SportMedia, 7 ianuarie 2026 08:50
Radu Drăgușin (23 de ani) are șanse mari să plece de la Tottenham în 2026, cel puțin sub formă de împrumut. Mai multe cluburi din Italia l-au trecut pe listă, datorită experienței sale din Serie A, iar românul poate reveni în „Cizmă". Max Allegri, antrenorul lui AC Milan, „este un admirator" al lui Drăgușin și
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ion, ziua în care aproape 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe 7 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul. Aproape două milioane de români îl au ca patron spiritual. La prenume masculine, cele mai întâlnite sunt: Ioan, Ionuţ, Ion, Ionel, Nelu, Ivan, Jan, Ionică, Jean şi Ioniţă. La femei, numele de botez cele mai cunoscute sunt: Ioana, Ionela, Oana, Ionica, Nela, Ionelia, Jana,
Președintele Donald Trump a anunțat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi administrate de Washington. Anunțul a fost făcut marți seară pe Truth Social, Trump susținând că este vorba despre „petrol sancționat", iar fondurile
România ar putea avea în 2026 cel mai bun an din istorie la capitolul infrastructură rutieră, cu peste 240 de kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic, într-un scenariu realist-optimist, arată analiza Asociației Pro Infrastructura. Dacă toate „planetele se aliniază", totalul ar putea urca până la aproape 284 de kilometri, o premieră absolută
Octavian Popescu (23 de ani) a dat răspunsul în privința transferului de la FCSB. Aflat într-un con de umbră la FCSB, după ce a pierdut echipa din cauza evoluțiilor neconvingătoare, Popescu este dorit de Marius Șumudică la Al-Okhdood, noua sa echipă, sub formă de împrumut pentru șase luni. FCSB este dispusă să-i dea drumul în
Presa din Italia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin: „Echipa cea mai interesată. Antrenorul e admiratorul lui"
Radu Drăgușin (23 de ani) are șanse mari să plece de la Tottenham în 2026, cel puțin sub formă de împrumut. Mai multe cluburi din Italia l-au trecut pe listă, datorită experienței sale din Serie A, iar românul poate reveni în „Cizmă". Max Allegri, antrenorul lui AC Milan, „este un admirator" al lui Drăgușin și
Creștinii ortodocși care urmează calendarul iulian, cunoscut drept „stilul vechi", sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Pentru aceștia, Anul Nou este întâmpinat în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Diferența de 13 zile față de calendarul civil actual explică decalajul față de data de 25 decembrie, celebrată de majoritatea creștinilor. Calendarul iulian și ruptura de calendarul
FCSB numește fotbalistul pentru care a oferit o sumă-record: „N-am făcut niciodată o ofertă mai mare"
FCSB numește fotbalistul pentru care a făcut o ofertă-record de transfer. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Louis Munteanu este jucătorul pentru care a făcut cea mai mare ofertă de transfer. Becali a spus că a ajuns cu oferta la 4,5 milioane de euro pentru Munteanu, înainte ca acesta să
Nicușor Dan: „Această coaliție funcționează. În cei trei ani care au mai rămas, mă aștept să fie stabilă, cu modificări minore"
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că actuala coaliție de guvernare funcționează și va rămâne stabilă în următorii trei ani, în pofida tensiunilor politice și a referendumului intern anunțat de Partidul Social Democrat privind rămânerea la guvernare. „Această coaliție există, funcționează și are în spate, în opinia mea, dorința românilor ca România să fie stabilă și
Iarnă severă în Europa: cel puțin șase morți, transporturi paralizate și noi avertizări meteo
Un episod de iarnă severă afectează o mare parte a Europei, provocând cel puțin șase decese și perturbări majore ale transporturilor aeriene, feroviare și rutiere, în condițiile în care meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăți începând de miercuri. Situația este deosebit de gravă în Franța, dar și în mai multe state din vestul, centrul
Președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat la Paris, după ce aeronava Spartan cu care urma să se întoarcă în țară nu a mai putut decola din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului și jurnaliștii care l-au însoțit la reuniunea „Coaliția de Voință", la care au participat lideri europeni, urmau să revină în România în
De ce ne înroșim în obraji? Oamenii de știință știu răspunsul. Totul ține de evoluție și de traiul în comun
De ce ne înroșim în obraji? Cei mai mulți dintre noi am trăit asta: te simți stânjenit și, imediat, apare senzația de căldură care urcă pe gât și cuprinde obrajii. Cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât te înroșești mai tare. Iar dacă mai și întreabă cineva „te-ai înroșit?", efectul este garantat.
O primată misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped. Ce arată cel mai nou studiu
În urmă cu 25 de ani, antropologii au scos la iveală o fosilă enigmatică, asemănătoare unei maimuțe, care a cutreierat regiunea Saharei în urmă cu peste 7 milioane de ani. Acum, un nou studiu a găsit dovezi că această specie mergea pe două picioare și ar putea fi cel mai vechi membru cunoscut al familiei
Cum este împărțită securitatea Ucrainei după un acord de pace: patru piloni, România e pe zona navală
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat marți seară, la Paris, cum este structurată securitatea Ucrainei în cazul unui eventual acord de pace cu Rusia, în cadrul noului Acord privind Garanțiile de Securitate discutat de statele din Coaliția de Voință. Potrivit șefului statului, arhitectura acordului se bazează pe patru piloni principali și pe un mecanism de
Specii noi sunt descoperite într-un ritm mai alert ca niciodată. Ce înseamnă asta și câte mai sunt de găsit
În urmă cu aproximativ 300 de ani, naturalistul suedez Carl Linnaeus pornea într-o misiune ambițioasă: identificarea și denumirea tuturor organismelor vii de pe Pământ. Considerat astăzi părintele taxonomiei moderne, el a creat sistemul de denumire din două cuvinte și a descris peste 10.000 de specii de plante și animale. De atunci, oamenii de știință au
Începutul anului 2026 este marcat de ceea ce jurnaliștii americani descriu ca fiind o nouă formă de imperialism american, promovată direct de președintele Donald Trump. O serie de decizii și declarații recente indică o revenire la o politică externă agresivă, care amintește de perioadele întunecate ale intervențiilor americane din secolul XX. Punctul central al acestei
Nicolas Maduro, 63 de ani, președintele Venezuelei, arestat la ordinul lui Donald Trump, a fost prezentat în data de 4 ianuarie 2026 judecătorului Alvin Hellerstein, 92 de ani, la Curtea Federală din Manhattan, New York. Maduro a susținut că e nevinovat, considerându-se prizonier de război. Astfel a început procesul în care un dictator e judecat
Casa Albă ridică miza: Discutăm activ opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei. Nu este exclusă opțiunea militară
Casa Albă a confirmat marți că președintele Donald Trump și consilierii săi discută activ opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei, subliniind explicit că utilizarea armatei americane este „întotdeauna o opțiune". Declarația marchează cea mai dură poziționare de până acum a administrației Trump pe acest subiect, în contextul unui climat internațional extrem de tensionat. „Președintele Trump a făcut
Nicușor Dan, despre contestarea judecătorilor CCR și pensiile magistraților: „Nu vreau să punem prea multă patimă" (Video)
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți seară că nu dorește escaladarea tensiunilor în jurul ședințelor programate pentru 16 ianuarie, când Curtea de Apel București va judeca contestațiile privind numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, iar CCR este așteptată să se pronunțe asupra legii pensiilor magistraților. Șeful statului a subliniat că, indiferent de deciziile
Nicușor Dan, despre poziția României față de atacul SUA în Venezuela și declarațiile privind Groenlanda
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seară, la Paris, că România susţine poziţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela. Întrebat despre Groenlanda, preşedintele a precizat că situaţia este cu totul diferită, fiind vorba despre un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO. „În primul rând, pe Venezuela, a existat o declaraţie a Uniunii
Președintele american Donald Trump a descris atacurile desfășurate în weekend asupra capitalei Venezuelei, Caracas, drept „uimitoare"
Mașini avariate grav de zăpadă și gheață căzute de pe acoperișuri, la Alba Iulia (Video) # SportMedia
Mai multe autoturisme au fost grav avariate în noaptea de luni spre marți și în cursul dimineții, la Alba Iulia, după ce bucăți de gheață și zăpadă s-au desprins de pe acoperișurile blocurilor. Proprietarii s-au trezit cu parbrize și lunete sparte, capote și plafoane îndoite, în urma ninsorilor abundente din ultimele zile, relatează ziarulunirea.ro. Zăpada … The post Mașini avariate grav de zăpadă și gheață căzute de pe acoperișuri, la Alba Iulia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 7 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 7 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Fost general american: „SUA nu mai sunt de încredere. Europa trebuie să fie fermă”, în special pe subiectul Groenlanda # SportMedia
Generalul (r.) Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane din Europa, avertizează că Statele Unite nu mai pot fi considerate un partener de încredere, iar Europa trebuie să adopte o poziție fermă față de administrația Donald Trump, în special în privința Groenlandei. Potrivit lui Hodges, „după raidul din Venezuela, o operațiune americană în Groenlanda pare … The post Fost general american: „SUA nu mai sunt de încredere. Europa trebuie să fie fermă”, în special pe subiectul Groenlanda appeared first on spotmedia.ro.
Incendiul din Elveția: Barul unde au murit 40 de oameni nu a fost verificat de cinci ani, deși era obligatoriu anual. Autoritățile își asumă eșecul # SportMedia
Barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu devastator a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea altor 116 în noaptea de Revelion, nu a fost supus niciunui control de siguranță la incendiu timp de cinci ani, deși legislația locală prevedea verificări anuale, au confirmat autoritățile elvețiene. Primarul localității, Nicolas Feraud, a … The post Incendiul din Elveția: Barul unde au murit 40 de oameni nu a fost verificat de cinci ani, deși era obligatoriu anual. Autoritățile își asumă eșecul appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan vrea o „schimbare graduală” pentru România. Nu e momentul pentru revoluții. Nici pentru avion prezidențial (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că își dorește pentru România „o schimbare graduală” și avertizează că, în actualul context internațional, „nu e momentul pentru revoluții și destabilizare”. El a mai spus că mizează pe stabilitatea coaliției de guvernare în perioada următoare. Declarațiile au fost făcute la bordul unui avion militar Spartan, cu care președintele … The post Nicușor Dan vrea o „schimbare graduală” pentru România. Nu e momentul pentru revoluții. Nici pentru avion prezidențial (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Negocieri pe ultima sută de metri pentru SRI, SIE și șefii parchetelor. E în pregătire și referendumul pentru magistrați – surse # SportMedia
Președintele Nicușor Dan intenționează să declanșeze în perioada imediat următoare procedurile pentru numirile la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE), potrivit unor surse apropiate Administrației Prezidențiale. Numirile la vârful serviciilor de informații fac parte dintr-un pachet mai amplu de funcții-cheie aflate în prezent în negociere politică, în special … The post Negocieri pe ultima sută de metri pentru SRI, SIE și șefii parchetelor. E în pregătire și referendumul pentru magistrați – surse appeared first on spotmedia.ro.
Novak Djokovic s-a retras, luni, de pe lista participanților la turneul ATP 250 de la Adelaide, pentru a-și prioritiza pregătirea pentru Openul Australiei, unde va încerca să câștige al 25-lea titlu de Mare Șlem din cariera sa, informează AFP. ‘Tuturor fanilor mei din Adelaide, din păcate nu sunt încă pregătit fizic să particip’ la turneu, … The post Novak Djokovic s-a retras de la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
China lovește Japonia cu restricții la exporturi strategice, după declarațiile privind Taiwanul # SportMedia
China a interzis exportul către Japonia al unor elemente de pământuri rare și al altor bunuri care pot avea utilizare militară, măsura intrând în vigoare imediat. Potrivit unui anunț al Ministerului Comerțului de la Beijing, citat de CNN, restricțiile vizează așa-numitele produse „dual-use” – bunuri, servicii și tehnologii cu aplicații atât civile, cât și militare … The post China lovește Japonia cu restricții la exporturi strategice, după declarațiile privind Taiwanul appeared first on spotmedia.ro.
NATO sub presiune. Danemarca avertizează că un atac american asupra Groenlandei ar putea „opri totul” # SportMedia
Pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că administrația Trump continuă să vizeze Groenlanda, vastul teritoriu arctic aflat sub suveranitate daneză, premierul Danemarcei a transmis un avertisment dur către Casa Albă. Într-un mesaj televizat la nivel național, Mette Frederiksen a reamintit că poziția Regatului Danemarcei este clară și că Groenlanda a spus în repetate rânduri că … The post NATO sub presiune. Danemarca avertizează că un atac american asupra Groenlandei ar putea „opri totul” appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, și consilierul pe teme de securitate națională și migrație, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela, afirmând totodată că președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, „cooperează” cu SUA. Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump … The post Trump i-a numit pe Rubio, Hegseth și Miller responsabili cu tranziția în Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1.413 Lupte intense pe front și în Rusia. Tacticile NATO nu se potrivesc în Ucraina # SportMedia
Războiul din Ucraina a intrat în ziua 1.413 cu lupte intense pe mai multe sectoare ale frontului, cele mai violente confruntări fiind raportate pe direcțiile Pokrovsk și Huliaipole. Pe parcursul zilei de luni au fost înregistrate 172 de confruntări, în contextul unui nou val de atacuri rusești cu rachete, lovituri aeriene și drone kamikaze. În … The post Ziua 1.413 Lupte intense pe front și în Rusia. Tacticile NATO nu se potrivesc în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a anunțat despărțirea de unul dintre cei mai importanți jucători. Ardelenii i-au reziliat contractul fundașului dreapta Marcus Coco. „Mulțumim, Marcus Coco! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!”, a … The post CFR Cluj a dat afară un jucător cu CV impresionant appeared first on spotmedia.ro.
Echipa care forțează transferul lui Radu Drăgușin: L-a pus în fruntea listei de achiziții # SportMedia
Radu Drăgușin este aproape să plece de la Tottenham, după ce nu a primit șanse. Fotbalistul român este dorit cel mai mult în Italia, iar Fiorentina l-a pus în fruntea listei de achiziții, conform presei din Italia. Radu Drăgușin nu este, pentru moment, atras de varianta Fiorentina, în contextul în care formația „viola” ocupă ultima … The post Echipa care forțează transferul lui Radu Drăgușin: L-a pus în fruntea listei de achiziții appeared first on spotmedia.ro.
Coaliția de Voință, la Paris: Garanții obligatorii pentru Ucraina. SUA ar urma să conducă mecanismul de securitate, după armistițiu – surse # SportMedia
Lideri europeni, ucraineni și americani se reunesc marți, la Paris, la Palatul Élysée, pentru un summit al „Coaliției de Voință”, o întâlnire-cheie dedicată stabilirii garanțiilor de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu cu Rusia. La reuniune participă și președintele României, Nicușor Dan. Summitul are loc într-un moment de intensificare a eforturilor diplomatice pentru încheierea … The post Coaliția de Voință, la Paris: Garanții obligatorii pentru Ucraina. SUA ar urma să conducă mecanismul de securitate, după armistițiu – surse appeared first on spotmedia.ro.
Zeci de persoane s-au adunat marţi în curtea Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru a protesta după decesul unui tânăr de 25 de ani care a murit în unitatea medicală la trei zile după ce fusese rănit într-un accident rutier. Protestatarii, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, cer explicaţii şi tragerea la răspundere a celor … The post Protest la Spitalul Județean de Urgență Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani appeared first on spotmedia.ro.
Incident nocturn la Spitalul Județean Constanța: mai multe persoane, printre care și influencerul Makaveli, au forțat externarea unei paciente # SportMedia
Mai multe persoane, printre care şi influencerul Makaveli, au pătruns în noaptea de luni spre marţi în incinta Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, încercând să obţină externarea unei paciente internate în Secţia de Neurologie. Reprezentanţii unităţii medicale susţin că accesul a fost abuziv, că a fost creată panică în rândul pacienţilor şi că actul … The post Incident nocturn la Spitalul Județean Constanța: mai multe persoane, printre care și influencerul Makaveli, au forțat externarea unei paciente appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a decis viitorul lui Louis Munteanu după ce atacantul de la CFR Cluj s-a transferat în SUA. Lucescu a menționat că Louis Munteanu rămâne în continuare în vizorul său și nu va fi afectat de trecerea la DC United. „A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. … The post Mircea Lucescu a decis viitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA appeared first on spotmedia.ro.
Jucătorii de la Openul Australiei, primul turneu de Mare Șlem al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunțând marți o creștere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP. Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor încasa … The post Premii record la Australian Open 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Doi bărbați în vârstă de 57 și 27 de ani au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu zece etaje din municipiul Arad, pe Calea Romanilor. La fața locului au intervenit de urgență pompierii, un echipaj SMURD Terapie Intensivă Mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță, însă medicii au constatat … The post Doi bărbați au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc de zece etaje din Arad appeared first on spotmedia.ro.
Venezuela, cele mai recente evoluții: Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas (Video). SUA, acuzate la ONU de „crimă de agresiune”. Trump mută atenția pe petrol # SportMedia
Situația din Venezuela rămâne extrem de volatilă după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro de către forțele americane. Martori au relatat că luni seară s-au tras focuri de armă în apropierea Palatului Miraflores, sediul prezidențial din Caracas. Drone neidentificate au survolat zona, iar forțele de securitate ar fi deschis focul antiaerian. În ce privește capturarea lui … The post Venezuela, cele mai recente evoluții: Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas (Video). SUA, acuzate la ONU de „crimă de agresiune”. Trump mută atenția pe petrol appeared first on spotmedia.ro.
România construiește primii kilometri de autostradă în R. Moldova. A fost lansată licitația pentru ultimul lot al Autostrăzii Unirii A8 # SportMedia
România face un pas istoric în conectarea infrastructurală cu Republica Moldova. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului Târgu Neamț–Iași–Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, care va include primii kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova. Lotul 4 al A8 va … The post România construiește primii kilometri de autostradă în R. Moldova. A fost lansată licitația pentru ultimul lot al Autostrăzii Unirii A8 appeared first on spotmedia.ro.
Vremea rea face probleme în mai multe zone din țară: zboruri anulate, risc de inundații și trafic rutier îngreunat # SportMedia
Vremea severă din aceste zile provoacă perturbări semnificative în transportul aerian și rutier, dar și riscuri hidrologice în mai multe regiuni ale țării. Ceața densă, ninsorile, precipitațiile mixte și topirea stratului de zăpadă pun presiune pe infrastructură, iar autoritățile au emis avertizări și recomandări pentru populație. Probleme în traficul aerian: ceață densă la Iași Traficul … The post Vremea rea face probleme în mai multe zone din țară: zboruri anulate, risc de inundații și trafic rutier îngreunat appeared first on spotmedia.ro.
Șapte state europene iau poziție față de pretențiile lui Trump privind Groenlanda. România nu se află printre ele # SportMedia
Guvernele din șapte state europene au transmis marți o declarație comună prin care apără suveranitatea Groenlandei în fața pretențiilor exprimate de președintele american Donald Trump. România nu se numără printre semnatari. Declarația este semnată de Spania, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia și Danemarca, relatează Reuters și EFE, citate de Agerpres. Documentul afirmă că „Groenlanda … The post Șapte state europene iau poziție față de pretențiile lui Trump privind Groenlanda. România nu se află printre ele appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a făcut un anunț important despre transferuri. Deși a promis că va face cinci transferuri în această iarnă, FCSB s-a domolit. Roș-albaștrii l-au adus pe fundașul central Andre Duarte și mai caută un mijlocaș central. Totuși, și aici negocierile sunt dificile, iar FCSB nu are o țintă clară în momentul de față. „Studiem foarte … The post FCSB, anunț despre transferuri: Ultima mutare pregătită de campioană appeared first on spotmedia.ro.
„Simfonia iubirii”, o celebrare a dragostei prin capodoperele muzicii clasice, în luna martie pe scenele din întreaga țară # SportMedia
În luna martie a anului 2026, Turneul Național „Simfonia iubirii”, propune publicului spectator din întreaga țară un spectacol în care armoniile unor mari compozitori, de la Mozart, Rossini și Donizetti, la Verdi, Ceaikovski, Puccini și Ennio Morricone, aduc la viață una dintre cele mai universale teme, iubirea. Concertul reunește pe scenă Orchestra di Teatro d’Opera … The post „Simfonia iubirii”, o celebrare a dragostei prin capodoperele muzicii clasice, în luna martie pe scenele din întreaga țară appeared first on spotmedia.ro.
46 speakeri internaționali și peste 180 participanți s-au reunit la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitatea din Craiova # SportMedia
Conferință Internațională privind Producția de Hidrogen – ICH2P 2025 și Simpozionul Internațional de Exergie, Energie și Mediu – IEEES 2025 organizate de lCMET Craiova și Universitate din Craiova au reunit în acest oraș, în perioada 14-18 decembrie 2025, 82 de speakeri dintre care 46 internaționali și 36 din România și peste 180 participanți. A fost … The post 46 speakeri internaționali și peste 180 participanți s-au reunit la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitatea din Craiova appeared first on spotmedia.ro.
Un semnal pentru companii că presiunea fiscală ar putea fi redusă și că seria de creșteri de taxe s-ar putea încheia în 2026 este transmis de ordonanța ”trenuleț”. Înjumătățirea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) din 2026 și eliminarea acestuia, precum și a impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS) și a impozitului pe … The post Taxele în 2026: Semnale încurajatoare pentru companii – analiză PwC appeared first on spotmedia.ro.
Mulți iubitori de cafea se întreabă dacă resturile rezultate din ritualul lor zilnic, așa cum ar fi zațul de cafea, pot fi folosite pentru a hrăni plantele. Pe Internet circulă frecvent ideea conform căreia zațul de cafea este bogat în azot și materie organică, fiind prezentat drept un fertilizator natural și chiar un posibil repelent … The post Este bine sau nu să punem zațul de cafea în ghivecele florilor? Ce spun specialiștii appeared first on spotmedia.ro.
Tânărul jucător Laurențiu Vlăsceanu a revenit la echipa de fotbal Unirea Slobozia, sub formă de împrumut de la FCSB, a anunțat clubul ialomițean, luni, pe pagina sa de Facebook. Laurențiu Vlăsceanu fusese împrumutat în prima parte a sezonului la UTA Arad, cu care și-a reziliat contractul. Vlăsceanu a ajuns deja în cantonamentul din Antalya și … The post FCSB s-a despărțit de un jucător: Anunțul oficial a fost făcut appeared first on spotmedia.ro.
Reacția reținută a Uniunii Europene la operațiunea militară lansată de președintele american Donald Trump în Venezuela scoate în evidență dificultatea Bruxelles-ului de a adopta o poziție fermă față de amenințările Washingtonului privind preluarea Groenlandei. Deși Comisia Europeană a încercat luni să traseze o linie clară între capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro și retorica lui Trump … The post Europa spune că va apăra Groenlanda de Trump. Are însă cum? appeared first on spotmedia.ro.
