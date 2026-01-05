Groenlanda, o diversiune de-a lui Trump pentru a-l calma pe Putin

00:50

Dacă ai copii adolescenți sau îți amintești de propria adolescență, probabil ai observat fenomenul: blugii care se potriveau perfect în septembrie ajung să lase gleznele la vedere până în decembrie. Saltul de creștere din adolescență poate părea uluitor, unii tineri crescând cu 10 – 13 centimetri într-un singur an. Dar este acesta, într-adevăr, cel mai … The post Nu adolescența este vârsta la care ne înălțăm cel mai mult. Când creștem cel mai repede și cu ce viteză appeared first on spotmedia.ro.