groenlanda în circa două luni appeared first on spotmedia.ro.
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare # SportMedia
Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale. În ultimii ani, însă, unii români lasă în urmă Spania și Italia, de pildă, țări în care totul … The post Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare appeared first on spotmedia.ro.
Inter câștigă categoric cu Bologna, în Serie A: Cristi Chivu a rămas fără voce după meci # SportMedia
Inter a revenit pe primul loc în campionat, după un nou succes obținut în Serie A. Echipa lui Chivu a învins, duminică seara, scor 3-1, pe Bologna și a revenit în fotoliul de lider din campionatul italian. De unde coborâse temporar după victoria obținută de AC Milan cu Cagliari. Zielinski (39), Lautaro Martinez (48) și … The post Inter câștigă categoric cu Bologna, în Serie A: Cristi Chivu a rămas fără voce după meci appeared first on spotmedia.ro.
Ministerul Mediului dă startul selecției pentru șefia Apelor Române. Ce li se cere candidaților # SportMedia
Ministerul Mediului a anunțat declanșarea procesului de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, post rămas vacant după demisia lui Florin Ghiță în urma scandalului legat de apa potabilă din județul Prahova. Interviurile candidaților vor avea loc între 14 și 16 ianuarie și vor fi înregistrate și publicate, pentru a asigura … The post Ministerul Mediului dă startul selecției pentru șefia Apelor Române. Ce li se cere candidaților appeared first on spotmedia.ro.
Andre Duarte, surpriză la FCSB: A impresionat la toate testele, campioana e convinsă că a dat lovitura # SportMedia
Andre Duarte (28 de ani) a impresionat la FCSB, după testele la care a fost supus. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB îl anunță pe Duarte drept un jucător care va deveni important. Stoica a dezvăluit că fundașul central portughez s-a prezentat „foarte, foarte bine” la testele la care a fost … The post Andre Duarte, surpriză la FCSB: A impresionat la toate testele, campioana e convinsă că a dat lovitura appeared first on spotmedia.ro.
Se schimbă ordinea internațională. Statele Unite joacă puternic, la nevoie chiar cu Rusia, împotriva Europei. Politica sferelor de influență revine în strategiile marilor puteri. Președintele american a invocat actualizarea Doctrinei Monroe, pe care a numit-o Donroe (adaptată la numele său), după succesul operațiunii militare de arestare a dictatorului de la Caracas, Nicolas Maduro, și anunțul … The post Doctrina Monroe: din Venezuela în Europa. Ce face România? appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1412 Trump nu îl crede pe Putin. Moscova e atacată zilnic. Morți la Kiev. Zelenski face schimbări la vârf (Foto&Video) # SportMedia
În ziua 1412 de război aflăm că Donald Trump nu îi mai crede pe ruşi când spun că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin. Trump a precizat că, în urma verificărilor, „nu credem că s-a întâmplat asta”. În schimb, Rusia se plânge că, în primele zile din 2026, a fost atacată zilnic de ucraineni. … The post Ziua 1412 Trump nu îl crede pe Putin. Moscova e atacată zilnic. Morți la Kiev. Zelenski face schimbări la vârf (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Trump susține că e gata să cadă și Cuba. Amenință direct Columbia, iar „UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda” (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump nu se opreşte la acţiunea militară din Venezuela. El a declarat că regimul din Cuba ar putea fi aproape de colaps și a lansat amenințări directe la adresa președintelui Columbiei, Gustavo Petro, într-o serie de afirmații care confirmă orientarea tot mai agresivă a administrației sale față de guvernele de stânga din … The post Trump susține că e gata să cadă și Cuba. Amenință direct Columbia, iar „UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Dorit de FCSB, care l-a căutat pentru un transfer, Kevin Ciubotaru (21 de ani) și-a decis viitorul. FCSB și Hermannstadt au bătut palma pentru transferul lui Kevin Ciubotaru în schimbul sumei de 400.000 de euro, însă mutarea a picat. Întrebat dacă se mai pune problema unui transfer la FCSB, după ce nu a dat un … The post Dorit de FCSB, Kevin Ciubotaru și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
A durat doar 2 ore și 28 de minute, dar a fost o operațiune pregătită luni de zile, care a schimbat radical destinul Venezuelei. La ora 2.01 dimineața, elicoptere militare americane au brăzdat cerul Caracasului, zburând la joasă altitudine spre Fuerte Tiuna, cea mai importantă bază militară din capitală. Ținta: președintele Nicolas Maduro și soția … The post Povestea celor 2 ore și 28 de minute, în care Maduro a fost capturat din pat appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a stabilit prețul de transfer al lui Matei Ilie (23 de ani), fundașul central al echipei. Prin vocea lui Ioan Varga, patronul, CFR Cluj a făcut anunțul în privința lui Matei Ilie. Pentru fundașul central a existat interes din partea lui Dinamo în vară, însă suma oferită de „câini” n-a mulțumit conducerea CFR-ului. … The post CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Matei Ilie appeared first on spotmedia.ro.
Vlad Chiricheș (36 de ani) a refuzat propunerea pe care a primit-o din partea FCSB. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a dezvăluit că i-a propus lui „Chiri” să se înscrie la cursurile pentru postul de director sportiv. Fundașul central aflat pe finalul carierei a refuzat, pentru că vrea să devină … The post Vlad Chiricheș a refuzat propunerea primită la FCSB: „Nu vrea așa ceva” appeared first on spotmedia.ro.
Cum și de ce este mutat un oraș întreg, clădire cu clădire. Chiar și biserica de 125 de ani (Video) # SportMedia
Efectele în lanț ale apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se extind până în nordul îndepărtat al Suediei. Orașul Kiruna, situat la 145 de kilometri nord de Cercul Arctic, va fi mutat. Proiectul de relocare a mii de locuitori și clădiri este considerat una dintre cele mai radicale transformări urbane din lume, … The post Cum și de ce este mutat un oraș întreg, clădire cu clădire. Chiar și biserica de 125 de ani (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Sănătății se plânge că România formează de trei ori mai mulți medici decât poate angaja. Totuși, avem deficit și burnout în spitale # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susţine că sistemul de rezidențiat din România are nevoie de o reformă structurală profundă, în condițiile în care numărul rezidenților formați anual ar fi de aproximativ trei ori mai mare decât capacitatea reală de absorbție a sistemului medical. Totuşi, declarațiile sale vin pe fondul unor date recente ale Colegiului Medicilor care … The post Ministrul Sănătății se plânge că România formează de trei ori mai mulți medici decât poate angaja. Totuși, avem deficit și burnout în spitale appeared first on spotmedia.ro.
Ultima rudă a păsării dodo a fost observată de mai multe ori în Samoa, alimentând speranțele că această specie aflată în pericol critic de dispariție ar putea fi salvată. Cel mai recent studiu de teren realizat de Samoa Conservation Society (SCS), desfășurat în perioada octombrie – noiembrie 2025, s-a soldat cu cinci ocazii în care … The post Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată appeared first on spotmedia.ro.
Un bun indiciu că intervenția SUA în Venezuela a însemnat un pas înapoi pentru Vladimir Putin e dat și de tăcerea partidei pro-ruse de la București. Mulți dintre cei care se autointitulează suveraniști, în frunte cu George Simion, liderul AUR, pe parcursul ultimilor ani au făcut parte din corul propagandei de la Kremlin. Acțiunile lor … The post Rusia e șocată după intervenția SUA în Venezuela. Dovada – tăcerea lui George Simion appeared first on spotmedia.ro.
După atacul SUA asupra Venezuelei, Europa se teme. Trump: Avem nevoie de Groenlanda, absolut! # SportMedia
Bombardamentul lansat de Statele Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro au reaprins temerile legate de o posibilă preluare americană a Groenlandei, după ce membri ai mișcării MAGA au început să vizeze deschis teritoriul danez în urma operațiunii din America de Sud. La doar câteva ore după intervenția militară a SUA în Venezuela, podcasterul … The post După atacul SUA asupra Venezuelei, Europa se teme. Trump: Avem nevoie de Groenlanda, absolut! appeared first on spotmedia.ro.
Haos în traficul aerian din Europa – probleme complet diferite în Grecia, Italia și Olanda # SportMedia
Traficul aerian în primul weekend din 2026 a fost perturbat în Europa, din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii. Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a … The post Haos în traficul aerian din Europa – probleme complet diferite în Grecia, Italia și Olanda appeared first on spotmedia.ro.
Trump o amenință pe noua lideră a Venezuelei: Va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o amenințare directă la adresa liderului interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, avertizând că aceasta va suporta consecințe severe dacă nu se conformează cerințelor Washingtonului după intervenția militară americană care a dus la capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. Într-un interviu telefonic acordat revistei The Atlantic, Trump a declarat: „Dacă nu … The post Trump o amenință pe noua lideră a Venezuelei: Va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro appeared first on spotmedia.ro.
UE (minus Ungaria) cere calm în criza din Venezuela, în timp ce șase state latine avertizează asupra unui „precedent extrem de periculos” # SportMedia
Uniunea Europeană a cerut calm și reținere tuturor actorilor implicați în criza din Venezuela, avertizând asupra riscului de escaladare și subliniind necesitatea unei soluții pașnice, negociate. Poziția este susținută de 26 de state membre ale UE, inclusiv România, Germania, Franța, Italia și Spania. Singura care face notă distinctă este Ungaria lui Viktor Orban. Într-un comunicat … The post UE (minus Ungaria) cere calm în criza din Venezuela, în timp ce șase state latine avertizează asupra unui „precedent extrem de periculos” appeared first on spotmedia.ro.
Centrul de detenție din New York (MDC), închisoarea federală unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deținuți celebri precum Joaquin El Chapo Guzman, rapperul Sean Diddy Combs și fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernandez. Situată în Brooklyn, închisoarea a fost numită „Iadul pe Pământ”. Este una dintre închisorile cu cea mai proastă reputație din oraș, … The post Iadul pe Pământ. Cum e închisoarea federală din New York unde este închis Maduro appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 5 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 5 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
